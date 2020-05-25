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Алексей Боржонов
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Власти Москвы объяснили подписку на рекламу в сервисе проверки пропусков — ей называют справочную информацию о Covid-19 Материал редакции

Объяснения последовали после вопросов к соглашению в сервисе i.moscow/covid.

30 комментариев
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Руководитель московского департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин разъяснил условия пользовательского соглашения в сервисе для проверки электронных пропусков.

По словам Фурсина, данные передаются федеральным ведомствам, а подписка на рекламу подразумевает получение справочной информации о Covid-19.

  • Накануне в соцсетях и СМИ обратили внимание, что московский сервис для проверки электронных пропусков i.moscow/covid может передавать данные пользователей третьим лицам — таковы условия пользовательского соглашения;
  • Это касается в том числе паспортных данных, сведений о работе, IP-адресов;
  • Кроме того, пользователь соглашается получать информационные материалы и рекламу. Срок соглашения — 10 лет.

Фурсин заявил, что обработка личных данных проходит в соотвествии с законом о персональных данных. Сведения о пользователях сервиса передаются федеральными ведомствами для проверки информации — например, действительно ли человек работает в указанной им организации.

Под «материалами информационного характера» и «рекламой» подразумевают уведомления о статусе изменений в пропуске и справочные материалы о профилактике Covid-19 — распространение такой информации попадает под закон о рекламе.

  • С 30 марта в Москве действует режим самоизоляции. Жителям не разрешается выходить из домов без уважительных причин;
  • С 15 апреля москвичи обязаны получать цифровые пропуска для передвижения по городу на личном или общественном транспорте;
  • К 25 мая в городе больше 166 тысяч случаев заболевания Covid-19, из них больше 110 тысяч — активные. За всё время от коронавируса в Москве выздоровели 53 586 человек, умерли 2034.

#новости #москва #covid19 #карантинвроссии

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30 комментариев
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Костя Васильев

8

Бля, даже на такой ерунде умудрились навариться 

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Serg Bootlegger

Костя
7

На москвичах навариваться сам бог велел

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Наружный дебаркадер

Serg
1

Почему?

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Трин Зотофф

Наружный
0

ибо нехуй даже пытаться выбраться из говна. сиди где тебя родили, работай на жэк и не выёбывайся. логично же?

Ответить

Наружный дебаркадер

Трин
6

Я вот охуеваю над тем, как москвичей считают за небожителей, которых кормят с золотой ложечки, подтирают жопу шелковым платочком от Прада, и каждый день выдают по полляма на карманные траты.

Я вот москвич, который имеет только комнату в коммунальной квартире у самого мкада, в самом засранном и дешевом районе Москвы, без метро, без какой-либо инфраструктуры в принципе.

Но когда я приезжаю в какой-либо российский город и люди узнают что я из Москвы, они блять меняются в лице, у них в глазах загораются значки баксов, слышен звук кассового аппарата и все цены автоматически увеличиваются вдвое-втрое.

Я как-то в Сочи приехал. Снял там номер в частном мини-отеле. Так они блять мне заламывали цены на все. Только потому что я москвич. При этом вечером я сидел там на веранде и услышал разговор уборщицы в этом отеле с постояльцем. Она жаловалась, что за сезон она зарабаывает всего 120-140 тыс тут.
Уборщица, блять. А я в москве тогда зарабывал 35 тыс в месяц.

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Илья Гераськин

Наружный
6

Так сезон же с мая по октябрь минимум, это меньше 30 в месяц же

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Наружный

Илья
0

Так блять это уборщица. А я В МОСКВЕ РАБОТАЮ, ДАЛЕКО НЕ УБОРЩИКОМ

Ответить

Наружный

Наружный
0

По их логике я зарабатываю 30 в день

Ответить

Vitaliy Vitaliev

Наружный
3

А это тогда что???

Ответить

Трин Зотофф

Vitaliy
1

… тем временем ввпутин подписал законопроект, запрещающий писать комментарии в интернете людям, обсуждающим как москвичам жить хорошо …

Ответить

Наружный

Vitaliy
0

Блять...

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Парадный чувак

Наружный
1

Зато у вас заводов нет!

Ответить

Наружный

Парадный
2

ВООБЩЕ НИ ОДНОГО

Ответить

Serg Bootlegger

Наружный
0

Никто про рай в мск и не говорит, в других регионах с разной долей всё ещё хуже. Да шутка была, ничего личного

Ответить

Забавный паркур

Наружный
0

Капитализм.

Ответить

Алекс Самойлов

Трин
0

У кого-то слишком пессимистичные мысли. Позитивнее нужно быть. ;)

Ответить

infinity one

Алекс
0

Побудешь тут оптимистом, когда каждый "умник" из регионов спешит спросить с тебя, за заработок.
Даже меня, иногороднего студента, учащегося в Москве, в родном городе стали считать мажором, которому жалко денег в долг давать.

Тупо из-за того, что я поступил в московский ВУЗ, а не местный.

Ответить

Костя Васильев

Serg
1

Если бы только на москвичах

Ответить

Anton Gostev

5

Ну то есть при первой же возможности слили личные данные и подписали на рекламу? Найс

Ответить

Безопасный Макс

Anton
5

Ну хоть не чипиру а падажжи-ка

Ответить

badResistor

5

Опять когда обосрались публично не смогли признаться что это так... 

Ответить

Костя Васильев

badResistor
2

Смысл признаваться? Побухтят часик и забудут, как и со всем остальным. 

Ответить

badResistor

Костя
1

смысл - иметь уважение народа, чтобы могли верить государству.
А так это добавляет еще пару грамм стали к вилам.

Ответить

alex twit

badResistor
1

какое уважение? это ж не крестный отец. у нас институт репутации отсутствует, да и в целом из институтов ток академии благородных девиц

Ответить

Костя Васильев

badResistor
0

Уважение народа к кому? К гражданам другой страны, коими они и являются? Срать они хотели на мнение и что-то ещё. Тут с зомбоящика целыми днями крутят о прелестях нищеты, сами дворцы за границей строят, все об этом знают, а какой результат? Конституцию насилуют уже больше 10 лет, а сейчас вообще в нарушение всех законов её меняют, есть какая-то реакция? - Нет её, по этому уж в такой мелочи как продажа личных данных своих же граждан, они даже с отмазками не заморачиваются.

Для всех несогласных есть росгвардия и куча свеженьких статей в УК. 

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Anton Gostev

badResistor
0

Это не обосрались, это тактический сброс балласта для упрощения будущего прыжка вверх

Ответить

alex twit

3

Эта лапша на ушах от чинуш уже колосится как изумрудные брови под знаком луны

Ответить

Илья Гераськин

1

справочные материалы о профилактике Covid-19 — распространение такой информации попадает под закон о рекламе.

Чо?

Ответить

Обязанный Макс

Илья
0

Размытое понятие социальной рекламы и недорегулированность. Периодически юристы этим заебывают, даже когда речь идет о пушах

Ответить

Eugen T

0

В пакете яровой. Бгг

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