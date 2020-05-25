Прямой эфир
Рисунок появился к 80-летию со дня рождения поэта.
Коммунальные службы в Петербурге закрасили граффити с изображением Иосифа Бродского, которое накануне появилось напротив музея-квартиры поэта.
Изображение написали на стене 24 мая к 80-летию со дня рождения поэта, но утром следующего дня его закрасили. В инстаграме музея Бродского говорится, что прохожие пытаются расчистить раствор.
По информации «Фонтанки», на изображение пожаловалась завхоз школы, на территории которой нанесли рисунок. По её словам, Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) запрещает граффити на госучреждениях, поэтому изображение попросили закрасить.
Автор изображения Олег Лукьянов знал, что стена относится к школе. По его задумке Бродский «как бы приехал на улицу Пестеля и смотрел на свой же балкон», рассказал автор «Подъёму».
Коммунальщики хуже варваров
Администрация Центрального района и Жилкомсервис № 1 открестились от уничтожения граффити с Иосифом Бродским, появившегося на улице Пестеля в день восьмидесятилетия поэта. «Фонтанка» узнала — на изображение покусилась инициативная завхоз школы № 189.
«По нашим данным, Жилкомсервис Бродского не трогал. Рисунок был на территории школы, возможно, что это их инициатива», — намекнули в администрации Центрального района.
В 189-й школе на звонок «Фонтанки» ответила завхоз Татьяна Михайловна и призналась — приказ отдала она.
Отлично. Сельское быдло, притворившееся высокоинтеллектуальными эстетами, повздыхали по наклейке и обвинили других людей, которые совершенно ни при чем. Типичный день на ТЖ.
Иди в хуй.
Извините.
Опять я тебе Пашка указал на то какой ты на самом деле, ну хоть обошелся без истерик в этот раз.
Чего ты такой злой? Для музея Бродского это все отличная бесплатная реклама
Парадный чувак
ответила завхоз Татьяна Михайловна и призналась — приказ отдала она
Довольная до пизды наверное была, когда отвечала.
А почему нет? Уничтожать варварское безвкусие — это всегда приятно.
Уничтожать варварское безвкусие варварским безвкусием. Да вы говноед.
Белая краска завхоза уничтожившего портрет бродского — это настоящий символ эпохи, но ты, сельский лопух, этого даже не заметишь. Тебе надо чтобы было суперреалистично. Вот тогда искусство!
Только не белая, а серая. Пантон должен добавить его в свой каталог, я считаю. Под названием "Московский серый". Им тут красят всё, что не так лежит.
Вот если бы она аниме поверх нарисовала - я бы ни слова злого не сказал.
Властный каякер
Никто: рандомное говно на стене
Все: стрит АААААААААААрт🤡🤡
вот взял и обосрал село. оно тебе какое плохое зло сделало? тебя корова в детстве обосрала?
Наличие сельских лопухов в мире никак не обсирает само село, а вот наличие сельского лопуха посреди цивилизованного города наносит последнему душевную рану.
Нарисовано очень хорошо, так-то.
ГИПЕРРЕАЛИСТИЧНО!
Нет.
Красников опять обосрался, эстет изучает живопись на наклейке.
а) не изучаю
б) живописью не называл
в) творчество Бродского мне скучно
Ох вы посмотрите ему ещё и творчество Бродского скучно! Ещё скажи что отдых в Турции тебе омерзителен.
Я не был в Турции - давать оценки не имею чести.
Ты же в курсе что ты пишешь так, как говорит селюк который надел потёртый пиджак и решил, что он теперь городской?
Завхоз Татьяна Михайловна это, очевидно, представитель человекоподобного вида неразумных биологических организмов под названием Homo Soveticus.
Совок головного мозга. Боже мой, как же досадно, что люди никак не умнеют.
Заебали сволочи! Если б не закрашивали красивые рисунки-город был бы одной сплошной галереей, а не скучной руиной в этих абы как заштукатуренных уёбских квадратах
А если бы ты показала жопу все могло бы быть по другому
Дельфины вернутся на улицы Петербурга, а Кремль очистится, так?)
Раненый кран
Пара парней здесь точно очистятся. В каком-то смысле.
Что за тема с жопой Светы Вороновой? В нескольких тредах уже встречал.
она как-то написала, что живёт в жопе на беговой, хотя беговая вполне себе место, ну я и написал ей, что твоя жопа збс
Раненый кран
Почему ты спрашиваешь у меня?
Не верь им, нет никакой жопы
Совсем без жопы тоже полная жопа. Ну, раз у тебя всё в порядке, я спокоен и вопросов больше не имею.
Стратегический блик
Природа настолько очистилась, что вернулись 90-е годы
А когда они закончились? Опять я всё пропустила
Чуждый Мурод
@Сергей Звезда сколько будет продолжаться травля Вороновой?
Травишь меня только ты своим гудением
Чуждый Мурод
Я защищаю пользователей от травли
Меня не нужно защищать, спасибо. Я под защитой Иисуса
Блет, сорян. У меня уже крыша течёт от жёпп, и я не вижу, кто кому отвечает.
Я ему это и адресовала) а не тебе)
Этой камвхоре внимание только нравится
Чуждый Мурод
@Сергей Звезда оскорбления
Это же не оскорбление ( ͡° ͜ʖ ͡°)
А что это если не оскорбление??
О как, мне тут профессию перепрофилировали. Интересненько
Это не профессия, а модель поведения в интернете
Давно психологиней стала?
Что тебе до моего поведения, господин эксперт поведенческих теорий?
