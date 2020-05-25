Природа не очистилась во время пандемии.
В России зафиксировали самый высокий квартальный уровень загрязнения воздуха за пятилетний период наблюдений. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование компании Finexpertiza. Выводы Finexpertiza совпадают с данными Росгидромета, сообщили изданию в Минприроды.
- В первом квартале 2020 года зафиксировано 44 случая высокого загрязнения воздуха — на 57% больше, чем за тот же период 2019 года (28 случаев);
- Это самый высокий квартальный результат за последние пять лет (наблюдения проводят с 2015 года);
- Наиболее пострадавшие от загрязнения регионы — Бурятия (21 случай), Забайкалье (восемь) и Красноярский край (семь);
- Среди основных источников загрязнения в исследовании называют предприятия металлургической, горнодобывающей, нефтяной и целлюлозно-бумажной промышленности, а также в сфере ЖКХ;
- Рекорд по числу загрязнений за год установлен в 2018 году (90 случаев). Таким образом, за первые три месяца 2020 года достигнут показатель почти в половину от этого результата;
- Уровень загрязнения воздуха считается высоким, если содержание одного или нескольких вредных веществ в десять или более раз превышает нормы, определённые санитарными нормативами;
- Гендиректор НИИ «Атмосфера» Олег Марцинковский в разговоре с РБК связал рост выявленных фактов загрязнения воздуха с ростом числа замеров;
- Росприроднадзор сообщил 17 мая, что в ряде промышленных центров России, среди которых Череповец, Магнитогорск и Братск, состояние атмосферы с конца марта по май 2020 года улучшилось;
- Однако, как отмечает РБК, во многих регионах России промышленные предприятия во время пандемии не прекращали работу. Кроме того, продолжался отопительный сезон.
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Российский вентилятор
У нас очень чистый воздух, просто нормативы устарели, нужно их переписать, народ просит, звонит Терешковой, молится Путину, верует в бога
Юрий КамерерРоссийский
и понимание есть
Vladimir Medvedev
Они вроде нефть хотели миллионами бочек в день жечь, потому что девать некуда. Это оно, кто что знает?
Капитальный турник
Логично, чем больше самоизоляции, тем грязнее воздух. А все потому что люди в этих регионах отапливают дома дешевым углем.
Наружный дебаркадер
я вот выезжаю за город и охуеваю. Там вообще обычная жизнь - магазины работают, на улицах толпы, дети, старики, бухарики, никого в масках. И думаю, я один такой мудак сижу дома?
KylerНаружный
Как минимум нас двое
Парадный чувак
аххахаха жертвы пятьджи хахахахаха
Света ВороноваKyler
Трое. Я тоже в деле
Сергей ВасильевНаружный
Вирус по сути прибивает только большие города или какие-то сжатые центры (дома престарелых и тд), на улице им фиг заразишься в целом. Так что да, тем, что ты сидишь дома а не гуляешь по паркам или не нежишься на природе — этим ты только себе жизнь унылей делаешь
Тюляш Морской КотанКапитальный
Давно каменный уголь покупала?
Master OogwayТюляш
Вчера распродажа была
Парадный чувак
Блин, недавно видел в многоэташке балкон с камином и выведенной трубой. Жаль нет фото.
Парижский кот
эта хуйня по ТБ дико запрещена. Умельцу этот выведенный дымоход в его же дымоход и затолкают, если спалят
Парадный чувак
Взяточки
Evgeny Delyukin
Природа настолько очистилась... но не в России, у нас свой путь
Master Oogway
Природа настолько очистилась после того как покинула Россию
Rear Rawr
Большую роль в загрязнении воздуха городов играет автотранспорт, например, в СПб это основной источник. Неудивительно, что "природа не очистилась", когда этот компонент нагрузки и не собирался снижаться. Хотя число замеров, конечно, тоже решает :)
Anton Gostev
Природа очистилась, протрезвела и решила уйти