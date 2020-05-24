Причиной помещения медсестёр на изоляцию стал контакт с заражённым коронавирусом пациентом.

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Две медсестры Архангельской центральной районной больницы в Башкортостане пожаловались, что их поместили на изоляцию в здание морга после контакта с пенсионеркой, у которой подтвердился коронавирус. Об этом они рассказали порталу proufu.ru.

Издание уточнило, что морг представляет собой одноэтажное здание, где в боковой комнате сделали изолятор для больных коронавирусом. Медсёстры также сообщили, что к ним на время изоляции приставили двоих охранников. «Окна заколочены железной решеткой, в помещении нет горячей воды, душа, мыла. Отопления тоже нет – холодно. Но больше всего угнетал запах трупов», — так помещение описала одна из медсестёр. На следующий день женщин отпустили домой.

Главный врач больницы рассказала, что медсестры содержались не в морге, а в лаборатории, которая находится в том же здании. Она также уточнила, что изолятор соответствует всем предписанным нормам и имеет хорошие условия: душ, туалет, кровати.

У нас провизорный госпиталь работает на 12 коек, а также открыт изолятор на пять коек для контактных лиц в БАК-лаборатории, которая находится в одном здании с моргом. Там они и ночевали, там у нас постоянно работает человек и запаха никакого нет. Людмила Хатмуллина главный врач Архангельской центральной районной больницы в Башкортостане