Исследование: каждый пятый россиянин никогда не пользовался интернетом
Материал редакции
Опрос Фонда общественного мнения.
Каждый пятый россиянин (22%) никогда не пользовался интернетом, говорится в исследовании Фонда общественного мнения (ФОМ).
Авторы материала провели телефонный опрос 15-17 мая среди 1000 россиян;
Согласно результатам исследования, месячная аудитория пользователей сети в России составила 74% опрошенных. В это число входят люди, которые пользовались интернетом минимум один раз за месяц;
Большинство опрошенных (69%) выходили в сеть в последние на момент опроса сутки;
22% опрошенных никогда не пользовались интернетом;
Из тех, кто выходит в есть хотя бы раз в месяц, большинство использует и мобильный, и домашний интернет (51%). 27% пользуются только мобильным интернетом, а 21% — только домашним;
Интернет чаще всего используют, чтобы следить за новостями (41%), искать интересующую информацию (35%), поддерживать связь с близкими (28%), работать (25%), смотреть фильмы или передачи (17%);
Большинство опрошенных (73%) считают, что проводят в сети «столько, сколько нужно». 17% уверены, что проводят в сети слишком много времени, 8% — слишком мало;
Чаще других о чрезмерном использовании интернета говорят респонденты в возрасте от 18 до 30 лет (24%), а респонденты от 46 до 60 лет чаще всего считают, что проводят в сети «столько, сколько нужно» (77%).
Отличный паркур
Посторонний меч
Люблю такие опросы. Опрашивают хуй-нихуя людей по телефону и делают голословные выводы
PRIME XXVIIПосторонний
По интернету опросить не получится.
Sergey Volkov
@Алексей Боржонов предлагаю в этом посте провести опрос - "Пользуетесь ли вы интернетом?" Чтобы улучшить исследование
Неподвижный бинокль
Я не пользуюсь
Крепкий якорь
Ну и зря, там дикпики есть
Неподвижный бинокль
потому и не пользуюсь
Географический колос
комплексуешь?
Алексей БоржоновSergey
done
Хороший Макс
Зачем интернет ентот, когда по телевизеру все расскажут про ентих омерикосов ебаных
Тюляш Морской Котан
Serg BootleggerТюляш
Выборка нерепрезентаитвна, не учтены люди на диалапе
Географический колос
В какой перди они опрашивали эти 1000 россиян? Я 10 лет назад служил в армии вместе с людьми из глухих деревень, где русский язык почти не знают - даже они пользовались аськой на телефоне.
Марк ВарламовГеографический
Люди могут пользоваться интернетом, но не осознавать, что это он
Игорь КуликовГеографический
В России около 25% пожилых, 27% населения проживает в сельской местности, так что 1/5 населения мне кажется вполне нормальный показатель.
Трехтысячелетний пес
среди 1000 россиян
маловато для таких выводов, не?
Валентин ЖетоноффТрехтысячелетний
нет, нормально, там же не рандомные 1000 человек, а спец. выборка
Максим ШпилёвТрехтысячелетний
Так они все опросы так проводят)
умный человекМаксим
а могли пятерых опросить
Ilya Grigöryevумный
да. там же часто цепочка субподряда идет, одна контора заказывает, вторая придумывает вопросы, а третья - трамвайное депо нижневартовска предлагает своим сотрудникам калым, дескать, надо опросить 1000 человек, но и 100 пойдет. а те в свою очередь понимают, что это значит максимум 5
Al
Авторы материала провели телефонный опрос 15-17 мая среди 1000 россиян
Какая же это хуйня. Начинают звонить в самое рабочее время и по часу проводить беседы. Ну кому делать нехуй отвечают.
а респонденты от 46 до 60 лет
Ммм, понятно.
Дыня
Исследование показало, что 22% россиян любят троллить
Владимир Моденов
Опросы, я полагаю, проводились в дневное время по номерам стационарных домашних телефонов?
Игорь КуликовВладимир
На мобильный мне звонил и опрашивал ВЦИОМ
Географический колос
Мне как-то на стационарный позвонил ВЦИОМ - после 25 вопросов я сказал, что устал, и положил трубку
Стабильный Мика
И чё
Здоровый микрофон
Исследование в очередной раз подтвердило, что коллективный разум и ментальная связь Россиян работает как мощнейшая нейросеть между сознаниями. Интернет в России не нужен, всю информацию, знания, силу и веру этот народ способен передать через мысль внутри подсознания летящую от одной светлой головы к другой.
Ilya Grigöryev
Авторы материала провели телефонный опрос 15-17 мая среди 1000 россиян;
подождите, то есть согласно этому опросу, из этой 1000 двумстам они позвонили домой на стационарный дисковый советский телефон? Иначе как бы они связались
Евгений Долгий
Счастливые беззаботные люди... (зовидует)