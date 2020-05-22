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Новости
Алексей Боржонов
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В Подмосковье нарушителей самоизоляции отправили на обязательные работы в больницы Материал редакции

Они займутся уборкой территории и разгрузкой продуктов для больных.

17 комментариев
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Суды в Подмосковье назначили обязательные работы в больницах нескольким местным жителям, которые нарушили режим самоизоляции, организовав массовые мероприятия. Об этом сообщило главное региональное управление безопасности региона.

В Красногорске молодого человека привлекли к обязательным работам после того, как он «уговорил друзей» заняться спортом на площадке во дворе дома. Жителей Солнечногорска наказали за дрифтинг на стоянке возле торгового центра. Жителя Химок — за организацию «развлекательного мероприятия» около ТЦ.

Подобные поступки должны осуждаться, а ребят с избыточной энергией нужно привлекать к работе на благо области. Сейчас каждая подмосковная больница нуждается в помощи, поэтому нарушителей режима, будем направлять в медицинские учреждения для выполнения обязательных работ.

Роман Каратаев
руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области

Нарушители карантина будут заниматься уборкой территории, разгрузкой медикаментов и продуктов для больных.

В Подмосковье с 29 марта действует режим самоизоляции. В регионе запрещены массовые мероприятия, а жителям не разрешается выходить на улицу без крайней необходимости.

#новости #covid19 #карантинвроссии

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17 комментариев
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Пётр Козлов

8

Гениально. Отправлять нарушителей в больницу с ковидом на помощь врачам. И если он там заболеет или чего хуже умрёт, то ему и выплат не положено - он ведь не врач

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–12

Прелестно. Государство железным сапогом борется с эпидемией. Эй, псевдолибералы, вы ведь за это топили? Чего же не рукоплескаете?

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Shepard

Дополнительный
22

Приплетаю_либералов.жпг

Ответить

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Shepard
–6

Псевдолибералов. Потому что человек, сначала критикующий власть за "дела о стаканчиках", а потом призывающий ее же вводить драконовские карантинные меры и давить нарушителей - не является образцом последовательности.

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Max Belkov

Дополнительный
4

Сравнил жопу с пальцем. Нарушение карантина вполне может привести к массовым заражениям и тут драконовские меры более чем оправданы. «Дела о стаканчиках» - политические репрессии и нарушение конституционных прав. 

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Sergey Smirnov

Max
0

Эта другое!!!!

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Dra

Дополнительный
0

Сейчас бы сравнивать дрова и живот.

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Dra
–4
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Tural M

Shepard
0

с фотографией дезигнера всея руси)

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Пожилой Мартингал

Дополнительный
2

Да где оно борется то??? Тем более железным сапогом. Дрифтеров надо отправлять на обязательные работы, ибо заебали у всяких Рио этим заниматься. Хочешь адреналина на своем тазу - покупай абонемент на трек и делай чё хочешь.

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alex twit

Дополнительный
0

Сапог тяжелый вышел, еле оторвать от земли, весь ржавый, а подошва - в говне...

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Стабильный Мика

4

А надо в трудовые лагеря

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Точный Петя

1

Неужели ни у кого нет понимания что это незаконно? 

Ответить

Новенький якорь

Точный
1

Почему? 

Ответить

красивый комбинатор

Точный
0

Да, на основании чего их отправляют на работы? Я так понимаю, что привлекают по статье 3.6 КоАП Московской области, а там:

Невыполнение гражданами требований нормативных правовых актов Московской области, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории Московской области

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере четырех тысяч рублей.

Про обязательные работы ничего нет.

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Eugen T

0

Гауляйтер с юмором оказался

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Joke Rofler

0

Ну что за ебанутые показательные порки, дизлайк

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