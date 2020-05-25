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Алексей Боржонов
4799

В Петербурге нарисовали граффити с изображением Иосифа Бродского. Меньше чем через сутки его закрасили Материал редакции

Рисунок появился к 80-летию со дня рождения поэта.

174 комментария
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Коммунальные службы в Петербурге закрасили граффити с изображением Иосифа Бродского, которое накануне появилось напротив музея-квартиры поэта.

Изображение написали на стене 24 мая к 80-летию со дня рождения поэта, но утром следующего дня его закрасили. В инстаграме музея Бродского говорится, что прохожие пытаются расчистить раствор.

Всё утро звонили журналисты с вопросами про граффити (фреску?) напротив Дома Мурузи. Радовались вместе визуальному присутствию Бродского у своего дома, подарку горожанам к юбилею поэта. Но теперь этот инфоповод уже неактуален. Наши фото стали историческим источником, а вспомнившие коммунальные службы подписчики оказались правы.

администрация музея Бродского

По информации «Фонтанки», на изображение пожаловалась завхоз школы, на территории которой нанесли рисунок. По её словам, Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) запрещает граффити на госучреждениях, поэтому изображение попросили закрасить.

Автор изображения Олег Лукьянов знал, что стена относится к школе. По его задумке Бродский «как бы приехал на улицу Пестеля и смотрел на свой же балкон», рассказал автор «Подъёму».

  • Иосиф Бродский родился в Ленинграде 24 мая 1940 года;
  • В 1955 году его семья переехала в Дом Мурузи, где теперь находится музей-квартира поэта;
  • В 1972 году Бродского лишили советского гражданства, и он покинул СССР. С тех пор он проживал в США, где умер 26 января 1996 года.

#петербург #новости

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174 комментария
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Danil Morozov

63

Коммунальщики хуже варваров

Ответить

Vitaliy Vitaliev

Danil
11

Администрация Центрального района и Жилкомсервис № 1 открестились от уничтожения граффити с Иосифом Бродским, появившегося на улице Пестеля в день восьмидесятилетия поэта. «Фонтанка» узнала — на изображение покусилась инициативная завхоз школы № 189.

«По нашим данным, Жилкомсервис Бродского не трогал. Рисунок был на территории школы, возможно, что это их инициатива», — намекнули в администрации Центрального района.

В 189-й школе на звонок «Фонтанки» ответила завхоз Татьяна Михайловна и призналась — приказ отдала она.

Ответить

Сергей Васильев

Vitaliy
2

Отлично. Сельское быдло, притворившееся высокоинтеллектуальными эстетами, повздыхали по наклейке и обвинили других людей, которые совершенно ни при чем. Типичный день на ТЖ. 

Ответить

Верующий утюг

Сергей
6

Иди в хуй.
Извините.

Ответить

Сергей Васильев

Верующий
0

Опять я тебе Пашка указал на то какой ты на самом деле, ну хоть обошелся без истерик в этот раз.

Ответить

Верующий утюг

Сергей
1

Ты? Мне? Указал?
Не пизди.

Ответить

Морской Паша

Верующий
0

Да вы оба Биба и Боба

Ответить

Верующий утюг

Морской
1

Чур я не Лупа

Ответить

Морской Паша

Верующий
0

Значит тебе за Лупу

Ответить

Vitaliy Vitaliev

Сергей
1

Чего ты такой злой? Для музея Бродского это все отличная бесплатная реклама 

Ответить

Парадный чувак

Vitaliy
5

ответила завхоз Татьяна Михайловна и призналась — приказ отдала она

Довольная до пизды наверное была, когда отвечала.

Ответить

Сергей Васильев

Парадный
–8

А почему нет? Уничтожать варварское безвкусие — это всегда приятно. 

Ответить

Парадный чувак

Сергей
2

Уничтожать варварское безвкусие варварским безвкусием. Да вы говноед.

Ответить

Сергей Васильев

Парадный
1

Белая краска завхоза уничтожившего портрет бродского — это настоящий символ эпохи,  но ты, сельский лопух, этого даже не заметишь. Тебе надо чтобы было суперреалистично. Вот тогда искусство! 

Ответить

Yarshd Dhsdfh

Сергей
3

Только не белая, а серая. Пантон должен добавить его в свой каталог, я считаю. Под названием "Московский серый". Им тут красят всё, что не так лежит.

Ответить

Marina Davidova

Yarshd
0

так питерский же?

Ответить

Парадный чувак

Сергей
1

Вот если бы она аниме поверх нарисовала - я бы ни слова злого не сказал.

