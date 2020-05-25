Артамонов: Ваши цифры надо поменять, а то о нашем регионе плохо подумают.

Собеседник: Да-да, обязательно надо, я пытаюсь Москву убедить, что у нас не 72, а они мне отвечают, что в ИЦК [Информационный центр по коронавирусу] даёт данные субъект.

Артамонов: Вы взаимно-то не подставляйте субъект. Если у вас там за сто с лишним, а 70? В чём проблема то? Поменяйте. Зачем под критику-то попадать? Вы не понимаете, что момент обострения наступил, что кому-то надо оторвать голову?

Собеседник: Мы эти данные отдаем [неразборчиво и смех] напрямую.

Артамонов: Кто? Кто вводит данные по ИЦК?

Собеседник: Александр Иванович.

Предположительно, вице-губернатор Александр Ильин: Данные вводим мы — на основании тех, кто нам предоставляет. Я уже проверяю.

Артамонов: Александр Иванович, пожалуйста, пожалуйста, ну что же мы сами себе создаём проблемы [...] Ну ты прекрати, что, вы такие не податливые. Что сложно поменять данные, которые соответствуют фактам?

Предположительно, Ильин: К сожалению, сложно. Щас будем прозванивать, доказывать.

Артамонов: Вводишь на клавиатуре циферку и всё!

Предположительно, Ильин: Это не в один клик.



Артамонов: Тренируйтесь!

Предположительно, Ильин: Мы тренированные. Там не могут.