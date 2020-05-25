Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Действительно важные push-уведомления
Подписаться на push-уведомления
Новости
Артём Мазанов
2109

В Москве во дворе жилого комплекса произошла перестрелка: девять человек задержали, СК возбудил дело. Главное Материал редакции

По данным СМИ, перестрелка оказалась конфликтом между сотрудниками ритуальной компании из Оренбурга.

22 комментария
В закладки
Стрельба во дворе московского жилого комплекса «Ясный»

Вечером 24 мая во дворе московского жилого комплекса «Ясный» на Каширском шоссе произошла перестрелка с использованием автоматов. Она длилась несколько минут, после чего участники конфликта скрылись на автомобилях — для их задержания в городе вводили план «Перехват».

Полицейские задержали девять человек, один из которых — боец ММА

Спустя четыре часа после сообщений о перестрелке источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что полицейские задержали девять человек. Собеседник журналистов добавил, что в конфликте участвовали не менее восьми человек, а четверо задержанных — приезжие из Оренбурга. Источник уточнил, что, по предварительной информации, участники конфликта стреляли друг в друга из травматических пистолетов и, предположительно, из охотничьих ружей «Сайга» и «Вепрь».

По данным Mash, на месте стрельбы нашли гильзы от нескольких видов оружия: предварительно — от травматического пистолета и автомата.

Задержание участников перестрелки  Видео Mash

Телеканал РЕН ТВ тоже сообщил, что полицейские после перестрелки задержали девять человек, включая одного раненого мужчину: Вадима Русанова, Максима Евлампиева, Германа Титенока, Жамалая Тепсуева, Хусейна Сулейманова, Турпала Манцаева, Джамбулата Балиева и Магомеда Хачукаева. Telegram-канал 112 добавил, что задержанный Джамбулат Балиев — боец ММА.

Николай Седов  Видео Baza

По данным Mash и Baza, пострадавшим оказался 37-летний Николай Седов. Полицейские нашли его в боксе техобслуживания в ближайшем автобусном парке. В конфликте он получил ранение дробью в ягодицу, спину и лицо.

Telegram-канал 112 добавил, что по предварительным данным, Седов не имеет никого отношения к стрельбе — он оказался случайным прохожим. После задержания его госпитализировали. По данным Life, мужчина сообщил полицейским, что на месте стрельбы он оказался случайно — хотел снять квартиру.

По неподтверждённой информации, причина конфликта — недостача средств при проверке дочерней компании ритуальной службы

Baza заявила, что перестрелка оказалась конфликтом между сотрудниками ритуальной компании «Гранд Ритуал», которая находится в Оренбурге. Во время дежурной проверки деятельности дочерней компании якобы вскрылась большая нехватка средств. Из-за этого в Москву «отправили выездную команду ревизоров».

Участники конфликта из ритуальной службы «Гранд Ритуал» Фото Baza

По данным издания, в помощь к сотрудникам «Гранд Ритуал» наняли вооружённых сотрудников ЧОП. Telegram-канал 112 также сообщил, что одна из версий конфликта — ссора из-за бизнеса.

СК возбудил дело по трём статьям

По факту перестрелки СК возбудил дело по части 3 статьи 30 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»), статьи 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия») и статьи 213 УК РФ («Хулиганство»).

По официальной информации СК, конфликт произошёл между двумя группами мужчин. В ходе перестрелки один мужчина получил ранение.

Видео Mash

#москва #происшествия

Артём Мазанов PLUS
+110 147
🦠
5
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Артём Мазанов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043f\u0440\u043e\u0438\u0441\u0448\u0435\u0441\u0442\u0432\u0438\u044f","\u043c\u043e\u0441\u043a\u0432\u0430"], "comments": 22, "likes": 5, "favorites": 5, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 172207, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 25 May 2020 09:09:21 +0300", "is_special": false }
Поиск работы на vc.ru
Свежие вакансии от работодателей в сфере ИТ и маркетинга
Перейти
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
22 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Dima

6

Напомните как задерживали мамкиных фанатов старых нацистов?

Ответить

Юлия Федосеева

Dima
0

Ты про какой случай?

Ответить

Dima

Юлия
1

Крайний, про умников, которые нацистов в бессмертный полк загружали.

