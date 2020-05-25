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Объяснения последовали после вопросов к соглашению в сервисе i.moscow/covid.
Руководитель московского департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин разъяснил условия пользовательского соглашения в сервисе для проверки электронных пропусков.
По словам Фурсина, данные передаются федеральным ведомствам, а подписка на рекламу подразумевает получение справочной информации о Covid-19.
Фурсин заявил, что обработка личных данных проходит в соотвествии с законом о персональных данных. Сведения о пользователях сервиса передаются федеральными ведомствами для проверки информации — например, действительно ли человек работает в указанной им организации.
Под «материалами информационного характера» и «рекламой» подразумевают уведомления о статусе изменений в пропуске и справочные материалы о профилактике Covid-19 — распространение такой информации попадает под закон о рекламе.
Бля, даже на такой ерунде умудрились навариться
На москвичах навариваться сам бог велел
Наружный дебаркадер
Почему?
ибо нехуй даже пытаться выбраться из говна. сиди где тебя родили, работай на жэк и не выёбывайся. логично же?
Наружный дебаркадер
Я вот охуеваю над тем, как москвичей считают за небожителей, которых кормят с золотой ложечки, подтирают жопу шелковым платочком от Прада, и каждый день выдают по полляма на карманные траты.
Я вот москвич, который имеет только комнату в коммунальной квартире у самого мкада, в самом засранном и дешевом районе Москвы, без метро, без какой-либо инфраструктуры в принципе.
Но когда я приезжаю в какой-либо российский город и люди узнают что я из Москвы, они блять меняются в лице, у них в глазах загораются значки баксов, слышен звук кассового аппарата и все цены автоматически увеличиваются вдвое-втрое.
Я как-то в Сочи приехал. Снял там номер в частном мини-отеле. Так они блять мне заламывали цены на все. Только потому что я москвич. При этом вечером я сидел там на веранде и услышал разговор уборщицы в этом отеле с постояльцем. Она жаловалась, что за сезон она зарабаывает всего 120-140 тыс тут.
Уборщица, блять. А я в москве тогда зарабывал 35 тыс в месяц.
Так сезон же с мая по октябрь минимум, это меньше 30 в месяц же
А это тогда что???
… тем временем ввпутин подписал законопроект, запрещающий писать комментарии в интернете людям, обсуждающим как москвичам жить хорошо …
Парадный чувак
Зато у вас заводов нет!
Никто про рай в мск и не говорит, в других регионах с разной долей всё ещё хуже. Да шутка была, ничего личного
У кого-то слишком пессимистичные мысли. Позитивнее нужно быть. ;)
Побудешь тут оптимистом, когда каждый "умник" из регионов спешит спросить с тебя, за заработок.
Даже меня, иногороднего студента, учащегося в Москве, в родном городе стали считать мажором, которому жалко денег в долг давать.
Тупо из-за того, что я поступил в московский ВУЗ, а не местный.
Ну то есть при первой же возможности слили личные данные и подписали на рекламу? Найс
Опять когда обосрались публично не смогли признаться что это так...
Смысл признаваться? Побухтят часик и забудут, как и со всем остальным.
смысл - иметь уважение народа, чтобы могли верить государству.
А так это добавляет еще пару грамм стали к вилам.
какое уважение? это ж не крестный отец. у нас институт репутации отсутствует, да и в целом из институтов ток академии благородных девиц
Уважение народа к кому? К гражданам другой страны, коими они и являются? Срать они хотели на мнение и что-то ещё. Тут с зомбоящика целыми днями крутят о прелестях нищеты, сами дворцы за границей строят, все об этом знают, а какой результат? Конституцию насилуют уже больше 10 лет, а сейчас вообще в нарушение всех законов её меняют, есть какая-то реакция? - Нет её, по этому уж в такой мелочи как продажа личных данных своих же граждан, они даже с отмазками не заморачиваются.
Для всех несогласных есть росгвардия и куча свеженьких статей в УК.
Это не обосрались, это тактический сброс балласта для упрощения будущего прыжка вверх
справочные материалы о профилактике Covid-19 — распространение такой информации попадает под закон о рекламе.
Чо?
Обязанный Макс
Размытое понятие социальной рекламы и недорегулированность. Периодически юристы этим заебывают, даже когда речь идет о пушах