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Аня Бегиашвили
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Против основателя «Омбудсмена полиции» завели ещё одно уголовное дело — о распространении порнографии Материал редакции

Две недели назад его арестовали по обвинению в вымогательстве.

12 комментариев
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Против создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова завели ещё одно уголовное дело, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД Москвы. Его подозревают в распространении порнографии (часть 3 статьи 242 УК РФ).

В полиции рассказали, что поводом для возбуждения дела стало заявление женщины, которая пожаловалась на распространение её интимных фотографий в соцсетях.

Воронцов с 8 мая находится под арестом из-за другого уголовного дела. Его обвинили в вымогательстве 300 тысяч рублей у полицейского, интимные фотографии которого он грозил опубликовать. 23 мая сотрудники правоохранительных органов провели обыск у администратора «Омбудсмена полиции» Игоря Худякова.

Воронцов — бывший сотрудник полиции и Центра «Э». В 2017 году он создал паблик «Омбудсмен полиции» во «ВКонтакте» для помощи рядовым сотрудникам полиции при нарушении их прав, а также для освещения положительных и отрицательных поступков полицейских. Он часто критиковал действия сотрудников правоохранительных органов. Опубликованные в паблике материалы нередко приводили к увольнениям и отставкам.

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#новости #полиция

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12 комментариев
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Насущные Проблемы

19
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Криминальный алмаз

7

Теперь уже и порнуху подкидывают, а не только наркотики.

Ответить

alexferman

6

Они там монетку кидают что ли?

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Salvador 666

alexferman
2

С каждым днём история всё офигенней

Ответить

alexferman

Salvador
4

Ждём обвинений в работе на гватемальскую разведку и торговле редкими животными.

Ответить

Salvador 666

alexferman
0

Нужно брать выше)
Оружейный барон или мексиканский наркоторговец😂

Ответить

Andre Macareno

2

А где искать-то, мой воображаемый друг спрашивает

Ответить

Евгений Клочков

Andre
0

у воображаемого "опера из 90-х"

Ответить

George Weiler

1

Из статьи
Под порнографическими материалами следует понимать живописные, графические, литературные и иные издания (фотографии, картины, рисунки, плакаты, кино- и видеофильмы и т.д.), в которых грубо натуралистически, непристойно изображается половой акт с акцентом на физическом контакте половых органов и на физиологии половых отношений с целью провокации нездорового полового возбуждения.

А тут подключаются эксперты
От порнографических материалов и предметов необходимо отличать произведения эротического характера, в которых также отображаются сексуальные отношения, однако без грубого натурализма и без возбуждения нездоровых сексуальных эмоций. Для определения порнографического либо эротического характера материалов следует проводить искусствоведческие, литературоведческие, сексологические и другие экспертизы.

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Пкшаашер

0

Вангую, что следующее дело против него будут шить за педофилию.
Ну и еще 282 нарисуют. Для полного комплекта.

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Центральный Паша

0

Как Голунова отбивать врят ли будут 

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Ольга Семенова

0

Мне кажется, сейчас к любому человеку прийти - тут вам и порнография будет и зоофилия и надругательство над святыней (9 буков). 

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