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На первых двух этапах во время полёта нужно будет носить маски и перчатки, а также снимать верхнюю одежду при посадке в самолёт.
Росавиация представила согласованный с Роспотребнадзором трёхэтапный план снятия ограничений, введённых из-за коронавирусной инфекции Covid-19. Документ опубликовали на сайте агентства.
Первый этап:
Пассажиры обязаны носить в самолёте маски и перчатки, их запрещено снимать в течение всего полёта. На рейсах более трёх часов бортпроводники будут заменять маски на новые;
Посадка и высадка пассажиров осуществляется с соблюдением мер социального дистанцирования с учётом возможностей аэропорта;
Пилоты управляют самолётом без перчаток и масок, но с обязательной обработкой рук дезинфицирующим средством;
Второй этап:
Третий этап:
Посадка пассажиров производится по обычнои схеме без ограничении;
при выявлении на борту пассажира с повышеннои температурои и симптомами инфекционного заболевания;
В документе ничего не указано про специальную рассадку пассажиров внутри самолёта. 18 мая Роспотребнадзор предложил авиакомпаниям «руководствоваться принципом социального дистанцирования при заполнении салона самолёта». Против этого выступила Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта, там заявили, что рекомендация продавать не больше половины мест на рейсы «приведёт к резкому росту цен на авиабилеты и к дополнительному сокращению рейсов».
Представляю какой кайф сидеть в резиновых перчатках на 8 часовом рейсе. В обычных масках тоже крайне тяжело, поэтому нужны с клапаном (проверено на себе). Плюс рядом всегда похуисты будут сидеть, стягивающие их вниз.
если сажать одного-двух в ряд и ряды заполнять в шахматном порядке, то норм, только билеты дороже будут
Когда там ебучий аэрофлот деньги вернёт, на каком этапе?
а где волшебное слово?
Посадка и высадка пассажиров осуществляется с соблюдением мер социального дистанцирования с учётом возможностеи аэропорта
ну то есть можно было этот пункт и не писать
перчатки, их запрещено снимать в течение всего полёта.
интересно, а в туалете их тоже нельзя снимать
Неподвижный бинокль
А это никого не ебет. Как хочешь, так и ешь. Снимешь маску - пиздюлей получишь