Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Узнавайте важные новости первыми
Подписаться на push-уведомления
Новости
Аня Бегиашвили
5443

В России зафиксировали 9434 новых случая заражения Covid-19. Общее число заболевших — 335 882 Материал редакции

До этого показатель несколько раз опускался ниже 9 тысяч заражений в сутки.

59 комментариев
В закладки

За последние сутки в России зафиксировали 9434 новых случаев заболевания Covid-19, сообщает оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом.

С 15 мая в России фиксируют меньше 10 тысяч новых заражений за сутки, показатель несколько раз опускался ниже 9 тысяч заражений. 22 мая был установлен рекорд по количеству смертей за сутки — умерли 150 человек.

Всего от коронавируса в России скончались 3388 человек, выздоровели — 107 936. Общее число заражённых достигло 335 882 человек.

#новости #covid19

Аня Бегиашвили PLUS
+15 234
5
13
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Аня Бегиашвили", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","covid19"], "comments": 59, "likes": 13, "favorites": 5, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 171721, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Sat, 23 May 2020 10:37:24 +0300", "is_special": false }
Поиск работы на vc.ru
Свежие вакансии от работодателей в сфере ИТ и маркетинга
Перейти
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
59 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Anton

–1

Призываю котика ботика в каменты 

Ответить

Котик Ботик

Anton
36
Ответить

Четкий Илья

Котик
2

Котика минусить? Что за моральные уроды?

Ответить

Котик Ботик

Четкий
27
Ответить

Бумажный Валера

Котик
0

Убирайте плюсы живо

Ответить

Четкий Илья

Бумажный
0

Котик в бой!

Ответить

Котик Ботик

Четкий
12
Ответить

x mst

Котик
–12

Минусайте Ботика нахуй

Ответить

Архитектурный историк

x
–2

За что? Он же не члены и не фото детей кидает

Ответить

x mst

Архитектурный
–5

Здесь красная свадьба нахуй, коты не пройдут.

Ответить

Архитектурный

x
–3

Котик прожал бабл, ему можно

Ответить

Котик Ботик

Архитек…
9
Ответить

Полноценный микроскоп

–10

Коммент для плюсов

Ответить

капитан ильич

Полноценный
–11

Я не согласен

Ответить

Алексей

Полноценный
–8

Не пролезло(

Ответить

Алексей

Алексей
–6

Сука, проклятая ветка

Ответить

Алексей

Алексей
–2

@Костя Васильев @Соловьев @Павел Суворов исправьтесь, ироды

Ответить

Иван Семёныч

0

но ведь
Доктор Мясников заявил о снижении заболеваемости

Ответить

Магнитный магнит

Иван
–8

Комментарий удален по просьбе Орлова

Ответить

Бумажный Валера

–9

ЭТО НЕ ПЛАТО, А ЗАМАХ)))

Ответить

Бумажный Валера

Бумажный
–6

@Посторонний тут кремлеукроеврегосдепоботы минсуят комментарии, разберись

Ответить

Роберт Петросян

Бумажный
–7

У них ОПГ, ты чево нарываешься

Ответить

Бумажный Валера

Роберт
–6

Поставил бы плюс, но традиции не позволяют

Ответить

Святозавр

–4

А какое колебание численности заболевших допустимо при определении периода, как "плато"?

Ответить

Акционерный холод

Святозавр
–3

Явно не +- 15%

Ответить

Святозавр

Святозавр
–4
Ответить

Четкий Илья

Святозавр
–6

Подражатель Ботика?

Ответить

Лысый ГОСТ

–1

Плато? Какое плато?

Ответить

Денис Лисовски

Лысый
–1

Плато Тамое

Ответить

Акционерный холод

–8

Вот и вторая волна. Наши чиновники выполняют поручения президента с небывалым усердием

Ответить

x mst

Акционерный
–7

Волна чего?

Ответить

Ильнур Султанов

x
2

Минусов

Ответить

Акционерный холод

x
–8

КАкая разница

Ответить

Александр Креславский-Смирнов

x
–5

Короны, "осенью". Опережают график. А если серьёзно, то это в регионах аукается наплевательство на меры борьбы.