Ответить

Сергей Васильев

Парадный
0

Ещё и аниме. Усыпляйте...

Ответить

Властный каякер

Сергей
–1

Никто: рандомное говно на стене
Все: стрит АААААААААААрт🤡🤡

Ответить

Сергей Васильев

Властный
0

Во во!

Ответить

alex twit

Сергей
0

постирония

Ответить

Иван Семёныч

Сергей
0

вот взял и обосрал село. оно тебе какое плохое зло сделало? тебя корова в детстве обосрала?

Ответить

Сергей Васильев

Иван
0

Наличие сельских лопухов в мире никак не обсирает само село, а вот наличие сельского лопуха посреди цивилизованного города наносит последнему душевную рану.

Ответить

Иван Семёныч

Сергей
0

понятно, вся надежда на пропускной режим

Ответить

Верующий утюг

Сергей
1

Нарисовано очень хорошо, так-то.

Ответить

Сергей Васильев

Верующий
1

ГИПЕРРЕАЛИСТИЧНО! 

Ответить

Верующий утюг

Сергей
0

Нет.

Ответить

alex twit

Верующий
0

Пидора ответ.

Ответить

Верующий утюг

alex
0

Что есть - то есть.

Ответить

alex twit

Верующий
0

Чувак, ну реально норм сделано, чиво ты доебался

Ответить

Верующий утюг

alex
0

Сделано круто, но "гипериалистично" здесь не уместно.

Ответить

alex twit

Верующий
0

ну хоть так

Ответить

qwerty

Верующий
0

только там в действительности ничего не было нарисовано. это просто наклейка

Ответить

Сергей Васильев

qwerty
1

Красников опять обосрался, эстет изучает живопись на наклейке.

Ответить

Верующий утюг

Сергей
0

а) не изучаю
б) живописью не называл
в) творчество Бродского мне скучно

Ответить

Сергей Васильев

Верующий
0

Ох вы посмотрите ему ещё и творчество Бродского скучно! Ещё скажи что отдых в Турции тебе омерзителен.

Ответить

Верующий утюг

Сергей
0

Я не был в Турции - давать оценки не имею чести.

Ответить

Сергей Васильев

Верующий
0

Ты же в курсе что ты пишешь так, как говорит селюк который надел потёртый пиджак и решил, что он теперь городской?

Ответить

Верующий утюг

Сергей
0

Ну ладно

Ответить

Верующий утюг

Сергей
0

г) жопу вытри

Ответить

Yarshd Dhsdfh

Vitaliy
3

Завхоз Татьяна Михайловна это, очевидно, представитель человекоподобного вида неразумных биологических организмов под названием Homo Soveticus.

Ответить

Alexander Petcoglo

Vitaliy
2

Совок головного мозга. Боже мой, как же досадно, что люди никак не умнеют.

Ответить

Евгений Клочков

Danil
1

Дык там варвары обычно и работают

Ответить

Света Воронова

29

Заебали сволочи! Если б не закрашивали красивые рисунки-город был бы одной сплошной галереей, а не скучной руиной в этих абы как заштукатуренных уёбских квадратах

Ответить

Германский шар

Света
7

А если бы ты показала жопу все могло бы быть по другому

Ответить

Света Воронова

Германский
4

Дельфины вернутся на улицы Петербурга, а Кремль очистится, так?)

Ответить

Раненый кран

Света
8

Пара парней здесь точно очистятся. В каком-то смысле. 

Ответить

Ваня Погост

Раненый
0

Что за тема с жопой Светы Вороновой? В нескольких тредах уже встречал.

Ответить

Sakari Sauso

Ваня
3

она как-то написала, что живёт в жопе на беговой, хотя беговая вполне себе место, ну я и написал ей, что твоя жопа збс

Ответить

Ваня Погост

Sakari
0

Спасибо, теперь всё встало на свои места.

Ответить

Раненый кран

Ваня
1

Почему ты спрашиваешь у меня? 

Ответить

Ваня Погост

Раненый
0

Если честно, я ткнул наугад. Но ответ уже получен.

Ответить

Света Воронова

Ваня
0

Не верь им, нет никакой жопы

Ответить

Ваня Погост

Света
1

Совсем без жопы тоже полная жопа. Ну, раз у тебя всё в порядке, я спокоен и вопросов больше не имею.

