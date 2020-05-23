Прямой эфир
что происходит в интернете
Группа захвата провела штурм здания.
Мужчину, удерживавшего заложников в отделении «Альфа-банка» в центре Москвы, задержали, сообщают ТАСС и «Интерфакс».
По информации «Интерфакса», у захватчика не было взрывного устройства — только макет бомбы. «Мужчина выбросил на улицу записку с текстом „Мне не нужны деньги, мне нужна правда“», — рассказал собеседник агентства. Mash пишет, что злоумышленник требовал привезти в банк Ольгу Бузову.
Изначально в заложниках оказались пять человек. Четверых удалось вывести, пятый запустил прямой эфир прямо из отделения банка.
Группа захвата провела штурм здания и задержала захватчика. Заложник не пострадал.
Counter terrorist win!
Ну устранить, убрать, утилизировать. Чё непонятного?
Обезглавить, обоссать и сжечь
Все они были мертвы. Последний выстрел поставил жирную точку в этой истории. Я снял палец с курка, все было кончено.
бесконечно сократить динамику
Нейтрализовать это на журналистском убить?
пам пам
пффф, ну такое
Чего, блять?
ну чет какой-то тухлый захват заложников был
Еврейский хот-дог
чего ты ждал от доставщика из деливери
я ждал, что это будет переодетый суперспецназовец. пока он будет тянуть время его друзья захватят поезд метро подгонят его под банк проделают дырку в полу банка заберут деньги и уедут в закат
Еврейский
тоже взял гта бесплатно?
Думал будет, как в "Бумажном домике"?
я ждал, что пока я буду варить пельмени, это не закончится
На месте чувака который вел трансляцию я бы
1) Подал бы иск в сторону Альфа Банка - о ненадлежащем уровне охраны
2) Написал книгу о том как пережить кризис заложника
3) Снял бы фильм по мотивам захвата заложников
Особенно эпически снял бы момент когда СПЕЦНАЗ на крыльях любви залетает в Банк
Пук
Иркутский кран
Фу Дарья, неприлично девушкам пукать в общественных местах. Придется оплатить штраф, фоточки отправляйте в личку. От вас зависит, пойдет это дело на вверх, или договоримся.
Я не беру заложников и я не ебошу детей
Эти предосторожности помогают мне жить веселей
Походу психанул. Что не удивительно. Альфабанк единственный банк, который не пошел мне на встречу и не предложил никаких смягчающих мер или переносов. Говноеды. Терроризм, естественно, не оправдываю.
Если ему нужна правда, то вызвал бы не бузову, а боню
А хлопок был?
У меня в заднем проходе, когда узнал, что все видели вас, а я нет.
Не факт что вообще кто-то видел на самом-то деле
Вы думаете, что у тжшников со зрением всё настолько плохо? Я не крот, могу увидеть.
Ну вот тжшники обсуждают какое-то фото... а задай себе вопрос было ли оно вообще?
Криминальный
Забей, эти гетеросеки-инцелы первую попавшуюся самку возводят в ранг бога, пушо у них других не было и дрочат потом на фантазии, умоляя скинь в личку фото жопы.
Ваш вопрос очень похож на совет от Тодоренко.
Да не было никакого фото, это всё сон. Ребята зачем-то басен насочиняли
Не расстраивайте меня 😩
Это не она.
я сохранил это фото. за недорого отдам
ну че, скока ты готов заплатить за это?
Требую 50%
вот его цена
Готов не кидать тебе за щеку
50% от некидать за щеку, это значит тебе полагается за щеку на 50%. вот такой он рыночек
Готов не кидать тебе за щеку, если отправишь фотку в личку.
Обязуюсь никому не передавать, если нарушу правило, сделаю делетед.
не, не кидать за щеку это я и сам умею. а че по деньгам?
По деньгам все плохо, купил газпром.
Почти никто не видел
Можно пожалуйста добавить меня в список людей, которые "почти никто".
Сейчас, перед тем как на сгуху отправить, заставят еще 2 недели положенных отработать.
Простите, а как в вебе смотреть видосики из телеграма?
нажать на кнопку плэй?
Так просто? Так-то у меня чёрные экраны и всё.
Наверно у меня FF чудит, раньше примерно так же не показывал приложенные в посте твиты.