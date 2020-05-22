На первых двух этапах во время полёта нужно будет носить маски и перчатки, а также снимать верхнюю одежду при посадке в самолёт.

Пассажиры обязаны носить в самолёте маски и перчатки, их запрещено снимать в течение всего полёта. На рейсах более трёх часов бортпроводники будут заменять маски на новые;

В документе ничего не указано про специальную рассадку пассажиров внутри самолёта. 18 мая Роспотребнадзор предложил авиакомпаниям «руководствоваться принципом социального дистанцирования при заполнении салона самолёта». Против этого выступила Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта, там заявили, что рекомендация продавать не больше половины мест на рейсы «приведёт к резкому росту цен на авиабилеты и к дополнительному сокращению рейсов».