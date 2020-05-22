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Новости
Артём Мазанов
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Глава района Ленобласти сделал «расследование» о властях региона. Но на самом деле оправдал их и обвинил оппозицию Материал редакции

Обещал «скандальное разоблачение» потраченных на праздник 383 миллионов рублей, а в итоге заподозрил противников строительства в «социальной розни».

14 комментариев
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Глава Всеволожского района Ленинградской области Андрей Низовский выпустил «расследование» о властях региона. В начале ролика он рассказал, что администрация района решила потратить 383 миллиона рублей на празднование дня рождения Ленобласти. Он пообещал провести «самое громкое расследование» и выяснить, кто «собирается на этом нажиться».

Такую сумму решили потратить на подготовку площадки для праздника, который будет длиться четыре часа. Это 100 миллионов рублей в час.

Андрей Низовский
глава Всеволожского района Ленинградской области

Низовский рассказал, что узнал о планах властей потратить 383 миллиона рублей на празднование дня Ленобласти из комментариев в инстаграме губернатора региона. «Полмиллиарда на праздник, в наше время от этого справедливо закипает кровь», — добавил он. Он назвал эти комментарии «отправной точкой» расследования. В них, в том числе сообщалось, что «власти уничтожили 50 берёз, строят сцену за 36 миллионов рублей и тратят на забор восемь миллионов».

Изначально казалось, что глава Всеволожского района выступит против властей, однако это была только кликбейтная подводка к видео. В основной части ролика чиновник ответил на критику оппозиции и оправдал действия властей.

  • Низовский рассказал, что к празднованию дня Ленобласти выделяется «круглая сумма» для подготовки, 383 миллиона рублей это не сумма на проведение праздника длительностью в четыре часа, а деньги на благоустройство и создание парка. Строительство площадки под празднование — только одна из очередей строительства;
  • Штаб Алексея Навального в Петербурге 24 апреля заявил, что во Всеволожском районе потратят 36 миллионов рублей на покрытие территории брусчаткой, которую потом снимут. Низовский опроверг эти данные, назвав стоимость плитки: по данным властей она составляет семь миллионов рублей. Он подтвердил, что после празднования плитку снимут, но её переместят на тротуары города, которые в этом давно нуждаются. Чиновник назвал это экономией средств — власти могли вместо плитки покрыть сцену для празднования другим материалом, но это стоило бы на несколько миллионов дороже, и материал не остался бы у властей — его планировали взять в аренду;
  • Глава Всеволожского района подтвердил, что при строительстве сцены пришлось вырубить 15 «молодых берёз от двух до пяти лет». Но, как он заявил, проектом благоустройства предусмотрено четыре тысячи зеленых насаждений, в числе которых есть большие деревья.

Низовский заявил, что «спекуляции» насчет строительства парка выгоды тем, кто незаконно «захватил» территории будущего парка — власти выявили 14 нарушений земельного законодательства.

Надо понимать, что наваливается оппозиция не на парк, а на простых людей: детей и стариков. И это очень цинично, практически разжигание социальной розни.

Андрей Низовский
глава Всеволожского района Ленинградской области

#новости #регионы

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14 комментариев
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Илья Гераськин

4

Он подтвердил, что после празднования плитку снимут, но её переместят на тротуары города, которые в этом давно нуждаются. Чиновник назвал это экономией средств — власти могли вместо плитки покрыть сцену для празднования другим материалом, но это стоило бы на несколько миллионов дороже, и материал не остался бы у властей — его планировали взять в аренду

Это какой же материал в аренду дороже чем выложить плиткой а потом снять? Золото?

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Василий Лебедев

Илья
1

Вся эта "аренда" - это типичные мутные схемы, когда они левой рукой рисуют сметы для правой руки и осваивают это бабло.

Ответить

Здоровый микрофон

4

Жду от кремля фильм «Он вам Лёха»

Ответить

Словесный Интервент

3

Видео в вк залили, а не на ютуб, чтобы потом удобнее было деанонить несоглассных в комментариях?

Ответить

FOX

Словесный
0

коменты вроде закрыты?

Ответить

Словесный Интервент

FOX
0

Вроде нет, форма для отправки комментария доступна.

Ответить

Телефонный Денис

Словесный
0

Отправь комментарий, проверим

Ответить

Dmitry Sursin

Телефонный
0

Вот ты и попался агент ФСО))

Ответить

FOX

1

потрачено

Ответить

Василий Лебедев

1

"...наваливается оппозиция..."

Ответить

Стабильный Мика

0

Based

Ответить

alex twit

0

Низовский с нижних интернетов, что ли?

Ответить

Кирилл

0

Справедливости ради, Низовский всё по фактам разложил.
Как житель Всеволожска, могу сказать - на моей памяти более грамотного главы района у нас не было.
Город потихоньку преображается: новые зоны отдыха, парки, общественные пространства. Да, не без проблем, но прогресс очевиден. Другими словами, работа местных властей видна невооруженным взглядом. (Нет, я не кремлебот).

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Василий Лебедев

Кирилл
0

Любую, даже самую хорошую власть надо держать в постоянном тонусе и в положении оправдывающихся. Им не должно быть удобно в креслах ни секунды.

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