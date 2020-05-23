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Новости
Аня Бегиашвили
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Захватчика «Альфа-банка» в Москве задержали. Заложники не пострадали Материал редакции

Группа захвата провела штурм здания.

96 комментариев
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Мужчину, удерживавшего заложников в отделении «Альфа-банка» в центре Москвы, задержали, сообщают ТАСС и «Интерфакс».

По информации «Интерфакса», у захватчика не было взрывного устройства — только макет бомбы. «Мужчина выбросил на улицу записку с текстом „Мне не нужны деньги, мне нужна правда“», — рассказал собеседник агентства. Mash пишет, что злоумышленник требовал привезти в банк Ольгу Бузову.

Изначально в заложниках оказались пять человек. Четверых удалось вывести, пятый запустил прямой эфир прямо из отделения банка.

Mash
Один из заложников завел трансляцию ВНУТРИ "Альфа-банка" на Земляном Валу. Он там остался один. На видосе видно лицо самого захватчика — он периодически хлестает вино из бутылки.

главная винишко тян этой весны

Группа захвата провела штурм здания и задержала захватчика. Заложник не пострадал.

Baza
Штурм в прямом эфире «Инстаграмма». Преступник нейтрализован.

#новости #происшествия

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96 комментариев
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Роман Трусов

75

Counter terrorist win!

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Насущные Проблемы

Роман
24

All hostages has been rescued

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Прогрессивный яд

14

"Нейтрализовать" - это что значит на новоязе?

Ответить

Насущные Проблемы

Прогрессивный
4

Ну устранить, убрать, утилизировать. Чё непонятного?

Ответить

A big purple banana 🍆

Насущные
8

Обезглавить, обоссать и сжечь

Ответить

Насущные Проблемы

A
1
Ответить

Евстафий Селюк

Насущные
0

Все они были мертвы. Последний выстрел поставил жирную точку в этой истории. Я снял палец с курка, все было кончено.

Ответить

Иван Семёныч

Прогрессивный
3

бесконечно сократить динамику

Ответить

Ilya Grigöryev

Иван
0

а как же плато?

Ответить

Andre Macareno

Прогрессивный
0

У Карлина же было: убить

Ответить

tapav

Прогрессивный
0

Упал на пол, ноги вытянул.

Ответить

Alexey Andreev

Прогрессивный
0

Как "обнулить", только наоборот.

Ответить

Κύριλλος

5

Нейтрализовать это на журналистском убить?

Ответить

Виктор Мохов

Κύριλλος
12

Хлопнуть)

Ответить

Голубой рубин

Κύριλλος
7

хлопнули за здоровье собянина

Ответить

Андрей Гришин

Κύριλλος
3

Не, иначе написали ли бы "ликвидировали" 

Ответить

Pahan41k

4

пам пам

Ответить

Иркутский кран

Pahan41k
12

- Ты снимал?
- Да
- Ну тоже присядешь.

Ответить

Denis Ignatenko

Pahan41k
6

Тут съемка видео запрещена

Ответить

DJ Ебан

Pahan41k
1

Всё сделали правильно. Они ж его не били, скрутили, на пол положили. Хрен знает кто он, вдруг пособник.

Ответить

Feskin F

Pahan41k
0

Откуда?

Ответить

Pahan41k

Feskin
0

чел который был в заложниках стрим вёл 

Ответить

Насущные Проблемы

Pahan41k
1

И сколько донатов накидали?

Ответить

Иркутский кран

Насущные
7

От 5 до 10 лет доната.

Ответить

Иван Семёныч

3

пффф, ну такое

Ответить

Илья Корнилов

Иван
1

Чего, блять?

Ответить

Иван Семёныч

Илья
11

ну чет какой-то тухлый захват заложников был

Ответить

Еврейский хот-дог

Иван
7

чего ты ждал от доставщика из деливери 

Ответить

Иван Семёныч

Еврейский
30

я ждал, что это будет переодетый суперспецназовец. пока он будет тянуть время его друзья захватят поезд метро подгонят его под банк проделают дырку в полу банка заберут деньги и уедут в закат

Ответить

Еврейский

Иван
17

тоже взял гта бесплатно? 

Ответить

Иван Семёныч

Еврейск…
5

не, я лох, я заплатил

Ответить

alexferman

Еврейский
0

Чего-то доставляющего

Ответить

Nikita Dolotov

Иван
2

Думал будет, как в "Бумажном домике"?

Ответить

Иван Семёныч

Nikita
9

я ждал, что пока я буду варить пельмени, это не закончится

Ответить

Иркутский кран

Иван
0

Зря продукты перевел.

Ответить

Dc Maniac

4

На месте чувака который вел трансляцию я бы
1) Подал бы иск в сторону Альфа Банка - о ненадлежащем уровне охраны
2) Написал книгу о том как пережить кризис заложника
3) Снял бы фильм по мотивам захвата заложников

Особенно эпически снял бы момент когда СПЕЦНАЗ на крыльях любви залетает в Банк

Ответить

Иван Семёныч

Dc
4

Снял бы фильм

о том как алкаш с кнопкой всех напугал на 15 минут?

Ответить

Dc Maniac

Иван
3

и продал бы Нетфликсу !

Ответить

Dc Maniac

Иван
1

если ты не понял это был сарказм

Ответить

Darya Timofeeva

0

Пук

Ответить

Иркутский кран

Darya
9

Фу Дарья, неприлично девушкам пукать в общественных местах. Придется оплатить штраф, фоточки отправляйте в личку. От вас зависит, пойдет это дело на вверх, или договоримся.

Ответить

Аяз Умбатов

Darya
0

Пукайте на здоровье

Ответить

Криминальный алмаз

Darya
0

Здарова, Дашенций!

