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Ольга Щербинина
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Москвичке присудили 2,2 миллиона рублей за пожар в квартире. Она считает причиной «умный» холодильник LG Материал редакции

Из-за неисправности техники квартира женщины сгорела.

Обновлено В LG рассказали TJ, что 20 мая 2020 года должна была состояться апелляция по этому делу, но её перенесли из-за неявки истца. Компания также указала на неточности в сообщении СМИ.

Люблинский районный суд удовлетворил иск жительницы Москвы на сумму более 2 миллионов рублей к ООО «ЛГ Электроникс РУС». Об этом написал ТАСС со ссылкой на материалы дела.

В решении суда говорится, что ЧП произошло в 2019 году. Женщина утверждает, что купила неисправный холодильник LG, из-за которого начался пожар. Экспертиза показала, что «умный» холодильник самостоятельно перевёлся в аварийный режим работы, от тёплого выхлопа компрессора загорелись обои, потом и вся квартира.

По решению суда, компания должна выплатить истцу сумму ущерба в районе 1,4 миллиона рублей, 60 тысяч рублей компенсации морального вреда, штраф на основании закона о защите прав потребителей — 732 тысяч рублей, а также оплатить судебные расходы по оплате госпошлины — 9 тысяч рублей. Компания обжаловала решение суда.

Обновление от 17:00 Представитель LG в комментарии TJ рассказал, что рассмотрение дела перенесли на 10 июля 2020 года. По мнению компании, публикации CМИ не соответствуют действительности по нескольким фактам. Пожар произошёл в июне 2018 года, а не в 2019 году. Экспертиза показала, что у холодильника отсутствуют признаки аварийных режимов работы, указывающие на его причастность к источнику зажигания. На основании независимого технического заключения причиной пожара стал электроудлинитель, а не холодильник, заявили в компании.

#новости #суды #право #деньги

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46 комментариев
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Костя Васильев

43

Компания обжаловала это решение

С одной стороны естественный процесс, но с другой стороны к чему эти суды и вся возня для такой огромной компании? Результаты экспертизы есть, тихонечко признали вину, извинились, возместили ущерб и дали умный чайник в подарок. Нет, ради эти копеек надо обосраться на всю страну, что их тупые холодильники жгут людям квартиры

Ответить

Nikita B

Костя
39

Умный чайник, который добавит цианид ей в чай.

Ответить

Костя Васильев

Nikita
5

Зачем же? Достаточно взорваться в удобный момент, что бы перед смертью она ещё немного помучилась от ожогов 

Ответить

Dzmitry Dubrovin

Nikita
3

Нет истца - нет дела

Ответить

Маленький рубин

Dzmitry
0

Но есть правопреемство

Ответить

NiemandDa

Nikita
0

https://youtu.be/WAawHgmZc2g

Ответить

цорiк

Костя
3

Потому что в последней инстанции сумма будет 300 тысяч

Ответить

Костя Васильев

цорiк
5

Нет, это понятно к чему обжалования. Но это огромная мировая компания, что для них 2 миллиона рублей, если сравнивать эту сумму с потерянной репутацией, при том, что факт их вины доказан. 

Ответить

Огурцы

Костя
1

Где потеряна репутация? Про эту новость дай бог узнаёт 1% потенциальных покупателей бренда. И что, вы больше не будете покупать их холодильники?
Да всем насрать, а у юридического отдела может быть kpi на суммы исков, вот и бодаются

Ответить

Zzzzzzz

Костя
0

Для лж раша это деньги

Ответить

Stanley H. Tweedle

Костя
1

А вдруг все побегут

Ответить

N.D

Костя
1

Уверен что случай не единичный. Если выплатят по этому делу то еще исков прилетит 

Ответить

Zzzzzzz

Костя
0

Дак лж и без обжалования обосралась, че им уже

Ответить

Чужой ихтиандр

44
Ответить

Юлия Данилова

14

Не очень понятно, почему так мало - 2,2 млн, сгоревшее все в квартире, дело ведь даже не в ремонте, а в запахе, в невозможности восстановить сгоревшие вещи

Ответить

Костя Васильев

Юлия
7

По российской судебной традиции могли бы просто положить ей защеку

Ответить

Emile Zäkiev

Костя
1

мазь защёчную?

