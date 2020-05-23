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Создателя сообщества Владимира Воронцова обвиняют в вымогательстве.
Утром 23 мая сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском к одному из администраторов сообщества «Омбудсмен полиции» Игорю Худякову, сообщает Telegram-канал «Омбудсмен полиции (резерв)».
Создателя паблика Владимира Воронцова арестовали в начале мая. Его заподозрили в вымогательстве 300 тысяч рублей у полицейского, интимные фотографии которого он грозил опубликовать. Тверской суд Москвы предъявил Воронцову обвинение по пунктам «а» и «г» части 2 статьи 163 УК (вымогательство, совершённое группой лиц, в крупном размере).
Воронцов — бывший сотрудник полиции и Центра «Э». В 2017 году он создал паблик «Омбудсмен полиции» во «ВКонтакте», а позже Telegram-канал и YouTube-канал. В общей сложности в сообществах «Омбудсмена» состоят больше 600 тысяч подписчиков, а «Медиалогия» включала Telegram-канал Воронцова в топ-30 цитируемых СМИ России.
По словам Воронцова, сообщество создавалось для помощи рядовым сотрудникам полиции при нарушении их прав, а также для освещения положительных и отрицательных поступков полицейских. Он часто критиковал действия сотрудников правоохранительных органов. Опубликованные в паблике материалы нередко приводили к увольнениям и отставкам.
Позорище ебаное. Впрочем, это Россия! ☝🏻
подпись: хохол
Печатал с кастрюлей на голове.
Сообщение отправлено с кастрюли
Я сейчас наивный вопрос задам - а как вычисляют админов тг пабликов, если Телеграм обещает нам полную анонимность ?
Только без теорий заговора а-ля «Дуров полковник ФСБ», плз
Зачем вычислять по телеге если он в вк вел группу и канал на ютубе? Или статью не читаем и комментируем заголовок?
Жаркий Абдужаббор
На странице вк все контакты есть, далее нужно запросить у мэйлсру номер, к которому привязана страница и выпустить дубликат симки или запросить логи у оператора.
Почти уверен, что у них давно есть доступ к специальным разделам админки российских ресурсов. Им даже запрашивать ничего не надо - зашел и посмотрел, много чести еще запрашивать что-то.
Телеграм обещает нам полную анонимность
Упоролся?
Расскажи как сейчас вычислишь анона в телеге?
Телега привязана к номеру телефона, на этом можно заканчивать)
Дальше что? Без пароля ты не войдешь никогда.
Зачем куда-то входить? им нужно личность установить
Как ты установишь? Напиши алгоритм.
1) Пьёшь пару кружек кофе
2) Устанавливаешь личность
По контактам уже нельзя после обновления деанонить, а входить без пароля невозможно, хоть сто смс перехвати. Слился маня.
Ты:
Телеграм анонимный, ты не можешь установить мою личность, слился, маня!!!!
Товарищ майор:
бобан делает дрдрдрдрдрдр
пук, среньк
Это у тебя после набутыливания будет, непроизвольно)
Да ладно, ты просто высрал и пруфов не принес, а сейчас рвешся, с каждым бывает.
Сорян, если ты всерьёз считаешь Телегу _анонимным_ мессенджером, то с тобой вообще нет смысла разговаривать)
Я просто прошу пруфы, а ты мне про ВЕРУ что-то рассказываешь.
, то с тобой вообще нет смысла разговаривать)
пук, среньк, слит.
Я просто прошу пруфы
Проси, хуль)
Любое приложение обменивается трафиком. И если знать диапозон времени отправки/получения пакета, то можно путем исключения вычислить абонента. Например, я напишу в 12:00 сообщение в TG, отправится пакет, оператор может вбить в логах какие обоненты подключались к серверам TG, в 12:00. Такой способ кажется неточным, но если отсеять около 30 подключений, выйдем на одного абонента. Как защититься? Использовать VPN, и отложенную отправку поста (много где есть такая фича). Ну и не регистрировать TG, на оператора своей страны.
Верить в "полную анонимносить" чего-либо в сети — это вообще лол.
Так пришли к админу сообщества в вк-помойке. Эти мамку свою сдадут за милу душу
после провала в США, говорят, что понизили до майора
Дубликат симкарты.
Добавление номера человека в контакты телеги, чтобы узнать его аккаунт.
Социальная инженерия.
Проёб самого владельца аккаунта с анонимностью.
Социологический динозавр
Дубликат симкарты.
Добавление номера человека в контакты телеги, чтобы узнать его аккаунт.
Без пароля хоть сто смс перехвати, просто ничего не сделаешь. Контакты уже давно пофиксили.
Социальная инженерия.
Проёб самого владельца аккаунта с анонимностью.
А какое отношение это имеет к телеге? Это уже вопросы к владельцу.
Без пароля хоть сто смс перехвати, просто ничего не сделаешь.
Ну если двухфакторка включена — да.
Контакты уже давно пофиксили.
Точно. Я и забыл уже.
А какое отношение это имеет к телеге? Это уже вопросы к владельцу.
Ты спросил как могут деанонимизировать, я дал тебе несколько вариантов.
Алсо могут просто знакомые крысы сливать ментам инфу.
Социологический
Я написал Ферману конкретно про телегу, все остальные способы к телеге отношения не имеют, это чисто Владелец и его проебы.
Конкретно Телега имеет охуенно жирную поверхность атаки в виде привязки аккаунта к номеру телефона. Конкретная точка, из которой будет идти атака, роли не играет.
Ну дак не пиши про бутылки, а алгоритм атаки давай.
Дал за щеку
Проверил, там только твой пук, среньк.
Вкусно?)
Пока ты не опишешь атаку на телегу - не вкусно.
Да элементарно же! Если тебе просто нужно установить личность. Не читать личку, или ещё что, а просто идентифицировать.
Добавляешь номер подозреваемо себе в телефонную книгу (а номер ментам известен само собой). И вуаля — в телеге он появляется списке контактов. Под своим ником.
Перечитай пожалуйста ветку.
Ну, чтобы деанонить подлого злодея и открыть на него дело, этого достаточно ведь?
Нет, потому что это давно пофиксили.
Ну тады ой. Я её просто читаю, не использую для личной переписки
Мне вот интересно: по всем подобным делам, обязательно устраивают обыск. А какого хера они собираются найти? Динамит? Склад оружия? Бороды игиловцев?
Просто тупо используют обыск как средство давления. Как дети прям...