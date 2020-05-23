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Сатурн родился в США, переехал в Берлинский зоопарк и сбежал оттуда во время бомбардировки в 1943 году. Неизвестно, как он провёл следующие три года, но в 1946 году британские солдаты нашли его и передали СССР. С тех пор аллигатор жил в Москве.