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Центризбирком сможет организовать голосование по почте.
Владимир Путин подписал закон о дистанционном голосовании на федеральных и местных выборах, а также референдумах. Ранее в Госдуме отметили, что изменения не коснутся голосования по поправкам в Конституцию.
Согласно закону, Центральная избирательная комиссия может организовать голосование по почте или дистанционное электронное голосование. Такие поправки приняты из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.
Кроме того, Путин подписал закон, который запрещает баллотироваться на любые выборные должности людям, осуждённым за ряд преступлений средней тяжести, в течение пяти лет после снятия или погашения судимости.
В перечень входят статьи о неоднократном нарушении правил проведения митинга и о публичных призывах к экстремизму с использованием интернета или СМИ, по которым судили фигурантов «московского дела» Константина Котова и Егора Жукова.
*Центризбирком сможет организовать голосование по почте
Кроме того, Путин подписал закон, который запрещает баллотироваться на любые выборные должности людям
Кроме Путина
че это? как связаны эти предметы?
Это же стоп кран 😂
типа палку унитаз надо вставить?
Это лом ... кидаешь вниз и поезд останавливается , возможно...набери в поисковике что будет если бросить лом в туалете поезда.
В данном случае, ломом легче проталкивать твердый кал, как с законами. А вообще надо гуглить: что будет, если бросить лом в унитаз поезда):