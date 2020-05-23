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Новости
Аня Бегиашвили
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Из 50 тысяч участников тестирования в Москве антитела к коронавирусу обнаружили у 12,5% Материал редакции

Всего в столице планируют протестировать шесть миллионов человек.

4 комментария
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Около 12,5% москвичей из 50 тысяч сдавших анализы имеют иммунитет к коронавирусу. Об этом сообщил руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун, передаёт «Интерфакс».

Бесплатное тестирование началось 15 мая. Хрипун отметил, что в Москве собираются проверить на антитела к Covid-19 шесть миллионов человек.

Автоматические анализаторы крови установили в 30 взрослых поликлиниках, в них также открыли по два процедурных кабинета. Собянин заявил, что к концу мая общая мощность городской системы тестирования превысит 200 тысяч анализов в сутки. По задумке властей данные скрининга москвичей на коронавирус станут основой для смягчения ограничительных мер.

#новости #covid19

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4 комментария
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Бумажный Валера

0

Из этого можно сделать вывод, что в Москве полтора миллиона заболевших ковидом, кек

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Ded Pihto

Бумажный
1

Так сдавали же не случайные 50 тысяч а те кто хотел и чтото подозревал

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Бумажный Валера

Ded
0

Всё равно можно сделать такой вывод, главное захотеть

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Лысый ГОСТ

Ded
0

А я думал, что кровь с антителами нужна для переливания больным...

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