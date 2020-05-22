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В ведомстве заявили, что съёмочную группу не пустили на территорию колонии из-за угрозы распространения Covid-19.
Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Иркутской области обвинило французский телеканал France 24 в провокации из-за сюжета про бунт в ИК-15 в Ангарске. Об этом говорится в обращении к родственникам осуждённых.
Речь идёт о сюжете канала, вышедшем 20 мая. В ведомстве подчеркнули, что он основан на недостоверных данных. Там пояснили, что съёмочную группу не пустили на территорию колонии из-за коронавируса, а на все вопросы журналистов дали подробные письменные ответы.
Как пишет «Медиазона», в репортаже France 24 говорится о бунте, прошедшем в ангарской колонии в начале апреля. В нём родственники осуждённых и правозащитники рассказывают, что не могут попасть в ИК-15, у адвокатов не получается связаться с подзащитными. France 24 также ссылается на репортаж «России 1» и указывает, что российской съёмочной группе удалось попасть на территорию колонии.
Из-за претензий в сокрытии информации ФСИН попросил направить на электронную почту список родственников, которые якобы обращались на телефон горячей линии и не получили информацию о местонахождении осуждённых. В заявлении говорится, что если списка не будет в ближайшие дни, этот факт тоже расценят как «очередную провокацию распускающих недостоверные слухи граждан».
По словам правозащитников, причиной бунта в ИК-15 стало избиение одного из заключенных. Через несколько в колонии начался пожар, который потушили только на следующий день. Позднее на воротах нашли тело заключённого. ФСИН утверждает, что причины его смерти устанавливают, а информация о гибели других заключённых не соответствует действительности.
Да, всей семьей смотрим Франс 24, а они суки дестабилизируют. Соседи на них тоже жаловались.
Недобросовестная и лживая позиция телеканала рассматривается нами как провокация, направленная на дестабилизацию социальной обстановки в Российской Федерации.
Прям представляю, как после сюжета про бунт он начинается где-то еще в другой колонии, под крики "ле фАрту мАсти! АУИ"
Из-за претензий в сокрытии информации ФСИН попросил направить на электронную почту список родственников, которые якобы обращались на телефон горячей линии и не получили информацию о местонахождении осуждённых. В заявлении говорится, что если списка не будет в ближайшие дни, этот факт тоже расценят как «очередную провокацию распускающих недостоверные слухи граждан».
это пиздец. дайте нам фамилии, чтобы мы дали пизды вашим осужденным родственникам и запретили им впредь свиданки и передачки. а если не дадите, то всё слухи и провокация!
боже, как же я ненавижу вот этот совок, это ебучее вертухайство
Же не манж па сис жур
Безотносительно конкретно к данной ситуации - а вообще существуют какие-то более-менее общепринятые практики допуска/недопуска СМИ в учреждения отбывания наказания? Скажем, такой сценарий реален: "Вот у меня корочки - я корреспондент газеты "Запупкинские вести", мне надо срочно встретиться с рецидивистом Петей Клязьменским, который у вас сидит"?
Спасибо!
Фраза
"Такое право есть и у представителей средств массовой информации, но только по специальному разрешению администрации учреждений и органов либо вышестоящих органов"
похоже, оставляет довольно большой люфт в трактовке и намекает на существование актов, уточняющих возможность "специального разрешения".
Всё же больше интересует практика. Законы - это хорошо, но мы все знаем, что применять их могут по-разному.
> Дестабилизация обстановки в Ангарской колонии
Пиздец, разве это ад на земле можно еще больше дестабилизировать?