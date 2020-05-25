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Новости
Алексей Боржонов
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Дмитрия Пескова выписали из больницы. Он будет находиться на карантине дома Материал редакции

О его госпитализации с коронавирусом стало известно 12 мая.

Пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова выписали из больницы, где он проходил лечение от коронавируса. Об этом его жена Татьяна Навка сообщила Daily storm.

Всё хорошо. Спасибо большое, все вышли из больницы, чувствуем все себя хорошо. Будем находиться где-то ещё неделю на карантине.

Татьяна Навка
жена Дмитрия Пескова

В разговоре с «Интерфаксом» Песков сообщил, что ему предстоит ещё две недели находиться в изоляции.

  • 12 мая стало известно, что Пескова и Навку госпитализировали с коронавирусом. Пресс-секретарь президента рассказал, что у него диагностировали двустороннюю пневмонию;
  • Навку выписали из больницы 21 мая;
  • Среди российских чиновников коронавирусом переболели премьер-министр Михаил Мишустин, министр культуры Ольга Любимова, глава Минобрнауки Валерий Фальков.

#новости #covid19

Алексей Боржонов PLUS
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23 комментария
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Уютный Багажник

9

Бесполезный вирус. 

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Чуждый Мурод

Уютный
8

Вся надежда на Рамзана Дон

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Майор Поллюции

Чуждый
2

Закрою всех троих к чёртовой матери

Ответить

Информационный клуб

Чуждый
1

Рамзан никогда не подводил

Ответить

Многолетний фитиль

9

Процитирую классика тж Орлова "жаль".

Ответить

Кислоебальный

Многолетний
3

а срок за Орлова тоже отсидишь?

Ответить

Многолетний фитиль

Кислоебальный
10
Ответить

Никита Сопов

Многолетний
1

ему не обидно? 

Ответить

Многолетний фитиль

Никита
1

Хз, он так долго публиковал члены, что наверняка была обида.

Ответить

Информационный клуб

3

 Всё хорошо. Спасибо большое, все вышли из больницы, чувствуем все себя хорошо. Будем находиться где-то ещё неделю на карантине.

Опять грустные новости на тж

Ответить

Электрический спрей

2
Ответить

Ужасный браслет

0

жаль

вирус подвёл

а мы надеялись

эх

Ответить

Многолетний фитиль

Ужасный
0

На картинке ты и твои друзья, если сидишь на тж и ждешь других комментариев.

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Ужасный браслет

Многолетний
0

Я не говорил что жду других комментариев, друг

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Serg Bootlegger

1

👎

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Мучительный шмель

1

Нужно было усами назад (т.е. вперед ногами) выносить 

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Чуждый Мурод

0

Рад за него

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Yuri Miller

0

Несправедливая болезнь.

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Амир Аль-Мопеди

0

Тьфу-тьфу, пронесло 🤞

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alex twit

0

Хуявка и хуисков, видимо, еще нужны вселенной. какую-то роль сыграют после падения бункера

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Master Oogway

0

Какая-то пиар кампания категории Б

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Dewdw

0

Огромное спасибо всем кто ставил 🤞

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ilowen

0

Никчемный вирус. 

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