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Врач отметил, что низкая смертность наблюдается и в странах бывшего СССР.
Для России и других стран бывшего СССР характерна низкая смертность от Covid-19, что можно объяснить по-разному, заявил главой центра мониторинга ситуации с коронавирусом Александр Мясников в интервью Владимиру Соловьеву на его YouTube-канале. Врач затруднился объяснить причину низкой смертности, но напомнил о своём высказывании о «русском чуде».
Он предположил, что одной из причин может быть большое число стационаров и их рассредоточенность, что позволило избежать внутрибольничных заражений. Мясников называл ещё одной вероятной причиной то, что в России не так много домов престарелых, как, например, в Италии. Но он считает, что это не может объяснить «в десять раз меньшую смертность».
При этом он отверг предположения о неточности статистики, подчеркнув, что в стране строго относятся к «играм» с этими данными.
15 апреля Мясников стал главой центра мониторинга ситуации с коронавирусом оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. За месяц до этого в своём Telegram-канале он заявлял, что у россиян вероятность заразиться коронавирусной инфекцией Covid-19 составляет «ноль целых и ноль в периоде».
Стабильный Мика
@Сергей Звезда необоснованные вбросы работай бань
@Животные
От вас животное сбежало?
«Может быть, это БЦЖ (вакцина против туберкулёза — ред.), может быть, наш микробиом, уровень вакцинации».
"Ещё может быть богоизбранность или то что мы все на очереди в рай, но там сейчас тоже карантин и новых не принимают, а может быть приобретенный иммунитет после разгрома половцев. Короче хуй его знает чё, не сдохли все, ну и заебись" в заключении сказал доктор Мясников
охуенный эксперт, и выводы интересные
Преступник должен будет предстать перед европейским судом
Эксперт предположил также
Ору с этой фразы. Посади на его место любого эксперта по дикпикам с тж и то толку больше будет
"Объяснил" тем, что ни фига не объяснил? За таким "объяснением" обычно к гадалке ходят.
Просто собрал наиболее ходячие (и от этого ничуть не более других обоснованные) версии.
Мясников признался, что не знает точной причины низкой смертности от коронавируса в России
А я знаю, имя этому чуду — Росстат
вы ошибаетсь, написано же "и в странах бывшего СССР", следовательно это Центральное статистическое управление СССР
Я думаю, тут имеется в виду, что БЦЖ может снизить нагрузку на легкие и легче перенести последствия ковида, но не защитить от его появления в организме.
Эту прививку массово не только в РФ делали.
Да, не только, но много где ещё делали. В бывшем соцлагере делали, где смертность от ковида в относительном выражении низкая. Даже в Германии на востоке она меньше, чем на западе.
Даже в Германии на востоке она меньше, чем на западе.
генетическая память работает, " власти скрывают"
В западной Германии её тоже делали. Её прекратили использовать в 1998 году. Соответственно непривитые - в основном люди младше 22 лет.
Диванный эксперт — кусок говна — телевизионная подстилка
Нет веры таким ибо брешут за червонный 🤷🏻♂️