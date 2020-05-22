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Новости
Ольга Щербинина
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Доктор Мясников прокомментировал низкую смертность в России во время пандемии и назвал возможные причины «русского чуда» Материал редакции

Врач отметил, что низкая смертность наблюдается и в странах бывшего СССР.

34 комментария
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Для России и других стран бывшего СССР характерна низкая смертность от Covid-19, что можно объяснить по-разному, заявил главой центра мониторинга ситуации с коронавирусом Александр Мясников в интервью Владимиру Соловьеву на его YouTube-канале. Врач затруднился объяснить причину низкой смертности, но напомнил о своём высказывании о «русском чуде».

Если мы узнаем, в чём дело, тогда, может быть, весь мир найдёт лекарство или оружие против Covid-19. Что-то здесь есть, я не знаю что. Может быть, это БЦЖ (вакцина против туберкулёза), может быть, наш микробиом, уровень вакцинации.

Александр Мясников

Он предположил, что одной из причин может быть большое число стационаров и их рассредоточенность, что позволило избежать внутрибольничных заражений. Мясников называл ещё одной вероятной причиной то, что в России не так много домов престарелых, как, например, в Италии. Но он считает, что это не может объяснить «в десять раз меньшую смертность».

При этом он отверг предположения о неточности статистики, подчеркнув, что в стране строго относятся к «играм» с этими данными.

15 апреля Мясников стал главой центра мониторинга ситуации с коронавирусом оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. За месяц до этого в своём Telegram-канале он заявлял, что у россиян вероятность заразиться коронавирусной инфекцией Covid-19 составляет «ноль целых и ноль в периоде».

#новости #covid19

Спасибо за наводку Seat ivanov
Ольга Щербинина PLUS
+7840
но есть и хорошие новости
1
–4
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34 комментария
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Порядочный хичхакер

24

Пидарасина.

Ответить

Стабильный Мика

Порядочный
–5

@Сергей Звезда необоснованные вбросы работай бань

Ответить

Костя Васильев

Стабильный
5

@Животные 
От вас животное сбежало? 

Ответить

Стабильный Мика

Костя
–1

Цып-цып

Ответить

Порядочный хичхакер

Стабильный
4

Не согласна с Дмитрием, вброс вполне обоснован.

Ответить

Саратовский велосипед

Стабильный
1

ало, блядь!

Ответить

Roman Kozyrev

15

И, возможно, сила земли

Ответить

Костя Васильев

8

«Может быть, это БЦЖ (вакцина против туберкулёза — ред.), может быть, наш микробиом, уровень вакцинации».

"Ещё может быть богоизбранность или то что мы все на очереди в рай, но там сейчас тоже карантин и новых не принимают, а может быть приобретенный иммунитет после разгрома половцев. Короче хуй его знает чё, не сдохли все, ну и заебись" в заключении сказал доктор Мясников

Ответить

Крупный якорь

Костя
0

Мы русские с нами бох

Ответить

Иван Семёныч

6

охуенный эксперт, и выводы интересные

Ответить

Функциональный инструмент

Иван
1

Nice эксперт, awesome выводы

Ответить

Al

5

С вас 200 тыщ. за 20 минутное интервью 

Ответить

ouxen

3

Преступник должен будет предстать перед европейским судом

Ответить

Serg Bootlegger

ouxen
0

По правам человека? 

Ответить

Костя Васильев

2

Эксперт предположил также

Ору с этой фразы. Посади на его место любого эксперта по дикпикам с тж и то толку больше будет

Ответить

LC

Костя
0

А часто ли вы видите на ТВ "экспертов" иного уровня?

Ответить

LC

1

"Объяснил" тем, что ни фига не объяснил? За таким "объяснением" обычно к гадалке ходят.
Просто собрал наиболее ходячие (и от этого ничуть не более других обоснованные) версии.

Ответить

Дмитрий Алексеевич

1

Мясников признался, что не знает точной причины низкой смертности от коронавируса в России

А я знаю, имя этому чуду — Росстат

Ответить

Михаил Петров

Дмитрий
0

вы ошибаетсь, написано же "и в странах бывшего СССР", следовательно это Центральное статистическое управление СССР

Ответить

Евгений Долгий

1

Лицо Русскага Чуда

Ответить

Двойной Артем

0

Возбудитель туберкулёза не вирус, а бактерия. Ну какая тут нахрен связь?

Ответить

Evgeniy Smirnov

Двойной
0

Я думаю, тут имеется в виду, что БЦЖ может снизить нагрузку на легкие и легче перенести последствия ковида, но не защитить от его появления в организме.

Ответить

Двойной Артем

Evgeniy
1

Эту прививку массово не только в РФ делали.

Ответить

Evgeniy Smirnov

Двойной
0

Да, не только, но много где ещё делали. В бывшем соцлагере делали, где смертность от ковида в относительном выражении низкая. Даже в Германии на востоке она меньше, чем на западе.

Ответить

Serg Bootlegger

Evgeniy
0

Даже в Германии на востоке она меньше, чем на западе.

генетическая память работает, " власти скрывают"

Ответить

Evgeniy Smirnov

Serg
0

Точно!

Ответить

Двойной Артем

Evgeniy
0

В западной Германии её тоже делали. Её прекратили использовать в 1998 году. Соответственно непривитые - в основном люди младше 22 лет.

Ответить

Dc Maniac

0

Диванный эксперт — кусок говна — телевизионная подстилка

Нет веры таким ибо брешут за червонный 🤷🏻‍♂️

Ответить

Dmitry Sursin

0

Google...Ты где?
https://support.google.com/youtube/answer/9891785?hl=ru

Ответить

Хороший Макс

0

С цифрами в России никто не играет, только бог, который в книгу судеб записал Россиянам отдельную цивилизацию

Ответить

Саратовский велосипед

0

вы зачем новость минусите сволочи, совсем ёбобо?

Ответить

Andrey Alyushin

0

"В этом смысле этот вирус — безусловное чудо"

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Ler Ler

0

доктор точно больной на голову 
интересно когда ковид его закосит ,что скажет ?

Ответить

FOX

0

Сами придумывают ложь и сами же в нее верят

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