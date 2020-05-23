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Всего в столице планируют протестировать шесть миллионов человек.
Около 12,5% москвичей из 50 тысяч сдавших анализы имеют иммунитет к коронавирусу. Об этом сообщил руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун, передаёт «Интерфакс».
Бесплатное тестирование началось 15 мая. Хрипун отметил, что в Москве собираются проверить на антитела к Covid-19 шесть миллионов человек.
Автоматические анализаторы крови установили в 30 взрослых поликлиниках, в них также открыли по два процедурных кабинета. Собянин заявил, что к концу мая общая мощность городской системы тестирования превысит 200 тысяч анализов в сутки. По задумке властей данные скрининга москвичей на коронавирус станут основой для смягчения ограничительных мер.