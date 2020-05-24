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Гонконгцы протестуют против закона, который может уничтожить принцип «одна страна — две системы».
В Гонконге возобновились массовые уличные протесты против китайских властей, пишет Bloomberg. 24 мая на улицы снова вышли тысячи горожан. Полиция применила к протестующим слезоточивый газ и водомёты. По информации South China Morning Post, задержано не менее 120 человек.
С июня 2019 года гонконгцы протестовали против законопроекта об экстрадиции в Китай. В октябре власти отозвали законопроект. Активисты продолжили требовать освобождения граждан, арестованных ранее на митингах, проверки действия полиции на протестных акциях и создания системы демократических выборов главы Гонконга и депутатов парламента.
В начале 2020 года акции были приостановлены из-за пандемии коронавируса Covid-19, но 21 мая Всекитайское собрание народных представителей включило в повестку законопроект о нацбезопасности в Гонконге, который предусматривает уголовную ответственность за подстрекательство к мятежу, сепаратизм, измену и иную подрывную деятельность. Власти Гонконга отказывались принять этот закон, но теперь Китай собирается сделать это в обход местного Заксобрания.
Гонконг существует по принципу «одна страна — две системы», по которой район имеет собственную экономическую и политическую систему. Но его жители опасаются, что из-за нового закона автономия будет нарушена. С этим согласны и в Евросоюзе.
Хороший, кстати, пример того, что политическое мышление не связано с национальностью/народностью/геномом/etc
А ведь могли просто начать с себя, тогда бы и законы не стали принимать такие. Тупые гонк-конгцы
Будет гражданская война скриньте.
Не будет гражданской войны скриньте
Отойди, ты мешаешь мне заскринить один коммент выше
Заскринь оба
И кто будет управлять 1.5 миллиардами индивидуумов?
Нормальная власть
Есть какая то таблетка от демшизы????? Мир устроен чуть чуть ПОСЛОЖНЕЕ чем ты думаешь.
Посложнее, но нет _объективных_ причин, почему какой-либо страной должна непременно управлять авторитарная власть, а не демократическая.
Разноцветный
Может быть причина в том, что бы вывести из голодающей страны третьего мира — страну со средним заработком в 500$, не это ли успех авторитарной власти?
Ты как пальцем в небо, ведь тебе неизвестно что будет лучше.
Мне заведомо известно, что либерализм лучше социализма.
Может не нужно лезть туда где коммунизм работает лучше чем в бывшем СССР? Откуда вы такие залупные клоуны со своим уставом появляетесь?
Как думаете протесты к чему-нибудь приведут или Китай дожмет местных и Гонконг станет просто еще одним китайским городом?