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Артём Мазанов
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В России зафиксировали 8946 новых случаев коронавируса. Десятый день подряд этот показатель не превышает 10 тысяч Материал редакции

Общее число заболевших превысило 353 тысячи.

За сутки в России зарегистрировали 8 946 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией Covid-19 — на 347 больше, чем в предыдущий день. Общее число выявленных заражённых выросло до 353 427. Об этом рассказал оперативный штаб.

Изображение РИА «Новости»

От коронавируса за сутки умерло 92 пациента, общее число погибших — 3 633. Из больниц выписали ещё 5499 человек, за весь период — 118 798.

#новости #covid19

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39 комментариев
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Vitalii Nechaev

9

Интересно насколько статистика реальная. Что то не верится, что регионы из пояса фальсификаций не рисуют её, чтобы по шапке не получить.

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Павел Сидоров

Vitalii
4

Посмотрите фильм новый Пивоварова про Дагестан, как там ловко со статистикой работают, ~40 человек умерли от короновируса,а около 700 от пневмонии...

Ответить

Vitalii Nechaev

Павел
0

Я видел его. Поэтому и задаю такой риторический вопрос )

Ответить

Сергей Сергеев

Vitalii
1

с этим вообще непонятно на самом деле, потому что регионам выделяют нехилые деньги на борьбу (моему уже второй раз 200 лямов выделяют) и мне кажется эти деньги проще простого освоить на "борьбу с короной"

Ответить

Vitalii Nechaev

Сергей
0

Вождь сказал, что плато пройдено, поэтому просто так осваивать уже не выгодно, опасно, можно уйти с поста главы региона по факту за высокие цифры. 

Ответить

alex twit

5

Ясно-понятно, 30 заболевших, из них 40 врачей, выписано 35, в больнице 20, умерло 13

Ответить

Алексей Алексеев

4

Чушь все эти данные. Отец попал с пневмонией 19 мая числа в Можайскую црб, состояние критическое, он в реанимации, анализы на ковид взяли только вчера...

Ответить

Забавный паркур

Алексей
1

Не стоит раскачивать лодку, ага ага.

Ответить

Имя Фамилия

Алексей
–6

Ну, раз отец заболел, то точно пиздят с цифрами.

Ответить

Андрей Лузин

2

Тем временем, сегодня в Екб самый большой показатель по новым заболевшим

Ответить

Николай Трунов

Андрей
0

МСК очень сильно проседать начала, а все остальные регионы наоборот на вырост пошли

Ответить

alex twit

Николай
1

сообщающиеся сосуды

Ответить

Электрический спрей

Андрей
–2

Не надо было ходить в КБ

Ответить

Чуждый Мурод

–17

Кто ставит минусы, тот хуйло картофельное

Ответить

alex twit

Чуждый
5

Порвался, жаль

Ответить

Носорог Бани

Чуждый
3

Минусим его, пацаны

Ответить

Уютный Багажник

Чуждый
1

Хаха

Ответить

alex twit

Уютный
1

Носорог Дыни

Ответить

Уютный Багажник

alex
2

Уже отправил ритуальщиков в твой двор. 

Ответить

alex twit

Уютный
1

Я дал им немного денег и отправил зашивать Орлова

Ответить

Уютный Багажник

alex
1

Орлов просто вино разлил. 

Ответить

alex twit

Уютный
0

я думал, он три топора хуярит день-деньской

Ответить

Ivan Popov

–7
Ответить

Роман Чубар

Ivan
4

Под каждой новостью про вирус кидаешь это, зачем?

Ответить

Морской Паша

Роман
0

Лодку раскачивает, урод

Ответить

Konstantin Abramov

1

Здесь мог бы быть ваш комментарий

Ответить

alex twit

Konstantin
1

Куплю гараж.

Ответить

Морской Паша

alex
1

Продам мопед

Ответить

Морской Паша

Морской
0

Мопед не мой, я просто разместил объяву

Ответить

Сергей Сергеев

0

Че за херня происходит?

Ответить

Уютный Багажник

Сергей
4

Россия.

Ответить

Petr

1

Главное, что не over 9000 по традиции. А то не плато.

Ответить

Экспертный фонарь

1

Нахуя отправлять пуш, если статья еще не написана? Такая срочная новость?

Ответить

Эмиль Рубанов

1

Десятый день подряд этот показатель не превышает 10 тысяч

дада конечно

Ответить

Andrey Alyushin

0

Краснодарский край это рай! (90)

Ответить

Света Воронова

0

Кто-то реально всё ещё верит этим выдуманным цифрам?

Ответить

Виктор Михалёв

Света
0

А почему надо не верить? Я не могу придумать мотива занижать цифры. Мы и так по "липовым" цифрам на третьем месте в мире.

Ответить

Матвей Токин

–1

Зачем публиковать? Чтоб виртуальную жопу вытирать)

Ответить

Морской Паша

–1

@Дмитрий Орлов сыкло и чепушила
Держу в курсе

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