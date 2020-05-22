За всё время зафиксировали больше 326 тысяч заболевших.

В закладки

За сутки зафиксировали 8894 новых случая заболевания, сообщил оперштаб.

За сутки 150 человек умерли, 7144 — выздоровели.

С 15 мая в России фиксируют меньше 10 тысяч случаев заболевания за сутки. Три раза этот показатель превышал 9 тысяч случаев, ещё четыре раза — 8 тысяч.

Всего к 21 мая в России 326 448 случаев заболевания Covid-19, 99 825 человек выздоровели, 3249 умерли от коронавируса.

Инфографика РИА «Новости»

Наибольшее число заболевших — в Москве (больше 158 тысяч случаев), на втором месте — Московская область (больше 31 тысяч), на третьем — Петербург (больше 12 тысяч).

Динамика распространения коронавируса в Москве — городе с наибольшим числом заболевших Covid-19.