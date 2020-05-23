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что происходит в интернете
Мужчина удерживал четверых сотрудников и одного посетителя.
В отделении банка в центре Москвы захватили заложников, сообщают источники ТАСС и РИА «Новости».
По словам собеседника РИА «Новости», речь идёт об отделении «Альфа-банка» на улице Земляной Вал. На месте работают спецслужбы.
Baza уточняет, мужчина захватил пятерых заложников — четырёх сотрудников отделения и одного посетителя. Захватчик одет в костюм Delivery Club c фирменным рюкзаком.
«Зашёл человек в костюме Delivery Club, сказал, что он заминирован, у него за спиной рюкзак, в руках у него была кнопка», — цитирует Baza очевидца событий. В полицию успела позвонить сотрудница банка.
TJ обратился за комментарием в пресс-службу Delivery Club.
«На данный момент мы не получали запросов от правоохранительных органов. У нас также нет внутренних сведений, подтверждающих участие реального курьера в данном инциденте», — ответили в компании.
Надеюсь, захватчики в масках.
И в перчаточках, чтоб не заболель
Ну как правило на такое дело всегда в масках идут.
У нас в районе решили под видом реновации внаглую здоровый дом впихнуть между двумя башнями. И в новостях писали, что рабочие будут в масках и перчатках, как будто это самое важное. Так что комментарий очень в тему.
Социологический динозавр
А ты что хочешь лишить столько людей рабочих мест? Жалко места для домика?
Захватчикам пока не удалось подтвердить дату рождения для продолжения ограбления!
Придумайте эвфемизм для слова "заложник", плез.
Русский.
Всех русских надо освободить от украинского режима
@Вахтёр TJ осокрбление нации, запрещенное на сайте.
Социологический динозавр
А че ты редачишь, стыдно?
Временно ограниченный в передвижениях
Самоизолировавшийся в банке.
Прогрессивный яд
Гражданин, находящийся на нелегальной принудительной самоизоляции
Японский бокал
А ещё лучше Тиньковым, ведь у них вообще нет отделений! Фить-ха!
Код красный, требуется отряд "Альфа"!
А это сегодня у меня произошло:
Ночью в Химках на улице Карла Маркса неизвестные проникли в Пятерочку и взорвали банкомат сбера, похитив столько бабок "сколько смогли унести".
Главное, что сейчас не 90-е
Криминальный алмаз
Даже механизм с чернилами не сработал?
Ебаный Путин, довел людей, все правильно написал?
Хм, цвет компании DeliveryClub зелёный, как и цвет ислама, нападающий угрожает взорвать всех...хм
А в словах DeliveryClub явно зашифровано Devil
"Ними" — это заложниками?
Лучше бы давали 1000 рублей "на водку", вместо спасибо за "наводку".
От плюсика никакого толку, а водку выжрал и спишь.
Плюсики это пропуск в трусики
Иркутский кран
@Света Воронова если этому комменту накидают плюсики, это будет считаться пропуском?)
Очередное доказательство того, что гора ментов, камер, металлолодетекторов и «мер безопасности» абсолютно бесполезны, впрочем, их и не для этой цели создают
Не спорю, но очень странно видеть, что почти в каждом подобном кейсе - преступник добивается своего, а не оказывается пойманным в метро на металлодетекторе
Последний пример - когда бывший полицейский вломился в здание ФСБ обвешанный оружием
Криминальный алмаз
Захватчик одет в костюм Delivery Club c фирменным рюкзаком
По предварительным данным, захватчик – мужчина с рюкзаком. Из рюкзака, по словам очевидцев, торчат провода
У кого-то заказанные макароны остывают...
Бета-самец пришёл грабить Альфа-банк
Не захват а визит.
почему они стоят в пяти метрах от заминированого здания?
почему ничего не перекрыто и ходят обычные полицейские без защиты
А зачем полицейским защита? Не митинг же
Кажется я догадываюсь кто это может быть.. Надеюсь это пранкер который потом сядет на бутылку))
Бомба - новый бизнес-ланч от деливери
-2
ща он друга своего вызовет
Что за клоун? Чем знаменит?