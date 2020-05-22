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Алексей Боржонов
1409

Исследование: каждый пятый россиянин никогда не пользовался интернетом Материал редакции

Опрос Фонда общественного мнения.

Каждый пятый россиянин (22%) никогда не пользовался интернетом, говорится в исследовании Фонда общественного мнения (ФОМ).

  • Авторы материала провели телефонный опрос 15-17 мая среди 1000 россиян;
  • Согласно результатам исследования, месячная аудитория пользователей сети в России составила 74% опрошенных. В это число входят люди, которые пользовались интернетом минимум один раз за месяц;
  • Большинство опрошенных (69%) выходили в сеть в последние на момент опроса сутки;
  • 22% опрошенных никогда не пользовались интернетом;
  • Из тех, кто выходит в есть хотя бы раз в месяц, большинство использует и мобильный, и домашний интернет (51%). 27% пользуются только мобильным интернетом, а 21% — только домашним;
  • Интернет чаще всего используют, чтобы следить за новостями (41%), искать интересующую информацию (35%), поддерживать связь с близкими (28%), работать (25%), смотреть фильмы или передачи (17%);
  • Большинство опрошенных (73%) считают, что проводят в сети «столько, сколько нужно». 17% уверены, что проводят в сети слишком много времени, 8% — слишком мало;
  • Чаще других о чрезмерном использовании интернета говорят респонденты в возрасте от 18 до 30 лет (24%), а респонденты от 46 до 60 лет чаще всего считают, что проводят в сети «столько, сколько нужно» (77%).
Когда вы в последний раз пользовались интернетом?
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#новости #опросы

Алексей Боржонов PLUS
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29 комментариев
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Отличный паркур

13
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Посторонний меч

12

Люблю такие опросы. Опрашивают хуй-нихуя людей по телефону и делают голословные выводы

Ответить

PRIME XXVII

Посторонний
2

По интернету опросить не получится.

Ответить

Sergey Volkov

8

@Алексей Боржонов предлагаю в этом посте провести опрос - "Пользуетесь ли вы интернетом?" Чтобы улучшить исследование 

Ответить

Неподвижный бинокль

Sergey
4

Я не пользуюсь

Ответить

Крепкий якорь

Неподвижный
1

Ну и зря, там дикпики есть

Ответить

Неподвижный бинокль

Крепкий
1

потому и не пользуюсь

Ответить

Географический колос

Неподвижный
0

комплексуешь?

Ответить

Алексей Боржонов

Sergey
0

done

Ответить

Хороший Макс

7

Зачем интернет ентот, когда по телевизеру все расскажут про ентих омерикосов ебаных

Ответить

Тюляш Морской Котан

6
Ответить

Serg Bootlegger

Тюляш
1

Выборка нерепрезентаитвна, не учтены люди на диалапе

Ответить

Географический колос

2

В какой перди они опрашивали эти 1000 россиян? Я 10 лет назад  служил в армии вместе с людьми из глухих деревень, где русский язык почти не знают - даже они пользовались аськой на телефоне.

Ответить

Марк Варламов

Географический
5

Люди могут пользоваться интернетом, но не осознавать, что это он

Ответить

Игорь Куликов

Географический
4

В России около 25% пожилых, 27% населения проживает в сельской местности, так что 1/5 населения мне кажется вполне нормальный показатель. 

Ответить

Трехтысячелетний пес

1

среди 1000 россиян

маловато для таких выводов, не?

Ответить

Валентин Жетонофф

Трехтысячелетний
6

нет, нормально, там же не рандомные 1000 человек, а спец. выборка

Ответить

Максим Шпилёв

Трехтысячелетний
1

Так они все опросы так проводят)

Ответить

умный человек

Максим
2

а могли пятерых опросить

Ответить

Ilya Grigöryev

умный
3

да. там же часто цепочка субподряда идет, одна контора заказывает, вторая придумывает вопросы, а третья - трамвайное депо нижневартовска предлагает своим сотрудникам калым, дескать, надо опросить 1000 человек, но и 100 пойдет. а те в свою очередь понимают, что это значит максимум 5

Ответить

Al

2

Авторы материала провели телефонный опрос 15-17 мая среди 1000 россиян

Какая же это хуйня. Начинают звонить в самое рабочее время и по часу проводить беседы. Ну кому делать нехуй отвечают. 
а респонденты от 46 до 60 лет

Ммм, понятно. 

Ответить

Дыня

2

Исследование показало, что 22% россиян любят троллить

Ответить

Владимир Моденов

1

Опросы, я полагаю, проводились в дневное время по номерам стационарных домашних телефонов?

Ответить

Игорь Куликов

Владимир
0

На мобильный мне звонил и опрашивал ВЦИОМ

Ответить

Географический колос

Игорь
0

Мне как-то на стационарный позвонил ВЦИОМ - после 25 вопросов я сказал, что устал, и положил трубку

Ответить

Стабильный Мика

0

И чё

Ответить

Здоровый микрофон

Стабильный
2

Исследование в очередной раз подтвердило, что коллективный разум и ментальная связь Россиян работает как мощнейшая нейросеть между сознаниями. Интернет в России не нужен, всю информацию, знания, силу и веру этот народ способен передать через мысль внутри подсознания летящую от одной светлой головы к другой.

Ответить

Ilya Grigöryev

0

Авторы материала провели телефонный опрос 15-17 мая среди 1000 россиян;

подождите, то есть согласно этому опросу, из этой 1000 двумстам они позвонили домой на стационарный дисковый советский телефон? Иначе как бы они связались

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Евгений Долгий

0

Счастливые беззаботные люди... (зовидует)

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