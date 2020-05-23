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Новости
Аня Бегиашвили
9970

В отделении «Альфа-банка» в центре Москвы захватили заложников Материал редакции

Мужчина удерживал четверых сотрудников и одного посетителя.

107 комментариев
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Фото Артемия Миндрина, «Дождь»

В отделении банка в центре Москвы захватили заложников, сообщают источники ТАСС и РИА «Новости».

По словам собеседника РИА «Новости», речь идёт об отделении «Альфа-банка» на улице Земляной Вал. На месте работают спецслужбы.

Baza уточняет, мужчина захватил пятерых заложников — четырёх сотрудников отделения и одного посетителя. Захватчик одет в костюм Delivery Club c фирменным рюкзаком.

Обновление: Источник Mash утверждает, что в здании осталось два человека: захватчик и один заложник, остальных удалось вывести.

«Зашёл человек в костюме Delivery Club, сказал, что он заминирован, у него за спиной рюкзак, в руках у него была кнопка», — цитирует Baza очевидца событий. В полицию успела позвонить сотрудница банка.

TJ обратился за комментарием в пресс-службу Delivery Club.

«На данный момент мы не получали запросов от правоохранительных органов. У нас также нет внутренних сведений, подтверждающих участие реального курьера в данном инциденте», — ответили в компании.

#происшествия #москва

Спасибо за наводку Dc Maniac
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107 комментариев
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Иван Иванов

44

Надеюсь, захватчики в масках.

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Света Воронова

Иван
19

И в перчаточках, чтоб не заболель

Ответить

Иван Иванов

Света
14

Да, если всё как положено, то пусть грабят на здоровье.

Ответить

Kyler

Света
5

Ну так если не в масках и без перчаток, то оштрафуют к тому же

Ответить

Иркутский кран

Света
1

😉😔😞

Ответить

Pável

Света
0

👍😊😊😊

Ответить

Насущные Проблемы

Иван
5

Ну как правило на такое дело всегда в масках идут.

Ответить

Горка Тлетов

Насущные
4

Такая не поможет - рот открыт.
Нужно сверху еще медицинскую надеть

Ответить

Alice_S_1997

Иван
0

В чёрных лайкровых..

Ответить

Сборник комментариев

Иван
0

У нас в районе решили под видом реновации внаглую здоровый дом впихнуть между двумя башнями. И в новостях писали, что рабочие будут в масках и перчатках, как будто это самое важное. Так что комментарий очень в тему.

Ответить

Социологический динозавр

Сборник
0

А ты что хочешь лишить столько людей рабочих мест? Жалко места для домика?

Ответить

Игорь Рачук

27

Захватчикам пока не удалось подтвердить дату рождения для продолжения ограбления!

Ответить

Криминальный алмаз

27

 находится мужчина, который заявил, что здание заминировано

Фото с места происшествия

Ответить

Насущные Проблемы

1

Придумайте эвфемизм для слова "заложник", плез.

Ответить

Сергей Васильев

Насущные
33

Русский.

Ответить

Насущные Проблемы

Сергей
0

Подпись: хохол

Ответить

Бумажный Валера

Сергей
1

Всех русских надо освободить от украинского режима

Ответить

Сергей Васильев

Бумажный
2

@Вахтёр TJ осокрбление нации, запрещенное на сайте.

Ответить

Бумажный Валера

Сергей
3

Запрещённой*

Ответить

Насущные Проблемы

Бумажный
1

Хочешь ещё одно заявление? Шас получишь.

Ответить

Социологический динозавр

Бумажный
0

А че ты редачишь, стыдно?

Ответить

Бумажный Валера

Социологический
0

@Сергей Звезда мне стыдно?

Ответить

Vladimir Vorobyev

Сергей
0

+
не знаю более оболганной другими нации, чем русские

Ответить

Иван Иванов

Сергей
–1

рожденные с богом

Ответить

alexferman

Насущные
20

Временно ограниченный в передвижениях

Ответить

Насущные Проблемы

alexferman
16

Самоизолировавшийся в банке.

Ответить

Евстафий Селюк

Насущные
2

добровольно-принудительно

Ответить

Прогрессивный яд

Насущные
2

Гражданин, находящийся на нелегальной принудительной самоизоляции

Ответить

Света Воронова

Насущные
1

Москвич

Ответить

Степан Маслов

Насущные
0

Удерживаемое лицо

Ответить

Бумажный Валера

1

Поэтому надо сбером пользоваться

Ответить

Японский бокал

Бумажный
30

А ещё лучше Тиньковым, ведь у них вообще нет отделений! Фить-ха!

