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В общественных местах сохраняется масочный режим, власти также рекомендуют использовать перчатки.
В Московской области с 23 мая отменят электронные пропуска, введённые из-за коронавирусной инфекции Covid-19 Об этом заявил глава региона Андрей Воробьёв.
Глава региона заявил, что пропуска «дали результат», но «радости никому не доставили».
Воробьёв назвал маски в общественных местах и транспорте «обязательным стандартном теперь». Глава региона также рекомендует использовать ещё и перчатки. «Это новая культура, к которой нужно относиться предельно серьезно», — добавил он.
Уже выданные пропуска Московской области будут действовать в Москве до 27 мая, потом жители региона должны оформлять уже московские пропуска. «В столице – другая плотность населения, поэтому там мера пока сохраняется», — объяснил Воробьёв.
На 22 мая в Подмосковье зафиксировано 31 807 случаев Covid-19, 4699 человек уже выздоровели, а 312 — погибли.
Сдается мне, что в Москве нихуя пропуска не отменят, пока голосование за конституцию не пройдет. Иначе возможны небольшие митинги, протесты. Выгоднее продержать людей дома, нарисовать нужные циферки в базе данных по голосованию, а потом отменить
Отмена пропусков не означает разрешение массовых мероприятий, так что ничего не возможны
Сциллой и Харибдой
так, то есть царь уже греческую мифологию проходит. щас он начнет греческих философов читать и начнется вся вот эта хуйня, типа когда я вас не вижу, вас не существует
Главное шоб государство по Платону не строил
И ждём как он Диогена поймет
Да какая разница, верхушек все равно мало где есть
коких верхушек
Борщанул.Лишнего себе позволим. Закроем тему.
Всё? Оперативно собрали требуемые данные.
Ставки на сроки первой мощной кражи данных будем делать?
Что дальше? Дальше нам нужно, как сказал президент, пройти между Сциллой и Харибдой.
Хороший троллинг.
На что только не пойдёш, ради того, чтобы провести в июне парад и голосование по конституции.Ждём следующих смягчений.
Поставьте подмосковичам "Запахло весной"
А чо по Москве, туда стоит соваться без пропуска?
До 27 числа туда можно ездить с пропусками, оформленными через подмосковные сервисы или на Госуслугах, а с 27 мая - только с теми, что были оформлены на mos.ru.
Что дальше? Дальше нам нужно, как сказал президент, пройти между Сциллой и Харибдой. То есть, с одной стороны — жить, работать, учиться, а с другой — не вернуться в то прошлое, когда мы госпитализировали 800 человек в сутки.
И таким образом жить 2-3 года или всегда.
Стопэ. Вот еду я такой из области в Собянинск красивый в маске, но без перчей. а в дефолт-сити за варежки не отоварят?