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Новости
Аня Бегиашвили
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К администратору «Омбудсмена полиции» пришли с обыском. Основатель паблика находится под арестом Материал редакции

Создателя сообщества Владимира Воронцова обвиняют в вымогательстве.

54 комментария
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Утром 23 мая сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском к одному из администраторов сообщества «Омбудсмен полиции» Игорю Худякову, сообщает Telegram-канал «Омбудсмен полиции (резерв)».

Создателя паблика Владимира Воронцова арестовали в начале мая. Его заподозрили в вымогательстве 300 тысяч рублей у полицейского, интимные фотографии которого он грозил опубликовать. Тверской суд Москвы предъявил Воронцову обвинение по пунктам «а» и «г» части 2 статьи 163 УК (вымогательство, совершённое группой лиц, в крупном размере).

Дело «Омбудсмена полиции»: автора паблика…
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tjournal.ru

Воронцов — бывший сотрудник полиции и Центра «Э». В 2017 году он создал паблик «Омбудсмен полиции» во «ВКонтакте», а позже Telegram-канал и YouTube-канал. В общей сложности в сообществах «Омбудсмена» состоят больше 600 тысяч подписчиков, а «Медиалогия» включала Telegram-канал Воронцова в топ-30 цитируемых СМИ России.

По словам Воронцова, сообщество создавалось для помощи рядовым сотрудникам полиции при нарушении их прав, а также для освещения положительных и отрицательных поступков полицейских. Он часто критиковал действия сотрудников правоохранительных органов. Опубликованные в паблике материалы нередко приводили к увольнениям и отставкам.

#новости #полиция

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54 комментария
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Насущные Проблемы

10

Позорище ебаное. Впрочем, это Россия! ☝🏻

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Сергей Васильев

Насущные
3

подпись: хохол

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Насущные Проблемы

Сергей
2

Печатал с кастрюлей на голове.

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Александр Ярви

Насущные
0

Сообщение отправлено с кастрюли

Ответить

Насущные Проблемы

Александр
0

Вообще-то с ведра.

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Amentessa

2

Я сейчас наивный вопрос задам - а как вычисляют админов тг  пабликов, если Телеграм обещает нам полную анонимность ? 
Только без теорий заговора а-ля «Дуров полковник ФСБ», плз 

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Aleksandr Kucheryaev

Amentessa
8

Зачем вычислять по телеге если он в вк вел группу и канал на ютубе? Или статью не читаем и комментируем заголовок?

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Amentessa

Aleksandr
0

Все именно так) 

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Жаркий Абдужаббор

Amentessa
5

На странице вк все контакты есть, далее нужно запросить у мэйлсру номер, к которому привязана страница и выпустить дубликат симки или запросить логи у оператора.

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Насущные Проблемы

Жаркий
1

Кстати да. Задеанонили-то по родной ВКшечке, а не по телеге.

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Василий Лебедев

Жаркий
0

Почти уверен, что у них давно есть доступ к специальным разделам админки российских ресурсов. Им даже запрашивать ничего не надо - зашел и посмотрел, много чести еще запрашивать что-то.

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alexferman

Amentessa
4

Телеграм обещает нам полную анонимность

Упоролся?

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Социологический динозавр

alexferman
1

Расскажи как сейчас вычислишь анона в телеге?

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alexferman

Социологический
1

Телега привязана к номеру телефона, на этом можно заканчивать)

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Социологический динозавр

alexferman
0

Дальше что? Без пароля ты не войдешь никогда.

Ответить

alexferman

Социоло…
0

Зачем куда-то входить? им нужно личность установить

Ответить

Социологический

alexfer…
0

Как ты установишь? Напиши алгоритм.

Ответить

alexferman

Социоло…
3

1) Пьёшь пару кружек кофе
2) Устанавливаешь личность

Ответить

Социологический

alexfer…
1

По контактам уже нельзя после обновления деанонить, а входить без пароля невозможно, хоть сто смс перехвати. Слился маня.

Ответить

alexferman

Социоло…
1

Ты:

Телеграм анонимный, ты не можешь установить мою личность, слился, маня!!!!

Товарищ майор:

бобан делает дрдрдрдрдрдр

Ответить

Социологический

alexfer…
0

пук, среньк

Ответить

alexferman

Социоло…
0

Это у тебя после набутыливания будет, непроизвольно)

Ответить

Социологический

alexfer…
0

Да ладно, ты просто высрал и пруфов не принес, а сейчас рвешся, с каждым бывает.

Ответить

alexferman

Социоло…
0

Сорян, если ты всерьёз считаешь Телегу _анонимным_ мессенджером, то с тобой вообще нет смысла разговаривать)

Ответить

Социологический

alexfer…
1

Я просто прошу пруфы, а ты мне про ВЕРУ что-то рассказываешь.
, то с тобой вообще нет смысла разговаривать)

пук, среньк, слит.

