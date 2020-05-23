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Аня Бегиашвили
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Два миллиона выздоровевших в мире и результаты московских тестов на антитела. Главное о Covid-19 за день Материал редакции

Дайджест за 23 мая.

7 комментариев
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В России

  • Зафиксировано 9434 случая заболевания Covid-19 за сутки, 139 человек умерли, 8111 — выздоровели;
  • Общее число заражённых достигло 335 882 человек. За всё время в России скончались 3388 человек, выздоровели — 107 936;
  • Депздрав Москвы подвёл первые итоги тестирования. Из 50 тысяч человек, сдавших анализы, 12,5% имеют антитела к коронавирусу;
  • Из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, Путин подписал закон о дистанционном голосовании на выборах. Теперь Центризбирком может проводить федеральные и местные выборы, а также референдумы в электронном виде или по почте;
  • Сотрудники госпиталя для заражённых Covid-19 в «Крокус Экспо» пожаловались на нехватку лекарств. «Настоящее время» и Scanner Project выяснили, что на госпиталь выделили уже 1,9 миллиарда рублей.

В мире

  • По данным университета Джонса Хопкинса, в мире больше 5,26 миллиона случаев заболевания, почти 340 тысяч человек умерли, больше двух миллионов — выздоровели;
  • Госдепартамент США объявил грант в 250 тысяч долларов на подготовку доклада о «российских и советских кампаниях дезинформации в сфере здравоохранения»;
  • Испания с июля откроет свои границы для въезда иностранных туристов;
  • С 8 июня начнут действовать новые правила въезда в Великобританию: все прибывающие пассажиры будут обязаны заполнить специальную форму и соблюдать двухнедельную самоизоляцию;

  • Один из крупнейших в мире сервисов аренды автомобилей обанкротился из-за пандемии.

Не про коронавирус

Милый ролик об аллигаторе Сатурне, смонтированный сотрудниками Московского зоопарка. Вчера аллигатора не стало, ему было 84 года.

Сатурн родился в США, переехал в Берлинский зоопарк и сбежал оттуда во время бомбардировки в 1943 году. Неизвестно, как он провёл следующие три года, но в 1946 году британские солдаты нашли его и передали СССР. С тех пор аллигатор жил в Москве.

«Он видел многих из нас детьми. Надеемся, что мы его не разочаровали», — написали сотрудники зоопарка.

#covid19 #covidtoday

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7 комментариев
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Дыня

4

Жалко крокодильчека блят

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Евгений Долгий

Дыня
2

Ну, он был в группе риска..

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Максим Шпилёв

Дыня
1

А так?

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Четкий Илья

1

Клятый госдеп!

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Сергей Клименко

1

Сатурн видел некоторое дерьмо...

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ouxen

0

!

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Заключенный Гоша

0

зачем вы в конце крокодильчика поставили? ведь там должно быть доброе или весёлое видео. мне теперь очень грустно

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