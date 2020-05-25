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Новости
Ольга Щербинина
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Захватчика «Альфа-Банка» в Москве арестовали. Он признал свою вину Материал редакции

О заключении под стражу попросил Следственный комитет.

30 комментариев
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Фото РИА «Новости»

Хамовнический районный суд Москвы до 23 июля арестовал 34-летнего Алексея Барышникова. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-секретаря суда Ираклия Сохадзе.

Мужчина признал свою вину. По предварительным данным, одной из причин инцидента стали его долги. Главное следственное управление СК по Москве возбудило уголовное дело по статье 206 УК РФ — «Захват заложников». Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

23 мая Барышников взял в заложники четверых сотрудников и одного посетителя отделения «Альфа-Банка» на Земляном валу в Москве. Он заявил, что с собой у него бомба.

У мужчины накопились непогашенные долги на общую сумму более 1,8 миллиона рублей. В своих бедах он обвинил Ольгу Бузову. По данным «MK», Барышников ранее был судим.

Долги захватчика по кредитам, Instagram-эфир от…
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tjournal.ru

#новости #происшествия #захватальфы

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30 комментариев
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пиу-пиу

7

 Он заявил, что с собой у него бомба и требовал встречу с Ольгой Бузовой.

Это же какая оценка стоимости своей жизни и действий. Я бы Бейонсе и Шакиру требовал.

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Dra

пиу-пиу
3

Это же какая оценка стоимости своей жизни и действий. Я бы Лану Роадс и Асу Акиру требовал.

Ответить

пиу-пиу

Dra
2

И что бы ты делал с ними? Они же профессионально изображают секс, а не занимаются им.

Ответить

Dra

пиу-пиу
0

Лучше натянутая улыбка, чем секс с Бейонсе.

Ответить

пиу-пиу

Dra
3

У тебя настолько всё плохо, что тебе нужно заложников брать чтобы потрахаться? Бедненький, иди сюда.

Ответить

Dra

пиу-пиу
2

Про секс ведь ты начал, я собирался с Ланой кофеи гонять.

Ответить

Властный каякер

Dra
0

ваши вкусы весьма специфичны....

Ответить

Властный каякер

пиу-пиу
0

попс какой-то, уж лучше Лана дель Рей

Ответить

пиу-пиу

Властный
0

Её нельзя отвлекать, она альбом готовит.

А ещё у неё сейчас скандалы, ибо фемки сказали, что она не имеет права вести себя как стереотипная девушка в своём творчестве, ибо романтизирует угнетение.
А ещё подключились черные, ибо она смела высказаться, что ей сложно делать карьеру. Типа она же белая, как она смела сказать, что ей сложно, когда сложно только черным. 

Возможно её довели настолько, что она пошла рыдать над всеми своими греми... ОЙ ИХ ЖЕ У НЕЁ НЕТ, она же не черная и не заслужила внимания.

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Serg Bootlegger

пиу-пиу
0

А этого не достаточно, чтобы в дурку упечь? Что у человека в голове, лол. мог бы попытаться пересечь границу, сьебать из рашки. Приключение, да сроки поменьше.

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Чуждый Мурод

пиу-пиу
–1

Зачем ты вернулся? 

Ответить

Эффективный калькулятор

7

Ушел на кредитные каникулы 

Ответить

Serg Bootlegger

Эффективный
0

Без справок и очередей

Ответить

Тюляш Морской Котан

5

так сказатб

Ответить

Многолетний фитиль

4
Ответить

Иван Семёныч

2

ну хоть покушает нормально, а то наверное заебался дошик жрать

Ответить

Vladislav Donets

2

Он что, в крипту Бузовой вложился?

Ответить

Чуждый Мурод

–11

мдааа, В России за твиттты сажают на пять лет, а тут маньяка террориста на два месяца всего лишь....

Ответить

Agent_J

Чуждый
5

Это арест на время следственных действий.
"Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы"

Ответить

Степан Маслов

Agent_J
0

Если признают вменяемым

Ответить

Agent_J

Степан
1

Формулировка "грозит до" подразумевает верхний предел, так то, конечно, можно предполагать всё что угодно, вплоть до "освобождён в зале суда".

Ответить

Brown Zweig

1

Это Поперечный что ли? Неплохо дошутился

Ответить

theomism

1

"а чего в его годы добился ты?" (с)

Ответить

alex twit

1

даже в клетке в маске

Ответить

theomism

1

теперь бузова должна выйти за него)

Ответить

Гордей Ш

0

Признал свою вину. Будто выбор есть. А вообще, глядя на него, и не скажешь, что он раскаивается в чём-либо. ;)

Ответить

Yuri Miller

0

Ну он хоть долги успел списать?

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Информационный клуб

Yuri
0

Скорее решил спрятаться от коллекторов в тюрячке, на несколько лет

Ответить

Комсомольский череп

0

"Хочу в тюрьму", но в условиях короновируса

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Andre Macareno

0

Видимо, он посчитал, что лучше в тюрьму, чем столько же лет долги выплачивать. (спасибо кэп)
Только ему ж все равно их как-то платить придется

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