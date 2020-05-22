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Ольга Щербинина
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Facebook допустила переход части сотрудников на постоянную удалёнку. Тем, кто покинет Кремниевую долину, урежут зарплату Материал редакции

Марк Цукерберг пояснил, что изменения в зарплатах необходимы для налогов и учёта.

9 комментариев
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В Facebook заявили, что позволят многим сотрудникам постоянно работать из дома. Но тем, кто покинет Кремниевую долину и будет жить в более доступных частях страны, урежут зарплату. Об этом пишет The New York Times.

Марк Цукерберг сказал работникам во время совещания, что в течение десятилетия половина из более чем 48 тысяч сотрудников компании перейдут на удалёнку. «Очевидно, что Covid-19 сильно изменил нашу жизнь, и это касается и того, как работает большинство из нас. По итогам этого периода, я ожидаю, что удалённая работа станет тенденцией», — сказал он.

Если сотрудники Facebook захотят переехать, они должны будут уведомить об этом компанию до 1 января 2021 года. В зависимости от нового места жительства могут изменить зарплаты и компенсации работникам. Цукерберг пояснил, что это необходимо для налогов и бухгалтерского учёта. Он предупредил, что если сотрудники умолчат о переезде, для них будут серьёзные последствия.

Создание удалённых вакансий позволит Facebook привлечь талантливых людей из небольших городов и других стран, которые не хотели переезжать из-за работы, отметил исполнительный директор Facebook.

Изменения для новых сотрудников первоначально внедрят в США и будут применять только к старшим инженерам. С одобрения руководителей команд им будут предлагать возможность работать на дому. Действующие сотрудники Facebook смогут работать удалённо после окончания пандемии, но только если у них будут высокие показатели. Со временем эту политику распространят на работников других отделов Facebook, пишет The Wall Street Journal.

12 мая Twitter первой из крупных технологических компаний США объявила, что предоставит сотрудникам возможность работать из дома и после окончания пандемии.

#новости #covid19 #бизнес #facebook

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9 комментариев
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Эмиль Рубанов

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Тем, кто покинет Кремниевую долину, урежут зарплату

Никогда не понимал вот этой абсолютно мразотной практики урезания зарплаты удаленщикам по сравнению с офисом. Ты же наоборот, сука, экономишь на рабочем месте и технике для работника. Ничем кроме идеологической прошивки "хороший офисный раб - плохой ненадежный фрилансер" объяснить не могу.

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Евгений Долгий

Эмиль
0

Тоже подбешивает это. 

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Неподвижный бинокль

Эмиль
0

Ну напремер когда я на удаленку уходил, я всю офисную технику, которая мне нужна для работы, перевез домой себе

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Илья Гераськин

Эмиль
0

Так тут не в офисе дело же. Тут больше вопрос в том, что их держат в кремниевой долине по каким-то причинам (может чтоб оффлан митинг по-быстрому организовать) и это дорого обходится, им приходится платить больше чтобы люди там жили.

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Ровный Макс

0

сэкономят на жилье, хули

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Илья Гераськин

0

Открываю стартап по проксированию почты и интернета из кремниевой долины.

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Евгений Долгий

0

Интересно, Химки и Подольск они расценивают как небольшие города?...

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Дмитрий Чаплыгин

0

В Кремниевой Долине районный коэффициент. Нуачо? У меня тоже был 1.8
Плюс полярки еще.

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Израильский Никита

0

Да, дома лучше.

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