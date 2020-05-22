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Новости
Ольга Щербинина
3993

Москвичка отсудила у LG 2,2 миллиона рублей из-за пожара в квартире. Его причиной стал «умный» холодильник Материал редакции

Из-за неисправности техники квартира женщины сгорела.

31 комментарий
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Люблинский районный суд удовлетворил иск жительницы Москвы на сумму более 2 миллионов рублей к компании LG Electronics Rus. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Женщина купила неисправный холодильник этой марки, из-за которого начался пожар. В решении суда говорится, что ЧП произошло в 2019 году.

Экспертиза показала, что «умный» холодильник LG самостоятельно перевёлся в аварийный режим работы, от тёплого выхлопа компрессора загорелись обои, из-за чего квартира сгорела. Женщина подала в суд на компанию.

По решению суда, компания должна выплатить истцу сумму ущерба в размере 1 миллион 404 тысяч рублей, 60 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, штраф на основании закона о защите прав потребителей — 732 тысяч рублей, а также оплатить судебные расходы по оплате госпошлины — 9 тысяч рублей.

Компания обжаловала это решение.

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31 комментарий
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Чужой ихтиандр

37
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Костя Васильев

24

Компания обжаловала это решение

С одной стороны естественный процесс, но с другой стороны к чему эти суды и вся возня для такой огромной компании? Результаты экспертизы есть, тихонечко признали вину, извинились, возместили ущерб и дали умный чайник в подарок. Нет, ради эти копеек надо обосраться на всю страну, что их тупые холодильники жгут людям квартиры

Ответить

Nikita B

Костя
20

Умный чайник, который добавит цианид ей в чай.

Ответить

Костя Васильев

Nikita
4

Зачем же? Достаточно взорваться в удобный момент, что бы перед смертью она ещё немного помучилась от ожогов 

Ответить

Dzmitry Dubrovin

Nikita
3

Нет истца - нет дела

Ответить

Маленький рубин

Dzmitry
0

Но есть правопреемство

Ответить

цорiк

Костя
2

Потому что в последней инстанции сумма будет 300 тысяч

Ответить

Костя Васильев

цорiк
0

Нет, это понятно к чему обжалования. Но это огромная мировая компания, что для них 2 миллиона рублей, если сравнивать эту сумму с потерянной репутацией, при том, что факт их вины доказан. 

Ответить

Stanley H. Tweedle

Костя
1

А вдруг все побегут

Ответить

N.D

Костя
0

Уверен что случай не единичный. Если выплатят по этому делу то еще исков прилетит 

Ответить

Serg Bootlegger

11

Очевидно умный холодильник вступил в сговор с москвичкой, ради компенсации LG и страховых выплат

Ответить

Юлия Данилова

10

Не очень понятно, почему так мало - 2,2 млн, сгоревшее все в квартире, дело ведь даже не в ремонте, а в запахе, в невозможности восстановить сгоревшие вещи

Ответить

Костя Васильев

Юлия
3

По российской судебной традиции могли бы просто положить ей защеку

Ответить

Emile Zäkiev

Костя
1

мазь защёчную?

Ответить

Игорь Головин

9
Ответить

Ирина Голунова

3

эх, ща б квартиру новую в москве за 2,2 млн купить

Ответить

Костя Васильев

Ирина
7

Зачем покупать квартиру, стены то от старой остались

Ответить

Максим Мекеня

Ирина
3

А зачем новую, если за такие деньги можно и старую под ключ отремонтировать?

Ответить

пиу-пиу

Максим
3

Ну за 2 ляма такое себе, учитывая что всё имущество сгорело и то, что нельзя восстановить.

Хотя там же оценка была, может у неё хата пустая была.

Ответить

alex twit

4

Его причиной стал дохуя умный холодильник
Казалось бы, причем тут уютный багажник

Ответить

Maxim Nosovets

3

Life is good, хуле

Ответить

Шило

2

Если горит твоя изба, значит всему твоему пизда

Ответить

Романелло Кивогенс

2

LG настаивает на том, что дело в неисправной проводке. Вот и я думаю, это насколько же должен нагреться компрессор, чтобы от его выхлопа загорелись обои? 

Ответить

LC

1

аварийный режим работы, от тёплого выхлопа компрессора загорелись обои,

Какой-то оригинальный "аварийный режим". Или у них это подразумевает "режим для организации аварий"?

Ответить

Стабильный Мика

0

Типикал элжи

Ответить

конгруэ́нтный

0

какой умный холодильник

Ответить

Ипполит Воробьянинов

0

Случился давеча пожар на складе умных холодильников. Боже, как они кричали!......

Ответить

Неверный колос

0

Компания обжаловала это решение.

Ахахах. LG просто иностранная компания и не догнала что можно было просто судье занести, чтобы не тянуть. Еще и посадили бы жертву.

Ответить

Посторонний меч

0

Я бы заодно на производителя обоев подал

Ответить

anvarich

0
Ответить

Географический колос

–1

И что?

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