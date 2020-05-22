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Артём Мазанов
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В законопроекте Путина о воспитании патриотизма у школьников нашли ссылку на ещё не принятую статью Конституции Материал редакции

В законе о поправках прописано, что они вступят в силу только в случае одобрения их по итогам всеобщего голосования.

16 комментариев
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В законопроекте Владимира Путина о воспитании патриотизма у школьников нашли ссылку на статью Конституции, ещё не принятую на общероссийском голосовании. На это обратил внимание журналист «Эха Москвы» Максим Курников.

В пояснительной записке к документу Путин указал, что «дети являются важнейшим приоритетом государственной политики» в соответствии со статьей 67.1 Конституции, «вводимой законом Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 года».

Статья 67.1 Конституции прописана в поправках, которые уже одобрила Госдума и подписал президент. Но в законе отдельно прописано, что «статья вступает в силу в случае, если предусмотренные ею изменения в Конституцию получили одобрение в ходе общероссийского голосования».

Максим Курников @kmvir
Конституция Шрёдингера или я ничего не понимаю.
Кремль заявлял несколько раз, что пока голосавние не прошло, Конституция новая не принята, но при этом, президент вносит поправки в закон об образовании, и ссылается на 67 статью в редакции уже новой конституции, это как? https://t.co/u3Bx3HOOUF

Всенародное голосование по Конституции должно было состояться 22 апреля, но его перенесли из-за пандемии коронавирусной инфекции Covid-19.

Что там с поправками в Конституцию: голосование…
То есть технически поправки в Конституцию уже вступили в силу независимо от факта проведения…
tjournal.ru

Законопроект о патриотическом воспитании детей и уважении к «героям Отечества» Путин внёс в Госдуму 21 мая. Патриотическое воспитание президент предложил сделать частью образовательных программ.

#новости #конституция #путин

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16 комментариев
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Контрабандист Апельсиновый

20

Когда залил на гитхаб, забыв обновить библиотеку

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Иван Семёныч

1

сначала они введут предмет, потому в вузах появится специальность - профессиональный патриот, будут там факультеты, кафедры патриотизма

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Ипполит Воробьянинов

Иван
1
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Географический колос

Иван
0

@Alexei Kuksin уже проводит патриотические линейки

Ответить

Anthony

1

Доктор патриотических наук, член РАЕН, депутат. Отличное описание чиновника в будущем.

Ответить

Сергей Низовцев

1

Ну так по плану она уже должна быть принята, просто тут забыли расписание подправить.

Ответить

Litnikov Danil

0

Хотя бы пособия по методике почитали, все это воспитание и так заложено в предметные уроки. Что планируется втюхивать на этих непонятно

Ответить

Озабоченный яд

Litnikov
2

Как что? Ненависть к либерализму, мировому заговору, внутренним врагам вождя нации... Но такое ощущение, что это все уже где-то было.

Ответить

Никон Макиенко

Litnikov
1

ну что-то типа этого, например

Ответить

Географический колос

0

https://t.me/deputatdumy/2507

Депутатские будни
Вчера Путин внёс на рассмотрение в Госдуму любопытный законопроект о патриотическом воспитании в школах. Теперь любить Родину со школьной скамьи нужно будет по закону.

Но интересно не это. Текст этого законопроекта ссылается на поправку к Конституции, которая ещё не принята. Н...
Вчера Путин внёс на рассмотрение в Госдуму любопытный законопроект о патриотическом воспитании в школах. Теперь любить Родину со школьной скамьи нужно будет по закону.

Но интересно не это. Текст этого законопроекта ссылается на поправку к Конституции, которая ещё не принята. Ну то есть не принята на всероссийском голосовании, для власти-то это, как мы видим, вопрос давно решённый.

А если нашу власть мнение населения настолько не интересует, то зачем этот цирк с голосованием, зачем лишний раз подвергать людей опасности в условиях эпидемиологической нестабильности? Отменили бы уже да и всё.
Ответить

Непонятный инструмент

0

Лутин пох

Ответить

Костя Васильев

0

Все проголосовавшие против принятия конституции, будут учиться патриотизму в отделении полиции при помощи дубинок и бутылки

Ответить

Игорь Солдатов

0

Не вижу на данный момент ссылки на изменённую конституцию. Где смотреть?https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:3577947c-2233-40f5-98b2-3e4c08503d7a

Ответить

Ипполит Воробьянинов

0

Вот это, детишки, и называется изощрённым цинизмом.

Ответить

Роман Андронов

0

 В законе о поправках прописано, что они вступят в силу только в случае одобрения их по итогам всеобщего голосования.

Ну есть же чётко прописанная процедура принятия поправок в конституцию. Есть ли вообще юридическая сила у этого пункта? (опустим факт, что скопом вносить разные поправки нельзя по прошлой конституции)

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Городской Филипп

0

Прям фильм Довод.

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