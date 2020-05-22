Москвичке присудили 2,2 миллиона рублей за пожар в квартире из-за холодильника. LG заявила, что виноват удлинитель
Материал редакции
Из-за неисправности техники квартира женщины сгорела.
Люблинский районный суд удовлетворил иск жительницы Москвы на сумму более 2 миллионов рублей к ООО «ЛГ Электроникс РУС». Об этом написал ТАСС со ссылкой на материалы дела.
В решении суда говорится, что ЧП произошло в 2019 году. Женщина утверждает, что купила неисправный холодильник LG, из-за которого начался пожар. Экспертиза показала, что «умный» холодильник самостоятельно перевёлся в аварийный режим работы, от тёплого выхлопа компрессора загорелись обои, потом и вся квартира.
По решению суда, компания должна выплатить истцу сумму ущерба в районе 1,4 миллиона рублей, 60 тысяч рублей компенсации морального вреда, штраф на основании закона о защите прав потребителей — 732 тысяч рублей, а также оплатить судебные расходы по оплате госпошлины — 9 тысяч рублей. Компания обжаловала решение суда.
Костя Васильев
Компания обжаловала это решение
С одной стороны естественный процесс, но с другой стороны к чему эти суды и вся возня для такой огромной компании? Результаты экспертизы есть, тихонечко признали вину, извинились, возместили ущерб и дали умный чайник в подарок. Нет, ради эти копеек надо обосраться на всю страну, что их тупые холодильники жгут людям квартиры
Nikita BКостя
Умный чайник, который добавит цианид ей в чай.
Костя ВасильевNikita
Зачем же? Достаточно взорваться в удобный момент, что бы перед смертью она ещё немного помучилась от ожогов
Dzmitry DubrovinNikita
Нет истца - нет дела
Маленький рубин
Но есть правопреемство
NiemandDaNikita
https://youtu.be/WAawHgmZc2g
цорiкКостя
Потому что в последней инстанции сумма будет 300 тысяч
Костя Васильевцорiк
Нет, это понятно к чему обжалования. Но это огромная мировая компания, что для них 2 миллиона рублей, если сравнивать эту сумму с потерянной репутацией, при том, что факт их вины доказан.
ОгурцыКостя
Где потеряна репутация? Про эту новость дай бог узнаёт 1% потенциальных покупателей бренда. И что, вы больше не будете покупать их холодильники?
Да всем насрать, а у юридического отдела может быть kpi на суммы исков, вот и бодаются
ZzzzzzzКостя
Для лж раша это деньги
Stanley H. TweedleКостя
А вдруг все побегут
N.DКостя
Уверен что случай не единичный. Если выплатят по этому делу то еще исков прилетит
ZzzzzzzКостя
Дак лж и без обжалования обосралась, че им уже
Чужой ихтиандр
Юлия Данилова
Не очень понятно, почему так мало - 2,2 млн, сгоревшее все в квартире, дело ведь даже не в ремонте, а в запахе, в невозможности восстановить сгоревшие вещи
Костя ВасильевЮлия
По российской судебной традиции могли бы просто положить ей защеку
Emile ZäkievКостя
мазь защёчную?
Ilya GrigöryevEmile
тает защекой, а не в штанах
Дмитрий КораблёвКостя
не согласен, защеку суды обычно дают, когда споришь с государством или даже не так, когда ты задеваешь чьи-то интересы из государства. А так в моей семье много судились по разным поводам и с работодателями ит.д. и т.п., везде побеждали без особых проблем, хотя доказательств не было особых, кроме свидетелей.
Roman KonchalovЮлия
Не знаю, может москвич уже не тот человек, который в Москве живёт. Тоже сумма удивила.
Игорь Головин
Serg Bootlegger
Очевидно умный холодильник вступил в сговор с москвичкой, ради компенсации LG и страховых выплат
Ирина Голунова
эх, ща б квартиру новую в москве за 2,2 млн купить
Костя ВасильевИрина
Зачем покупать квартиру, стены то от старой остались
Максим МекеняИрина
А зачем новую, если за такие деньги можно и старую под ключ отремонтировать?
пиу-пиуМаксим
Ну за 2 ляма такое себе, учитывая что всё имущество сгорело и то, что нельзя восстановить.
Хотя там же оценка была, может у неё хата пустая была.
Кирилл Осиповпиу-пиу
Умный холодильник в пустой хате, это по русски.
пиу-пиуКирилл
Они вроде нынче дешевле чем айфон 11 про.
alex twit
Его причиной стал дохуя умный холодильник
Казалось бы, причем тут уютный багажник
Евгений Бакатуевalex
Не удивлюсь, если за всем этим стоит Дыня
Maxim Nosovets
Life is good, хуле
Романелло Кивогенс
LG настаивает на том, что дело в неисправной проводке. Вот и я думаю, это насколько же должен нагреться компрессор, чтобы от его выхлопа загорелись обои?
LC
аварийный режим работы, от тёплого выхлопа компрессора загорелись обои,
Какой-то оригинальный "аварийный режим". Или у них это подразумевает "режим для организации аварий"?
Шило
Если горит твоя изба, значит всему твоему пизда
Неверный колос
Компания обжаловала это решение.
Ахахах. LG просто иностранная компания и не догнала что можно было просто судье занести, чтобы не тянуть. Еще и посадили бы жертву.
Посторонний меч
Я бы заодно на производителя обоев подал
Иван ТашкиновПосторонний
А если производитель Рулон Ахматович Обоев?
Стабильный Мика
Типикал элжи
конгруэ́нтный
какой умный холодильник
Ипполит Воробьянинов
Случился давеча пожар на складе умных холодильников. Боже, как они кричали!......
anvarich
Pavel Eremeev
Когда холодильник оказался слишком умный и решил сжечь кожаного ублюдка
Alex Fielding
писец блять))) если реально ваш холодильник сжег квартиру - ну замните вы по-тихому что ли
Географический колос
И что?