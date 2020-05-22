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Новости
Ольга Щербинина
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«Ведомости»: издатели при печати книг будут ориентироваться на интерес интернет-аудитории Материал редакции

82% издателей после закрытия книжных магазинов приостановили выпуск печатных книг.

15 комментариев
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Издатели из-за закрытия книжных магазинов и отсутствия данных о продажах вынуждены ориентироваться на реакцию интернет-аудитории, чтобы решить, печатать ли ту или иную книгу. Об этом пишут «Ведомости».

Гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Капьев рассказал, что с мая новинки выходят в печатном виде, только если информация о будущей книге соберёт миллион контактов с интернет-аудиторией. В этих данных учитывают просмотры сообщений о книге в СМИ, на сайте издательства, в соцсетях, а также предзаказы.

Капьев объяснил, что традиционно издательства для принятие решений о новинке и её тираже используют данные книжной розницы, но сейчас магазины не работают. По словам президента «Эксмо-АСТ» Олега Новикова, розница — основной канал дистрибуции книг, на нее приходится около 70% продаж.

Теперь бумажные книги продают только через интернет-магазины. В начале апреля «Эксмо» заявило, что переходит на электронные релизы части книг: цифровые версии новинок стали появляться в сервисе «ЛитРес». Однако лишь 7% продаж книг в России приходится на их цифровые версии.

Согласно опросу Российского книжного союза, 82% издателей после закрытия магазинов приостановили выпуск печатных книг. «Альпина паблишер» полностью остановило выпуск книг в марте. АСТ в мае выпустило на 20% меньше книг (по количеству наименований) и в июне прогнозирует сокращение на 70%. «Манн, Иванов, Фербер и партнёры» сократило выпуск новинок на 50% (по количеству наименований). «Азбука-Аттикус» не отказалось от выпуска новинок, но сократило тираж части таких изданий до 500 экземпляров.

По данным РКС, в марте-апреле книжные магазины потеряли 3,6 миллиарда рублей, издательства — 2,3 миллиарда. В апреле представители книжной индустрии написали открытое письмо и попросили правительство приравнять книги к товарам первой необходимости.

#новости #бизнес #книги #covid19

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но есть и хорошие новости
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15 комментариев
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Здоровый микрофон

2

О, неужто майнкамф напечатают и поваренную книгу анархиста 

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Новенький якорь

Здоровый
2

И фото книгу с членами 

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Здоровый микрофон

Новенький
3

И вернут народу великолепный бесплатный журнал «Флирт»

Ответить

Заработный Артем

Здоровый
0

сначала Cool и Молоток плз
о, ещё Ровесник (вроде так назывался)

Ответить

Здоровый микрофон

Заработный
1

Флирт немного из другой категории журнал

Ответить

Географический

Здоровый
1

Для девушек, любящих девушек был "Розовый Флирт"

Ответить

Rayslava

Здоровый
0

Калейдоскоп: Интим плз

Ответить

Костя Васильев

Новенький
1

Пользователей тж

Ответить

Новенький якорь

Костя
0

А вот это лучше не надо(

Ответить

Двойной Артем

0

А чего так мало цифровых продаж, всего 7%...

Ответить

Ольга Щербинина

Двойной
2

Пиратят, наверное

Ответить

Здоровый микрофон

Двойной
1

Потому что все только пиздят, что на изоляции читают книги. На деле все бухают и жрут

Ответить

Географический колос

Здоровый
1

Я ещё в компьютерные игры играю

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Nikita Sigachev

Двойной
0

Всегда перед тем, как купить бумажную версию, читаю книгу с Флибусты.
Это как покупать отдельные треки альбома в Apple Music.

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theomism

0

но есть и хорошие новости

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