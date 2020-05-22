Прямой эфир
Из-за неисправности техники квартира женщины сгорела.
Люблинский районный суд удовлетворил иск жительницы Москвы на сумму более 2 миллионов рублей к компании LG Electronics Rus. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела.
Женщина купила неисправный холодильник этой марки, из-за которого начался пожар. В решении суда говорится, что ЧП произошло в 2019 году.
Экспертиза показала, что «умный» холодильник LG самостоятельно перевёлся в аварийный режим работы, от тёплого выхлопа компрессора загорелись обои, из-за чего квартира сгорела. Женщина подала в суд на компанию.
По решению суда, компания должна выплатить истцу сумму ущерба в размере 1 миллион 404 тысяч рублей, 60 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, штраф на основании закона о защите прав потребителей — 732 тысяч рублей, а также оплатить судебные расходы по оплате госпошлины — 9 тысяч рублей.
Компания обжаловала это решение.
Компания обжаловала это решение
С одной стороны естественный процесс, но с другой стороны к чему эти суды и вся возня для такой огромной компании? Результаты экспертизы есть, тихонечко признали вину, извинились, возместили ущерб и дали умный чайник в подарок. Нет, ради эти копеек надо обосраться на всю страну, что их тупые холодильники жгут людям квартиры
Зачем же? Достаточно взорваться в удобный момент, что бы перед смертью она ещё немного помучилась от ожогов
Нет истца - нет дела
Нет, это понятно к чему обжалования. Но это огромная мировая компания, что для них 2 миллиона рублей, если сравнивать эту сумму с потерянной репутацией, при том, что факт их вины доказан.
Очевидно умный холодильник вступил в сговор с москвичкой, ради компенсации LG и страховых выплат
Не очень понятно, почему так мало - 2,2 млн, сгоревшее все в квартире, дело ведь даже не в ремонте, а в запахе, в невозможности восстановить сгоревшие вещи
По российской судебной традиции могли бы просто положить ей защеку
эх, ща б квартиру новую в москве за 2,2 млн купить
А зачем новую, если за такие деньги можно и старую под ключ отремонтировать?
Его причиной стал дохуя умный холодильник
Казалось бы, причем тут уютный багажник
LG настаивает на том, что дело в неисправной проводке. Вот и я думаю, это насколько же должен нагреться компрессор, чтобы от его выхлопа загорелись обои?
аварийный режим работы, от тёплого выхлопа компрессора загорелись обои,
Какой-то оригинальный "аварийный режим". Или у них это подразумевает "режим для организации аварий"?
Случился давеча пожар на складе умных холодильников. Боже, как они кричали!......