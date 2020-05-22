Люблинский районный суд удовлетворил иск жительницы Москвы на сумму более 2 миллионов рублей к ООО «ЛГ Электроникс РУС». Об этом написал ТАСС со ссылкой на материалы дела.

В решении суда говорится, что ЧП произошло в 2019 году. Женщина утверждает, что купила неисправный холодильник LG, из-за которого начался пожар. Экспертиза показала, что «умный» холодильник самостоятельно перевёлся в аварийный режим работы, от тёплого выхлопа компрессора загорелись обои, потом и вся квартира.