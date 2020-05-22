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Новости
Ольга Щербинина
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В России седьмой день подряд число заболевших Covid-19 не превышает 10 тысяч — за сутки их выявили 8894 Материал редакции

За всё время зафиксировали больше 326 тысяч заболевших.

36 комментариев
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За сутки зафиксировали 8894 новых случая заболевания, сообщил оперштаб.

За сутки 150 человек умерли, 7144 — выздоровели.

С 15 мая в России фиксируют меньше 10 тысяч случаев заболевания за сутки. Три раза этот показатель превышал 9 тысяч случаев, ещё четыре раза — 8 тысяч.

Всего к 21 мая в России 326 448 случаев заболевания Covid-19, 99 825 человек выздоровели, 3249 умерли от коронавируса.

Инфографика РИА «Новости»

Наибольшее число заболевших — в Москве (больше 158 тысяч случаев), на втором месте — Московская область (больше 31 тысяч), на третьем — Петербург (больше 12 тысяч).

Динамика распространения коронавируса в Москве — городе с наибольшим числом заболевших Covid-19.

#новости #covid19

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36 комментариев
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Евгений Клочков

25

У вас тоже есть отдельный ритуал под  названием "посмотреть, какое сегодня девяносто с чем-то" у Краснодарского края? 

Ответить

Ольга Щербинина

Евгений
10

да, я тут живу

Ответить

Стабильный Мика

Ольга
6

Жаль

Ответить

Здоровый микрофон

Стабильный
0

Так перевези ее в казахстан. Ты мужик или как?

Ответить

Стабильный Мика

Здоровый
0

Похищение невесты, или брак умыканием, — практика похищения невест и насильственной женитьбы, распространённая на Кавказе, в Киргизии, Казахстане, Эфиопии и других странах, где сохранились подобные обычаи. На сегодняшний день, в большинстве стран мира считается преступлением, а не законным видом брака.

Выгода похищения невесты для жениха заключается в том, что в этом случае ему не приходится платить родителям невесты калым. Обычно жених со своими друзьями или друзья жениха без него самого похищают невесту и привозят в дом жениха. Там родственники жениха стараются успокоить похищенную девушку и уговорить её выйти замуж за своего похитителя.

Ответить

Юрий Набоков

Ольга
0

жизненно

Ответить

Kyler

Ольга
0

Соболезную

Ответить

Юрий Камерер

Евгений
0

у меня ритуал смотреть ситуацию по миру

Ответить

Руслан Гатин

Евгений
0

Смотрю на плато пермского края 

Ответить

Владимир Василенко

9

Для чего люди пишут комменты под этой новостью, вроде уже всем поебать, и все всё поняли

Ответить

Отличный паркур

Владимир
6

Первый раз я с тобой солидарен, мразь

Ответить

Владимир Василенко

Отличный
3
Ответить

Стабильный Мика

Отличный
–1

@Сергей Звезда солидарность

Ответить

Юрий Камерер

Владимир
0

была бы другая новость, там бы написали

Ответить

Антон Блышко

8

Вот, что Путин по телевизору говорящий делает

Ответить

Шамиль Иманалиев

5

Ну ни в одном месте я не верю этой статистике. Они себя дискредитировали. Цифры рисованные и Дагестан это показал

Ответить

Стабильный Мика

4

В России сотый день подряд число заболевших Covid-19 не превышает 10 тысяч — за сутки их выявили 12

Ответить

Alex Rota

Стабильный
1

Это ли не чудо?

Ответить

Артем Крюченков

3

Отличная манипуляция статистикой у властей (:

Ответить

Toxo

2

Верим верим

Ответить

Антон Валерьевич

2

На море скоро

Ответить

Maksytoff

2
Ответить

Дмитрий Ежов

2

Границы скоро откроют )

Ответить

Иван Семёныч

2

седьмой день подряд число заболевших Covid-19 не превышает 10 тысяч

ну все, щас путин расчехлит старый слоган про то, что россия это островок стабильности

Ответить

Maxim Makoldin

2

А вот если представить (ну если очень-очень постараться), что статистика не врет?
Я вот стараюсь верить, и на душе становится чуточку теплее.
Всем добра.

Ответить

Evgeniy Smirnov

1

🔸 Красноярский край - 150

показалось

Ответить

Артём Илющенко

Evgeniy
0

Не показалось

Ответить

Michael Smith

1

Почему никто не пишет что смерти так и растут? сегодня опять рекорд.

Ответить

Максим Чистов

1

Говорил же плато с 11 мая будет, а вы не верили!11 Путина даже вирусы боятся 👍🏻👍🏻👍🏻💪🏻💪🏻💪🏻🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺

Ответить

Alex Rota

Максим
0

Можно в следующем году какой-нибудь парад устроить в это число

Ответить

Apolo Amigo .

0

зачем

Ответить

Арсений Алвайс

0

объясните плз, вчера новость что в адыгее 150 заразившихся, где они в статистике?

Ответить

Саша Королев

Арсений
0

Должны быть в период с 1 по 20 мая судя по новости

Ответить

С Осмыслом

0

хуй

Ответить

alex twit

0

а вот если бы по случаю приезда акадэмика из московского числа отнять полторы тысячи

Ответить

Alexander Shpak

0

Пальто

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