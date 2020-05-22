Врач отметил, что низкая смертность наблюдается и в странах бывшего СССР.

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Для России и других стран бывшего СССР характерна низкая смертность от Covid-19, что можно объяснить по-разному, заявил главой центра мониторинга ситуации с коронавирусом Александр Мясников в интервью Владимиру Соловьеву на его YouTube-канале. Врач затруднился объяснить причину низкой смертности, но напомнил о своём высказывании о «русском чуде».

Если мы узнаем, в чём дело, тогда, может быть, весь мир найдёт лекарство или оружие против Covid-19. Что-то здесь есть, я не знаю что. Может быть, это БЦЖ (вакцина против туберкулёза), может быть, наш микробиом, уровень вакцинации. Александр Мясников

Он предположил, что одной из причин может быть большое число стационаров и их рассредоточенность, что позволило избежать внутрибольничных заражений. Мясников называл ещё одной вероятной причиной то, что в России не так много домов престарелых, как, например, в Италии. Но он считает, что это не может объяснить «в десять раз меньшую смертность».

При этом он отверг предположения о неточности статистики, подчеркнув, что в стране строго относятся к «играм» с этими данными.

15 апреля Мясников стал главой центра мониторинга ситуации с коронавирусом оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. За месяц до этого в своём Telegram-канале он заявлял, что у россиян вероятность заразиться коронавирусной инфекцией Covid-19 составляет «ноль целых и ноль в периоде».