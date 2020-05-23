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Аня Бегиашвили
1296

Путин подписал закон о дистанционном голосовании на выборах Материал редакции

Центризбирком сможет организовать голосование по почте.

20 комментариев
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Владимир Путин подписал закон о дистанционном голосовании на федеральных и местных выборах, а также референдумах. Ранее в Госдуме отметили, что изменения не коснутся голосования по поправкам в Конституцию.

Согласно закону, Центральная избирательная комиссия может организовать голосование по почте или дистанционное электронное голосование. Такие поправки приняты из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Кроме того, Путин подписал закон, который запрещает баллотироваться на любые выборные должности людям, осуждённым за ряд преступлений средней тяжести, в течение пяти лет после снятия или погашения судимости.

В перечень входят статьи о неоднократном нарушении правил проведения митинга и о публичных призывах к экстремизму с использованием интернета или СМИ, по которым судили фигурантов «московского дела» Константина Котова и Егора Жукова.

#новости #законы #путин #выбры

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20 комментариев
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Рыбий Глаз

14

*Центризбирком сможет организовать голосование по почте

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Социологический динозавр

Рыбий
0

Будет убивать пенсионеров на балконах?

Ответить

Максим Шпилёв

5

Кроме того, Путин подписал закон, который запрещает баллотироваться на любые выборные должности людям

Кроме Путина

Ответить

Папуша

Максим
1

Я уже не человек. Я зверь, нахуй

Ответить

Serg Bootlegger

2

Егора Жукова

Теперь и лес пиздить не надо

Ответить

Andre Macareno

2

Скукотища-то какая, хоть грин кард выигрывай

Ответить

Denzel Washington

1

Пыня такой пыня. 

Ответить

Неверный блик

1

Ну слава богу

Ответить

Носорог Бани

1

Слава отцу нации! Каждый день инновации! 

Ответить

Психический Гоша

1

* так называемый "закон"

Ответить

Папуша

1

А за кого надо голосовать? Я просто с деревни.

Ответить

Ольга Семенова

0
Ответить

Иван Семёныч

Ольга
1

че это? как связаны эти предметы?

Ответить

Обухов Денис

Иван
0

Это же стоп кран 😂

Ответить

Иван Семёныч

Обухов
0

типа палку унитаз надо вставить?

Ответить

Обухов Денис

Иван
0

Это лом ... кидаешь вниз и поезд останавливается , возможно...набери в поисковике что будет если бросить лом в туалете поезда.

Ответить

Andre Macareno

Иван
0

очень старый мем же

Ответить

Ольга Семенова

Иван
0

В данном случае, ломом легче проталкивать твердый кал, как с законами. А вообще надо гуглить: что будет, если бросить лом в унитаз поезда):

Ответить

asbo

0

Кроме того, Путин подписал закон, который запрещает

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Abram Dikoy

0

приплыли

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