Мне похуй. Я же даже не тебе пишу
Да ладно, а чё тагда подвякиваешб не в тему?
Ревнуеш?
Мне теперь нельзя свое мнение писать? Тебя чего вообще это волнует?
Просто жопка рвётся всем диагнозы раздавать?) а, окей
Нельзя
Я сперматозоид
ну бля, одной сплошной галереей не надо, но когда во дворах что-то подобное встречаю, приятно
Всё хорошо в меру. Но лучше такой рисунок, чем последовавшее за ним штукатурное уродство :3
город был бы одной сплошной галереей
безвкусным убожеством с ФОТОРЕАЛИСТИЧНЫМИ ЧБ ПОРТРЕТАМИ. Всё сделали правильно. Идите образовывайтесь, село деревенское, может вкусу научитесь.
Я вообще-то петербурженка, если что. И эти кривые штукатурные квадраты мне не по вкусу.
Я вообще-то петербурженка, если что
Коренная? В третьем поколении? С пропиской? Живете в центральном районе? Не верю.
Не верь сколько влезет. Мне плевать
Всё с вами понятно.
Мне с тобой тоже 😌
Сразу видно необразованную девушку, которая обращается к незнакомым людям на ты.
Ну куда мне до тебя, оскорбляющего всех подряд 😌 моим корням и образованиям безусловно слишком далеко до твоего персонального «элитного» дна
Как пишет "Фонтанка", приказ закрасить граффити отдала инициативная завхоз школы 189, расположенной тут же.
"Вы знаете, что в школе делать граффити нельзя? Ни вывешивать, ни развешивать, ни писать нельзя", - заявила дама.
Недовольным она посоветовала обращаться в Государственную административно техническую инспекцию, так как "это решение ГАТИ" и "мы идем под контролем".
Страна победивших вахтёров и завхозов.
https://www.mk.ru/culture/2020/05/25/zavkhoz-shkoly-unichtozhila-graffiti-s-brodskim-v-peterburge.html
Парадный чувак
Я надеюсь Беглов её наградит.
Коммунальные службы - конченые уебки. Цензурных слов не могу найти
Может это не коммунальщики, уж что-то слишком быстро да желтая краска у них есть, закрасили бы а цвет
Типа:
1. Нарисовать красиво
2. Коммунальщики закрасили
3. Геройски восстановить рисунок
4. Профит - во всех газетах (гораздо больше чем просто про то, что рисунок нарисовали)
1. Нарисовали всрато
2. Коммунальщики уничтожили убогий рисунок
3. Тупые комментаторы бесятся что ГРАФФИТИ ЗАКРАСИЛИ
Вы вообще в курсе что это такое? Для граффити быть закрашенным - норма. Идиоты сельские.
Граффити по определению должно быть уничтожено, это заложено в самом смысле граффити. Если Вы вздыхаете по тому, что граффити уничтожают — то это как раз для Вас искусство всё то, что огорожено, как в музее. Не пытайтесь отвечать, я заранее Вижу вашу тупость и даже не буду читать Вашего ответа.
Верующий утюг
Не все коммунальные службы уёбки. Просто всем похуй. Когда я на них заву написал - нормально хернёй по данному вопросу перестали страдать.
Судя по детализации, это просто наклеенная распечатка. Нет смысла так задрачивать фон на граффити. Да и у баллона толщина струи такая, что никто бы не стал возиться.
https://www.agefotostock.com/age/en/Stock-Images/Rights-Managed/A35-240426/1 странно, что кто-то всерьез думает, что это было нарисовано. беглого взгляда на фактуру стены позади И.Б. уже вполне достаточно
Всё правильно. Такую безвкусную срань надо уничтожать первой. А тот, кто вздыхает по тому, что ГРАФФИТИ (!) ЗАКРАСИЛИ (!!) должен аккуратно выйти из темы, ибо не шарит.
Типичный крестьянин, не может осознать разницу между нарисованной картинкой и живым человеком, зато лезет всем рассказывать как и что на самом деле красиво.
я искусствовед, подтверждаю, все верно. тут все по полочкам разложено
Но зачем?
Раненый кран
Почти всякое государство видит в своем подданном либо раба, либо врага. Бродский
Германский шар
Ничего, скоро они передохнут, как и их тупорылые идеологии, и креативная и красивая молодёжь заполонит улицы Питера и это будет столица культуры СНГ
Креативная красивая молодёжь сама во всю учится деньги через едим россию осваивать.
В чем тут красота была?
Медленный Валера
и то верно, белый высер шпаклёвки больше подходит к окружающему ансамблю говна
Почему закрасили не серой краской? Выговор надо сделать комунальщикам 😠😠😠
А всё потому, что пропаганда курения, кек
Наверное этим, если что, и отмажутся, ну кроме банального, якобы, вандализма /фейспалм/
Нахуя закрашивать?? Нахуя тратить на это свои усилия, внимание и деньги??
Лучше бы в подъездах перекрасили стены!
Такое ощущение, что все эти коммунальщики думают «хотите красивый город?? А хуй вам в рот! Живите в помойке»
Нарисовали и закрасили чтобы привлечь внимание?
Турецкий Петя
Да. Коммунальщики не будут возится со штукатуркой. Просто бы закрасили. Это сами художники и сделали, а сейчас будут по немного отдирать слой, этакий перформанс.
Всё правильно сделали! Бродский сам хотел чтоб его побыстрее забыли
Судьба античного автора, какого-нибудь Архилоха, от стихов которого остались одни крысиные хвостики, и больше ничего. Вот такой судьбе можно позавидовать.