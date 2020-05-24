По данным «Ведомостей», «Монерон» попал в этот перечень благодаря матери Собчак — сенатору Людмиле Нарусовой.

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Группу компаний «Монерон» исключили из перечня системообразующих компаний, которые получат поддержку из-за эпидемии коронавируса и резкого падения цен на нефть. На это обратили внимание «Ведомости». 20 мая компания пропала из списка Минсельхоза, а 21 мая — из перечня Минэкономразвития.

Источник издания, знакомый с процедурой формирования списка, сообщил, что решение исключить «Монерон» приняла правительственная комиссия по повышению устойчивости развития экономики. Изначально, как пишет газета, о включении компании в список попросила член Совета Федерации Людмила Нарусова — мать телеведущей и бывшего кандидата в президенты Ксении Собчак.

В марте Собчак договорила о покупке 40% компаний «Курильский универсальный комплекс» («КУК») и «Монерон». Спустя неделю налоговая служба Сахалинской области отказала в регистрации сделки, сославшись на недостоверность данных. 30 марта Южно-Сахалинский суд по ходатайству Следственного комитета арестовал активы и имущество «КУК» и «Моренона», прервав покупку долей компаний.

По мнению следствия, бенефициаром компаний является крупнейший крабодобытчик Дальнего Востока Олег Кан. Его подозревают в контрабанде и организации убийства бизнесмена Валерия Пхиденко, также занимавшегося ловлей краба. 30 марта суд арестовал компании и имущество Кана, покинувшего Россию в 2018 году. Собчак в разговоре с Forbes рассказала, что вела переговоры о сделке с Каном.