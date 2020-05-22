В пакистанском городе Карачи разбился пассажирский самолёт авиакомпании Pakistan Airlines, об этом сообщили СМИ и очевидцы.

Представитель авиакомпании позже подтвердил Би-би-си информацию о крушении. По его словам, на борту находились 107 человек: 99 пассажиров и восемь членов экипажа.

Крушение произошло неподалёку от аэропорта «Джинна» в Карачи. Би-би-си уточняет, что это один из самых загруженных аэропортов страны. На место крушения выехали службы спасения и армия.