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Информации о возможных жертвах нет.
В пакистанском городе Карачи разбился пассажирский самолёт авиакомпании Pakistan Airlines, об этом сообщили СМИ и очевидцы.
Представитель авиакомпании позже подтвердил Би-би-си информацию о крушении. По его словам, на борту находились 107 человек: 99 пассажиров и восемь членов экипажа.
Крушение произошло неподалёку от аэропорта «Джинна» в Карачи. Би-би-си уточняет, что это один из самых загруженных аэропортов страны. На место крушения выехали службы спасения и армия.
Лайнер совершал полет из города Лахор в Карачи, передает агентство ANI. Он упал неподалёку от аэропорта за несколько минут до посадки, утверждает Geo.tv.
Информации о возможных жертвах нет. Судя по видео, которые сняли очевидцы, самолёт разбился в жилом квартале. «Аль-Джазира» со ссылкой на местных чиновников сообщает, что медперсонал больниц уведомили о произошедшем.
такая страна существует?
У меня вся карта коричневым. Белковые сгустки рождены, чтобы ежеминутно умирать от миллиона причин.
Если на борту никто не болел коронавирусом, то новость можно было и не постить