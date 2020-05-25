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Новости
Ольга Щербинина
658

Российские авиакомпании снизили стоимость перелётов после скидок «Победы» Материал редакции

На июль цены на билеты снова повышаются.

12 комментариев
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«Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии» и Utair понизили цены на июньские билеты из Москвы в крупнейшие города России и обратно. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на информацию из систем бронирования. Это произошло после того, как о возобновлении полётов с июня объявил лоукостер «Победа».

У «Аэрофлота» и S7 Airlines билеты подешевели в два-три раза. Речь идёт в том числе о перелётах в Санкт-Петербург, Краснодар, Казань, Красноярск, Екатеринбург, Сочи. При этом самые доступные билеты S7 стоят на 100-500 рублей дешевле, чем у «Аэрофлота». «Уральские авиалинии» и Utair также заметно снизили цены на перелёты в Москву, отмечает издание.

Меньше всего подешевели билеты в Ростов-на-Дону и Самару. В эти города «Победа» не летает, авиакомпания отказалась от рейсов туда из-за высоких сборов в аэропортах.

Из-за распространения Covid-19 «Победа» полностью остановила полёты в апреле и мае, но возобновит их в июне. 14 мая авиакомпания начала продажу билетов и пообещала троекратное снижение средней цены на июнь. Сейчас билеты в некоторые города из Москвы и обратно стоят 999 рублей.

При этом представители авиакомпаний отмечают, что пока роста спроса на авиаперевозки не отмечается — многие российские города сохраняют карантинные меры, а люди опасаются путешествовать из-за пандемии. На июль цены у всех пяти перевозчиков снова заметно повышаются.

А вы бы полетели куда-то в июне?
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#новости #путешествия #авиакомпании #карантинвроссии

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но есть и хорошие новости
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12 комментариев
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alex twit

2

полет из окна бесплатный
https://i.imgflip.com/1jllo6.jpg

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Дыня

alex
4

Эта опция только для врачей, тут не все врачи так то 

Ответить

Многолетний фитиль

Дыня
1

https://nat-geo.ru/travel/qatar-airways-daryat-medikam-100-000-biletov/

Ответить

Дыня

Многолетний
1

Аэрофлот дарит российским медикам улыбку при входе на борт при покупке билета или больше

Ответить

Многолетний фитиль

Дыня
1

Зато какую улыбку, у аэрофлота красивые стюардессы)

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Serg Bootlegger

Дыня
0

Спасибо Владимиру Владимировичу за такую льготу для врачей!

Ответить

Дыня

Serg
0

@Владимир Путин травля

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Serg Bootlegger

Дыня
1

Бля стопе, методичка не та

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Морской Паша

1

Чуть не купил билеты, а потом узнал, что во всех крупных городах свои карантины с пропусками и что прилетев из столицы в любой город N могут описать сидеть дома или в больнице 2 недели. Так что пожалуй нет

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Ольга Щербинина

Морской
0

да там целый квест, особенно если надо ехать в точку Б через соседний регион(

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пиу-пиу

Морской
0

Но ведь это всё уточняется через звонок в аэропорт. 

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alexferman

0

А вы бы полетели куда-то в июне?

Да я регулярно летаю

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