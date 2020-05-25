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Алексей Боржонов
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Во время телеинтервью премьер-министра Новой Зеландии произошло землетрясение. Но она продолжила разговор Материал редакции

«У нас небольшое землетрясение, Райан».

19 комментариев
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The AM Show, фейсбук

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн не прервала телеинтервью, несмотря на начавшееся землетрясение. Когда подземные толчки прекратились, она продолжила речь.

Землетрясение магнитудой 5,8 балла произошло около 08:00 по местному времени (около 23:00 24 мая по московскому). Эпицентр находился в 30 километрах к северо-западу от города Левин.

Скриншот GNS

Во время землетрясения Ардерн давала интервью из здания парламента в Веллингтоне. На кадрах видно, как камера начала шататься, и премьер-министр обратилась ведущему: «У нас небольшое землетрясение, Райан».

Однако Ардерн не прекратила разговор и продолжила: «Если вы увидите, как что-то двигается позади меня, то это просто Улей [так называют парламент в Новой Зеландии — прим. TJ] немного подвижнее обычного». Когда толчки прекратились, она продолжила интервью.

По данным службы GeoNet, которая отслеживает данные о землетрясениях, толчки ощутили больше 36 тысяч человек в разных частях страны. Сведений о пострадавших нет.

#происшествия

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19 комментариев
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Многолетний фитиль

7

Как они разрабатывают такие широкие улыбки, или это генетически.

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Kostya Proshchalykin

Многолетний
27

Просто они счастливы

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Люциан Бужор

Kostya
2

Что живут не в России ))

Ответить

Многолетний фитиль

Kostya
–1

Ну не настолько же.

Ответить

Стратегический блик

Многолетний
3

Не только улыбки разрабатывают

Ответить

Забавный паркур

Стратегический
0

😏

Ответить

Стратегический блик

Забавный
2

Оу май

Ответить

Уютный Багажник

Многолетний
0

Другой менталитет. 

Ответить

Уютный Багажник

3

Просто у неё бункера нет. 

Ответить

Парадный чувак

Уютный
2

А кто-то писал что интервью не из бункера?

Ответить

Парадный чувак

Парадный
2

я даун, заминусите ради всего святого ↑

Ответить

Стратегический блик

Парадный
4

Да, подтверждаю

Ответить

Чуждый Мурод

2

В Финляндии лучше

Ответить

Уютный Багажник

Чуждый
1

Это ты?

Ответить

Тревожный глобус

Уютный
1

Нет, он из Казахстана 

Ответить

Многолетний фитиль

Чуждый
0

1939-1940 можем повторить.

Ответить

Многолетний фитиль

Многолетний
1

Кирпичи как в воронеже.

Ответить

Забавный паркур

Чуждый
0

Вот так вот: днем ты премьер-министр, а вечером, после работы, шляешься за гаражами с пацанами и ягуар хлестаешь. Человек от народа!

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Иван Семёныч

0

респект таким премьер-министрам, они не опустили руки

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