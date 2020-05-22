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Новости
Артём Мазанов
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После утечки данных нарушителей изоляции Москва потратит 150 миллионов рублей на анализ защищённости информации Материал редакции

Этим контрактом власти хотят снизить репутационные и технические риски.

21 комментарий
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Департамент информационных технологий Москвы запланировал потратить почти 150 миллионов рублей на «оказание услуг по анализу защищённости информационных систем». Информацию о закупке обнаружило «МБХ медиа».

Исполнитель контракта должен проанализировать городские системы на предмет защищённости доступа к информационным ресурсам и аппаратному обеспечению из публичных и локальных сетей, со стороны приложений для мобильных устройств, а также проверить защищённость беспроводной сети и проанализировать защищённость центра обработки данных. Исполнитель должен будет передать властям информацию о наличии уязвимостей.

Целями оказания таких услуг власти назвали «снижение репутационных и технических рисков» и «повышение эффективности расходования бюджетных средств на защиту информации ограниченного доступа».

18 мая стало известно, что паспортные данные нарушителей самоизоляции в Москве нашли в открытом доступе на сайтах оплаты штрафов. Начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков тогда заявил, что данные могли попасть в открытый доступ после публикации скриншотов постановлений самими оштрафованными.

#новости #москва

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21 комментарий
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Master Oogway

4

снизить репутационные риски

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Андрей Железняк

Master
0

Как им вообще удалось ввести в пром систему, которая не прошла анализ уязвимостей по 17 приказу ФСТЭК. Это же незаконно 🤔

Ответить

Master Oogway

Андрей
0

незаконно

АХАХАХАХА

Ответить

vaim vaimov

2

проведу аудит за 100 миллионов 

Ответить

Игорь Рачук

vaim
1

Тебе могут только по губам провести!
... и ты ещё и заплатишь! 

Ответить

vaim vaimov

Игорь
1

мощная у тебя фантазия, поделись еще опытом участия в  гос тендерах

Ответить

Ivan

vaim
1

демпингую до 99,9!

Ответить

Максим Шпилёв

2

Сливаем данные..
Никакой ответственности за это
Выделяем миллионы на анализ..
Профит.

Ответить

Станислав Есин

1

Откуда всегда такие космические суммы берутся?
Анализ за 150 млн рублей, серьезно?

Ответить

Сухой Слава

Станислав
–1

Возьми ТЗ, блядь, и почитай.

Ответить

Алексей Шуртин

Станислав
0

бабки не проблема (когда надо)

Ответить

Ivan

Алексей
0

понятно, что не проблема. просто ЗА ЧТО?
это 1000 месяцев работника с з/п 150 т.р.
83 года!
ну или 1 год и 83 работника.
что там делать-то на эти деньги зи это время? логи посмотреть?
или они будут на каждый айпишник вычислять адрис проживания и наряд высылать для проверки?

Ответить

Ivan

Ivan
0

пришлось качнуть "меню"
ахуевшие цены, за такое надо унитазным ёршиком по губам водить для закатки обратно.

Ответить

Сухой Слава

Ivan
0

Тебе в пункты 2.*, идиот ты безграмотный :-)

Ответить

Противоположный Орзэмэс

1

А еще хотят сделать общую базу граждан

Ответить

Al

1

*Спиздят

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Ivan

1
Ответить

Здоровый микрофон

0

Раздайте лучше эти 150 лямов хакерам, чтобы они оставили базы в покое. Это будет продуктивнее.

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Владислав Кацура

0

Что там анализировать, если данные передаются по незащищенному http соединению?

Ответить

Андрей Ионов

0

"данные утекли из-за проблем с защитой"
*анализ завершен, 150 млн пожалуйста*

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Sergey Volkov

0

ахаххаха на каждый пук по хуилиарду рублей)))

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