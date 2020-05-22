Прямой эфир
В законе о поправках прописано, что они вступят в силу только в случае одобрения их по итогам всеобщего голосования.
В законопроекте Владимира Путина о воспитании патриотизма у школьников нашли ссылку на статью Конституции, ещё не принятую на общероссийском голосовании. На это обратил внимание журналист «Эха Москвы» Максим Курников.
В пояснительной записке к документу Путин указал, что «дети являются важнейшим приоритетом государственной политики» в соответствии со статьей 67.1 Конституции, «вводимой законом Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 года».
Статья 67.1 Конституции прописана в поправках, которые уже одобрила Госдума и подписал президент. Но в законе отдельно прописано, что «статья вступает в силу в случае, если предусмотренные ею изменения в Конституцию получили одобрение в ходе общероссийского голосования».
Всенародное голосование по Конституции должно было состояться 22 апреля, но его перенесли из-за пандемии коронавирусной инфекции Covid-19.
Законопроект о патриотическом воспитании детей и уважении к «героям Отечества» Путин внёс в Госдуму 21 мая. Патриотическое воспитание президент предложил сделать частью образовательных программ.
сначала они введут предмет, потому в вузах появится специальность - профессиональный патриот, будут там факультеты, кафедры патриотизма
Доктор патриотических наук, член РАЕН, депутат. Отличное описание чиновника в будущем.
Ну так по плану она уже должна быть принята, просто тут забыли расписание подправить.
Хотя бы пособия по методике почитали, все это воспитание и так заложено в предметные уроки. Что планируется втюхивать на этих непонятно
Озабоченный яд
Как что? Ненависть к либерализму, мировому заговору, внутренним врагам вождя нации... Но такое ощущение, что это все уже где-то было.
Все проголосовавшие против принятия конституции, будут учиться патриотизму в отделении полиции при помощи дубинок и бутылки
Не вижу на данный момент ссылки на изменённую конституцию. Где смотреть?https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:3577947c-2233-40f5-98b2-3e4c08503d7a
В законе о поправках прописано, что они вступят в силу только в случае одобрения их по итогам всеобщего голосования.
Ну есть же чётко прописанная процедура принятия поправок в конституцию. Есть ли вообще юридическая сила у этого пункта? (опустим факт, что скопом вносить разные поправки нельзя по прошлой конституции)