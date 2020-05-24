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The New York Times посвятила первую полосу американцам, умершим от Covid-19. На первую и 22 страницу, где опубликовано продолжение, поместилась тысяча имён, но жертвами эпидемии в США стали уже больше 97 тысяч человек. А число заражённых в стране превысило 1,6 миллиона человек.

Бонус

В конце каждого дайджеста мы добавляем бонус — милую гифку, песню или интересное видео, чтобы вас подбодрить. Сегодня в качестве бонуса — идея для тех, кто в самоизоляции увлёкся готовкой. Очень вкусный торт по видеорецепту, проверенному редактором TJ. Поднимает настроение в мрачные времена.