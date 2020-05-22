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Артём Мазанов
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​Росавиация представила трёхэтапный план снятия ограничений. Пассажиров не станут рассаживать друг от друга Материал редакции

На первых двух этапах во время полёта нужно будет носить маски и перчатки, а также снимать верхнюю одежду при посадке в самолёт.

13 комментариев
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Росавиация представила согласованный с Роспотребнадзором трёхэтапный план снятия ограничений, введённых из-за коронавирусной инфекции Covid-19. Документ опубликовали на сайте агентства.

Первый этап:

  • Пассажиры обязаны носить в самолёте маски и перчатки, их запрещено снимать в течение всего полёта. На рейсах более трёх часов бортпроводники будут заменять маски на новые;

  • При посадке в самолёт пассажиры должны снять верхнюю одежду и положить её на полку для ручной клади, исключение — для полётов в регионах с отрицательными температурами наружного воздуха и в зависимости от используемого типа воздушного судна. Пассажиры не могут доставать верхнюю одежду без уведомления экипажа;

  • Посадка и высадка пассажиров осуществляется с соблюдением мер социального дистанцирования с учётом возможностей аэропорта;

  • При посадке в самолёт у пассажиров измеряют температуру, если она повышенная — на борт не пустят;
  • Режим «пристегните ремни» сохраняется во время всего полёта. Пассажирам запрещено перемешаться по салону кроме посещения санитарно-гигиенического блока. Очередь в туалет будут контролировать бортпроводники;
  • Питание во время полёта предоставляется либо в герметичной упаковке, либо должно разогреваться на борту;
  • Пассажиры могут пронести в самолёт еду, напитки, детское питание только в герметичной упаковке;
  • Члены экипажа с температурой 37 и более к полёту не допускаются;

  • Пилоты управляют самолётом без перчаток и масок, но с обязательной обработкой рук дезинфицирующим средством;

  • В аэропорту все предприятия общественного питания работают только навынос;
  • В аэропорту нужно соблюдать социальную дистанцию.

Второй этап:

  • Сохраняются ограничения первого этапа. Исключение: режим «пристегните ремни» используется в стандартном режиме.

Третий этап:

  • Посадка пассажиров производится по обычнои схеме без ограничении;

  • При посадке у пассажиров не будут измерять температуру;
  • Восстанавливается обычная схема питания на рейсе;
  • Пассажиры будут обязанность носить при полёте маски и перчатки

    при выявлении на борту пассажира с повышеннои температурои и симптомами инфекционного заболевания;

  • В аэропорту все предприятия общественного питания работают в обычном режиме.

В документе ничего не указано про специальную рассадку пассажиров внутри самолёта. 18 мая Роспотребнадзор предложил авиакомпаниям «руководствоваться принципом социального дистанцирования при заполнении салона самолёта». Против этого выступила Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта, там заявили, что рекомендация продавать не больше половины мест на рейсы «приведёт к резкому росту цен на авиабилеты и к дополнительному сокращению рейсов».

#новости #карантинвроссии #covid19

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13 комментариев
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Alex Macher

5

Представляю какой кайф сидеть в резиновых перчатках на 8 часовом рейсе. В обычных масках тоже крайне тяжело, поэтому нужны с клапаном (проверено на себе). Плюс рядом всегда похуисты будут сидеть, стягивающие их вниз.

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Andre Macareno

Alex
0

если сажать одного-двух в ряд и ряды заполнять в шахматном порядке, то норм, только билеты дороже будут

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Евгений Долгий

0

Когда там ебучий аэрофлот деньги вернёт, на каком этапе?

Ответить

Иван Семёныч

Евгений
0

а где волшебное слово?

Ответить

Евгений Долгий

Иван
2

Pardon, mes amis.

Когда там ебучий аэрофлот деньги вернёт, ебана.

Ответить

умный человек

0

Когда читаешь про снятия ограничений

Ответить

Иван Семёныч

0

Посадка и высадка пассажиров осуществляется с соблюдением мер социального дистанцирования с учётом возможностеи аэропорта

ну то есть можно было этот пункт и не писать

перчатки, их запрещено снимать в течение всего полёта.

интересно, а в туалете их тоже нельзя снимать

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Отличный паркур

0

Надёжно, если я правильно понял

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Andre Macareno

0

у меня нет контрол-энтер, ну ладно, прикольно вышло

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Неподвижный бинокль

0

А когда это начнется? Где даты?

Ответить

alex twit

0

 Очередь в туалет будут контролировать ФСОшники

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Двойной Артем

0

А как пожрать, попить, если в маске всю дорогу сидеть надо?

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Неподвижный бинокль

Двойной
0

А это никого не ебет. Как хочешь, так и ешь. Снимешь маску - пиздюлей получишь

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