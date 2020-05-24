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Аня Бегиашвили
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В России зафиксировали 8599 новых случаев заражения Covid-19. Показатель снова опустился ниже 9 тысяч Материал редакции

Общее число заражённых — 344 481.

За последние сутки в России зафиксировали 8599 новых случаев заболевания Covid-19, сообщает оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом. 153 человека умерли, 5363 — излечились.

Всего от коронавируса в России скончался 3541 человек, выздоровели — 113 299. Общее число заражённых достигло 344 481 человек.

Распределение новых случаев по регионам

#новости #covid19

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8 комментариев
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x mst

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Илья Волочков

1

Путин был в ярости, когда вчера увидел в статистике более 9 000 человек. Поэтому сегодня решили чуть подправить статистику, чтобы Путин хорошо отдохнул в выходной день.

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Вася Кулюкин

0

Весело

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Эстетический коктейль

0

Просто тесты не успевают доезжать до регионов

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alex twit

0

число заражённых дополняется

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Надежный Петя

0

Красное воскресенье?

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Иван Семёныч

0

с этим форматом надо че-то делать, чет ваще уже неинтересно

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Михаил Ромайкин

0

Произошёл отрицательный рост на 3 место в мире после США и Бразилии

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Sam Gold

«В хорошем состоянии…

Михаил Ромайкин

В России зафиксировали 8599…

Иван Семёныч

В России зафиксировали 8599…

Лев

В России зафиксировали 8599…

alex twit

В России зафиксировали 8599…

Илья Волочков

В России зафиксировали 8599…

x mst

В России зафиксировали 8599…

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Ешь Черри

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