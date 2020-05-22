В ведомстве заявили, что съёмочную группу не пустили на территорию колонии из-за угрозы распространения Covid-19.

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Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Иркутской области обвинило французский телеканал France 24 в провокации из-за сюжета про бунт в ИК-15 в Ангарске. Об этом говорится в обращении к родственникам осуждённых.

Речь идёт о сюжете канала, вышедшем 20 мая. В ведомстве подчеркнули, что он основан на недостоверных данных. Там пояснили, что съёмочную группу не пустили на территорию колонии из-за коронавируса, а на все вопросы журналистов дали подробные письменные ответы.

Недобросовестная и лживая позиция телеканала рассматривается нами как провокация, направленная на дестабилизацию социальной обстановки в Российской Федерации. ФСИН по Иркутской области

Как пишет «Медиазона», в репортаже France 24 говорится о бунте, прошедшем в ангарской колонии в начале апреля. В нём родственники осуждённых и правозащитники рассказывают, что не могут попасть в ИК-15, у адвокатов не получается связаться с подзащитными. France 24 также ссылается на репортаж «России 1» и указывает, что российской съёмочной группе удалось попасть на территорию колонии.

Из-за претензий в сокрытии информации ФСИН попросил направить на электронную почту список родственников, которые якобы обращались на телефон горячей линии и не получили информацию о местонахождении осуждённых. В заявлении говорится, что если списка не будет в ближайшие дни, этот факт тоже расценят как «очередную провокацию распускающих недостоверные слухи граждан».

По словам правозащитников, причиной бунта в ИК-15 стало избиение одного из заключенных. Через несколько в колонии начался пожар, который потушили только на следующий день. Позднее на воротах нашли тело заключённого. ФСИН утверждает, что причины его смерти устанавливают, а информация о гибели других заключённых не соответствует действительности.