Прямой эфир
Запись разговора опубликовали в Telegram-каналах. Чиновник объяснил, что речь на совещании шла о количестве тестов, а не случаях коронавируса.
Telegram-каналы «Чернозем» и «ЛИПрозорий» опубликовали аудиозапись, на которой губернатор Липецкой области Игорь Артамонов обсуждает со своими подчинёнными, как изменить статистику по коронавирусу в регионе.
На аудиозаписи Артамонов говорит, что «цифры надо поменять, а то о нашем регионе плохо подумают». Участники совещания ответили ему, что данные поменять не так просто, но чиновник продолжил настаивать на обратном. Из аудиозаписи нельзя понять, о каких именно данных идёт речь.
TJ приводит полную расшифровку аудиозаписи.
В разговоре с «МБХ медиа» Артамонов подтвердил подлинность аудиозаписи, но уточнил, что речь на совещании шла не о количестве случаев коронавируса, а о тестах.
Артамонов также сообщил, что по поводу публикации аудиозаписи обратится с заявлением в полицию. «Организуют историю в ровно противоположной трактовке. Ключевая история, что надо привести цифру к фактической, а не от фактической», — объяснил он.
В разговоре со Znak.com Артамонов сообщил, что просил от подчинённых привести статистику «в соответствие с фактами».
ТАК, ПАДАЖЖИ
Вводишь на клавиатуре циферку и всё!
Представление о цифровизации в российской глубинке
«Это обязательно надо, в чем проблема, поменяйте, зачем нам под критику попадать, у нас момент обострения наступает. Вводишь на клавиатуре циферку и все»
кто-то на эту тему горько шутил, что со смертями от ковида будет как с потерями в войне - каждое поколение число будет меняться
Тревожный глобус
Девочки Сыктывкара, этот мальчик ищет себе жену!
не дави. После такого и желание может спасть
А, все. Перенесли в ссылки. Тут никто не увидит. Придется ещё раз писать
Ты откуда вылез блять?
Блин, ну да
Съели красную, синюю и ещё белую таблетки и живут в иллюзии и пиздеце одновременно (С)
Ну, прекрати, что вы такие не податливые. Чё, сложно поменять данные, которые соответствуют факту? [...] Вводишь на клавиатуре циферку и всё!
Игорь Артамонов
губернатор Липецкой области
На билборд к следующим выборам
А я знаю почему это делается , губернаторов то у нас не выбирают , а назначают (вертикаль) Будут плохие циферки в следующий раз не назначат .
Попадешь в плохой регион , считай с вещами на выход .
Кэп - капитан очевидность
Охуел, тоесть фальсификатор подает в суд за искажение данных. Ебала жаба гадюку
Забавный паркур
Так для этого и были приняты законы об оскорблении власти и фейковых новостях.
Это прекрасно показывает, почему статистику не искажают. Это сложно сделать. Гос-во это не один чувак, который всем рулит, это дофига людей. Среди них есть норм, есть мудаки. Есть умные, есть глупые.
Вот решит, допустим, губернатор изменить статистику, чтобы получить для себя плюшки. Дает поручение своей комманде. В результате один не умеет, другие хихикают, третий вообще в инет этот заговор слил.
И как с такими статистику искажать в тихаря?))) Теперь еще оправдываться и краснеть придется.
Примерно как если директор потрахался с Машкой секретаршой, то почему-то все сотрудники начинают странно улыбаться.