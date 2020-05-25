О заключении под стражу попросил Следственный комитет.

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Фото РИА «Новости»

Хамовнический районный суд Москвы до 23 июля арестовал 34-летнего Алексея Барышникова. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-секретаря суда Ираклия Сохадзе.

Мужчина признал свою вину. По предварительным данным, одной из причин инцидента стали его долги. Главное следственное управление СК по Москве возбудило уголовное дело по статье 206 УК РФ — «Захват заложников». Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

23 мая Барышников взял в заложники четверых сотрудников и одного посетителя отделения «Альфа-Банка» на Земляном валу в Москве. Он заявил, что с собой у него бомба.

У мужчины накопились непогашенные долги на общую сумму более 1,8 миллиона рублей. В своих бедах он обвинил Ольгу Бузову. По данным «MK», Барышников ранее был судим.