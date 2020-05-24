Прямой эфир
Причиной помещения медсестёр на изоляцию стал контакт с заражённым коронавирусом пациентом.
Две медсестры Архангельской центральной районной больницы в Башкортостане пожаловались, что их поместили на изоляцию в здание морга после контакта с пенсионеркой, у которой подтвердился коронавирус. Об этом они рассказали порталу proufu.ru.
Издание уточнило, что морг представляет собой одноэтажное здание, где в боковой комнате сделали изолятор для больных коронавирусом. Медсёстры также сообщили, что к ним на время изоляции приставили двоих охранников. «Окна заколочены железной решеткой, в помещении нет горячей воды, душа, мыла. Отопления тоже нет – холодно. Но больше всего угнетал запах трупов», — так помещение описала одна из медсестёр. На следующий день женщин отпустили домой.
Главный врач больницы рассказала, что медсестры содержались не в морге, а в лаборатории, которая находится в том же здании. Она также уточнила, что изолятор соответствует всем предписанным нормам и имеет хорошие условия: душ, туалет, кровати.
После публикаций СМИ проверку организовали Министерство здравоохранения Башкирии и прокуратура республики. Медсёстры находятся на самоизоляции дома после получения персональных постановлений Роспотребнадзора.
Пиздец
"Извините, у нас Россия" — добавил главврач больницы.
"У вас бешенство ватки", —ответил
https://ic.pics.livejournal.com/roggelo/28728149/138104/138104_600.jpg
Хочу чтоб эти суки (не медсестры), дожили до момента, когда в РФ за такие решения будут на десяточку отправлять
Столько крутого кина можно будет снять потом
(про заголовок) это не в Архангельске, а в селе Архангельское (в Башкирии) произошло
событие реальное
Люди совсем потеряли совесть. Комменты пишут в соревновательном процессе - у кого язык острее, шутка "кольчее". Всем на всех плевать. Затем так часто встречающиеся слова: совок, типично и т.п., словно они знатоки истории и пожили так что брежневу не снилось. Что-то подсказывает мне что это крайняя бездарность, и знанием истории даже не пахнет.
В общем, возникает стойкое желание покинуть данный раздел. Жаль что люди, я про Вас, такие бессердечные, то ли в силу глупости своей, то ли...
Я попробую пояснить за поколение, рожденное в начале 90х и их реакции на всевозможный и нескончаемый треш, из которого состоит новостная повестка РФ всю их сознательную жизнь - нас растили, оглядываясь на ещё тёплый труп СССР, с посылом мол государство твой царь и бог и отец и мать, и просто кушай, учи уроки и не мешай родителям хуярить на тебя и сестёр братьев: закончишь школу, потом шарагу и всё будет на мази, вон ещё Путин какой-то прикольный появился, да по ходу ты вообще роскошную жизнь увидишь. И вот нам 30, и видим мы не роскошную жизнь (несмотря на диплом с отличием и бюджетное место в вузе), а бесконечный трип Балабанова. В том числе потому что поколения постарше вообще невменяемы и позволяют закрывать себя в моргах и унижать различными другими способами. Мы в заложниках у максимально отбитых уродливых психопатов, которые и на людей то не похожи, называющих себя правительством. И тут одно из двух: нервно хихикать в интернете с каждой новости, и абстрагируясь от происходящего строить свой маленький мирок внутри этого смердящего хаоса, попутно стараясь свалить. Либо мутить ревалюцию!! Получается, что предпочитают первое, но это не означает, что у людей нет совести.
Так-то я жил ещё сорванцом в 90-х а не родился.
СПб: девушке отказали к госпитализации, она мерла
Архангельск: девушке не отказали в госпитализации, но отправили сразу в морг
В Архангельске медсестер заперли с метвыми пациентами с COVID-19 после контакта с живым пациентом с COVID-19
Собственно в чем пиздец? Так в любой клинике на дежурстве будет. Внезапно в любом отделении, даже в морге, есть ординаторская, где до утра можно дотерпеть.
Способный ихтиандр
под угрозой увольнения и уголовного преследования
Алексей, вы говно уминаете за обе щеки тоже под такими угрозами или добровольно?
Мне вот интересно, а смывы со столов, где трупы режут, куда стекают? В общую канализацию, или в специальные баки для биоотходов и т.п. поясните, кто знает...
Многолетний фитиль
Если в общую канализацию, то какие подводные камни?
Населенный чайник
Кроме того, что выходящая в реку канализация в РФ практически является нормой - никаких. Ну и того, что родственникам жертв ковида не дают нормально их похоронить и заставляют раскошеливаться на цинковые гробы и допуслуги при погребении, мотивируя это тем, что коровавирус проникнет в почву и грунтовые воды.
И, что эта ночь дала? Двухнедельный инкубационный период отработала? Что за пиздец, на хуй, блядь? Мискузи...