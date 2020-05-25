О его госпитализации с коронавирусом стало известно 12 мая.
Пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова выписали из больницы, где он проходил лечение от коронавируса. Об этом его жена Татьяна Навка сообщила Daily storm.
В разговоре с «Интерфаксом» Песков сообщил, что ему предстоит ещё две недели находиться в изоляции.
- 12 мая стало известно, что Пескова и Навку госпитализировали с коронавирусом. Пресс-секретарь президента рассказал, что у него диагностировали двустороннюю пневмонию;
- Навку выписали из больницы 21 мая;
- Среди российских чиновников коронавирусом переболели премьер-министр Михаил Мишустин, министр культуры Ольга Любимова, глава Минобрнауки Валерий Фальков.
{
"author_name": "Алексей Боржонов",
"author_type": "editor",
"tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","covid19"],
"comments": 23,
"likes": 4,
"favorites": 1,
"is_advertisement": false,
"subsite_label": "news",
"id": 172386,
"is_wide": true,
"is_ugc": false,
"date": "Mon, 25 May 2020 17:33:11 +0300",
"is_special": false }
Уютный Багажник
Бесполезный вирус.
Чуждый Мурод
Вся надежда на Рамзана Дон
Майор ПоллюцииЧуждый
Закрою всех троих к чёртовой матери
Информационный клуб
Рамзан никогда не подводил
Многолетний фитиль
Процитирую классика тж Орлова "жаль".
КислоебальныйМноголетний
а срок за Орлова тоже отсидишь?
Многолетний фитиль
Никита СоповМноголетний
ему не обидно?
Многолетний фитиль
Хз, он так долго публиковал члены, что наверняка была обида.
Информационный клуб
Всё хорошо. Спасибо большое, все вышли из больницы, чувствуем все себя хорошо. Будем находиться где-то ещё неделю на карантине.
Опять грустные новости на тж
Электрический спрей
Ужасный браслет
жаль
вирус подвёл
а мы надеялись
эх
Многолетний фитиль
На картинке ты и твои друзья, если сидишь на тж и ждешь других комментариев.
Ужасный браслет
Я не говорил что жду других комментариев, друг
Serg Bootlegger
👎
Мучительный шмель
Нужно было усами назад (т.е. вперед ногами) выносить
Чуждый Мурод
Рад за него
Yuri Miller
Несправедливая болезнь.
Амир Аль-Мопеди
Тьфу-тьфу, пронесло 🤞
alex twit
Хуявка и хуисков, видимо, еще нужны вселенной. какую-то роль сыграют после падения бункера
Master Oogway
Какая-то пиар кампания категории Б
Dewdw
Огромное спасибо всем кто ставил 🤞
ilowen
Никчемный вирус.