Ответить

alexferman

Социоло…
0

Я просто прошу пруфы

Проси, хуль)

Ответить

Социологический

alexfer…
1
Ответить

Магнитный магнит

Социоло…
1

Любое приложение обменивается трафиком. И если знать диапозон времени отправки/получения пакета, то можно путем исключения вычислить абонента. Например, я напишу в 12:00 сообщение в TG, отправится пакет, оператор может вбить в логах какие обоненты подключались к серверам TG, в 12:00. Такой способ кажется неточным, но если отсеять около 30 подключений, выйдем на одного абонента. Как защититься? Использовать VPN, и отложенную отправку поста (много где есть такая фича). Ну и не регистрировать TG, на оператора своей страны. 

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Социологический

Магнитн…
0

Это же не уязвимость конкретно тг

Ответить

Магнитный магнит

Социоло…
0

Смотря с какой стороны посмотреть

Ответить

Насущные Проблемы

Социологический
1

Верить в "полную анонимносить" чего-либо в сети — это вообще лол. 

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Zasad Asdasd

Amentessa
2

Так пришли к админу сообщества в вк-помойке. Эти мамку свою сдадут за милу душу

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Serg Bootlegger

Amentessa
1

после провала в США, говорят, что понизили до  майора

Ответить

Насущные Проблемы

Serg
1

Ефрейтор.

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Насущные Проблемы

Amentessa
0

Дубликат симкарты.
Добавление номера человека в контакты телеги, чтобы узнать его аккаунт.
Социальная инженерия.
Проёб самого владельца аккаунта с анонимностью.

Ответить

Социологический динозавр

Насущные
0

Дубликат симкарты.

Добавление номера человека в контакты телеги, чтобы узнать его аккаунт.

Без пароля хоть сто смс перехвати, просто ничего не сделаешь. Контакты уже давно пофиксили.

Социальная инженерия.

Проёб самого владельца аккаунта с анонимностью.

А какое отношение это имеет к телеге? Это уже вопросы к владельцу.

Ответить

Насущные Проблемы

Социологический
2

Без пароля хоть сто смс перехвати, просто ничего не сделаешь.

Ну если двухфакторка включена — да.
Контакты уже давно пофиксили.

Точно. Я и забыл уже.
А какое отношение это имеет к телеге? Это уже вопросы к владельцу.

Ты спросил как могут деанонимизировать, я дал тебе несколько вариантов.

Ответить

Насущные Проблемы

Насущные
0

Алсо могут просто знакомые крысы сливать ментам инфу.

Ответить

Социологический

Насущные
1

Я написал Ферману конкретно про телегу, все  остальные способы к телеге отношения не имеют, это чисто Владелец и его проебы.

Ответить

alexferman

Социоло…
0

Конкретно Телега имеет охуенно жирную поверхность атаки в виде привязки аккаунта к номеру телефона. Конкретная точка, из которой будет идти атака, роли не играет.

Ответить

Социологический

alexfer…
1

Ну дак не пиши про бутылки, а алгоритм атаки давай.

Ответить

alexferman

Социоло…
0

Дал за щеку

Ответить

Социологический

alexfer…
1

Проверил, там только твой пук, среньк.

Ответить

alexferman

Социоло…
1

Вкусно?)

Ответить

Социологический

alexfer…
1

Пока ты не опишешь атаку на телегу - не вкусно.

Ответить

Дмитрий Чаплыгин

Социоло…
0

Да элементарно же! Если тебе просто нужно установить личность. Не читать личку, или ещё что, а просто идентифицировать.
Добавляешь номер подозреваемо себе в телефонную книгу (а номер ментам известен само собой). И вуаля — в телеге он появляется списке контактов. Под своим ником.

Ответить

Социологический

Дмитрий
0

Перечитай пожалуйста ветку.

Ответить

Дмитрий Чаплыгин

Социоло…
0

Ну, чтобы деанонить подлого злодея и открыть на него дело, этого достаточно ведь?

Ответить

Магнитный магнит

Дмитрий
1

В настройках TG есть функция скрыть номер от контактов 

Ответить

Социологический

Дмитрий
0

Нет, потому что  это давно пофиксили.

Ответить

Дмитрий Чаплыгин

Социоло…
0

Ну тады ой. Я её просто читаю, не использую для личной переписки

Ответить

FOX

Amentessa
0

у них не было группы в ВК?

Ответить

Дмитрий Чаплыгин

1

Мне вот интересно: по всем подобным делам, обязательно устраивают обыск. А какого хера они собираются найти? Динамит? Склад оружия? Бороды игиловцев?
Просто тупо используют обыск как средство давления. Как дети прям...

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Стас Фарбер

Дмитрий
0

визитки правого сектора

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