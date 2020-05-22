Из-за неисправности техники квартира женщины сгорела.

В закладки

Люблинский районный суд удовлетворил иск жительницы Москвы на сумму более 2 миллионов рублей к компании LG Electronics Rus. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Женщина купила неисправный холодильник этой марки, из-за которого начался пожар. В решении суда говорится, что ЧП произошло в 2019 году.

Экспертиза показала, что «умный» холодильник LG самостоятельно перевёлся в аварийный режим работы, от тёплого выхлопа компрессора загорелись обои, из-за чего квартира сгорела. Женщина подала в суд на компанию.

По решению суда, компания должна выплатить истцу сумму ущерба в размере 1 миллион 404 тысяч рублей, 60 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, штраф на основании закона о защите прав потребителей — 732 тысяч рублей, а также оплатить судебные расходы по оплате госпошлины — 9 тысяч рублей.

Компания обжаловала это решение.