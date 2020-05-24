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Уровень доверия россиян президенту в одном из рейтингов действительно опустился до 27%.
Посольство России в США опубликовало в фейсбуке пост, призывающий информагентство Bloomberg извиниться за публикацию графика, согласно которому рейтинг президента Владимира Путина в апреле 2020 года опустился до 27%.
Bloomberg связало падение уровня доверия россиян президенту с кризисом, который усилился из-за пандемии коронавируса Covid-19. Агентство сослалось на данные ВЦИОМа. При этом глава ВЦИОМа Валерий Фёдоров заявил, что в течение последнего месяца позитивная оценка работы президента колеблется в диапазоне 61—63%, а уровень доверия Путину — 67—68%.
Фёдоров отметил, что с 2018 года центр не публикует рейтинг как показатель готовности голосовать за кандидатуру политика на пост президента. Текущую работу президента, по словам Фёдорова, измеряют двумя вопросами «Как вы оцениваете деятельность Путина на посту президента?» и «Доверяете или не доверяете вы Путину?».
«Коммерсантъ» обратил внимание на то, что на сайте ВЦИОМа публикуется два вида рейтингов доверия политикам. В первом — с закрытым вопросом — респондентов спрашивают: «Скажите, пожалуйста, Вы доверяете или не доверяете …?». По результатам такого опроса рейтинг Путина в апреле колебался от 72,1% в начале месяца до 67,9% в конце.
Во втором случае — с открытым вопросом — формулировка звучит так: «Все мы одним людям доверяем, другим – нет. А если говорить о политиках, кому Вы доверяете, а кому – не доверили бы решение важных государственных вопросов?». И согласно этому рейтингу, доверие Путину в апреле 2020 года действительно высказало 27% опрошенных.
Вы чего, псы американские, а ну извЭнились, а то визу для поездок на чеченские бутылочные курорты больше не получите!
То есть, рейтинг доверия у Путина высок только в условиях безальтернативности, если же предложить множество кандидатур - голоса неплохо размываются. Весьма похоже на правду.
Блять 72% доверия к Путину, только один вопрос, где все эти люди?
Чтобы старшее поколение в открытую по телефону сказало, что не доверяет лично Путину ВВ, нужна недюжая смелость и бунтарский дух.
Это нам кажется смешным, и простым, говорить, что дед кукухой поехал, а для них начальство, а тем более Самый Главный, это пиздец как страшно.
Сразу на работу придут или пенсию платить перестанут. Страна живет в страхе. Он очень глубоко. Рабский менталитет.
Из-за этого есть риск, резкой революции, потому что когда ты с таким менталитетом в открытую говоришь, что хутин пуй, то ты подсознательно готов лишиться всего за эти слова. Это уже значит до края довели и терять ваще нечего.
Не у всех, конечно, но довольно массово. При этом на кухне почти 100% кричит что власть говно (в тот момент пока не кричит крым наш и обама чмо). Если прийти к патриоту и каким то образом отвлечь от мыслей про величие россии, то он начнет точно также ругать власть. Поэтому цель власти, чтобы все спорили чей крым.
Чрезвычайный Илья
В России. Выйди за пределы Москвы и Петербурга.
Был недавно на своей малой родине, Набережных Челнах, 72% и не пахнет
Да нет, может и не 72 конечно, но очень много людей так или иначе не против Путина. Просто ты общаешься с людьми, которые примерно мыслят как и ты, поэтому и общаетесь, и потому тебе кажется что и все значит против Путина. А большинство пенсионеров, да и старшее поколение, совсем не против его правления. Хорошая пропаганда, отсутсвие у людей других источников информации, кроме как телевизора. Да что там говорить, даже среди молодежи есть те кому если не противен Путин, то просто безразличен, есть много аполитичных людей, кто вообще не интересуется этим, у них свои интересы в виде видосиков смешных, у кого то побухать, тусовочки, да много чего ещё и им вообще не интересно что там происходит и что то где то в стране плохо может быть
Вокруг тебя
Может быть не твой круг общения (который с высокой долей вероятности состоит из относительно прогрессивных жителей больших городов), но этих людей реально много
Даже если не брать людей с откровенным хлебушком вместо мозга, то это человеки из следующих категорий:
1) Те, кто по каким-то причинам не имеет доступа или не желает расширять источники своей информации и находится целиком в медиаполе лоялистких псов. Те, естественно, таким беднягам расписывают, какой же дед "политик-лидер-и-боец"
2) Те, для кого стресс от 90-х и начала нулевых оказался слишком сильным и затмевает любые рациональные доводы. Они могут не испытывать особых симпатий к деду, но при этом считают, что его наличие - это гарантия хоть каких-то денег. Дескать, исчезнет он - пенсии пропадут, зарплаты пропадут, придется в село к родичам ехать проживать на натуральном хозяйстве, а по улицам начнут ходить песеголовцы.