Ответить

Света Воронова

Ваня
1

Благодарю за участливость😌

Ответить

Стратегический блик

Света
0

Природа настолько очистилась, что вернулись 90-е годы

Ответить

Ваня Погост

Стратегический
3
Ответить

Света Воронова

Стратегический
1

А когда они закончились? Опять я всё пропустила

Ответить

Медленный Валера

Света
4

в нулевых

Ответить

Германский шар

Света
1

Хз, но спермотоксикоз отступит у половины ТЖ

Ответить

Brown Zweig

Света
1

Весна закончится, наступит лето, на улице потеплеет

Ответить

Чуждый Мурод

Германский
–2

@Сергей Звезда сколько будет продолжаться травля Вороновой?

Ответить

Света Воронова

Чуждый
4

Травишь меня только ты своим гудением

Ответить

Чуждый Мурод

Света
–1

Я защищаю пользователей от травли

Ответить

Света Воронова

Чуждый
3

Меня не нужно защищать, спасибо. Я под защитой Иисуса

Ответить

Ваня Погост

Света
2

Блет, сорян. У меня уже крыша течёт от жёпп, и я не вижу, кто кому отвечает.

Ответить

Света Воронова

Ваня
0

Я ему это и адресовала) а не тебе)

Ответить

Ваня Погост

Света
1

Я уже апдейтнул ответ :)

Ответить

George Weiler

Чуждый
2

Покажи жепу

Ответить

Тревожный глобус

Чуждый
0

Этой камвхоре внимание только нравится 

Ответить

Чуждый Мурод

Тревожный
2

@Сергей Звезда оскорбления

Ответить

Тревожный глобус

Чуждый
1

Это же не оскорбление ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Ответить

Властный каякер

Тревожн…
1

А что это если не оскорбление??

Ответить

Тревожный глобус

Властный
1

https://tjournal.ru/news/172288-v-peterburge-narisovali-graffiti-s-izobrazheniem-iosifa-brodskogo-menshe-chem-cherez-sutki-ego-zakrasili?comment=3498739

Ответить

CommentBot

Тревожн…
1
Ответить

Властный каякер

Тревожный
1

Зачем порвался

Ответить

Света Воронова

Тревожный
1

О как, мне тут профессию перепрофилировали. Интересненько

Ответить

Тревожный глобус

Света
1

Это не профессия, а модель поведения в интернете 

Ответить

Властный каякер

Тревожн…
2

Давно психологиней стала?

Ответить

Тревожный глобус

Властный
1

Давно не дрочил?

Ответить

Властный каякер

Тревожн…
0

Ага, с пятницы 😱😱

Ответить

Властный каякер

Властный
0

А чё минус, или это не давно?

Ответить

Тревожный глобус

Властный
0

Иди исправляй, душнила песдалис

Ответить

Света Воронова

Тревожн…
0

Что тебе до моего поведения, господин эксперт поведенческих теорий?

Ответить

Тревожный глобус

Света
1

Мне похуй. Я же даже не тебе пишу

Ответить

Властный каякер

Тревожн…
1

Да ладно, а чё тагда подвякиваешб не в тему?
Ревнуеш?

Ответить

Тревожный глобус

Властный
0

Мне теперь нельзя свое мнение писать? Тебя чего вообще это волнует?

Ответить

Света Воронова

Тревожн…
1

Просто жопка рвётся всем диагнозы раздавать?) а, окей

Ответить

Тревожный глобус

Света
0

Какие диагнозы?

Ответить

Властный каякер

Тревожн…
0

Хватит рваться (((

Ответить

Тревожный глобус

Властный
0

Я сейчас не с тобой разговариваю

Ответить

Властный каякер

Тревожн…
0

Нельзя
Я сперматозоид

Ответить

Тревожный глобус

Властный
0

@Хорошо, ок, понял тебя 

Ответить

Властный каякер

Света
0

Он просто завидует

Ответить

Раненый кран

Чуждый
0
Ответить

Sakari Sauso

Света
3

ну бля, одной сплошной галереей не надо, но когда во дворах что-то подобное встречаю, приятно

Ответить

Света Воронова

Sakari
0

Всё хорошо в меру. Но лучше такой рисунок, чем последовавшее за ним штукатурное уродство :3

Ответить

Сергей Васильев

Света
–3

город был бы одной сплошной галереей

безвкусным убожеством с ФОТОРЕАЛИСТИЧНЫМИ ЧБ ПОРТРЕТАМИ. Всё сделали правильно. Идите образовывайтесь, село деревенское, может вкусу научитесь.

Ответить

Света Воронова

Сергей
3

Я вообще-то петербурженка, если что. И эти кривые штукатурные квадраты мне не по вкусу.

