82% издателей после закрытия книжных магазинов приостановили выпуск печатных книг.

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Издатели из-за закрытия книжных магазинов и отсутствия данных о продажах вынуждены ориентироваться на реакцию интернет-аудитории, чтобы решить, печатать ли ту или иную книгу. Об этом пишут «Ведомости».

Гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Капьев рассказал, что с мая новинки выходят в печатном виде, только если информация о будущей книге соберёт миллион контактов с интернет-аудиторией. В этих данных учитывают просмотры сообщений о книге в СМИ, на сайте издательства, в соцсетях, а также предзаказы.

Капьев объяснил, что традиционно издательства для принятие решений о новинке и её тираже используют данные книжной розницы, но сейчас магазины не работают. По словам президента «Эксмо-АСТ» Олега Новикова, розница — основной канал дистрибуции книг, на нее приходится около 70% продаж.

Теперь бумажные книги продают только через интернет-магазины. В начале апреля «Эксмо» заявило, что переходит на электронные релизы части книг: цифровые версии новинок стали появляться в сервисе «ЛитРес». Однако лишь 7% продаж книг в России приходится на их цифровые версии.

Согласно опросу Российского книжного союза, 82% издателей после закрытия магазинов приостановили выпуск печатных книг. «Альпина паблишер» полностью остановило выпуск книг в марте. АСТ в мае выпустило на 20% меньше книг (по количеству наименований) и в июне прогнозирует сокращение на 70%. «Манн, Иванов, Фербер и партнёры» сократило выпуск новинок на 50% (по количеству наименований). «Азбука-Аттикус» не отказалось от выпуска новинок, но сократило тираж части таких изданий до 500 экземпляров.

По данным РКС, в марте-апреле книжные магазины потеряли 3,6 миллиарда рублей, издательства — 2,3 миллиарда. В апреле представители книжной индустрии написали открытое письмо и попросили правительство приравнять книги к товарам первой необходимости.