Ответить

alexferman

9

Код красный, требуется отряд "Альфа"!

Ответить

Kyler

alexferman
0

Максимально тонко

Ответить

Dc Maniac

9

Редакция я бы рад добавить видос - но не могу) вы у меня перехватили доступ к статье

Ответить

Финансовый фитиль

Dc
0

классика

Ответить

Прогрессивный яд

5

А вот и первые последствия разрушенной экономики

Ответить

Kyler

Прогрессивный
12

А это сегодня у меня произошло:
Ночью в Химках на улице Карла Маркса неизвестные проникли в Пятерочку и взорвали банкомат сбера, похитив столько бабок "сколько смогли унести".

Главное, что сейчас не 90-е

Ответить

Прогрессивный яд

Kyler
3

Охуеть, неплохо сработали

Ответить

Dc Maniac

Kyler
3

Вот видос с места событий

Ответить

Криминальный алмаз

Kyler
1

Даже механизм с чернилами не сработал?

Ответить

alexferman

Криминальный
0

Он не во всех банкоматах есть

Ответить

Игорь Джеймс

Kyler
0

Круто

Ответить

Насущные Проблемы

Kyler
0

Фак зе систем, ёба!

Ответить

Лысый ГОСТ

7

Из рюкзака, по словам очевидцев, торчат провода.

Это я, когда играю в PokemonGO на телефоне, подключенном к вауэрбанку

Ответить

Владимир Василенко

5

Ебаный Путин, довел людей, все правильно написал?

Ответить

Kyler

Владимир
0

Все так

Ответить

Κύριλλος

3

Хм, цвет компании DeliveryClub зелёный, как и цвет ислама, нападающий угрожает взорвать всех...хм

Ответить

alexferman

Κύριλλος
6

А в словах DeliveryClub явно зашифровано Devil

Ответить

Kyler

alexferman
0

Преступление раскрыто

Ответить

Andre Macareno

4

странная у разработчиков пэйдея рекламная кампания в России

Ответить

Иркутский кран

2
Ответить

Насущные Проблемы

Иркутский
1

"Ними" — это заложниками?

Ответить

Иркутский кран

Насущные
10
Ответить

Сергей Морозов

3

Курьер еды... кто то от картошки отказался наверно

Ответить

Dc Maniac

3

"Редакция"

Там уже начались переговоры с террористом

Ответить

Света Воронова

3

Надеюсь захватчика штрафанут, если тот без перчаток

Ответить

Кирилл Качалов

3

Рекламные акции Яндекс.Еды перешла на новый уровень

Ответить

Dc Maniac

2

Администрация  и лично Аня Бегиашвили - "спасибо за наводку" в наших реалиях уже не "комильфо"

Жду от редакции ПЛЮС (хотя бы на месяц) 😂🤷🏻‍♂️☝️👋👌

Ответить

Иркутский кран

Dc
2

Лучше бы давали 1000 рублей "на водку", вместо спасибо за "наводку".

Ответить

Dc Maniac

Иркутский
1

да хрен с ними с 1000 рублями (ну или как за 2 наводки или 3)
Одного плюсика бы на старте уже хватало

Ответить

Иркутский кран

Dc
1

От плюсика никакого толку, а водку выжрал и спишь.

Ответить

alexferman

Иркутский
2

Плюсики это пропуск в трусики

Ответить

Иркутский кран

alexfer…
0

@Света Воронова если этому комменту накидают плюсики, это будет считаться пропуском?)

Ответить

Света Воронова

Иркутск…
1

В твои трусики? Да, конечно

Ответить

Иркутский кран

Света
0

😩

Ответить

Dc Maniac

Dc
1

А еще АДМИНИСТРАЦИЯ - поправьте скрипт начисления "плюсов" за статью которая перехвачена вашими журналистами - ибо не им положены плюсы а тем кто опубликовал первыми данный материал

Так будет честно - по людски!

Ответить

Дмитрий Харламов

2

https://t.me/bazabazon/3763

https://t.me/bazabazon/3763

Baza
В полицию обратился сотрудник «Альфы» и сообщил, что внутри отделения находится мужчина, который заявил, что здание заминировано.

