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Артём Мазанов
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Медсёстры из Башкирии пожаловались на изоляцию в морге. Главврач заявила, что это была лаборатория в здании морга Материал редакции

Причиной помещения медсестёр на изоляцию стал контакт с заражённым коронавирусом пациентом.

37 комментариев
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Две медсестры Архангельской центральной районной больницы в Башкортостане пожаловались, что их поместили на изоляцию в здание морга после контакта с пенсионеркой, у которой подтвердился коронавирус. Об этом они рассказали порталу proufu.ru.

Издание уточнило, что морг представляет собой одноэтажное здание, где в боковой комнате сделали изолятор для больных коронавирусом. Медсёстры также сообщили, что к ним на время изоляции приставили двоих охранников. «Окна заколочены железной решеткой, в помещении нет горячей воды, душа, мыла. Отопления тоже нет – холодно. Но больше всего угнетал запах трупов», — так помещение описала одна из медсестёр. На следующий день женщин отпустили домой.

Главный врач больницы рассказала, что медсестры содержались не в морге, а в лаборатории, которая находится в том же здании. Она также уточнила, что изолятор соответствует всем предписанным нормам и имеет хорошие условия: душ, туалет, кровати.

У нас провизорный госпиталь работает на 12 коек, а также открыт изолятор на пять коек для контактных лиц в БАК-лаборатории, которая находится в одном здании с моргом. Там они и ночевали, там у нас постоянно работает человек и запаха никакого нет.

Людмила Хатмуллина
главный врач Архангельской центральной районной больницы в Башкортостане

После публикаций СМИ проверку организовали Министерство здравоохранения Башкирии и прокуратура республики. Медсёстры находятся на самоизоляции дома после получения персональных постановлений Роспотребнадзора.

#коронавирус

Спасибо за наводку Dc Maniac
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37 комментариев
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Многолетний фитиль

76

Руководство больницы 

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Артем Адамов

25

Пиздец

Ответить

ouxen

Артем
19

Типичный рабский совок

Ответить

Ilya Grigöryev

Артем
–1

у тебя топовая ава, давно хотел признаться

Ответить

Насущные Проблемы

16

"Извините, у нас Россия" — добавил главврач больницы.

Ответить

alex twit

Насущные
19

"У вас бешенство ватки", —ответил
https://ic.pics.livejournal.com/roggelo/28728149/138104/138104_600.jpg

Ответить

Александр Кузнецов

14

Похоже на описание низкобюджетного хоррора

Ответить

Zasad Asdasd

7

Хочу чтоб эти суки (не медсестры), дожили до момента, когда в РФ за такие решения будут на десяточку отправлять

Ответить

ouxen

Zasad
14

То есть жили долго и счастливо?

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Marhal_New _Arleana

8

Столько крутого кина можно будет снять потом

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Marhal_New _Arleana

Marhal_New
0

Триер думаю много чего снимет вдохновляясь событиями

Ответить

alex twit

7

Доктор сказал: "В морг", значит, в морг!

Ответить

Arterton

6

(про заголовок) это не в Архангельске, а в селе Архангельское (в Башкирии) произошло

событие реальное

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Sergey Chebukov

1

Люди совсем потеряли совесть. Комменты пишут в соревновательном процессе - у кого язык острее, шутка "кольчее". Всем на всех плевать. Затем так часто встречающиеся слова: совок, типично и т.п., словно они знатоки истории и пожили так что брежневу не снилось. Что-то подсказывает мне что это крайняя бездарность, и знанием истории даже не пахнет.
В общем, возникает стойкое желание покинуть данный раздел. Жаль что люди, я про Вас, такие бессердечные, то ли в силу глупости своей, то ли...

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Способный ихтиандр

Sergey
10

Я попробую пояснить за поколение, рожденное в начале 90х и их реакции на всевозможный и нескончаемый треш, из которого состоит новостная повестка РФ всю их сознательную жизнь - нас растили, оглядываясь на ещё тёплый труп СССР, с посылом мол государство твой царь и бог и отец и мать, и просто кушай, учи уроки и не мешай родителям хуярить на тебя и сестёр братьев: закончишь школу, потом шарагу и всё будет на мази, вон ещё Путин какой-то прикольный появился, да по ходу ты вообще роскошную жизнь увидишь. И вот нам 30, и видим мы не роскошную жизнь (несмотря на диплом с отличием и бюджетное место в вузе), а бесконечный трип Балабанова. В том числе потому что поколения постарше вообще невменяемы и позволяют закрывать себя в моргах и унижать различными другими способами. Мы в заложниках у максимально отбитых уродливых психопатов, которые и на людей то не похожи, называющих себя правительством. И тут одно из двух: нервно хихикать в интернете с каждой новости, и абстрагируясь от происходящего строить свой маленький мирок внутри этого смердящего хаоса, попутно стараясь свалить. Либо мутить ревалюцию!! Получается, что предпочитают первое, но это не означает, что у людей нет совести.

Ответить

Sergey Chebukov

Способный
0

Так-то я жил ещё сорванцом в 90-х а не родился.

Ответить

Способный ихтиандр

Sergey
0

Так-то я вам и рассказываю про другое поколение, а не ваше

Ответить

Горка Тлетов

Sergey
0

Всем похуй. 

Ответить

Иван Иванов

4

Но больше всего угнетал запах трупов

Не надо нюхать трупы.

Ответить

Ilya Grigöryev

4

СПб: девушке отказали к госпитализации, она мерла
Архангельск: девушке не отказали в госпитализации, но отправили сразу в морг

Ответить

Апгрейд Заголовка

3

В Архангельске медсестер заперли с метвыми пациентами с COVID-19 после контакта с живым пациентом с COVID-19

Ответить

alex twit

Апгрейд
1

пациент Шредингера, твою мать

Ответить

Детский нос

1

Совсем уже куку.

Ответить

Стратегический блик

Детский
1

А до этого были не совсем?

Ответить

Алексей Семенов

–4

Собственно в чем пиздец? Так в любой клинике на дежурстве будет. Внезапно в любом отделении, даже в морге, есть ординаторская, где до утра можно дотерпеть. 

Ответить

Способный ихтиандр

Алексей
5

под угрозой увольнения и уголовного преследования

Алексей, вы говно уминаете за обе щеки тоже под такими угрозами или добровольно?

Ответить

Sir Mullich

1

Мне вот интересно, а смывы со столов, где трупы режут, куда стекают? В общую канализацию, или в специальные баки для биоотходов и т.п. поясните, кто знает...

Ответить

Многолетний фитиль

Sir
0

Если в общую канализацию, то какие подводные камни?

Ответить

Населенный чайник

Многолетний
0

Кроме того, что выходящая в реку канализация в РФ практически является нормой - никаких. Ну и того, что родственникам жертв ковида не дают нормально их похоронить и заставляют раскошеливаться на цинковые гробы и допуслуги при погребении, мотивируя это тем, что коровавирус проникнет в почву и грунтовые воды.

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Способный ихтиандр

1
Ответить

Victor Vasiljev

1

И, что эта ночь дала? Двухнедельный инкубационный период отработала? Что за пиздец, на хуй, блядь? Мискузи...

Ответить

Стратегический блик

1

Какой-то лютый пиздец.

Ответить

Тревожный глобус

0

Жду новый эпизод Архипедии 

Ответить

ouxen

Тревожный
0

Что это

Ответить

Способный ихтиандр

0

Шок контент

Ответить

Serg Bootlegger

0

Мрачно

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Игорец Обыкновенный

0

Просто жесть. Что люди способны терпеть

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