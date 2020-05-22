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Новости
Ольга Щербинина
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ФСИН назвала провокацией сюжет France 24 о бунте в ангарской колонии. Журналистов обвинили в «дестабилизации обстановки» Материал редакции

В ведомстве заявили, что съёмочную группу не пустили на территорию колонии из-за угрозы распространения Covid-19.

20 комментариев
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Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Иркутской области обвинило французский телеканал France 24 в провокации из-за сюжета про бунт в ИК-15 в Ангарске. Об этом говорится в обращении к родственникам осуждённых.

Речь идёт о сюжете канала, вышедшем 20 мая. В ведомстве подчеркнули, что он основан на недостоверных данных. Там пояснили, что съёмочную группу не пустили на территорию колонии из-за коронавируса, а на все вопросы журналистов дали подробные письменные ответы.

Недобросовестная и лживая позиция телеканала рассматривается нами как провокация, направленная на дестабилизацию социальной обстановки в Российской Федерации.

ФСИН по Иркутской области

Как пишет «Медиазона», в репортаже France 24 говорится о бунте, прошедшем в ангарской колонии в начале апреля. В нём родственники осуждённых и правозащитники рассказывают, что не могут попасть в ИК-15, у адвокатов не получается связаться с подзащитными. France 24 также ссылается на репортаж «России 1» и указывает, что российской съёмочной группе удалось попасть на территорию колонии.

Из-за претензий в сокрытии информации ФСИН попросил направить на электронную почту список родственников, которые якобы обращались на телефон горячей линии и не получили информацию о местонахождении осуждённых. В заявлении говорится, что если списка не будет в ближайшие дни, этот факт тоже расценят как «очередную провокацию распускающих недостоверные слухи граждан».

По словам правозащитников, причиной бунта в ИК-15 стало избиение одного из заключенных. Через несколько в колонии начался пожар, который потушили только на следующий день. Позднее на воротах нашли тело заключённого. ФСИН утверждает, что причины его смерти устанавливают, а информация о гибели других заключённых не соответствует действительности.

#новости #медиа

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20 комментариев
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Костя Васильев

8

Всё правильно, а то раскачивают наш корабль стабильности 

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Evgeniy Smirnov

8

Да, всей семьей смотрим Франс 24, а они суки дестабилизируют. Соседи на них тоже жаловались.

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Eugen T

Evgeniy
0

Что эти канальи себе позволяют!? 
Куда смотрят гвардейцы кардинала?

Ответить

Serg Bootlegger

Evgeniy
0

Никогда эти лягушатники особо не нравились

Ответить

Израильский Никита

4

Доверяю France 24, презираю ФСИН.

Ответить

Евгений Шухов

Израильский
1

О, вы из Франции?

Ответить

Евгений Клочков

4

Недобросовестная и лживая позиция телеканала рассматривается нами как провокация, направленная на дестабилизацию социальной обстановки в Российской Федерации.

Прям представляю, как после сюжета про бунт он начинается где-то еще в другой колонии, под крики "ле фАрту мАсти! АУИ" 

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Дмитрий Алексеевич

Евгений
0

Один за всех, все за одного!

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Ровный Макс

2

Из-за претензий в сокрытии информации ФСИН попросил направить на электронную почту список родственников, которые якобы обращались на телефон горячей линии и не получили информацию о местонахождении осуждённых. В заявлении говорится, что если списка не будет в ближайшие дни, этот факт тоже расценят как «очередную провокацию распускающих недостоверные слухи граждан».

это пиздец. дайте нам фамилии, чтобы мы дали пизды вашим осужденным родственникам и запретили им впредь свиданки и передачки. а если не дадите, то всё слухи и провокация!
боже, как же я ненавижу вот этот совок, это ебучее вертухайство

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Eugen T

Ровный
0
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ユリー シャネ

2
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Sergey Lebedev

1

Следующий бунт будет под пение марсельезы

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умный человек

1

Же не манж па сис жур 

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Сергей Предэ

умный
0
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LC

0

Безотносительно конкретно к данной ситуации - а вообще существуют какие-то более-менее общепринятые практики допуска/недопуска СМИ в учреждения отбывания наказания? Скажем, такой сценарий реален: "Вот у меня корочки - я корреспондент газеты "Запупкинские вести", мне надо срочно встретиться с рецидивистом Петей Клязьменским, который у вас сидит"?

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aliftin

LC
1
О порядке посещения учреждений…
О порядке посещения учреждений уголовно-исполнительной системы представителями органов власти…
vladprok.ru
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LC

aliftin
0

Спасибо!
Фраза
"Такое право есть и у представителей средств массовой информации, но только по специальному разрешению администрации учреждений и органов либо вышестоящих органов"

похоже, оставляет довольно большой люфт в трактовке и намекает на существование актов, уточняющих возможность "специального разрешения".
Всё же больше интересует практика. Законы - это хорошо, но мы все знаем, что применять их могут по-разному.

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Alex Dark

0

Вы что серъёзно? Вы действительно думаете что вам кто-то поверит?

Ответить

alex twit

0

Вив ля франс. Рено, Пежо, николя саркози, уи

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Ебаный Кошмар

0

 > Дестабилизация обстановки в Ангарской колонии

Пиздец, разве это ад на земле можно еще больше дестабилизировать?

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