Наверняка же там ОМОН с автоматами задержание проводил, а не одинокий полицейский с пузиком.

Ответить

Костя Васильев

Dima
2

Тут чего стоит только задержание омбудсмена полиции с выбиванием окон и выпиливанием двери

Ответить

Николай Лебедев

4

С лифтом прикольно ))

Ответить

Юлия Федосеева

Николай
0

Неужели там не было лестницы😲

Ответить

Андрей Рядькин

3

Расследование Голунова вспомнил

Ответить

Олег Мельник

2

Охуенный же двор, судя по видео - тупо автостоянка, огороженная синим профлистом. Хотел бы я жить в жилом комплексе «Ясный»

Ответить

Бедный Макс

Олег
1

Ничего удивительно, херня хуже зил арта. Если не какие-то минимальные требования к строительству и сдаче жилья, то парни просто забубенили бы туда куб с окнами на всей доступной территории. 

Ответить

Способный ихтиандр

1

одна из версий конфликта — ссора из-за бизнеса.

90е спустя 30 лет только крепчают

Ответить

Упоротый Голубь

1

Хорошо, что не 90-е. И заметьте, опять ритуальные услуги. 

Ответить

Kyler

Упоротый
0

Потому что очень прибыльная сфера деятельности, особенно в крупных городах

Ответить

Юлия Федосеева

Упоротый
0

Такое случалось на твоей памяти? Видимо, там огромные деньги крутятся

Ответить

Массовый файл

0

Главное, что все в масках. Здоровье превыше всего!

Ответить

Чуждый Мурод

Массовый
0

Кен чанский 

Ответить

Футбольный франт

0

почему мент первый раз без пистолета выбежал из двери? забыл? плохо сыграл роль?

Ответить

Костя Васильев

Футбольный
1

Растерялся же, с кем не бывает. До этого за мемасы да стаканчики крутил, а тут стреляют

Ответить

alexferman

Футбольный
0

плохо сыграл роль?

Конспиролух?

Ответить

сироп от щекотки

0

А вот и кино по последнему Елизарову

Ответить

Чуждый Мурод

0

Похоронная мафия ясно

Ответить

Alexander Shatrov

0

Напоминаю редакторам, "автомат" - это оружие для ведения автоматического огня.

С лифтом да, смешно вышло. Мент без прикрытия в драку полез, повезло.

Ответить

Sergey Volkov

0

круто, как в гташке прям, или как в 90-е 🤔🤔🤔

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Технологии
Flipper Zero — Тамагочи для хакеров
Flipper Zero — проект карманного мультитула для кулхацкеров в формфакторе тамагочи, который я разрабатываю с друзьями. Он умеет открывать домофоны, гаражные ворота, шлагбаумы, клонировать бесконтактные карты, управлять телевизорами. При этом это тамагочи, в котором живет дерзкий кибер–дельфин, который регулярно оскорбляет вас.
112
Новости
Захватчика «Альфа-банка» в Москве задержали. Заложники не пострадали
Группа захвата провела штурм здания.
118
Telegram
97
Популярное за три дня
Животные
2
Животные
Десятки оленей в цветущем парке Японии
42
Технологии
Flipper Zero — Тамагочи для хакеров
Flipper Zero — проект карманного мультитула для кулхацкеров в формфакторе тамагочи, который я разрабатываю с друзьями. Он умеет открывать домофоны, гаражные ворота, шлагбаумы, клонировать бесконтактные карты, управлять телевизорами. При этом это тамагочи, в котором живет дерзкий кибер–дельфин, который регулярно оскорбляет вас.
112
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Прямой эфир

Sergey Volkov

В Москве во дворе жилого…

Костя Васильев

В Москве во дворе жилого…

theomism

Заплатило ли мировое…

ouxen

Тайвань обещает «оказать помощь…

Dima

В Москве во дворе жилого…

Авдеев

В Москве во дворе жилого…

Костя Васильев

В Москве во дворе жилого…

alexferman

В Москве во дворе жилого…

Дмитрий Орлов

В Москве во дворе жилого…

Alexander Shatrov

В Москве во дворе жилого…

Mikhail Lukup

Тайвань обещает «оказать помощь…

Kyler

В Москве во дворе жилого…

Alex Fielding

Flipper Zero — Тамагочи для…

Den An

В Москве во дворе жилого…