Прямой эфир
Коронавирусная инфекция унесла жизни почти 100 тысяч жителей страны.
Газета The New York Times поместила на первую полосу номера от 24 мая имена жителей США, умерших из-за коронавируса Covid-19. На первую и 22 страницу, где опубликовано продолжение, поместилась тысяча имён, но жертвами эпидемии в США стали уже больше 97 тысяч человек. А число заражённых в стране превысило 1,6 миллиона человек.
Редакция отметила: «Эта тысяча — только один процент списка умерших». Помимо имён погибших, на полосе приведены возраст, место проживания и краткое описание или род занятий.
Vladimir Medvedev
Новый год: хочу в этом году попасть на обложку известного издания.
5 месяцев спустя:
Ведущий Мурод
NYT немножко обкакалась, включив в подборку жертв общеуголовных преступлений и ДТП.
https://twitter.com/timcrimmins/status/1264340227436556291
Ded PihtoВедущий
Ну всё. Значит ковида нет.
Ведущий Мурод
Прими таблетки.
Ilya FilinВедущий
Сергей Васильев
И сколько из них республиканцев?
Криминальный Даниль
Почему в списке умерших от ковида в России до сих пор нет Сер*** Вас******? Этот вопрос куда важнее
Сергей ВасильевКриминальный
@Вахтёр TJ травля
Михаил ПодивиловКриминальный
Не расстраивайся, все там будем. Держи конфетку
Криминальный Даниль
РазбаньсЯ
Михаил ПодивиловКриминальный
Нет ты
Просторный кофе
an incalculable loss
Чё, есть же точные цифры по умершим.
Михаил ПодивиловПросторный
Как же ты слаб в постиронии
патау додикПросторный
Эстетический коктейль
Зная репутацию The New York Times они отбирали для списка умерших, которых стоит напечатать на эту страницу. Ведь там все дохера уникальные личности получились.
Ведь в списке нет такой надписи: Джон Вильсон, 53 года, не работал, но прикольный был дед.
сашаЭстетический
Jermaine Ferro, 77, wife with little to enjoy a new marriage, например.
Криминальный Даниль
Ты вписал артикль в аббревиатуру, но не включил слово из названия??
Эстетический коктейль
Вот так?
Криминальный Даниль
Убери артикль, NYT это принятое сокращение
Эстетический коктейль
Убрал
Михаил ПодивиловЭстетич…
Фу, как можно было написать The NYT............
Криминальный
Он написал TNY
Михаил ПодивиловКримина…
Тня атакуэ