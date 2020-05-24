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Аня Бегиашвили
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В Гонконге снова начались массовые протесты: полиция разгоняет людей водомётами и слезоточивым газом Материал редакции

Гонконгцы протестуют против закона, который может уничтожить принцип «одна страна — две системы».

27 комментариев
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В Гонконге возобновились массовые уличные протесты против китайских властей, пишет Bloomberg. 24 мая на улицы снова вышли тысячи горожан. Полиция применила к протестующим слезоточивый газ и водомёты. По информации South China Morning Post, задержано не менее 120 человек.

С июня 2019 года гонконгцы протестовали против законопроекта об экстрадиции в Китай. В октябре власти отозвали законопроект. Активисты продолжили требовать освобождения граждан, арестованных ранее на митингах, проверки действия полиции на протестных акциях и создания системы демократических выборов главы Гонконга и депутатов парламента.

В начале 2020 года акции были приостановлены из-за пандемии коронавируса Covid-19, но 21 мая Всекитайское собрание народных представителей включило в повестку законопроект о нацбезопасности в Гонконге, который предусматривает уголовную ответственность за подстрекательство к мятежу, сепаратизм, измену и иную подрывную деятельность. Власти Гонконга отказывались принять этот закон, но теперь Китай собирается сделать это в обход местного Заксобрания.

Гонконг существует по принципу «одна страна — две системы», по которой район имеет собственную экономическую и политическую систему. Но его жители опасаются, что из-за нового закона автономия будет нарушена. С этим согласны и в Евросоюзе.

#новости #протесты

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27 комментариев
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alexferman

11

Хороший, кстати, пример того, что политическое мышление не связано с национальностью/народностью/геномом/etc

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Дмитрий Алексеевич

2

А ведь могли просто начать с себя, тогда бы и законы не стали принимать такие. Тупые гонк-конгцы

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Эмиль Рубанов

0

Будет гражданская война скриньте.

Ответить

alexferman

Эмиль
5

Не будет гражданской войны скриньте

Ответить

Елена Лисовенко

alexferman
0

Ща заскриню )

Ответить

Церковный якорь

alexferman
0

Отойди, ты мешаешь мне заскринить один коммент выше

Ответить

alexferman

Церковный
0

Заскринь оба

Ответить

Церковный якорь

alexferman
0

Сам заскринь, мне уже лень

Ответить

Горячий якорь

0

Кто бы правительство в Пекине так разогнал

Ответить

Разноцветный Филипп

Горячий
–1

И кто будет управлять 1.5 миллиардами индивидуумов? 

Ответить

Горячий якорь

Разноцветный
4

Нормальная власть

Ответить

Пожилой Мартингал

Горячий
0

Есть какая то таблетка от демшизы????? Мир устроен чуть чуть ПОСЛОЖНЕЕ чем ты думаешь. 

Ответить

alexferman

Пожилой
1

Посложнее, но нет _объективных_ причин, почему какой-либо страной должна непременно управлять авторитарная власть, а не демократическая.

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Пожилой

alexfer…
1

Бля, я не топлю за диктатуру, совок и полицейское государство. А тем более я не люблю Китай и пыню. Но нельзя срать под каждым постом: рашка парашка, а в китае снести правительство. Это рассуждения воинственного пятиклассника. 

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alexferman

Пожилой
0

Ну это да

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Разноцветный

alexfer…
0

Может быть причина в том, что бы вывести из голодающей страны третьего мира — страну со средним заработком в 500$, не это ли успех авторитарной власти? 

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Разноцветный Филипп

Горячий
0

Ты как пальцем в небо, ведь тебе неизвестно что будет лучше. 

Ответить

Горячий якорь

Разноцветный
0

Мне заведомо известно, что либерализм лучше социализма.

Ответить

Разноцветный

Горячий
–1

Может не нужно лезть туда где коммунизм работает лучше чем в бывшем СССР? Откуда вы такие залупные клоуны со своим уставом появляетесь? 

Ответить

alexferman

Разноцв…
2

Китай

коммунизм

Наркоман детектед

Ответить

Горячий якорь

Разноцв…
1

За хамство - в игнор.

Ответить

Разноцветный

Горячий
0

Это лучший способ прекратить демагогию с моей стороны. Спасибо за понимание и прошу прощения если причинил душевные страдания. 

Ответить

theomism

0
Ответить

Serg Bootlegger

0

Госдеп выходит с самоизоляции. Ждём марши миллионов в РФ

Ответить

Bad Bear

0

Трамп, введи войска

Ответить

Gray

0

Как думаете протесты к чему-нибудь приведут или Китай дожмет местных и Гонконг станет просто еще одним китайским городом?

Ответить

Разноцветный Филипп

–5

Гонконг и ****** — браться на век!

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