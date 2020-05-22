Отмена пропусков в Подмосковье и предупреждение о второй волне коронавируса осенью. Главное о Covid-19 за день
Материал редакции
Дайджест за 22 мая.
В России
Зафиксировано 8894 случаев заболевания Covid-19, 150 человек умерли за сутки, 7144 — выздоровели. Случаев заболевания за всё время стало 326 448, 99 825 человек выздоровели, 3249 умерли от коронавируса;
В стране седьмой день подряд фиксируют меньше 10 тысяч случаев заболевания. Глава Роспотребнадзора заявила, что Россия вышла на плато;
Путин сказал, что в целом ситуация в стране стабилизируется, но предупредил, что в осенью возможна вторая волна Covid-19, и поручил главам субъектов подготовиться к ней;
Росавиация представила трёхэтапный план снятия ограничений. Пассажиров не станут рассаживать друг от друга;
Роспотребнадзор подготовил рекомендации для организации работы летних лагерей: детям разрешат отдыхать в них без масок;
Собянин считает, что ограничения нужно сохранять, даже несмотря на позитивные факторы. По его мнению, в мае смертность от вируса вырастет, поскольку в начале месяца заболеваемость была пиковой;
Москвичи, которые отложили плановую госпитализацию из-за пандемии, смогут попасть в стационар без переоформления документов;
В Подмосковье с 23 мая отменят цифровые пропуска, но введут штрафы за нахождение в общественном месте без маски. Нарушителей режима самоизоляции в регионе стали отправлять на обязательные работы в больницы;
В Петербурге разрешили прощание с умершими не от Covid-19, церемония должна длиться не дольше 10 минут. На время празднования Ураза-байрам с 23 по 26 мая в Махачкалу закроют въезд. В Свердловской области карантин продлили до 1 июня;
Треть медиков, которые работают с больными Covid-19, рассказали о манипуляциях со статистикой, сообщает «Медуза» со ссылкой на данные опроса в приложении «Справочник врача». По словам медиков, если у пациента обнаружили пневмонию, вызванную Covid-19, им дают указания ставить другой код болезни;
Сотрудники НИИ Минздрава испытали на себе возможную вакцину от коронавируса. Побочных эффектов не выявили;
За четыре дня лаборатории «Инвитро» провели более 40 тысяч тестов на антитела к коронавируса — их нашли у каждого седьмого пациента;
Депутата Оксану Пушкину выписали из больницы, где она лечилась от Covid-19.
В мире
По данным университета Джонса Хопкинса, в мире больше 5,16 миллиона случаев заболевания, больше 335 тысяч человек умерли, больше 1,9 миллиона — выздоровели;
В ВОЗ заявили, что Южная Америка стала новым центром распространения Covid-19. Бразилия занимает третью строчку по числу случаев заболевания, Перу, Чили и Аргентина входят в первые 20 стран по этому показателю;
В странах Африки подтверждено более 100 тысяч случаев заболевания за всё время;
В Великобритании с 8 июня все туристы, прибывающие в страну, должны самоизолироваться на 14 дней. За нарушение правила будут штрафовать на 1000 фунтов стерлингов;
В Мадриде и Барселоне с 25 мая разрешат собираться в группы до десяти человек, а также позволят возобновить работу кафе при условии, что в них будет занята только половина мест;
Лечение больных Covid-19 препаратом от малярии гидроксихлорохином повышает риск их смерти, считают учёные. Такой препарат применяет Дональд Трамп для профилактики вируса;
В Индии за сутки зафиксировали больше 6 тысяч случаев заболевания — это самый большой прирост в стране.
Здоровый микрофон
Мне нравится как подмосковье предпринимает какие-то действия с учётом того, что это, блять, область москвы. Отменили пропуска в подмосковье? Кайф, а они там вкурсе, что львиная доля подмосковья в москве работает, хули толку от этой отмены?
ПкшаашерЗдоровый
Можно ходить в магазин без пропуска
ouxen
Крепкий якорь
Интересные способы мастурбации
Марат Габдуллинouxen
Гендзюцу?