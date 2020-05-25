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Артём Мазанов
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Липецкий губернатор попросил «поменять цифры» по коронавирусу, чтобы о регионе «не подумали плохо» Материал редакции

Запись разговора опубликовали в Telegram-каналах. Чиновник объяснил, что речь на совещании шла о количестве тестов, а не случаях коронавируса.

36 комментариев
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Аудио
Игорь Артамонов Фото Олега Харсеева, «Коммерсантъ»

Telegram-каналы «Чернозем» и «ЛИПрозорий» опубликовали аудиозапись, на которой губернатор Липецкой области Игорь Артамонов обсуждает со своими подчинёнными, как изменить статистику по коронавирусу в регионе.

На аудиозаписи Артамонов говорит, что «цифры надо поменять, а то о нашем регионе плохо подумают». Участники совещания ответили ему, что данные поменять не так просто, но чиновник продолжил настаивать на обратном. Из аудиозаписи нельзя понять, о каких именно данных идёт речь.

Ну, прекрати, что вы такие не податливые. Чё, сложно поменять данные, которые соответствуют факту? [...] Вводишь на клавиатуре циферку и всё!

Игорь Артамонов
губернатор Липецкой области

TJ приводит полную расшифровку аудиозаписи.

Артамонов: Ваши цифры надо поменять, а то о нашем регионе плохо подумают.

Собеседник: Да-да, обязательно надо, я пытаюсь Москву убедить, что у нас не 72, а они мне отвечают, что в ИЦК [Информационный центр по коронавирусу] даёт данные субъект.

Артамонов: Вы взаимно-то не подставляйте субъект. Если у вас там за сто с лишним, а 70? В чём проблема то? Поменяйте. Зачем под критику-то попадать? Вы не понимаете, что момент обострения наступил, что кому-то надо оторвать голову?

Собеседник: Мы эти данные отдаем [неразборчиво и смех] напрямую.

Артамонов: Кто? Кто вводит данные по ИЦК?

Собеседник: Александр Иванович.

Предположительно, вице-губернатор Александр Ильин: Данные вводим мы — на основании тех, кто нам предоставляет. Я уже проверяю.

Артамонов: Александр Иванович, пожалуйста, пожалуйста, ну что же мы сами себе создаём проблемы [...] Ну ты прекрати, что, вы такие не податливые. Что сложно поменять данные, которые соответствуют фактам?

Предположительно, Ильин: К сожалению, сложно. Щас будем прозванивать, доказывать.

Артамонов: Вводишь на клавиатуре циферку и всё!

Предположительно, Ильин: Это не в один клик.

Артамонов: Тренируйтесь!

Предположительно, Ильин: Мы тренированные. Там не могут.

В разговоре с «МБХ медиа» Артамонов подтвердил подлинность аудиозаписи, но уточнил, что речь на совещании шла не о количестве случаев коронавируса, а о тестах.

Речь идёт не о заболевших коронавирусом, а о тестах. Там была цифра 70, а по факту у нас 100. Речь была о том, зачем мы должны страдать и попадать в плохой регион, когда у нас 100, а не 70 [сделано тестов].

Игорь Артамонов
губернатор Липецкой области

Артамонов также сообщил, что по поводу публикации аудиозаписи обратится с заявлением в полицию. «Организуют историю в ровно противоположной трактовке. Ключевая история, что надо привести цифру к фактической, а не от фактической», — объяснил он.

В разговоре со Znak.com Артамонов сообщил, что просил от подчинённых привести статистику «в соответствие с фактами».

Три службы, одни дают [данные] туда, другие — сюда, и отправляют данные. [...] И возникает, что цифра не фактическая, а там какая-то стоит. Её не контролируют так. Но она должна быть приведена к факту. У нас факт больше, чем то, что там [в статистике] записано.

Игорь Артамонов
губернатор Липецкой области

#карантинвроссии #covid19 #регионы #новости

Спасибо за наводку Алексей
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36 комментариев
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Воронеж

9

ТАК, ПАДАЖЖИ 

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Тревожный глобус

Воронеж
3

Переехал, наверное 

Ответить

Алексей

Тревожный
7

У меня родной дом и родные в Липецкой области, а сам в Воронеже.

