Прямой эфир
До этого показатель несколько раз опускался ниже 9 тысяч заражений в сутки.
За последние сутки в России зафиксировали 9434 новых случаев заболевания Covid-19, сообщает оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом.
С 15 мая в России фиксируют меньше 10 тысяч новых заражений за сутки, показатель несколько раз опускался ниже 9 тысяч заражений. 22 мая был установлен рекорд по количеству смертей за сутки — умерли 150 человек.
Всего от коронавируса в России скончались 3388 человек, выздоровели — 107 936. Общее число заражённых достигло 335 882 человек.
Призываю котика ботика в каменты
Четкий Илья
Котика минусить? Что за моральные уроды?
Бумажный Валера
Убирайте плюсы живо
Архитектурный историк
За что? Он же не члены и не фото детей кидает
Здесь красная свадьба нахуй, коты не пройдут.
Не пролезло(
но ведь
Доктор Мясников заявил о снижении заболеваемости
Бумажный Валера
@Посторонний тут кремлеукроеврегосдепоботы минсуят комментарии, разберись
У них ОПГ, ты чево нарываешься
А какое колебание численности заболевших допустимо при определении периода, как "плато"?
Волна чего?
Короны, "осенью". Опережают график. А если серьёзно, то это в регионах аукается наплевательство на меры борьбы.
Код красный. Повторяю. Код красный!
Запрашиваю подтверждение со спутника. Код - ноль пять. Прием. Кукушка в гнезде? Кукушка в гнезде? Прошу подтвердить.
не ну они что новости не смотрят, сказали же ситуация стабилизировалась!
@Настя Иванова тут народ охуел и без тебя объявил Красный тред
Прогрессивный яд
Хороший народ, одобряю. Главное, чтобы не объявляли зеленый тред
До этого показательно несколько раз опускался ниже 9 тысяч заражений в сутки.
какая многозначительная описка.
Почему вся "либерасня" так радуется повышению цифр заболеваемости? Россиянский уклад един!
Небольшое отрицательное снижение для настоящей волны. Теперь постепенно будут давать реальную картину, сначала смертности, а потом и заражений
Я заебался скроллить для красноты (котики все ещё зеленые