Ответить

Сергей Васильев

Света
–2

Я вообще-то петербурженка, если что

Коренная? В третьем поколении? С пропиской? Живете в центральном районе? Не верю. 

Ответить

Света Воронова

Сергей
2

Не верь сколько влезет. Мне плевать

Ответить

Сергей Васильев

Света
–1

Всё с вами понятно.

Ответить

Света Воронова

Сергей
1

Мне с тобой тоже 😌

Ответить

Сергей Васильев

Света
–1

Сразу видно необразованную девушку, которая обращается к незнакомым людям на ты.

Ответить

Света Воронова

Сергей
1

Ну куда мне до тебя, оскорбляющего всех подряд 😌 моим корням и образованиям безусловно слишком далеко до твоего персонального «элитного» дна

Ответить

Сергей Васильев

Света
0

Я не оскорбляю а лишь указываю на очевидные факты.

Ответить

andorus

Света
0

Я неделю читаю комментарии про твою жёпу под разными тредами, хотя вообще не в курсе, покажи уже

Ответить

Света Воронова

andorus
0

Нет никакой жопы, всё сон

Ответить

andorus

Света
1

Всегда плачу на этом моменте

Ответить

Безопасный Макс

10

 Как пишет "Фонтанка", приказ закрасить граффити отдала инициативная завхоз школы 189, расположенной тут же.

"Вы знаете, что в школе делать граффити нельзя? Ни вывешивать, ни развешивать, ни писать нельзя", - заявила дама.

Недовольным она посоветовала обращаться в Государственную административно техническую инспекцию, так как "это решение ГАТИ" и "мы идем под контролем".

Страна победивших вахтёров и завхозов.

https://www.mk.ru/culture/2020/05/25/zavkhoz-shkoly-unichtozhila-graffiti-s-brodskim-v-peterburge.html

Ответить

Парадный чувак

Безопасный
1

Я надеюсь Беглов её наградит.

Ответить

Michael Shultz

Парадный
0

депутатом сделает

Ответить

Парадный чувак

9

Враг разбит, победа за нами

Ответить

Артем Стажаров

6

Коммунальные службы - конченые уебки. Цензурных слов не могу найти

Ответить

Vitaliy Vitaliev

Артем
1

Может это не коммунальщики, уж что-то слишком быстро да желтая краска у них есть, закрасили бы а цвет 

Ответить

Vitaliy Vitaliev

Vitaliy
0

Типа: 
1. Нарисовать красиво 
2. Коммунальщики закрасили 
3. Геройски восстановить рисунок 
4. Профит - во всех газетах (гораздо больше чем просто про то, что рисунок нарисовали)

Ответить

Сергей Васильев

Vitaliy
2

1. Нарисовали всрато
2. Коммунальщики уничтожили убогий рисунок
3. Тупые комментаторы бесятся что ГРАФФИТИ ЗАКРАСИЛИ

Вы вообще в курсе что это такое? Для граффити быть закрашенным - норма. Идиоты сельские.

Ответить

Мир Май

Сергей
1

Для вас искусство только то, что в музее висит?

Ответить

Сергей Васильев

Мир
1

Граффити по определению должно быть уничтожено, это заложено в самом смысле граффити. Если Вы вздыхаете по тому, что граффити уничтожают — то это как раз для Вас искусство всё то, что огорожено, как в музее. Не пытайтесь отвечать, я заранее Вижу вашу тупость и даже не буду читать Вашего ответа.

Ответить

Мир Май

Сергей
0

Сделайте милость, не читайте)

Ответить

Eduard Vakhitov

Vitaliy
1

Патриоты-с 

Ответить

Верующий утюг

Артем
0

Не все коммунальные службы уёбки. Просто всем похуй. Когда я на них заву написал - нормально хернёй по данному вопросу перестали страдать.

Ответить

Сталинский блик

3

Невероятная детализация на фото (до закрашивания).

Ответить

Просто Тимуррр

Сталинский
5

Судя по детализации, это просто наклеенная распечатка. Нет смысла так задрачивать фон на граффити. Да и у баллона толщина струи такая, что никто бы не стал возиться.

Ответить

qwerty

Просто
1

https://www.agefotostock.com/age/en/Stock-Images/Rights-Managed/A35-240426/1 странно, что кто-то всерьез думает, что это было нарисовано. беглого взгляда на фактуру стены позади И.Б. уже вполне достаточно

Joseph Brodsky (1940-1996), Russian-born…
Download and buy this stock image: Joseph Brodsky (1940-1996), Russian-born American poet, Nobel…
www.agefotostock.com
Ответить

Fedor Peplin

Сталинский
1

Благодарю за уточнение в скобках, а то так бы ещё призадумался.