Ответить

Ilya Grigöryev

Emile
1

тает защекой, а не в штанах

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Костя
1

не согласен, защеку суды обычно дают, когда споришь с государством или даже не так, когда ты задеваешь чьи-то интересы из государства. А так в моей семье много судились по разным поводам и с работодателями  ит.д. и т.п., везде побеждали без особых проблем, хотя доказательств не было особых, кроме свидетелей. 

Ответить

Roman Konchalov

Юлия
0

Не знаю, может москвич уже не тот человек, который в Москве живёт. Тоже сумма удивила. 

Ответить

Игорь Головин

14
Ответить

Serg Bootlegger

13

Очевидно умный холодильник вступил в сговор с москвичкой, ради компенсации LG и страховых выплат

Ответить

Ирина Голунова

4

эх, ща б квартиру новую в москве за 2,2 млн купить

Ответить

Костя Васильев

Ирина
8

Зачем покупать квартиру, стены то от старой остались

Ответить

Максим Мекеня

Ирина
4

А зачем новую, если за такие деньги можно и старую под ключ отремонтировать?

Ответить

пиу-пиу

Максим
5

Ну за 2 ляма такое себе, учитывая что всё имущество сгорело и то, что нельзя восстановить.

Хотя там же оценка была, может у неё хата пустая была.

Ответить

Кирилл Осипов

пиу-пиу
2

Умный холодильник в пустой хате, это по русски.

Ответить

пиу-пиу

Кирилл
2

Они вроде нынче дешевле чем айфон 11 про.

Ответить

alex twit

5

Его причиной стал дохуя умный холодильник
Казалось бы, причем тут уютный багажник

Ответить

Евгений Бакатуев

alex
1

Не удивлюсь, если за всем этим стоит Дыня

Ответить

Maxim Nosovets

3

Life is good, хуле

Ответить

Романелло Кивогенс

3

LG настаивает на том, что дело в неисправной проводке. Вот и я думаю, это насколько же должен нагреться компрессор, чтобы от его выхлопа загорелись обои? 

Ответить

LC

3

аварийный режим работы, от тёплого выхлопа компрессора загорелись обои,

Какой-то оригинальный "аварийный режим". Или у них это подразумевает "режим для организации аварий"?

Ответить

Шило

2

Если горит твоя изба, значит всему твоему пизда

Ответить

Неверный колос

1

Компания обжаловала это решение.

Ахахах. LG просто иностранная компания и не догнала что можно было просто судье занести, чтобы не тянуть. Еще и посадили бы жертву.

Ответить

Посторонний меч

0

Я бы заодно на производителя обоев подал

Ответить

Иван Ташкинов

Посторонний
1

А если производитель Рулон Ахматович Обоев?

Ответить

Стабильный Мика

0

Типикал элжи

Ответить

конгруэ́нтный

0

какой умный холодильник

Ответить

Ипполит Воробьянинов

0

Случился давеча пожар на складе умных холодильников. Боже, как они кричали!......

Ответить

anvarich

0
Ответить

Pavel Eremeev

0

Когда холодильник оказался слишком умный и решил сжечь кожаного ублюдка

Ответить

Alex Fielding

0

писец блять))) если реально ваш холодильник сжег квартиру - ну замните вы по-тихому что ли

Ответить

Иван Ташкинов

Alex
0

За 2.2 млн можно побороться, вдруг и правда удлинитель сжёг хату (см. обновление статьи). Но вообще особенность крупных контор в том, что они удавятся не только за 2.2 млн, они удавятся за копейку. Как пример: заказал у сертифицированного дилера Haier мульти-сплит систему за 170 тысяч (1 наружный блок, 4 внутренних), внутренние блоки должны идти с wi-fi модулями, в трёх был, в четвёртом не было. Сейчас Haier готов удавиться за этот модуль ценой 3500 рублей. Говорит, не может такого быть. Присылает видео, в котором вскрывают один блок той же модели у себя, и там модуль есть, что должно неопровержимо доказывать, что модуль был и у меня. 😁 При этом вскрывают тот блок не очень аккуратно, и проскальзывает фраза "Да ладно, спихнём кому-нибудь". 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️ Это не у дилера происходит, а на складе представительства. 😂 А мы ещё про миллионы говорим.))

Ответить

Ivan

0

ЗАСУДИТЬ TJ НА СОРОК ЯРДОВ, КАК СЕЧИН РБК!!!

Ответить

Географический колос

–1

И что?

Ответить
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