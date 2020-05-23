Центризбирком сможет организовать голосование по почте.

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Владимир Путин подписал закон о дистанционном голосовании на федеральных и местных выборах, а также референдумах. Ранее в Госдуме отметили, что изменения не коснутся голосования по поправкам в Конституцию.

Согласно закону, Центральная избирательная комиссия может организовать голосование по почте или дистанционное электронное голосование. Такие поправки приняты из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Кроме того, Путин подписал закон, который запрещает баллотироваться на любые выборные должности людям, осуждённым за ряд преступлений средней тяжести, в течение пяти лет после снятия или погашения судимости.