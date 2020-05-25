«У нас небольшое землетрясение, Райан».

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The AM Show, фейсбук

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн не прервала телеинтервью, несмотря на начавшееся землетрясение. Когда подземные толчки прекратились, она продолжила речь.

Землетрясение магнитудой 5,8 балла произошло около 08:00 по местному времени (около 23:00 24 мая по московскому). Эпицентр находился в 30 километрах к северо-западу от города Левин.

Скриншот GNS

Во время землетрясения Ардерн давала интервью из здания парламента в Веллингтоне. На кадрах видно, как камера начала шататься, и премьер-министр обратилась ведущему: «У нас небольшое землетрясение, Райан».

Однако Ардерн не прекратила разговор и продолжила: «Если вы увидите, как что-то двигается позади меня, то это просто Улей [так называют парламент в Новой Зеландии — прим. TJ] немного подвижнее обычного». Когда толчки прекратились, она продолжила интервью.