3) Царь хороший, бояре плохие. Наверное, наиболее большая категория, которая частично может пересекаться с двумя предыдущими. Те, кто уверен, что дед хочет развития страны, а все плохое - происки нерадивых кадров на местах, злого правительства и крепко держущих "политика-лидера-бойца" за жопу "англосаксонских элит и жидомасонов".
Собственно, во многом работает за счет того, что на треть-половину является правдой - действительно, в хуевом асфальте в усть-зажопинске виновата местная колониальная администрация. Ну а вопрос о том, кто эту администрацию назначил и терпит, для этих людей очень травмирующий и приводит к резким попыткам маневрировать
4) Просто конформисткий чуваки, которые могут даже не любить деда, но в открытую таких нелояльностей себе не позволят, тока на кухне и в инторнетах
По второй обозначенной категории действительно много людей, кстати.
Уже не сейчас
в дохохловскую эпоху (до 2013) это было реально большинство - люди негласно разменяли политическую конкуренцию и часть свобод на небольшое, но стабильное повышение достатка
А сейчас чем дальше, тем больше превалирует, имхо, третья категория. Ибо состояние кошелька уже как-то мешает людям рассказывать, что дед их вырвал из пропасти девяностых
По крайней мере до начала коронавирусной эпохи число тех, кто считал, что «его наличие - это гарантия хоть каких-то денег», в моём окружении было достаточно. Сейчас это уже, конечно, изменится.
Все чиновники руководящего звена и члены их семей. МВД ФСБ и члены их семей всякие гоструктуры . Лица сидящие на бюджетных потоках. Духовенство ну и куда без ура-патриотов .
Медведев им какое плохое дело сделал?
На Медведева все года с начала десятых медиа списывали все промахи
То есть дед все хорошее приватизировал себе, все плохое - национализировал Медведеву и правительству
Навальный, конечно, умеет быть неприятным. Пилит видосы как черт, расследования хуярит 24/7, а рейтинг доверия ниже чем в Грудинина, который после выборов скрылся в клубничных грядках и не светит еблом вообще нигде, по-моему.
@Аня Бегиашвили Они ведь и тебя заставят извиняться. Зачем ты Комитет подставляешь?
Например, немецкий журнал Фокус за непереводимую игру слов
Военный Влад
я на самом деле просто ляпнула, не проверяя
Главное, не живи по такому принципу.
Да я понял, что не проверяла. Звезду предупреди, пусть виноватый вид тренирует
Так он нахуй никому не нужен за пределами хипстерской тусни в больших городах
Не очень понятно насколько репрезентативны эти опросы, мб они ток на домашний звонят, это бы объяснило откуда хоть какой то процент у грудинина и стабильность у зюганова
Ну так в этой тяжёлой ситуации чувачок себя никак не проявил . Ответственно самоизолирвался с семьёй дома и засел в тик- токе. Такой лидер нужен в стране где все хорошо и все уже более или менее работает. В наших условиях когда придется кардинально все менять нужен дерзкий бунтарь с такой же лояльной группой .
Так они же год как перестали публиковать результаты открытых вопросов когда до 33% упал. Оттуда данные?
Официальный сайт ВЦИОМ, в статье и ссылка приведена.
https://wciom.ru/news/ratings/doverie_politikam/
Они перестали публиковать ответ на вопрос "за кого проголосуете, если выборы сейчас", а расплывчатое "доверие", под которым можно понимать что угодно, не переставали, потому что цифры еще приятные для Плешивца и их не сильно надо править, только Нэвельного притопить.
топить за путина сейчас могут только безнадежно тупые с творожком в голове
Объясните пожалуйста, почему при почти одинаковых вопросах, рейтинг падает с 70 до 25? Я просто не вижу разницы между " доверяете Путину или нет" и " доверяете ли ему решение важных вопросов" , неужели эта часть вопроса так важна
70 получается, когда вопрос идет конкретно по Путину, другими словами людям предлагают согласиться с его как бы безальтернативностью. "Вы доверяете Путину?" - это манипулятивный формирующий опрос с уже заложенным ответом "Если не Путин, то кто". Людям предлагают просто с эти согласиться. Плюс люди боятся ответить нет, когда вопрос ставится вот так прямо.
Получается 30 уже согласны на кого угодно, только бы не Путин, для такого формата 70 это катострафически мало
Я не думаю, что даже в такой формулировке есть честные 70%. По моим наблюдениям даже самые ярые путинисты из родственников и знакомых или очень злы, или притихли и больше не заявляют о своей поддержке, предпочитая просто молчать.
Там вопросы "Доверяете ли вы Путину?" и "Кому вы доверяете?"
Ага, просто сбил с этой мысли момент, что в сумме даже не близко к 100, не хватило графы "против всех "
Интересно, как скоро во ВЦИОМ перерисуют результаты? На всякий, в кэше гугла (в https://web.archive.org/ какая-то шляпа, снимки страницы есть, кликаю - и там "You don't have permission to access this resource.").
Посольство РФ призвало Bloomberg извиниться за дезинформацию ВЦИОМа о рейтинге Путина