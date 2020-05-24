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Новости
Аня Бегиашвили
1974

The New York Times напечатала на первой полосе имена американцев, ставших жертвами Covid-19 Материал редакции

Коронавирусная инфекция унесла жизни почти 100 тысяч жителей страны.

Газета The New York Times поместила на первую полосу номера от 24 мая имена жителей США, умерших из-за коронавируса Covid-19. На первую и 22 страницу, где опубликовано продолжение, поместилась тысяча имён, но жертвами эпидемии в США стали уже больше 97 тысяч человек. А число заражённых в стране превысило 1,6 миллиона человек.

Редакция отметила: «Эта тысяча — только один процент списка умерших». Помимо имён погибших, на полосе приведены возраст, место проживания и краткое описание или род занятий.

#covid19 #новости

Аня Бегиашвили PLUS
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23 комментария
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Vladimir Medvedev

20

Новый год: хочу в этом году попасть на обложку известного издания.

5 месяцев спустя:

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Ведущий Мурод

7

NYT немножко обкакалась, включив в подборку жертв общеуголовных преступлений и ДТП.
https://twitter.com/timcrimmins/status/1264340227436556291

Ответить

Ded Pihto

Ведущий
4

Ну всё. Значит ковида нет.

Ответить

Ведущий Мурод

Ded
5

Прими таблетки.

Ответить

Ilya Filin

Ведущий
0
Ответить

Сергей Васильев

–3

И сколько из них республиканцев?

Ответить

Криминальный Даниль

Сергей
5

Почему в списке умерших от ковида в России до сих пор нет Сер*** Вас******? Этот вопрос куда важнее

Ответить

Сергей Васильев

Криминальный
3

@Вахтёр TJ травля

Ответить

Михаил Подивилов

Криминальный
0

Не расстраивайся, все там будем. Держи конфетку

Ответить

Криминальный Даниль

Михаил
0

РазбаньсЯ

Ответить

Михаил Подивилов

Криминальный
1

Нет ты

Ответить

Просторный кофе

–1

an incalculable loss

Чё, есть же точные цифры по умершим.

Ответить

Михаил Подивилов

Просторный
2

Как же ты слаб в постиронии

Ответить

патау додик

Просторный
1
Ответить

Эстетический коктейль

–8

Зная репутацию The New York Times они отбирали для списка умерших, которых стоит напечатать на эту страницу. Ведь там все дохера уникальные личности получились. 
Ведь в списке нет такой надписи: Джон Вильсон, 53 года, не работал, но прикольный был дед. 

Ответить

саша

Эстетический
1

Jermaine Ferro, 77, wife with little to enjoy a new marriage, например. 

Ответить

Криминальный Даниль

Эстетический
0

Ты вписал артикль в аббревиатуру, но не включил слово из названия??

Ответить

Эстетический коктейль

Криминальный
0

Вот так? 

Ответить

Криминальный Даниль

Эстетический
0

Убери артикль, NYT это принятое сокращение

Ответить

Эстетический коктейль

Криминальный
1

Убрал 

Ответить

Михаил Подивилов

Эстетич…
0

Фу, как можно было написать The NYT............

Ответить

Криминальный

Михаил
4

Он написал TNY

Ответить

Михаил Подивилов

Кримина…
0

Тня атакуэ

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