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В ней цитируют врачей, которые поддерживали заболевших Covid-19.
Издание The Village запустило в Москве кампанию #героигорожан в поддержку врачей. В городе на медиаэкранах разместили серию роликов с цитатами медиков, которые вселяли надежду и бодрили пациентов, вылечившихся от Covid-19.
Ролики можно увидеть вблизи больниц и на медиафасадах на Бережковской набережной, Звенигородском шоссе, шоссе Энтузиастов, в Донском проезде.
В издании подчеркнули, что хотят поблагодарить медработников и подчеркнуть их значимость в жизни города. Кампанию поддержали лидеры мнений и блогеры.
Какие ещё врачи, не надо врать. «Еще раз хочу напомнить, что сегодня, исходя из вызовов, которые есть, и, если хотите, угроз, которые в мире существуют, не ВРАЧИ наши преимущества. Как вы видите, и ВРАЧИ могут падать в цене. Наше преимущество - Путин, мы его должны защитить» "Вячеслав Володин".
Всегда считал, что лучшая благодарность за работу - это её адекватная оплата. Судя по тому как наебывают сейчас врачей, все вертели на хую их труд.
Кто вспомнил-то? Где? Виладж живёт в какой-то альтернативной реальности?
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