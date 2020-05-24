Новый рекорд по смертям за сутки и скорое ослабление ограничений в регионах. Главное о Covid-19 за день
Материал редакции
Дайджест за 24 мая.
В России
Зафиксировано 8599 случаев заболевания Covid-19 за сутки, 153 человека умерли, 5363 — выздоровели;
153 человека — пока рекордный показатель смертности от Covid-19 в России за сутки;
Общее число заражённых достигло 344 481 человека. За всё время в России скончался 3541 человек, выздоровели — 113 299;
Глава Роспортребнадзора Анна Попова заявила, что в ближайшие дни 44 региона смогут перейти к первому этапу снятия ограничений.
В мире
По данным университета Джонса Хопкинса, в мире больше 5,36 миллиона случаев заболевания, почти 343 тысяч человек умерли, больше 2,1 миллиона — выздоровели;
На второе место по числу заражённых в мире вышла Бразилия с 347,4 тысячи зарегистрированных больных. Россия теперь на третьем месте;
The New York Times посвятила первую полосу американцам, умершим от Covid-19. На первую и 22 страницу, где опубликовано продолжение, поместилась тысяча имён, но жертвами эпидемии в США стали уже больше 97 тысяч человек. А число заражённых в стране превысило 1,6 миллиона человек.
Бонус
В конце каждого дайджеста мы добавляем бонус — милую гифку, песню или интересное видео, чтобы вас подбодрить. Сегодня в качестве бонуса — идея для тех, кто в самоизоляции увлёкся готовкой. Очень вкусный торт по видеорецепту, проверенному редактором TJ. Поднимает настроение в мрачные времена.
Flipper Zero — проект карманного мультитула для кулхацкеров в формфакторе тамагочи, который я разрабатываю с друзьями. Он умеет открывать домофоны, гаражные ворота, шлагбаумы, клонировать бесконтактные карты, управлять телевизорами. При этом это тамагочи, в котором живет дерзкий кибер–дельфин, который регулярно оскорбляет вас.
Аня Бегиашвили
Надеюсь, мне не влетит за то, что я засунула в дайджест ТОРТ. Просто он реально очень вкусный, ребята!
Giorno GiovannaАня
У меня аллергия на клубнику, убить меня хочешь?!
Аня БегиашвилиGiorno
можно заменить любым другим фруктом/ягодой
Giorno GiovannaАня
Спасибо, не знал чесслово
Mikhail ShvetskiyАня
Этот торт спровоцировал меня на первый коммент в tjournal, хотя читаю уже очень давно))
Артём МазановАня
лол, я бы на такое не рискнул конечно! хотя сегодня воскресенье....все можно
Аня БегиашвилиАртём
так, всё, прекратите привлекать внимание, может быть, это пройдёт незамеченным...
vladysunАня
если влетит то только за то, что рецепт от Матвей - многие комментарии на ее канале говорят о том, что готовить она совсем не умеет, особенно под видео о суши. сам ее рецепты не пробовал так что может пронесëт.
Аня Бегиашвилиvladysun
я про нее вообще до этого не знала, так что за другие рецепты не ручаюсь, но этот торт получается классным
Mikhail ShvetskiyАня
Вообще я как раз хотел это заскринить)) смерти тысяч и торт)
Аня БегиашвилиMikhail
У нас же в каждом дайджесте в конце идёт подбадривающий бонус — то милая гифка, то песня. Вот и торт по аналогии + многие реально стали больше кулинарить на карантине.
Mikhail ShvetskiyАня
Не, я вообще не против, если что)) просто я дайджест не долистывал обычно, похоже, так что глаз зацепился за экзистенциальную будничность ) или будничную экзистенциальность
Иван МасловАня
на большой рот, большой торт
Дмитрий КрюгерАня
Торт это ложь!
Чуждый пришелец
В России установлен новый рекорд смертности от коронавируса за сутки — 153 летальных исхода
Власти планируют ослаблять ограничения
Максим Золотарёв
Если бы коронавирус был человеком, я бы дал ему леща. Чтобы знал сука
Марк ВарламовМаксим
Это и есть человек, не знал?
Пожилой МартингалМаксим
vladysunМаксим
и сам заразился бы. 1000 IQ
Dc Maniac
Рост смертности 👌
А пик(даже не плато) пройдены только в МСК и МО 🤦🏻♂️
Именно поэтому пора снимать ограничения ! 🤷🏻♂️
Насущные ПроблемыDc
Uwe StrichНасущные
Прискорбная правда: от момента заражения до момента выздоровления/смерти - «лаг» примерно в две-три недели, т.е. «плато» кривых выздоровления/смертности ещё впереди.
Но да, слабое оправдание для отмены карантинных мер, особенно - на фоне системных случаев манипуляций со статистикой по смертности.
Пожилой МартингалDc
Привет🤙✌️🖐️. Давно тебя 🙉 не видел 👀.
Dc ManiacПожилой
И тебе 👋✊
Как та оно 🤞
Военный Влад
Всё слишком размазано уже.
Andrey Alyushin
"ПОКА рекордный"
Оптимистично
ouxen
руки как мыть, заебали
Насущные Проблемыouxen
Щас ещё шутку какую-нибудь придумаю.
Насущные Проблемыouxen
Как чиновники — рука руку моет.
Насущные Проблемыouxen
Руками.
Ростислав Шмальц
А где список регионов то найти
Danil Firsin
Чуваки, а дельта между умершими и выздоровевшими-те кто без симптомов типа?
Имя Фамилия
Погибло примерно 350к человек. В день в среднем умирает 5к-6к людей. К концу году умрёт где-то 1,2-1,3 млн человек. Ясно. Понятно.