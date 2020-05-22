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Обещал «скандальное разоблачение» потраченных на праздник 383 миллионов рублей, а в итоге заподозрил противников строительства в «социальной розни».
Глава Всеволожского района Ленинградской области Андрей Низовский выпустил «расследование» о властях региона. В начале ролика он рассказал, что администрация района решила потратить 383 миллиона рублей на празднование дня рождения Ленобласти. Он пообещал провести «самое громкое расследование» и выяснить, кто «собирается на этом нажиться».
Низовский рассказал, что узнал о планах властей потратить 383 миллиона рублей на празднование дня Ленобласти из комментариев в инстаграме губернатора региона. «Полмиллиарда на праздник, в наше время от этого справедливо закипает кровь», — добавил он. Он назвал эти комментарии «отправной точкой» расследования. В них, в том числе сообщалось, что «власти уничтожили 50 берёз, строят сцену за 36 миллионов рублей и тратят на забор восемь миллионов».
Изначально казалось, что глава Всеволожского района выступит против властей, однако это была только кликбейтная подводка к видео. В основной части ролика чиновник ответил на критику оппозиции и оправдал действия властей.
Низовский заявил, что «спекуляции» насчет строительства парка выгоды тем, кто незаконно «захватил» территории будущего парка — власти выявили 14 нарушений земельного законодательства.
Он подтвердил, что после празднования плитку снимут, но её переместят на тротуары города, которые в этом давно нуждаются. Чиновник назвал это экономией средств — власти могли вместо плитки покрыть сцену для празднования другим материалом, но это стоило бы на несколько миллионов дороже, и материал не остался бы у властей — его планировали взять в аренду
Это какой же материал в аренду дороже чем выложить плиткой а потом снять? Золото?
Вся эта "аренда" - это типичные мутные схемы, когда они левой рукой рисуют сметы для правой руки и осваивают это бабло.
Видео в вк залили, а не на ютуб, чтобы потом удобнее было деанонить несоглассных в комментариях?
Вроде нет, форма для отправки комментария доступна.
Телефонный Денис
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Справедливости ради, Низовский всё по фактам разложил.
Как житель Всеволожска, могу сказать - на моей памяти более грамотного главы района у нас не было.
Город потихоньку преображается: новые зоны отдыха, парки, общественные пространства. Да, не без проблем, но прогресс очевиден. Другими словами, работа местных властей видна невооруженным взглядом. (Нет, я не кремлебот).
Любую, даже самую хорошую власть надо держать в постоянном тонусе и в положении оправдывающихся. Им не должно быть удобно в креслах ни секунды.