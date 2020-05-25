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Перед вызовом в прокуратуру женщина получила предупреждение о недопущении нарушения закона о митингах.
Прокуратура Кировского района Казани вызвала «для дачи пояснений» жительницу Казани Гузель Имамееву после её анонса онлайн-митинга. Об этом женщина рассказала на своей странице во «ВКонтакте».
В документе сообщается, что в прокуратуру из центра по противодействию экстремизму МВД по Татарстану поступил «материал проверки по факту распространения в социальной сети „Вконтакте“ сведений о проведении онлайн-митинга за отмену режима самоизоляции».
Поводом для проверки стала публикация, которую Имамеева разместила 27 апреля. Там она рассказала, что будет участвовать в онлайн-митинге и прикрепила ссылку на мероприятие. Через три дня МВД выдало женщине предупреждение о недопущении нарушения закона о митингах. Полицейские сообщили, что для проведении акции нужно подать уведомление в мэрию и получить согласие.
Глава юридической службы «Апология протеста» Алексей Глухов рассказал «Коммерсанту», что онлайн-мероприятия «абсолютно никак не регламентируются федеральным законодательством», а правоохранительные органы могут наказать только за экстремизм, оскорбление чиновников или призывы участвовать в несанкционированных митингах на улице.
20 апреля жители российских городов вышли на виртуальные митинги из-за коронавируса. Они использовали приложения «Яндекс.Навигатор» и «Яндекс-Карты». В самой компании сообщили, что все комментарии о митинге не относятся к «ситуации на дороге» — такие сообщения «всегда модерируются и удаляются».
Полицейские сообщили, что для проведении акции нужно подать уведомление в мэрию и получить согласие.
Онлайн митинг. ОНЛАЙН МИТИНГ АХАХАХАХААХАХАХ СУКАААААА
подать уведомление в мэрию
Пиздец блядь. Истерический смех с безысходностью. На онлайн митинг согласование. Сука)) Да они сами ржут с этой хуйни.
И те люди, кто пиздел, что из-за митингов в городе хуево с передвижением. А вам в онлайне тоже хуево? Вот блядь до чего дошли. Ебанулись в край.
А если подать заявку, то откажут в согласовании, потому что в это же время Вконтакте проходит онлайн-спартакиада, на которую МГЕР подала заявку неделю назад, и предложат перенести митинг в ICQ
Скоро чтоб в рейд в World of Warcraft сходить надо будет разрешение получать у мэрии
Добро пожаловать в Казань-онлайн. Сами ли вы выбрали или выбрали за вас, Казань – лучший онлайн город из оставшихся.
Опять местные долбоебы спешат вылизать московское очко глубже всех в федерации
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