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Новости
Артём Мазанов
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Жительница Казани анонсировала онлайн-митинг во «ВКонтакте». Её вызвали в прокуратуру Материал редакции

Перед вызовом в прокуратуру женщина получила предупреждение о недопущении нарушения закона о митингах.

15 комментариев
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Прокуратура Кировского района Казани вызвала «для дачи пояснений» жительницу Казани Гузель Имамееву после её анонса онлайн-митинга. Об этом женщина рассказала на своей странице во «ВКонтакте».

В документе сообщается, что в прокуратуру из центра по противодействию экстремизму МВД по Татарстану поступил «материал проверки по факту распространения в социальной сети „Вконтакте“ сведений о проведении онлайн-митинга за отмену режима самоизоляции».

Поводом для проверки стала публикация, которую Имамеева разместила 27 апреля. Там она рассказала, что будет участвовать в онлайн-митинге и прикрепила ссылку на мероприятие. Через три дня МВД выдало женщине предупреждение о недопущении нарушения закона о митингах. Полицейские сообщили, что для проведении акции нужно подать уведомление в мэрию и получить согласие.

Глава юридической службы «Апология протеста» Алексей Глухов рассказал «Коммерсанту», что онлайн-мероприятия «абсолютно никак не регламентируются федеральным законодательством», а правоохранительные органы могут наказать только за экстремизм, оскорбление чиновников или призывы участвовать в несанкционированных митингах на улице.

20 апреля жители российских городов вышли на виртуальные митинги из-за коронавируса. Они использовали приложения «Яндекс.Навигатор» и «Яндекс-Карты». В самой компании сообщили, что все комментарии о митинге не относятся к «ситуации на дороге» — такие сообщения «всегда модерируются и удаляются».

#новости #митинги

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15 комментариев
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Al

21

Полицейские сообщили, что для проведении акции нужно подать уведомление в мэрию и получить согласие.

Онлайн митинг. ОНЛАЙН МИТИНГ АХАХАХАХААХАХАХ СУКАААААА
подать уведомление в мэрию

Пиздец блядь. Истерический смех с безысходностью. На онлайн митинг согласование. Сука)) Да они сами ржут с этой хуйни. 

И те люди, кто пиздел, что из-за митингов в городе хуево с передвижением. А вам в онлайне тоже хуево? Вот блядь до чего дошли. Ебанулись в край. 

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Masha Kovalyova

Al
20

А если подать заявку, то откажут в согласовании, потому что в это же время Вконтакте проходит онлайн-спартакиада, на которую МГЕР подала заявку неделю назад, и предложат перенести митинг в ICQ

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Vladic Samovar

Al
1

Басня «Советские долбоебы и сеть Интернет»

Ответить

Master Oogway

14

Пусть и посадят в онлайн-тюрьме и оштрафуют вк-коинами

Ответить

Парижский кот

6

Какие же долбоёбы. Просто пиздец

Ответить

Sam Gold

Парижский
1

Сказочные

Ответить

Кеша Шушпанов

5

Скоро чтоб в рейд в World of Warcraft сходить надо будет разрешение получать у мэрии

Ответить

Brown Zweig

4

Добро пожаловать в Казань-онлайн. Сами ли вы выбрали или выбрали за вас, Казань – лучший онлайн город из оставшихся.

Ответить

Просто Тимуррр

3

Опять местные долбоебы спешат вылизать московское очко глубже всех в федерации

Ответить

Андрей Беликов

1

Ждем, когда всех школьников посадят за онлайн терроризм в контр-страйке

Ответить

Eugen T

Андрей
0

Не, они же за кантров

Ответить

Евгений Долгий

0

В онлайн-прокуратуру, надеюсь.

Ответить

Vadik Topalov

0

Почему всегда стыдно мне, когда читаю такие новости?

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Иван Демченко

0

Я еще никогда так не ошибался

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Александр Гонтарев

0

т.е. митинги на работе незаконные 🤔!? 

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