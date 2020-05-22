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Этим контрактом власти хотят снизить репутационные и технические риски.
Департамент информационных технологий Москвы запланировал потратить почти 150 миллионов рублей на «оказание услуг по анализу защищённости информационных систем». Информацию о закупке обнаружило «МБХ медиа».
Исполнитель контракта должен проанализировать городские системы на предмет защищённости доступа к информационным ресурсам и аппаратному обеспечению из публичных и локальных сетей, со стороны приложений для мобильных устройств, а также проверить защищённость беспроводной сети и проанализировать защищённость центра обработки данных. Исполнитель должен будет передать властям информацию о наличии уязвимостей.
Целями оказания таких услуг власти назвали «снижение репутационных и технических рисков» и «повышение эффективности расходования бюджетных средств на защиту информации ограниченного доступа».
18 мая стало известно, что паспортные данные нарушителей самоизоляции в Москве нашли в открытом доступе на сайтах оплаты штрафов. Начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков тогда заявил, что данные могли попасть в открытый доступ после публикации скриншотов постановлений самими оштрафованными.
снизить репутационные риски
Как им вообще удалось ввести в пром систему, которая не прошла анализ уязвимостей по 17 приказу ФСТЭК. Это же незаконно 🤔
проведу аудит за 100 миллионов
Тебе могут только по губам провести!
... и ты ещё и заплатишь!
Сливаем данные..
Никакой ответственности за это
Выделяем миллионы на анализ..
Профит.
Откуда всегда такие космические суммы берутся?
Анализ за 150 млн рублей, серьезно?
бабки не проблема (когда надо)
Что там анализировать, если данные передаются по незащищенному http соединению?
"данные утекли из-за проблем с защитой"
*анализ завершен, 150 млн пожалуйста*