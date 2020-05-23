В Delivery Club опровергли участие кого-либо из курьеров в захвате заложников в «Альфа-Банке»
Материал редакции
Очевидцы указывали, что злоумышленник был одет в фирменную куртку сервиса.
В Delivery Club опровергли участие своих курьеров в захвате заложников в московском отделении «Альфа-Банка». На захватчике была обычная зелёная куртка, рассказали TJ в компании.
23 мая мужчина взял в заложники пятерых человек в отделении «Альфа-Банка» на улице Земляной Вал в Москве. СМИ передавали слова очевидцев о том, что он одет в куртку курьера Delivery Club. Группа захвата провела штурм здания и задержала захватчика. Заложник не пострадал.
Веселый торшер
Яндекс.Еда подставила. Дело раскрыто. Отправте запрос в яндекс.еду, спросите это они напоили какого-то левого чувака и отправили в банк, чтобы очернить конкурентов
kexittВеселый
Ага
И акции скупили по дешевке
(Гта апрувед)
Иван Семёныч
наелся и спит
Пожилой Мартингал
Максим ШпилёвПожилой
Что там? Визитка Яроша есть?
Пожилой МартингалМаксим
На месте!
Пожилой МартингалПожилой
Это сто процентов зарплата из госдепа, чтоб очернить народную банковскую систему России
alexfermanПожилой
Кого теперь форсишь?
Пожилой Мартингалalexferman
Типо диванный аналитик
alexfermanПожилой
Надо ему облачко вверх сделать
Serg BootleggerПожилой
банкнота явно не российская, 100$ бля буду
Иркутский кран
Это не доллары, может 100 евро.
Ангелочка постаралась.
Евгений ДолгийПожилой
Правiй_секторъ.джпг
Andre Macareno
на фото даже по яркости цвет на деливери вообще не похож...
Andrian BikkelAndre
Да даже если бы и была куртка деливери - их получить как нехрен делать
Посторонний
Наши курьеры ответственно относятся к своему делу и стараются принести окружающим максимум пользы. Особенно в период борьбы с коронавирусом, когда их работа стала невероятно важной для жителей нашей страны
Лицемерно.
По нашему прибытию на адрес пациент по телефону сообщил, что находится в магазине и сейчас прибежит обратно. Обратно прибежал курьер деливери клаба в их зелёной форме, с их зелёной сумкой. На вопрос какого черта уважаемый пациент работает, если у него на руках постановление роспотребнадзора о подтверждённом контакте, обязующее его сидеть дома т.к. он потенциально заражен и разносит инфекцию куда угодно, уважаемый бесхитростно ответил: что начальство нам сказало, то я и делаю.