Ответить

FOX

3
Ответить

Сергей Васильев

FOX
0

Намного лучше.

Ответить

Сергей Васильев

–1

Всё правильно. Такую безвкусную срань надо уничтожать первой. А тот, кто вздыхает по тому, что ГРАФФИТИ (!) ЗАКРАСИЛИ (!!) должен аккуратно выйти из темы, ибо не шарит.

Ответить

alex twit

Сергей
2

если срань надо уничтожать первой, почему ты еще с нами?

Ответить

Сергей Васильев

alex
1

Типичный крестьянин, не может осознать разницу между нарисованной картинкой и живым человеком, зато лезет всем рассказывать как и что на самом деле красиво.

Ответить

Иван Семёныч

Сергей
0

я искусствовед, подтверждаю, все верно. тут все по полочкам разложено

Ответить

alex twit

Иван
0

Говноед , скорее

Ответить

Иван Семёныч

alex
1

так говоришь, как будто это что-то плохое

Ответить

Стратегический блик

2

Просто они нарушили главное послание Бродского: не выходить из комнаты

Ответить

Ilnur Nazyrov

2

А есть фото с процесса покраски граффити? Сейчас это выглядит как фотошоп

Ответить

Kikidon

2

Россия для грустных

Ответить

Stanley H. Tweedle

1

Но зачем?

Ответить

Раненый кран

Stanley
2

Почти всякое государство видит в своем подданном либо раба, либо врага. Бродский 

Ответить

Германский шар

Stanley
0

Ничего, скоро они передохнут, как и их тупорылые идеологии, и креативная и красивая молодёжь заполонит улицы Питера и это будет столица культуры СНГ

Ответить

Stanley H. Tweedle

Германский
2

Креативная красивая молодёжь сама во всю учится деньги через едим россию осваивать.

Ответить

Ded Pihto

Stanley
0

Потому что бродский мечтал о забвении

Ответить

Раненый кран

Ded
1
Ответить

Медленный Валера

1

а потому что красота не положена, ты чо самый умный что ли

Ответить

Сергей Васильев

Медленный
0

В чем тут красота была?

Ответить

Медленный Валера

Сергей
2

и то верно, белый высер шпаклёвки больше подходит к окружающему ансамблю говна

Ответить

Николай Трунов

1

что движет этими долбоебами? просто почему и зачем? 

Ответить

Александр Чеплаков

1

Почему закрасили не серой краской? Выговор надо сделать комунальщикам 😠😠😠

Ответить

Abram Dikoy

1

какое блять граффити , вы в глаза долбитесь?

Ответить

Nemiro Ilia

1

какие же мудаки

Ответить

Vitaliy Vitaliev

1

Там рядом в прошлом году ещё так было - сейчас уже нет 

Ответить

Жалкий Никита

1

Санкт-Петербург умудряется сочетать в себе одновременное стремление людей к лучшему и лютую дремучесть власти практически любого уровня. 

Ответить

Безопасный Макс

Жалкий
0

Потому что Питер это деревня, прикидывающаяся городом

Ответить

Vlad Seleznev

1

А всё потому, что пропаганда курения, кек
Наверное этим, если что, и отмажутся, ну кроме банального, якобы, вандализма /фейспалм/

Ответить

Dmitrii Pimanchev

1

Страной правят завхозы

Ответить

Екатерина Волова

1

Нахуя закрашивать?? Нахуя тратить на это свои усилия, внимание и деньги??
Лучше бы в подъездах перекрасили стены!
Такое ощущение, что все эти коммунальщики думают «хотите красивый город?? А хуй вам в рот! Живите в помойке»

Ответить

Vladislav Donets

0

Нарисовали и закрасили чтобы привлечь внимание?

Ответить

Турецкий Петя

Vladislav
1

Да. Коммунальщики не будут возится со штукатуркой. Просто бы закрасили. Это сами художники и сделали, а сейчас будут по немного отдирать слой, этакий перформанс.

Ответить

Ded Pihto

0

Всё правильно сделали! Бродский сам хотел чтоб его побыстрее забыли

 Судьба античного автора, какого-нибудь Архилоха, от стихов которого остались одни крысиные хвостики, и больше ничего. Вот такой судьбе можно позавидовать.

Ответить

alex twit

Ded
0

Архилохушкой оказалась завхозика совкового разлива

Ответить