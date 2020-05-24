Прямой эфир
Общее число заражённых — 344 481.
За последние сутки в России зафиксировали 8599 новых случаев заболевания Covid-19, сообщает оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом. 153 человека умерли, 5363 — излечились.
Всего от коронавируса в России скончался 3541 человек, выздоровели — 113 299. Общее число заражённых достигло 344 481 человек.
x mst
Не комментируй пост, не совершай ошибку.
Илья Волочков
Путин был в ярости, когда вчера увидел в статистике более 9 000 человек. Поэтому сегодня решили чуть подправить статистику, чтобы Путин хорошо отдохнул в выходной день.
Вася Кулюкин
Весело
Эстетический коктейль
Просто тесты не успевают доезжать до регионов
alex twit
число заражённых дополняется
Надежный Петя
Красное воскресенье?
Иван Семёныч
с этим форматом надо че-то делать, чет ваще уже неинтересно
Михаил Ромайкин
Произошёл отрицательный рост на 3 место в мире после США и Бразилии