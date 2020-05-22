Прямой эфир
82% издателей после закрытия книжных магазинов приостановили выпуск печатных книг.
Издатели из-за закрытия книжных магазинов и отсутствия данных о продажах вынуждены ориентироваться на реакцию интернет-аудитории, чтобы решить, печатать ли ту или иную книгу. Об этом пишут «Ведомости».
Гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Капьев рассказал, что с мая новинки выходят в печатном виде, только если информация о будущей книге соберёт миллион контактов с интернет-аудиторией. В этих данных учитывают просмотры сообщений о книге в СМИ, на сайте издательства, в соцсетях, а также предзаказы.
Капьев объяснил, что традиционно издательства для принятие решений о новинке и её тираже используют данные книжной розницы, но сейчас магазины не работают. По словам президента «Эксмо-АСТ» Олега Новикова, розница — основной канал дистрибуции книг, на нее приходится около 70% продаж.
Теперь бумажные книги продают только через интернет-магазины. В начале апреля «Эксмо» заявило, что переходит на электронные релизы части книг: цифровые версии новинок стали появляться в сервисе «ЛитРес». Однако лишь 7% продаж книг в России приходится на их цифровые версии.
Согласно опросу Российского книжного союза, 82% издателей после закрытия магазинов приостановили выпуск печатных книг. «Альпина паблишер» полностью остановило выпуск книг в марте. АСТ в мае выпустило на 20% меньше книг (по количеству наименований) и в июне прогнозирует сокращение на 70%. «Манн, Иванов, Фербер и партнёры» сократило выпуск новинок на 50% (по количеству наименований). «Азбука-Аттикус» не отказалось от выпуска новинок, но сократило тираж части таких изданий до 500 экземпляров.
По данным РКС, в марте-апреле книжные магазины потеряли 3,6 миллиарда рублей, издательства — 2,3 миллиарда. В апреле представители книжной индустрии написали открытое письмо и попросили правительство приравнять книги к товарам первой необходимости.
Новенький якорь
И фото книгу с членами
Здоровый микрофон
И вернут народу великолепный бесплатный журнал «Флирт»
Заработный Артем
сначала Cool и Молоток плз
о, ещё Ровесник (вроде так назывался)
Здоровый микрофон
Флирт немного из другой категории журнал
Пользователей тж
Здоровый микрофон
Потому что все только пиздят, что на изоляции читают книги. На деле все бухают и жрут
Всегда перед тем, как купить бумажную версию, читаю книгу с Флибусты.
Это как покупать отдельные треки альбома в Apple Music.