Ответить

Grigory Gustov

3

Бумажный дом уже не тот

Ответить

Шило

3

Я не беру заложников и я не ебошу детей
Эти предосторожности помогают мне жить веселей

Ответить

Иркутский кран

2
Ответить

Иркутский кран

Иркутский
2

P.s. не смог найти пикчу без говна артёма шитухина.

Ответить

Виктор Мохов

2

Удерживал, удерживал и не удержал...

Ответить

Vitaly FlieTantie

2

Походу психанул. Что не удивительно. Альфабанк единственный банк, который не пошел мне на встречу и не предложил никаких смягчающих мер или переносов. Говноеды. Терроризм, естественно, не оправдываю. 

Ответить

Stan Majors

2

Если ему нужна правда, то вызвал бы не бузову, а боню

Ответить

Иван Ташкинов

Stan
0

На пару с барином Михалковым 😁

Ответить

Света Воронова

1

А хлопок был?

Ответить

Иркутский кран

Света
1

У меня в заднем проходе, когда узнал, что все видели вас, а я нет.

Ответить

Света Воронова

Иркутский
2

Не факт что вообще кто-то видел на самом-то деле

Ответить

Иркутский кран

Света
0

Вы думаете, что у тжшников со зрением всё настолько плохо? Я не крот, могу увидеть.

Ответить

Света Воронова

Иркутский
1

Ну вот тжшники обсуждают какое-то фото... а задай себе вопрос было ли оно вообще?

Ответить

Криминальный

Света
0

Забей, эти гетеросеки-инцелы первую попавшуюся самку возводят в ранг бога, пушо у них других не было и дрочат потом на фантазии, умоляя скинь в личку фото жопы.

Ответить

Дыня

Кримина…
2

@Вахтер травля 

Ответить

Света Воронова

Кримина…
2

Время прописных истин 🙏

Ответить

Иркутский кран

Света
0

Ваш вопрос очень похож на совет от Тодоренко.

Ответить

Света Воронова

Иркутск…
1

Да не было никакого фото, это всё сон. Ребята зачем-то басен насочиняли

Ответить

Иркутский кран

Света
0

Не расстраивайте меня 😩

Ответить

Дыня

Иркутск…
4

на блять успокойся 

Ответить

Иркутский кран

Дыня
1

Это не она.

Ответить

Дыня

Иркутск…
3

Да, это жалкий суррогат. Но у нас нет выбора.

Ответить

Иркутский кран

Дыня
2

Фу, просто супер сочные рандомные задницы из интернета неинтересны. 

Даже задница квадрата глассевича будет интереснее.

Ответить

Дыня

Дыня
1

но та была лучше 

Ответить

Насущные Проблемы

Иркутский
0

Сука, у неё хуй!!1

Ответить

Иван Семёныч

Иркутский
1

я сохранил это фото. за недорого отдам

Ответить

Иркутский кран

Иван
1
Ответить

Иван Семёныч

Иркутский
1

ну че, скока ты готов заплатить за это?

Ответить

Света Воронова

Иван
0

Требую 50%

Ответить

Иван Семёныч

Света
0

вот его цена
Готов не кидать тебе за щеку

50% от некидать за щеку, это значит тебе полагается за щеку на 50%. вот такой он рыночек

Ответить

Света Воронова

Иван
1

Отлично, как раз мой размерчик

Ответить

Иркутский кран

Иван
0

Готов не кидать тебе за щеку, если отправишь фотку в личку.
Обязуюсь никому не передавать, если нарушу правило, сделаю делетед.

Ответить

Иван Семёныч

Иркутск…
0

не, не кидать за щеку это я и сам умею. а че по деньгам?

Ответить

Иркутский кран

Иван
0

По деньгам все плохо, купил газпром.

Ответить

Иван Семёныч

Иркутск…
0

а, ну со всеми бывает

Ответить

Света Воронова

Иркутский
1

Почти никто не видел

Ответить

Иркутский кран

Света
0

Можно пожалуйста добавить меня в список людей, которые "почти никто".

Ответить

Дмитрий Городских

Света
0

@Кто это 

Ответить

Света Воронова

Дмитрий
1

Хе-хе

Ответить

Кто это

Дмитрий
0

Я не знаю других имен Света Воронова

Ответить

Aleksandr Dolgov

1

Операция «сплочение»?

Ответить

Дыня

1

Мужчина к успеху шел. Не получилось, не фартануло.

Ответить

Андрей Гришин

0

Хорошо, что захватчик оказался с липовой бомбой

Ответить

Dc Maniac

0

уже в коментах к прошлому материалу(моему) все написали - долго вы

Ответить

Роман Дубровский

0

Чет слишком оперативненько

Ответить

Serg Bootlegger

0

Сейчас, перед тем как на сгуху отправить, заставят еще 2 недели положенных отработать.

Ответить

Donnie Darko

0

Нейтрализовать это же не убить.
Хотя в России теперь пишут только «хлопки»

Ответить

Egor Ka

0

Этим мужчиной был Альфред Эйнштейн  (© Джейсон Стэтхем)

Ответить

Denzel Washington

0

Картонную Бузову пусть пацану выдадут

Ответить

Криминальный алмаз

0

Заложник норм.

Ответить

робот-бёрдвотчер

0

Простите, а как в вебе смотреть видосики из телеграма?

Ответить

Иван Семёныч

робот-бёрдвотчер
0

нажать на кнопку плэй?

Ответить

робот-бёрдвотчер

Иван
0

Так просто? Так-то у меня чёрные экраны и всё.
Наверно у меня FF чудит, раньше примерно так же не показывал приложенные в посте твиты.

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