Прямой эфир
За всё время зафиксировали больше 326 тысяч заболевших.
За сутки зафиксировали 8894 новых случая заболевания, сообщил оперштаб.
За сутки 150 человек умерли, 7144 — выздоровели.
С 15 мая в России фиксируют меньше 10 тысяч случаев заболевания за сутки. Три раза этот показатель превышал 9 тысяч случаев, ещё четыре раза — 8 тысяч.
Всего к 21 мая в России 326 448 случаев заболевания Covid-19, 99 825 человек выздоровели, 3249 умерли от коронавируса.
Наибольшее число заболевших — в Москве (больше 158 тысяч случаев), на втором месте — Московская область (больше 31 тысяч), на третьем — Петербург (больше 12 тысяч).
У вас тоже есть отдельный ритуал под названием "посмотреть, какое сегодня девяносто с чем-то" у Краснодарского края?
Стабильный Мика
Жаль
Здоровый микрофон
Так перевези ее в казахстан. Ты мужик или как?
Стабильный Мика
Похищение невесты, или брак умыканием, — практика похищения невест и насильственной женитьбы, распространённая на Кавказе, в Киргизии, Казахстане, Эфиопии и других странах, где сохранились подобные обычаи. На сегодняшний день, в большинстве стран мира считается преступлением, а не законным видом брака.
Выгода похищения невесты для жениха заключается в том, что в этом случае ему не приходится платить родителям невесты калым. Обычно жених со своими друзьями или друзья жениха без него самого похищают невесту и привозят в дом жениха. Там родственники жениха стараются успокоить похищенную девушку и уговорить её выйти замуж за своего похитителя.
Для чего люди пишут комменты под этой новостью, вроде уже всем поебать, и все всё поняли
Отличный паркур
Первый раз я с тобой солидарен, мразь
Ну ни в одном месте я не верю этой статистике. Они себя дискредитировали. Цифры рисованные и Дагестан это показал
седьмой день подряд число заболевших Covid-19 не превышает 10 тысяч
ну все, щас путин расчехлит старый слоган про то, что россия это островок стабильности
А вот если представить (ну если очень-очень постараться), что статистика не врет?
Я вот стараюсь верить, и на душе становится чуточку теплее.
Всем добра.
🔸 Красноярский край - 150
показалось
Говорил же плато с 11 мая будет, а вы не верили!11 Путина даже вирусы боятся 👍🏻👍🏻👍🏻💪🏻💪🏻💪🏻🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺
объясните плз, вчера новость что в адыгее 150 заразившихся, где они в статистике?
а вот если бы по случаю приезда акадэмика из московского числа отнять полторы тысячи