Ответить

Роберт Петросян

–8

Зато будет парад, что вы грустные такие?

Ответить

Вячеслав

–5
Ответить

Роман Васильев

–8

Код красный. Повторяю. Код красный!

Ответить

Руслан Турченко

Роман
–9

Запрашиваю подтверждение со спутника. Код - ноль пять. Прием. Кукушка в гнезде? Кукушка в гнезде? Прошу подтвердить. 

Ответить

scheissegal

–9
Ответить

Ivan Sergeyevich

–3

Краснодар и выздоравливает по 95, что за чудо чудесное...

Ответить

Сергей Поликарпов

–5

не ну они что новости не смотрят, сказали же ситуация стабилизировалась!

Ответить

Японский бокал

–7

МИНУС МИНУС МИНУС МИНУС!!!!

Ответить

Социологический динозавр

–7

Слава Зеленой Революции! Погоним красную погань из тредов! Лайк Ветерану!

Ответить

x mst

–14

Ы

Ответить

Лысый ГОСТ

–3

@Настя Иванова  тут народ охуел и без тебя объявил Красный тред

Ответить

Прогрессивный яд

Лысый
–3

Хороший народ, одобряю. Главное, чтобы не объявляли зеленый тред

Ответить

Лысый ГОСТ

Прогрессивный
–4

Благословение получено!
Красный тред объявляется легитимным!

Ответить

Бумажный Валера

Лысый
–2

Настя Иванова,

Ответить

Jenny Smith

–3

 До этого показательно несколько раз опускался ниже 9 тысяч заражений в сутки.

какая многозначительная описка.

Ответить

Jenny Smith

Jenny
–1

раз тред всё равно красный: а куда Квадрат делась? округлилась?

Ответить

Насущные Проблемы

–2

Приготовьтесь умирать.

Ответить

Стас Венский

–24

Почему вся "либерасня" так радуется повышению цифр заболеваемости? Россиянский уклад един!

Ответить

Kyler

Стас
–9

Либерасня тут?

Ответить

Ivan Sergeyevich

Kyler
–5

Пригоженские на месте

Ответить

Алексей Иванов

–3

Небольшое отрицательное снижение для настоящей волны. Теперь постепенно будут давать реальную картину, сначала смертности, а потом и заражений

Ответить

Dmitry Shiryaev

0

Я заебался скроллить для красноты (котики все ещё зеленые

Ответить

Котик Ботик

Dmitry
0
Ответить

С Осмыслом

–2

хуй

Ответить

Сознательный самолет

–2

Чищу карму

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
«Интерфакс» и Baza: Рамзана Кадырова госпитализировали с подозрением на коронавирус
Накануне руководителя Чеченской республики доставили в одну из клиник Москвы.
129
Гость TJ
Гость TJ: участница Pussy Riot Надежда Толоконникова
Говорим об акциях, правозащите, музыке и любых других темах. Начало общения в комментариях — 21:00 по Москве.
424
Новости
В Петербурге через Avito предложили бесплатно забрать «домашнего питомца» — так автор назвал ребёнка. СК начал проверку
Публикацию разместили в категории «Другие животные».
139
Популярное за три дня
Интернет
«Пап, как повесить полку»: американец публикует видеоинструкции с бытовыми советами для всех, кто остался без отца
Автор канала сам повзрослел без отца — теперь в его роликах находят утешение дети и подростки с погибшими или отсутствующими родственниками.
95
Интернет
Опубликованы фото Тульской «медсестры в купальнике»
Прославившейся медсестрой оказалась Надежда Жукова из Рязанского государственного медицинского университета
300
Новости
В Тульской области сделали замечание медсестре, надевшей купальник под прозрачный защитный костюм
Девушка не рассчитывала, что костюм будет просвечиваться так сильно.
138
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Прямой эфир

Глеб Самойлов

Исследование: каждый пятый…

Котик Ботик

В России зафиксировали 9434…

Dmitry Shiryaev

В России зафиксировали 9434…

Снусмумрик

Запись в подсайте Животные

Mykola Glushchenko

Гей-излучатель. Секретная…

German Times

Из 50 тысяч участников…