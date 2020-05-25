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Артём Мазанов
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Девочку, которая после рождения пять лет жила в московской больнице, забрали в новую семью Материал редакции

Историю девочки в декабре 2019 года рассказала «Медуза», после чего суд ограничил в правах родителей ребёнка и взыскал с них алименты.

14 комментариев
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Девочку, которая после рождения пять лет жила в московском медицинском центре «Мать и дитя» в Москве, забрали в новую семью. Об этом РИА «Новости» рассказала уполномоченная по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская.

По словам Ярославской, у девочки «всё хорошо складывается в судьбе». Омбудсмен не сообщила подробности, объяснив это «определёнными этическими моментами», которые нельзя раскрывать по просьбе всех участников процесса.

Нет, эта девочка не находится в этом центре, у неё все хорошо складывается в судьбе. Все решения суда исполнены, с ней все в полном порядке.

Ольга Ярославская
уполномоченная по правам ребёнка в Москве

Историю девочки в декабре 2019 года рассказала «Медуза». Ребёнок родился в клинике в 2014 году, но после выписки мать вернула девочку в отделение патологии новорождённых, утверждая, что ребёнок болен. В марте 2019 года девочку выписали, и суд обязал родителей забрать её из больницы, но они этого не сделали.

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В феврале Пресненский суд Москвы ограничил в правах родителей девочки Татьяну Максимову и Юрия Зинкина, а также взыскал с них алименты на содержание ребёнка. 31 марта Мосгорсуд признал законным ограничение в правах родителей девочки. На следующий день стало известно, что ребёнку нашли замещающую семью.

#новости

Спасибо за наводку FOX
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14 комментариев
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Serg Bootlegger

12

По словам Ярославской, у девочки «всё хорошо складывается в судьбе».

Такое обтекаемые формулировки говорят, что где-то наёб

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Вика Царь

5

Меня больше смущает фраза «новую в семью» в заголовке 

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Павел Солнцев

Вика
9

Обновили, подлатали и в продакшн

Ответить

Bad Bear

–14

Отправили в колонию для несовершеннолетних?

Ответить

FOX

Bad
0

ребенку нашли замещающую семью

Ответить

Bad Bear

FOX
4

Вот это очень радует, что не к ебанутым родителям отправили.

Ответить

Andy Raxxy

Bad
1

Откуда ты знаешь, что там тоже не ебанутые?

Ответить

Bad Bear

Andy
0

Не скажу

Ответить

Alexander Kopeikin

2

По-моему её отправили к бабушке/дедушке - т.е. не совсем чужим людям. И они вроде не такие ебанутые как их дети

Ответить

Анастасия Лукьянова

0

Разве при _ограничении_ родительских прав существует возможность для замещающей семьи?

Ответить

FOX

Анастасия
0

лишение род прав это ж тож ограничение?

Ответить

Анастасия Лукьянова

FOX
1

Ну, да, это понятно, но ограничение и лишение — это два разных понятия для разных ситуаций:) если максимально просто обьяснить, то ограничение прав в Семейном кодексе предназначено для ситуации, когда ребёнка надо оперативно забрать, поскольку ситуация угрожающая, но ребёнок твой ещё по праву. Дескать, до устранения угрожающей ситуации. Или если ещё пока нет оснований для лишения прав. Ещё есть шанс, что все исправится. Процедура, если ты так и не перестанешь быть нормальным родителем, может перелиться и в лишение родительских прав.

А с лишением уже все понятно.

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alex twit

0

Пусть скажет спасибо, что не в морг отправили, как тех медсестер

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alex twit

0

Этой девочкой был Альбер...Том Хэнкс. В сиквеле "Терминала"

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