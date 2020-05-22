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Артём Мазанов
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В Московской области с 23 мая отменят цифровые пропуска Материал редакции

В общественных местах сохраняется масочный режим, власти также рекомендуют использовать перчатки.

27 комментариев
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В Московской области с 23 мая отменят электронные пропуска, введённые из-за коронавирусной инфекции Covid-19 Об этом заявил глава региона Андрей Воробьёв.

Глава региона заявил, что пропуска «дали результат», но «радости никому не доставили».

Что дальше? Дальше нам нужно, как сказал президент, пройти между Сциллой и Харибдой. То есть, с одной стороны — жить, работать, учиться, а с другой — не вернуться в то прошлое, когда мы госпитализировали 800 человек в сутки.

Андрей Воробьёв
губернатор Московской области

Воробьёв назвал маски в общественных местах и транспорте «обязательным стандартном теперь». Глава региона также рекомендует использовать ещё и перчатки. «Это новая культура, к которой нужно относиться предельно серьезно», — добавил он.

Если рядом человек без маски, он как минимум подвергает опасности себя и окружающих. Объяснение простое: из 100 больных ковидом — 60-80 не имеют никаких симптомов. Они просто переносят вирус.

Андрей Воробьёв
губернатор Московской области

Уже выданные пропуска Московской области будут действовать в Москве до 27 мая, потом жители региона должны оформлять уже московские пропуска. «В столице – другая плотность населения, поэтому там мера пока сохраняется», — объяснил Воробьёв.

На 22 мая в Подмосковье зафиксировано 31 807 случаев Covid-19, 4699 человек уже выздоровели, а 312 — погибли.

#новости #карантинвроссии

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27 комментариев
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Дыня

8

Сдается мне, что в Москве нихуя пропуска не отменят, пока голосование за конституцию не пройдет. Иначе возможны небольшие митинги, протесты. Выгоднее продержать людей дома, нарисовать нужные циферки в базе данных по голосованию, а потом отменить

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Rayslava

Дыня
2

Зачем? Можно и потом не отменять. Просто выдавать их "на подольше", пусть народ раз в месяц обновляет пропуск на работу, например.

Ответить

Joke Rofler

Дыня
0

Отмена пропусков не означает разрешение массовых мероприятий, так что ничего не возможны

Ответить

Дыня

Joke
0

С ними проще, и соблазна вылезать нет

Ответить

Иван Семёныч

3

Сциллой и Харибдой

так, то есть царь уже греческую мифологию проходит. щас он начнет греческих философов читать и начнется вся вот эта хуйня, типа когда я вас не вижу, вас не существует

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Евгений Клочков

Иван
0

Главное шоб государство по Платону не строил

И ждём как он Диогена поймет

Ответить

умный человек

2
Ответить

Пожилой Мартингал

умный
–1
Ответить

Стабильный Мика

2

Цифровой гейлаг

Ответить

Alexander Lapshin

2

Оттепель!

Ответить

Заработный Артем

0

ммм, как вовремя

Ответить

Donnie Darko

Заработный
0

Да какая разница, верхушек все равно мало где есть

Ответить

Заработный Артем

Donnie
0

коких верхушек

Ответить

Donnie Darko

Заработный
0

Борщанул.Лишнего себе позволим. Закроем тему.

Ответить

Заработный Артем

Donnie
1

*зокрывает*

Ответить

Donnie Darko

0

Всё? Оперативно собрали требуемые данные.
Ставки на сроки первой мощной кражи данных будем делать?

Ответить

Сергей Васильев

0

Что дальше? Дальше нам нужно, как сказал президент, пройти между Сциллой и Харибдой.

Хороший троллинг.

Ответить

alex twit

Сергей
0

Дать бы ему по харибде пару раз хорошенько

Ответить

Alex Dark

0

На что только не пойдёш, ради того, чтобы провести в июне парад и голосование по конституции.Ждём следующих смягчений.

Ответить

Евгений Клочков

0

Поставьте подмосковичам "Запахло весной"

Ответить

Yuri Miller

Евгений
0

23.5. Хороший день чтоб умирать)

Ответить

Kyler

0

А чо по Москве, туда стоит соваться без пропуска?

Ответить

Бытовой шар

Kyler
0

В Мск ничего не поменялось

Ответить

Романелло Кивогенс

Kyler
0

До 27 числа туда можно ездить с пропусками, оформленными через подмосковные сервисы или на Госуслугах, а с 27 мая - только с теми, что были оформлены на mos.ru.

Ответить

Имя Фамилия

0

Что дальше? Дальше нам нужно, как сказал президент, пройти между Сциллой и Харибдой. То есть, с одной стороны — жить, работать, учиться, а с другой — не вернуться в то прошлое, когда мы госпитализировали 800 человек в сутки.

И таким образом жить 2-3 года или всегда.

Ответить

Скорый шар

0

У нас МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ!!!

Ответить

alex twit

–1

Стопэ. Вот еду я такой из области в Собянинск красивый в маске, но без перчей. а в дефолт-сити за варежки не отоварят?

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