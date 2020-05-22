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Они займутся уборкой территории и разгрузкой продуктов для больных.
Суды в Подмосковье назначили обязательные работы в больницах нескольким местным жителям, которые нарушили режим самоизоляции, организовав массовые мероприятия. Об этом сообщило главное региональное управление безопасности региона.
В Красногорске молодого человека привлекли к обязательным работам после того, как он «уговорил друзей» заняться спортом на площадке во дворе дома. Жителей Солнечногорска наказали за дрифтинг на стоянке возле торгового центра. Жителя Химок — за организацию «развлекательного мероприятия» около ТЦ.
Нарушители карантина будут заниматься уборкой территории, разгрузкой медикаментов и продуктов для больных.
В Подмосковье с 29 марта действует режим самоизоляции. В регионе запрещены массовые мероприятия, а жителям не разрешается выходить на улицу без крайней необходимости.
Гениально. Отправлять нарушителей в больницу с ковидом на помощь врачам. И если он там заболеет или чего хуже умрёт, то ему и выплат не положено - он ведь не врач
Приплетаю_либералов.жпг
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Псевдолибералов. Потому что человек, сначала критикующий власть за "дела о стаканчиках", а потом призывающий ее же вводить драконовские карантинные меры и давить нарушителей - не является образцом последовательности.
Сравнил жопу с пальцем. Нарушение карантина вполне может привести к массовым заражениям и тут драконовские меры более чем оправданы. «Дела о стаканчиках» - политические репрессии и нарушение конституционных прав.
Сейчас бы сравнивать дрова и живот.
Да где оно борется то??? Тем более железным сапогом. Дрифтеров надо отправлять на обязательные работы, ибо заебали у всяких Рио этим заниматься. Хочешь адреналина на своем тазу - покупай абонемент на трек и делай чё хочешь.
Сапог тяжелый вышел, еле оторвать от земли, весь ржавый, а подошва - в говне...
Да, на основании чего их отправляют на работы? Я так понимаю, что привлекают по статье 3.6 КоАП Московской области, а там:
Невыполнение гражданами требований нормативных правовых актов Московской области, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории Московской области
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере четырех тысяч рублей.
Про обязательные работы ничего нет.