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Новости
Ольга Щербинина
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«Москва живёт благодаря врачам»: The Village запустил наружную рекламу в поддержку медиков Материал редакции

В ней цитируют врачей, которые поддерживали заболевших Covid-19.

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Фото Ксении Колесниковой для The Village

Издание The Village запустило в Москве кампанию #героигорожан в поддержку врачей. В городе на медиаэкранах разместили серию роликов с цитатами медиков, которые вселяли надежду и бодрили пациентов, вылечившихся от Covid-19.

К сожалению, всеобщим поводом вспомнить о ценности работы медперсонала и заговорить о его проблемах стала пандемия.

The Village

Ролики можно увидеть вблизи больниц и на медиафасадах на Бережковской набережной, Звенигородском шоссе, шоссе Энтузиастов, в Донском проезде.

В издании подчеркнули, что хотят поблагодарить медработников и подчеркнуть их значимость в жизни города. Кампанию поддержали лидеры мнений и блогеры.

#новости #медиа #карантинвроссии #врачи #реклама #covid19

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9 комментариев
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Люциан Бужор

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Какие ещё врачи, не надо врать. «Еще раз хочу напомнить, что сегодня, исходя из вызовов, которые есть, и, если хотите, угроз, которые в мире существуют, не ВРАЧИ наши преимущества. Как вы видите, и ВРАЧИ могут падать в цене. Наше преимущество - Путин, мы его должны защитить» "Вячеслав Володин".

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Костя Васильев

Люциан
0

Не раскачивай 

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Многолетний фитиль

1

Москва живет благодаря нефти, газу и налогам со всей россии. 

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Костя Васильев

1

Всегда считал, что лучшая благодарность за работу - это её адекватная оплата. Судя по тому как наебывают сейчас врачей, все вертели на хую их труд. 

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Чуждый Мурод

0

Зе виледж это русофобская феменестичиская помойка

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Ебаный Кошмар

0

Тоже скрутил журавлика из бумаги

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Уютный Багажник

0

Кто вспомнил-то? Где? Виладж живёт в какой-то альтернативной реальности? 

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Стратегический блик

Уютный
0

Хватит спамить на этом сайте!

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Уютный Багажник

Стратегический
0

Тебя же забанили?

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