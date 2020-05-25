Объяснения последовали после вопросов к соглашению в сервисе i.moscow/covid.

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Руководитель московского департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин разъяснил условия пользовательского соглашения в сервисе для проверки электронных пропусков.

По словам Фурсина, данные передаются федеральным ведомствам, а подписка на рекламу подразумевает получение справочной информации о Covid-19.

Накануне в соцсетях и СМИ обратили внимание, что московский сервис для проверки электронных пропусков i.moscow/covid может передавать данные пользователей третьим лицам — таковы условия пользовательского соглашения;

Это касается в том числе паспортных данных, сведений о работе, IP-адресов;



Кроме того, пользователь соглашается получать информационные материалы и рекламу. Срок соглашения — 10 лет.

Фурсин заявил, что обработка личных данных проходит в соотвествии с законом о персональных данных. Сведения о пользователях сервиса передаются федеральными ведомствами для проверки информации — например, действительно ли человек работает в указанной им организации.

Под «материалами информационного характера» и «рекламой» подразумевают уведомления о статусе изменений в пропуске и справочные материалы о профилактике Covid-19 — распространение такой информации попадает под закон о рекламе.