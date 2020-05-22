В законе о поправках прописано, что они вступят в силу только в случае одобрения их по итогам всеобщего голосования.

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В законопроекте Владимира Путина о воспитании патриотизма у школьников нашли ссылку на статью Конституции, ещё не принятую на общероссийском голосовании. На это обратил внимание журналист «Эха Москвы» Максим Курников.

В пояснительной записке к документу Путин указал, что «дети являются важнейшим приоритетом государственной политики» в соответствии со статьей 67.1 Конституции, «вводимой законом Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 года».

Статья 67.1 Конституции прописана в поправках, которые уже одобрила Госдума и подписал президент. Но в законе отдельно прописано, что «статья вступает в силу в случае, если предусмотренные ею изменения в Конституцию получили одобрение в ходе общероссийского голосования».

Максим Курников @kmvir

Кремль заявлял несколько раз, что пока голосавние не прошло, Конституция новая не принята, но при этом, президент вносит поправки в закон об образовании, и ссылается на 67 статью в редакции уже новой конституции, это как? Конституция Шрёдингера или я ничего не понимаю.Кремль заявлял несколько раз, что пока голосавние не прошло, Конституция новая не принята, но при этом, президент вносит поправки в закон об образовании, и ссылается на 67 статью в редакции уже новой конституции, это как? https://t.co/u3Bx3HOOUF [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/EYkEjt7XsAEbw0F.jpg","width":945,"height":2048}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/EYkEkekXkAAZSd8.jpg","width":2048,"height":945}}}]

Всенародное голосование по Конституции должно было состояться 22 апреля, но его перенесли из-за пандемии коронавирусной инфекции Covid-19.