Ответить

alex twit

Алексей
0

да там рядом

Ответить

Алексей

Воронеж
4

Сука ты че ты че(

Ответить

Ze Katze

Алексей
0

Ну всё, другалёк
Пиши письма с Колымы теперь... 

Ответить

Al

Воронеж
0

МЫ ВСЕ ЗДЕСЬ ЖИВЕМ МЫ В АДУУУУУУУУ! 

Ответить

Марат Габдуллин

Воронеж
0

По Алексею в каждый город страны! 

Ответить

Евгений Долгий

9

 Вводишь на клавиатуре циферку и всё!

Представление о цифровизации в российской глубинке

Ответить

LC

Евгений
0

Представление о цифровизации в российской глубинке

Представление о цифровизации среди начальства - чем выше, тем дальше. Некоторые даже кичатся тем, что не разбираются - для этого обслуживающий персонал есть.

Ответить

Denzel Washington

4

«Это обязательно надо, в чем проблема, поменяйте, зачем нам под критику попадать, у нас момент обострения наступает. Вводишь на клавиатуре циферку и все»

Ответить

Алексей

Denzel
2

тоже не понимаю, что там сложного

Ответить

Евгений Клочков

2

кто-то на эту тему горько шутил, что со смертями от ковида будет как с потерями в войне - каждое поколение число будет меняться 

Ответить

Парижский кот

0

Спалился

Ответить

Тревожный глобус

Парижский
3

Девочки Сыктывкара, этот мальчик ищет себе жену! 

Ответить

Master Oogway

Тревожный
0

не дави. После такого и желание может спасть 

Ответить

Тревожный глобус

Master
1

Я ему рекламу делаю. Тут охват аудитории большой 

Ответить

Тревожный глобус

Master
0

А, все. Перенесли в ссылки. Тут никто не увидит. Придется ещё раз писать 

Ответить

Вахтёр TJ

Тревожный
1

Я за вами наблюдаю.

Ответить

Тревожный глобус

Вахтёр
6

Вечер в хату 

Ответить

Master Oogway

Вахтёр
5

Ты откуда вылез блять?

Ответить

Master Oogway

Master
3

т.е. привет

Ответить

Алексей

Вахтёр
0

че случилось то?

Ответить

Master Oogway

Тревожный
1

Блин, ну да

Ответить

Алексей

Master
0

а че было то? я проебал

Ответить

Master Oogway

Алексей
1

На самом деле хз, написал будто понял

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Алексей

Master
0

ну понел

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Master Oogway

Алексей
0

А, понял. Ты про это? https://tjournal.ru/sex/172140

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alex twit

1

Съели красную, синюю и ещё белую таблетки и живут в иллюзии и пиздеце одновременно (С)

Ответить

Serg Bootlegger

1

Ну, прекрати, что вы такие не податливые. Чё, сложно поменять данные, которые соответствуют факту? [...] Вводишь на клавиатуре циферку и всё!

Игорь Артамонов
губернатор Липецкой области

На билборд к следующим выборам

Ответить

alex twit

0

Классика. А то как бы чего не вышло и в жопу не вошло от центра

Ответить

Seat ivanov

0

А я знаю почему это делается , губернаторов то у нас не выбирают , а назначают (вертикаль) Будут плохие циферки в следующий раз не назначат .
Попадешь в плохой регион , считай с вещами на выход .
Кэп - капитан очевидность

Ответить

Верующий утюг

0

А что Собянин?

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Денис Копылов

0

Охуел, тоесть фальсификатор подает в суд за искажение данных. Ебала жаба гадюку

Ответить

Забавный паркур

Денис
0

Так для этого и были приняты законы об оскорблении власти и фейковых новостях.

Ответить

Виктор Михалёв

0

Это прекрасно показывает, почему статистику не искажают. Это сложно сделать. Гос-во это не один чувак, который всем рулит, это дофига людей. Среди них есть норм, есть мудаки. Есть умные, есть глупые.

Вот решит, допустим, губернатор изменить статистику, чтобы получить для себя плюшки. Дает поручение своей комманде. В результате один не умеет, другие хихикают, третий вообще в инет этот заговор слил.

И как с такими статистику искажать в тихаря?))) Теперь еще оправдываться и краснеть придется.

Примерно как если директор потрахался с Машкой секретаршой, то почему-то все сотрудники начинают странно улыбаться.

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