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Новости
Аня Бегиашвили
1928

В Delivery Club опровергли участие кого-либо из курьеров в захвате заложников в «Альфа-Банке» Материал редакции

Очевидцы указывали, что злоумышленник был одет в фирменную куртку сервиса.

В Delivery Club опровергли участие своих курьеров в захвате заложников в московском отделении «Альфа-Банка». На захватчике была обычная зелёная куртка, рассказали TJ в компании.

Delivery Club опровергает участие курьеров сервиса в сегодняшнем инциденте в отделении «Альфа-Банка». У выросшей популярности нашего сервиса появилось неожиданное последствие: мужчина в обычной зелёной куртке был принят присутствующими в отделении людьми за курьера Delivery Club, хотя не имеет к нам никакого отношения.

Наши курьеры ответственно относятся к своему делу и стараются принести окружающим максимум пользы. Особенно в период борьбы с коронавирусом, когда их работа стала невероятно важной для жителей нашей страны

Полный комментарий Delivery Club

23 мая мужчина взял в заложники пятерых человек в отделении «Альфа-Банка» на улице Земляной Вал в Москве. СМИ передавали слова очевидцев о том, что он одет в куртку курьера Delivery Club. Группа захвата провела штурм здания и задержала захватчика. Заложник не пострадал.

#новости #происшествия

Аня Бегиашвили PLUS
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16 комментариев
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Веселый торшер

6

Яндекс.Еда подставила. Дело раскрыто. Отправте запрос в яндекс.еду, спросите это они напоили какого-то левого чувака и отправили в банк, чтобы очернить конкурентов 

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kexitt

Веселый
0

Ага
И акции скупили по дешевке
(Гта апрувед)

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Иван Семёныч

4

наелся и спит

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Пожилой Мартингал

0
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Максим Шпилёв

Пожилой
3

Что там? Визитка Яроша есть?

Ответить

Пожилой Мартингал

Максим
4

На месте!

Ответить

Пожилой Мартингал

Пожилой
2

Это сто процентов зарплата из госдепа, чтоб очернить народную банковскую систему России 

Ответить

alexferman

Пожилой
3

Кого теперь форсишь?

Ответить

Пожилой Мартингал

alexferman
1

Типо диванный аналитик 

Ответить

alexferman

Пожилой
2

Надо ему облачко вверх сделать

Ответить

Serg Bootlegger

Пожилой
3

банкнота явно не российская, 100$ бля буду

Ответить

Иркутский кран

Serg
1

Это не доллары, может 100 евро.
Ангелочка постаралась.

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Евгений Долгий

Пожилой
1

Правiй_секторъ.джпг

Ответить

Andre Macareno

0

на фото даже по яркости цвет на деливери вообще не похож...

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Andrian Bikkel

Andre
4

Да даже если бы и была куртка деливери - их получить как нехрен делать

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Посторонний

0

 Наши курьеры ответственно относятся к своему делу и стараются принести окружающим максимум пользы. Особенно в период борьбы с коронавирусом, когда их работа стала невероятно важной для жителей нашей страны

Лицемерно.

 По нашему прибытию на адрес пациент по телефону сообщил, что находится в магазине и сейчас прибежит обратно. Обратно прибежал курьер деливери клаба в их зелёной форме, с их зелёной сумкой. На вопрос какого черта уважаемый пациент работает, если у него на руках постановление роспотребнадзора о подтверждённом контакте, обязующее его сидеть дома т.к. он потенциально заражен и разносит инфекцию куда угодно, уважаемый бесхитростно ответил: что начальство нам сказало, то я и делаю.

В соцсетях рассказали о заражённом коронавирусом…
Источник: https://vk.com/wall-145603395_242154
tjournal.ru
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