По предварительным данным, захватчик – мужчина с рюкзаком. Из рюкзака, по словам очевидцев, торчат провода. Преступник взял в заложники четверых сот...
В полицию обратился сотрудник «Альфы» и сообщил, что внутри отделения находится мужчина, который заявил, что здание заминировано.

По предварительным данным, захватчик – мужчина с рюкзаком. Из рюкзака, по словам очевидцев, торчат провода. Преступник взял в заложники четверых сотрудников банка и одного посетителя.
Baza
Мужчина, захвативший отделение «Альфа Банка» в Москве, одет в костюм «Деливери Клаб», за спиной у него фирменный рюкзак.
Ответить

Руденко Сергей

2

Очередное доказательство того, что гора ментов, камер, металлолодетекторов и «мер безопасности» абсолютно бесполезны, впрочем, их и не для этой цели создают

Ответить

Kyler

Руденко
0

Не от всех "дураков" эта защита работает

Ответить

Руденко Сергей

Kyler
0

Не спорю, но очень странно видеть, что почти в каждом подобном кейсе - преступник добивается своего, а не оказывается пойманным в метро на металлодетекторе

Последний пример - когда бывший полицейский вломился в здание ФСБ обвешанный оружием

Ответить

Denis Kulikov

Руденко
0

Тут у вас сразу и confirmation bias, и survivorship bias

Ответить

Лысый ГОСТ

2

в руках у него была кнопка

"F"

Ответить

Криминальный алмаз

Лысый
1

 Захватчик одет в костюм Delivery Club c фирменным рюкзаком

 По предварительным данным, захватчик – мужчина с рюкзаком. Из рюкзака, по словам очевидцев, торчат провода

У кого-то заказанные макароны остывают...

Ответить

Stanley H. Tweedle

2

Бета-самец пришёл грабить Альфа-банк

Ответить

alexferman

Stanley
0

Из-за нестабильного пси-фактора

Ответить

Dra

0

Началось?

Ответить

Еврейский хот-дог

Dra
5

Да погоди, полиция проверяет 

Ответить

Сергей Васильев

1

Не захват а визит.

Ответить

alexferman

Сергей
1

Не заложники, а пропуск в острожники

Ответить

Антон Курочкин

1

Он с цифровым пропуском?

Ответить

Андрей Ионов

0

почему они стоят в пяти метрах от заминированого здания?
почему ничего не перекрыто  и ходят обычные полицейские без защиты

Ответить

Рома Кривоногов

Андрей
1

А зачем полицейским защита? Не митинг же

Ответить

alexferman

Рома
1

А если бомба начинена стаканчиками?

Ответить

Александр Александров

0

Кажется я догадываюсь кто это может быть.. Надеюсь это пранкер который потом сядет на бутылку))

Ответить

Egor Ka

Александр
1

чи да!?

Ответить

Александр Александров

Egor
0

Чи нет)

Ответить

Kostya Bakay

0

Аллах-баббах!

Ответить

Егор Музыка

0

Статья дополняется

Ответить

Акционерный холод

0

Прикиньте, это кто-то прикольнулся и позвонил от имени сотрудника банка. А настоящие сотрудники сейчас сидят там и вообще не в курсе, думают чо за движ там такой

Ответить

Юлия Имашева

0

Кто-то пересмотрел Бумажный дом

Ответить

Магнитный магнит

0
Ответить

Алексей

0

не, ну это бан

Ответить

Миржан Досымбаев

0

Надеюсь это пранк и никто не пострадает 

Ответить

Тюляш Морской Котан

0
Ответить

Egor Ka

0

Бомба - новый бизнес-ланч от деливери

Ответить

Egor Ka

Egor
0

Привет всем нелегалам из Средней Азии

Ответить

Джордж Харви

0

Вот почему надо оставлять чаевые доставщикам Delivery Club

Ответить

Kir Kirsky

0

СК уже возбудил дело против ген. директора Delivery club?

Ответить

Eugene SOBI

0

Нативочка от Диливери клаб подъехала 

Ответить

theomism

–3

-2

Ответить

Атлант поправил плечи

theomism
0

ща он друга своего вызовет 

Ответить

theomism

Атлант
0
Ответить

Евгений Мартынов

theomism
0

Что за клоун? Чем знаменит? 

Ответить

alexferman

Евгений
2

Никулин после распада СССР

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theomism

alexfer…
0

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Ответить

theomism

Евгений
0

тоже банки грабил, в основном мафиозные

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