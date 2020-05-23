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Две недели назад его арестовали по обвинению в вымогательстве.
Против создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова завели ещё одно уголовное дело, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД Москвы. Его подозревают в распространении порнографии (часть 3 статьи 242 УК РФ).
В полиции рассказали, что поводом для возбуждения дела стало заявление женщины, которая пожаловалась на распространение её интимных фотографий в соцсетях.
Воронцов с 8 мая находится под арестом из-за другого уголовного дела. Его обвинили в вымогательстве 300 тысяч рублей у полицейского, интимные фотографии которого он грозил опубликовать. 23 мая сотрудники правоохранительных органов провели обыск у администратора «Омбудсмена полиции» Игоря Худякова.
Воронцов — бывший сотрудник полиции и Центра «Э». В 2017 году он создал паблик «Омбудсмен полиции» во «ВКонтакте» для помощи рядовым сотрудникам полиции при нарушении их прав, а также для освещения положительных и отрицательных поступков полицейских. Он часто критиковал действия сотрудников правоохранительных органов. Опубликованные в паблике материалы нередко приводили к увольнениям и отставкам.
Они там монетку кидают что ли?
С каждым днём история всё офигенней
Ждём обвинений в работе на гватемальскую разведку и торговле редкими животными.
Нужно брать выше)
Оружейный барон или мексиканский наркоторговец😂
А где искать-то, мой воображаемый друг спрашивает
Из статьи
Под порнографическими материалами следует понимать живописные, графические, литературные и иные издания (фотографии, картины, рисунки, плакаты, кино- и видеофильмы и т.д.), в которых грубо натуралистически, непристойно изображается половой акт с акцентом на физическом контакте половых органов и на физиологии половых отношений с целью провокации нездорового полового возбуждения.
А тут подключаются эксперты
От порнографических материалов и предметов необходимо отличать произведения эротического характера, в которых также отображаются сексуальные отношения, однако без грубого натурализма и без возбуждения нездоровых сексуальных эмоций. Для определения порнографического либо эротического характера материалов следует проводить искусствоведческие, литературоведческие, сексологические и другие экспертизы.
Вангую, что следующее дело против него будут шить за педофилию.
Ну и еще 282 нарисуют. Для полного комплекта.
Мне кажется, сейчас к любому человеку прийти - тут вам и порнография будет и зоофилия и надругательство над святыней (9 буков).