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О заключении под стражу попросил Следственный комитет.
Хамовнический районный суд Москвы до 23 июля арестовал 34-летнего Алексея Барышникова. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-секретаря суда Ираклия Сохадзе.
Мужчина признал свою вину. По предварительным данным, одной из причин инцидента стали его долги. Главное следственное управление СК по Москве возбудило уголовное дело по статье 206 УК РФ — «Захват заложников». Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
23 мая Барышников взял в заложники четверых сотрудников и одного посетителя отделения «Альфа-Банка» на Земляном валу в Москве. Он заявил, что с собой у него бомба.
У мужчины накопились непогашенные долги на общую сумму более 1,8 миллиона рублей. В своих бедах он обвинил Ольгу Бузову. По данным «MK», Барышников ранее был судим.
Он заявил, что с собой у него бомба и требовал встречу с Ольгой Бузовой.
Это же какая оценка стоимости своей жизни и действий. Я бы Бейонсе и Шакиру требовал.
Властный каякер
попс какой-то, уж лучше Лана дель Рей
Её нельзя отвлекать, она альбом готовит.
А ещё у неё сейчас скандалы, ибо фемки сказали, что она не имеет права вести себя как стереотипная девушка в своём творчестве, ибо романтизирует угнетение.
А ещё подключились черные, ибо она смела высказаться, что ей сложно делать карьеру. Типа она же белая, как она смела сказать, что ей сложно, когда сложно только черным.
Возможно её довели настолько, что она пошла рыдать над всеми своими греми... ОЙ ИХ ЖЕ У НЕЁ НЕТ, она же не черная и не заслужила внимания.
А этого не достаточно, чтобы в дурку упечь? Что у человека в голове, лол. мог бы попытаться пересечь границу, сьебать из рашки. Приключение, да сроки поменьше.
Если признают вменяемым
Признал свою вину. Будто выбор есть. А вообще, глядя на него, и не скажешь, что он раскаивается в чём-либо. ;)
Ну он хоть долги успел списать?
Информационный клуб
Скорее решил спрятаться от коллекторов в тюрячке, на несколько лет
Видимо, он посчитал, что лучше в тюрьму, чем столько же лет долги выплачивать. (спасибо кэп)
Только ему ж все равно их как-то платить придется