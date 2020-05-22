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Новости
Алексей Боржонов
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В Пакистане разбился пассажирский самолёт. На борту находились больше 100 человек Материал редакции

Информации о возможных жертвах нет.

11 комментариев
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В пакистанском городе Карачи разбился пассажирский самолёт авиакомпании Pakistan Airlines, об этом сообщили СМИ и очевидцы.

Представитель авиакомпании позже подтвердил Би-би-си информацию о крушении. По его словам, на борту находились 107 человек: 99 пассажиров и восемь членов экипажа.

Крушение произошло неподалёку от аэропорта «Джинна» в Карачи. Би-би-си уточняет, что это один из самых загруженных аэропортов страны. На место крушения выехали службы спасения и армия.

Лайнер совершал полет из города Лахор в Карачи, передает агентство ANI. Он упал неподалёку от аэропорта за несколько минут до посадки, утверждает Geo.tv.

Карачи находится на юге Пакистана

Информации о возможных жертвах нет. Судя по видео, которые сняли очевидцы, самолёт разбился в жилом квартале. «Аль-Джазира» со ссылкой на местных чиновников сообщает, что медперсонал больниц уведомили о произошедшем.

Mansoor Ali Khan @_Mansoor_Ali
Plane Crash Site in #Karachi https://t.co/VKbV3aTZMY
Osama Bin Javaid @osamabinjavaid
#Breaking: reports of plane crash in Karachi. Hearing 90 people were in board on a LHR-KHI flight.

Latest on @AJEnglish https://t.co/yHoMyMZ2mS
Mansoor Ali Khan @_Mansoor_Ali
Footage from crash site in #Karachi https://t.co/HYPvbM25jM
Mansoor Ali Khan @_Mansoor_Ali
Plane crash site footage #Karachi https://t.co/fGgkR3oF8a

#новости #происшествия

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11 комментариев
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Иван Иванов

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такая страна существует?

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Василий Лебедев

Иван
2

У меня вся карта коричневым. Белковые сгустки рождены, чтобы ежеминутно умирать от миллиона причин.

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Роберт Петросян

2

F

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Ежегодный холод

2

Всё что нужно знать о дорожном движении в Пакистане на первом видео

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Aleks Ad

1

"ту 134 хороший самолёт, летайте на ту 134..." мелодия похоронного марша

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Никита Сухов

1

Жесткой посадки удалось избежать? Был хлопок?

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Стас Венский

1

Если на борту никто не болел коронавирусом, то новость можно было и не постить

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alex twit

0

ебать там дикари!

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Grant Vaspurakan

0

F5

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Стратегический браслет

0

Примерный район падения

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Super 72

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Надо было соблюдать самоизоляцию

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