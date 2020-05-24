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Новости
Аня Бегиашвили
1798

Крабовую компанию, связанную с Собчак, исключили из списка системообразующих Материал редакции

По данным «Ведомостей», «Монерон» попал в этот перечень благодаря матери Собчак — сенатору Людмиле Нарусовой.

18 комментариев
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Группу компаний «Монерон» исключили из перечня системообразующих компаний, которые получат поддержку из-за эпидемии коронавируса и резкого падения цен на нефть. На это обратили внимание «Ведомости». 20 мая компания пропала из списка Минсельхоза, а 21 мая — из перечня Минэкономразвития.

Источник издания, знакомый с процедурой формирования списка, сообщил, что решение исключить «Монерон» приняла правительственная комиссия по повышению устойчивости развития экономики. Изначально, как пишет газета, о включении компании в список попросила член Совета Федерации Людмила Нарусова — мать телеведущей и бывшего кандидата в президенты Ксении Собчак.

В марте Собчак договорила о покупке 40% компаний «Курильский универсальный комплекс» («КУК») и «Монерон». Спустя неделю налоговая служба Сахалинской области отказала в регистрации сделки, сославшись на недостоверность данных. 30 марта Южно-Сахалинский суд по ходатайству Следственного комитета арестовал активы и имущество «КУК» и «Моренона», прервав покупку долей компаний.

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По мнению следствия, бенефициаром компаний является крупнейший крабодобытчик Дальнего Востока Олег Кан. Его подозревают в контрабанде и организации убийства бизнесмена Валерия Пхиденко, также занимавшегося ловлей краба. 30 марта суд арестовал компании и имущество Кана, покинувшего Россию в 2018 году. Собчак в разговоре с Forbes рассказала, что вела переговоры о сделке с Каном.

Нарусова обратилась в Верховный суд с просьбой отменить арест и позволить завершить сделку. Многие сочли, что она использует своё положение в коммерческих целях. Собчак заявила, что Нарусова действительно писала обращение в Верховный суд по её просьбе, но делала это и раньше — по делам Голунова и Сенцова. Она утверждает, что провести честную законную сделку помешала «беспрецедентная по своему беззаконию и наглости кампания» конкурентов.

#новости #бизнес

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18 комментариев
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Демократический паук например

9
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Ольга Семенова

Демократический
0

После неудачных попыток пристроить крабов, Собчачка наладила выпуск сигарет с фильтром для самих крабов. Но бизнес не задался. 

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solawind

5

еще одно подтверждение что все эти "системообразующие" в очередь в госкассу встают по знакомству

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alex twit

2

Выпиздить бы ксюшадь вместе с маман 
Куда-нибудь в Дагестан

Ответить

Георгий Турманидзе

alex
5

В Дагестане и без них проблем хватает

Ответить

Дыня

2
Ответить

Ольга Семенова

Дыня
1

После массовых убийств крабов дела пошли в рост. 

Ответить

Эмиль Рубанов

2

ЕЩЕ ОДНА БЛИСТАТЕЛЬНАЯ ПОБЕДА ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

Ответить

theomism

1

"собчак больше не крабчак)" (с)чакчак

Ответить

Германский корабль

–1

Исключите лучше Собчак. Заебала уже, конина сраная

Ответить

Максим Шпилёв

1

Где посадки?

Ответить

Ольга Семенова

Максим
0

Крабов не содют, им обрубают клешни. 

Ответить

Stan Majors

1

Людикрабы

Ответить

Горка Тлетов

0

Почему? 

Ответить

Ольга Семенова

Горка
0

Тут видишь какое дело... Люди убивают людей из-за крабов. 

Ответить

Ольга Семенова

0

В марте Собчак договориЛА о покупке... Скока ж она говорит, крабс божий. 

Ответить

Kyler

0

Надеюсь собчачка прогорит на этой сделке

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Денис Дятлов

0

Слышал в ее семье ещё и лошадей разводят

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