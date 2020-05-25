Прямой эфир
Общее число заболевших превысило 353 тысячи.
За сутки в России зарегистрировали 8 946 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией Covid-19 — на 347 больше, чем в предыдущий день. Общее число выявленных заражённых выросло до 353 427. Об этом рассказал оперативный штаб.
От коронавируса за сутки умерло 92 пациента, общее число погибших — 3 633. Из больниц выписали ещё 5499 человек, за весь период — 118 798.
Vitalii Nechaev
Интересно насколько статистика реальная. Что то не верится, что регионы из пояса фальсификаций не рисуют её, чтобы по шапке не получить.
Павел СидоровVitalii
Посмотрите фильм новый Пивоварова про Дагестан, как там ловко со статистикой работают, ~40 человек умерли от короновируса,а около 700 от пневмонии...
Vitalii NechaevПавел
Я видел его. Поэтому и задаю такой риторический вопрос )
Сергей СергеевVitalii
с этим вообще непонятно на самом деле, потому что регионам выделяют нехилые деньги на борьбу (моему уже второй раз 200 лямов выделяют) и мне кажется эти деньги проще простого освоить на "борьбу с короной"
Vitalii NechaevСергей
Вождь сказал, что плато пройдено, поэтому просто так осваивать уже не выгодно, опасно, можно уйти с поста главы региона по факту за высокие цифры.
alex twit
Ясно-понятно, 30 заболевших, из них 40 врачей, выписано 35, в больнице 20, умерло 13
Алексей Алексеев
Чушь все эти данные. Отец попал с пневмонией 19 мая числа в Можайскую црб, состояние критическое, он в реанимации, анализы на ковид взяли только вчера...
Забавный паркур
Не стоит раскачивать лодку, ага ага.
Имя ФамилияАлексей
Ну, раз отец заболел, то точно пиздят с цифрами.
Андрей Лузин
Тем временем, сегодня в Екб самый большой показатель по новым заболевшим
Николай ТруновАндрей
МСК очень сильно проседать начала, а все остальные регионы наоборот на вырост пошли
alex twitНиколай
сообщающиеся сосуды
Электрический спрей
Не надо было ходить в КБ
Чуждый Мурод
Кто ставит минусы, тот хуйло картофельное
alex twitЧуждый
Порвался, жаль
Носорог БаниЧуждый
Минусим его, пацаны
Уютный БагажникЧуждый
Хаха
alex twitУютный
Носорог Дыни
Уютный Багажникalex
Уже отправил ритуальщиков в твой двор.
alex twitУютный
Я дал им немного денег и отправил зашивать Орлова
Уютный Багажникalex
Орлов просто вино разлил.
alex twitУютный
я думал, он три топора хуярит день-деньской
Ivan Popov
Роман ЧубарIvan
Под каждой новостью про вирус кидаешь это, зачем?
Морской Паша
Лодку раскачивает, урод
Konstantin Abramov
Здесь мог бы быть ваш комментарий
alex twitKonstantin
Куплю гараж.
Морской Паша
Продам мопед
Морской Паша
Мопед не мой, я просто разместил объяву
Сергей Сергеев
Че за херня происходит?
Уютный БагажникСергей
Россия.
Petr
Главное, что не over 9000 по традиции. А то не плато.
Экспертный фонарь
Нахуя отправлять пуш, если статья еще не написана? Такая срочная новость?
Эмиль Рубанов
Десятый день подряд этот показатель не превышает 10 тысяч
дада конечно
Andrey Alyushin
Краснодарский край это рай! (90)
Света Воронова
Кто-то реально всё ещё верит этим выдуманным цифрам?
Виктор МихалёвСвета
А почему надо не верить? Я не могу придумать мотива занижать цифры. Мы и так по "липовым" цифрам на третьем месте в мире.
Матвей Токин
Зачем публиковать? Чтоб виртуальную жопу вытирать)
Морской Паша
@Дмитрий Орлов сыкло и чепушила
Держу в курсе