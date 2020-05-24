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Аня Бегиашвили
2442

Новый рекорд по смертям за сутки и скорое ослабление ограничений в регионах. Главное о Covid-19 за день Материал редакции

Дайджест за 24 мая.

В России

  • Зафиксировано 8599 случаев заболевания Covid-19 за сутки, 153 человека умерли, 5363 — выздоровели;
  • 153 человека — пока рекордный показатель смертности от Covid-19 в России за сутки;
  • Общее число заражённых достигло 344 481 человека. За всё время в России скончался 3541 человек, выздоровели — 113 299;
  • Глава Роспортребнадзора Анна Попова заявила, что в ближайшие дни 44 региона смогут перейти к первому этапу снятия ограничений.

В мире

  • По данным университета Джонса Хопкинса, в мире больше 5,36 миллиона случаев заболевания, почти 343 тысяч человек умерли, больше 2,1 миллиона — выздоровели;
  • На второе место по числу заражённых в мире вышла Бразилия с 347,4 тысячи зарегистрированных больных. Россия теперь на третьем месте;

  • The New York Times посвятила первую полосу американцам, умершим от Covid-19. На первую и 22 страницу, где опубликовано продолжение, поместилась тысяча имён, но жертвами эпидемии в США стали уже больше 97 тысяч человек. А число заражённых в стране превысило 1,6 миллиона человек.

Бонус

В конце каждого дайджеста мы добавляем бонус — милую гифку, песню или интересное видео, чтобы вас подбодрить. Сегодня в качестве бонуса — идея для тех, кто в самоизоляции увлёкся готовкой. Очень вкусный торт по видеорецепту, проверенному редактором TJ. Поднимает настроение в мрачные времена.

#covid19 #covidtoday

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33 комментария
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Аня Бегиашвили

24

Надеюсь, мне не влетит за то, что я засунула в дайджест ТОРТ. Просто он реально очень вкусный, ребята! 

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Giorno Giovanna

Аня
10

У меня аллергия на клубнику, убить меня хочешь?!

Ответить

Аня Бегиашвили

Giorno
3

можно заменить любым другим фруктом/ягодой

Ответить

Giorno Giovanna

Аня
2

Спасибо, не знал чесслово

Ответить

Mikhail Shvetskiy

Аня
2

Этот торт спровоцировал меня на первый коммент в tjournal, хотя читаю уже очень давно))

Ответить

Артём Мазанов

Аня
1

лол, я бы на такое не рискнул конечно! хотя сегодня воскресенье....все можно

Ответить

Аня Бегиашвили

Артём
2

так, всё, прекратите привлекать внимание, может быть, это пройдёт незамеченным...

Ответить

vladysun

Аня
0

если влетит то только за то, что рецепт от Матвей - многие комментарии на ее канале говорят о том, что готовить она совсем не умеет, особенно под видео о суши. сам ее рецепты не пробовал так что может пронесëт.

Ответить

Аня Бегиашвили

vladysun
1

я про нее вообще до этого не знала, так что за другие рецепты не ручаюсь, но этот торт получается классным

Ответить

Mikhail Shvetskiy

Аня
0

Вообще я как раз хотел это заскринить)) смерти тысяч и торт)

Ответить

Аня Бегиашвили

Mikhail
0

У нас же в каждом дайджесте в конце идёт подбадривающий бонус — то милая гифка, то песня. Вот и торт по аналогии + многие реально стали больше кулинарить на карантине.

Ответить

Mikhail Shvetskiy

Аня
–1

Не, я вообще не против, если что)) просто я дайджест не долистывал обычно, похоже, так что глаз зацепился за экзистенциальную будничность ) или будничную экзистенциальность

Ответить

Иван Маслов

Аня
0

на большой рот, большой торт

Ответить

Дмитрий Крюгер

Аня
0

Торт это ложь!

Ответить

Чуждый пришелец

6

В России установлен новый рекорд смертности от коронавируса за сутки — 153 летальных исхода

Власти планируют ослаблять ограничения

Ответить

Максим Золотарёв

2

Если бы коронавирус был человеком, я бы дал ему леща. Чтобы знал сука

Ответить

Марк Варламов

Максим
2

Это и есть человек, не знал?

Ответить

Пожилой Мартингал

Максим
1
Ответить

vladysun

Максим
–1

и сам заразился бы. 1000 IQ

Ответить

Dc Maniac

0

Рост смертности 👌
А пик(даже не плато) пройдены только в МСК и МО 🤦🏻‍♂️

Именно поэтому пора снимать ограничения ! 🤷🏻‍♂️

Ответить

Насущные Проблемы

Dc
2
Ответить

Uwe Strich

Насущные
–1

Прискорбная правда: от момента заражения до момента выздоровления/смерти - «лаг» примерно в две-три недели, т.е. «плато» кривых выздоровления/смертности ещё впереди.
Но да, слабое оправдание для отмены карантинных мер, особенно - на фоне системных случаев манипуляций со статистикой по смертности.

Ответить

Пожилой Мартингал

Dc
–1

Привет🤙✌️🖐️. Давно тебя 🙉 не видел 👀.

Ответить

Dc Maniac

Пожилой
1

И тебе 👋✊
Как та оно 🤞

Ответить

Военный Влад

Dc
0

Всё слишком размазано уже.

Ответить

Andrey Alyushin

1

"ПОКА рекордный"

Оптимистично

Ответить

ouxen

–1

руки как мыть, заебали

Ответить

Насущные Проблемы

ouxen
2

Щас ещё шутку какую-нибудь придумаю.

Ответить

Насущные Проблемы

ouxen
1

Как чиновники — рука руку моет.

Ответить

Насущные Проблемы

ouxen
–1

Руками.

Ответить

Ростислав Шмальц

0

А где список регионов то найти

Ответить

Danil Firsin

0

Чуваки, а дельта между умершими и выздоровевшими-те кто без симптомов типа?

Ответить

Имя Фамилия

–1

Погибло примерно 350к человек. В день в среднем умирает 5к-6к людей. К концу году умрёт где-то 1,2-1,3 млн человек. Ясно. Понятно.

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