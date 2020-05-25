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По данным СМИ, перестрелка оказалась конфликтом между сотрудниками ритуальной компании из Оренбурга.
Вечером 24 мая во дворе московского жилого комплекса «Ясный» на Каширском шоссе произошла перестрелка с использованием автоматов. Она длилась несколько минут, после чего участники конфликта скрылись на автомобилях — для их задержания в городе вводили план «Перехват».
Спустя четыре часа после сообщений о перестрелке источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что полицейские задержали девять человек. Собеседник журналистов добавил, что в конфликте участвовали не менее восьми человек, а четверо задержанных — приезжие из Оренбурга. Источник уточнил, что, по предварительной информации, участники конфликта стреляли друг в друга из травматических пистолетов и, предположительно, из охотничьих ружей «Сайга» и «Вепрь».
По данным Mash, на месте стрельбы нашли гильзы от нескольких видов оружия: предварительно — от травматического пистолета и автомата.
Телеканал РЕН ТВ тоже сообщил, что полицейские после перестрелки задержали девять человек, включая одного раненого мужчину: Вадима Русанова, Максима Евлампиева, Германа Титенока, Жамалая Тепсуева, Хусейна Сулейманова, Турпала Манцаева, Джамбулата Балиева и Магомеда Хачукаева. Telegram-канал 112 добавил, что задержанный Джамбулат Балиев — боец ММА.
По данным Mash и Baza, пострадавшим оказался 37-летний Николай Седов. Полицейские нашли его в боксе техобслуживания в ближайшем автобусном парке. В конфликте он получил ранение дробью в ягодицу, спину и лицо.
Telegram-канал 112 добавил, что по предварительным данным, Седов не имеет никого отношения к стрельбе — он оказался случайным прохожим. После задержания его госпитализировали. По данным Life, мужчина сообщил полицейским, что на месте стрельбы он оказался случайно — хотел снять квартиру.
Baza заявила, что перестрелка оказалась конфликтом между сотрудниками ритуальной компании «Гранд Ритуал», которая находится в Оренбурге. Во время дежурной проверки деятельности дочерней компании якобы вскрылась большая нехватка средств. Из-за этого в Москву «отправили выездную команду ревизоров».
По данным издания, в помощь к сотрудникам «Гранд Ритуал» наняли вооружённых сотрудников ЧОП. Telegram-канал 112 также сообщил, что одна из версий конфликта — ссора из-за бизнеса.
По факту перестрелки СК возбудил дело по части 3 статьи 30 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»), статьи 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия») и статьи 213 УК РФ («Хулиганство»).
По официальной информации СК, конфликт произошёл между двумя группами мужчин. В ходе перестрелки один мужчина получил ранение.
Напомните как задерживали мамкиных фанатов старых нацистов?
Ты про какой случай?
Тут чего стоит только задержание омбудсмена полиции с выбиванием окон и выпиливанием двери
С лифтом прикольно ))
Охуенный же двор, судя по видео - тупо автостоянка, огороженная синим профлистом. Хотел бы я жить в жилом комплексе «Ясный»
Бедный Макс
Ничего удивительно, херня хуже зил арта. Если не какие-то минимальные требования к строительству и сдаче жилья, то парни просто забубенили бы туда куб с окнами на всей доступной территории.
Хорошо, что не 90-е. И заметьте, опять ритуальные услуги.
Такое случалось на твоей памяти? Видимо, там огромные деньги крутятся
Растерялся же, с кем не бывает. До этого за мемасы да стаканчики крутил, а тут стреляют
Напоминаю редакторам, "автомат" - это оружие для ведения автоматического огня.
С лифтом да, смешно вышло. Мент без прикрытия в драку полез, повезло.
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