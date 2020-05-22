Они займутся уборкой территории и разгрузкой продуктов для больных.

В закладки

Суды в Подмосковье назначили обязательные работы в больницах нескольким местным жителям, которые нарушили режим самоизоляции, организовав массовые мероприятия. Об этом сообщило главное региональное управление безопасности региона.

В Красногорске молодого человека привлекли к обязательным работам после того, как он «уговорил друзей» заняться спортом на площадке во дворе дома. Жителей Солнечногорска наказали за дрифтинг на стоянке возле торгового центра. Жителя Химок — за организацию «развлекательного мероприятия» около ТЦ.

Подобные поступки должны осуждаться, а ребят с избыточной энергией нужно привлекать к работе на благо области. Сейчас каждая подмосковная больница нуждается в помощи, поэтому нарушителей режима, будем направлять в медицинские учреждения для выполнения обязательных работ. Роман Каратаев руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области

Нарушители карантина будут заниматься уборкой территории, разгрузкой медикаментов и продуктов для больных.