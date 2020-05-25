На июль цены на билеты снова повышаются.

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«Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии» и Utair понизили цены на июньские билеты из Москвы в крупнейшие города России и обратно. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на информацию из систем бронирования. Это произошло после того, как о возобновлении полётов с июня объявил лоукостер «Победа».

У «Аэрофлота» и S7 Airlines билеты подешевели в два-три раза. Речь идёт в том числе о перелётах в Санкт-Петербург, Краснодар, Казань, Красноярск, Екатеринбург, Сочи. При этом самые доступные билеты S7 стоят на 100-500 рублей дешевле, чем у «Аэрофлота». «Уральские авиалинии» и Utair также заметно снизили цены на перелёты в Москву, отмечает издание.

Меньше всего подешевели билеты в Ростов-на-Дону и Самару. В эти города «Победа» не летает, авиакомпания отказалась от рейсов туда из-за высоких сборов в аэропортах.

Из-за распространения Covid-19 «Победа» полностью остановила полёты в апреле и мае, но возобновит их в июне. 14 мая авиакомпания начала продажу билетов и пообещала троекратное снижение средней цены на июнь. Сейчас билеты в некоторые города из Москвы и обратно стоят 999 рублей.

При этом представители авиакомпаний отмечают, что пока роста спроса на авиаперевозки не отмечается — многие российские города сохраняют карантинные меры, а люди опасаются путешествовать из-за пандемии. На июль цены у всех пяти перевозчиков снова заметно повышаются.

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