Delivery Club опровергает участие курьеров сервиса в сегодняшнем инциденте в отделении «Альфа-Банка». У выросшей популярности нашего сервиса появилось неожиданное последствие: мужчина в обычной зелёной куртке был принят присутствующими в отделении людьми за курьера Delivery Club, хотя не имеет к нам никакого отношения.

Наши курьеры ответственно относятся к своему делу и стараются принести окружающим максимум пользы. Особенно в период борьбы с коронавирусом, когда их работа стала невероятно важной для жителей нашей страны