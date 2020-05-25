После дискотек организаторам и участникам вечеринок пришлось встретиться с полицией.

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24 мая в Новосибирске Фото Славы Степанова

На выходных 23-24 мая в нескольких городах России прошли вечеринки, которые запрещены из-за режима самоизоляции. Во время эпидемии в России уже проходили дискотеки, но это первый случай, когда несколько крупных состоялись одновременно.

На одну из вечеринок пришёл дизайнер Артемий Лебедев. Организаторам и участникам дискотек пришлось побывать в полиции.

Дискотека в центре Новосибирска

Жители Новосибирска в ночь на 24 мая устроили в центре города дискотеку, в которой приняли участие сотни людей. НГС отмечает, что танцевавшие были без масок. Они обнимались, забирались на машины и снимали происходящее на видео.

Полиция нашла организаторов вечеринки, выписав штрафы за нарушение тишины и покоя в ночное время, а также за нарушение режима самоизоляции. По официальным данным, в Новосибирской области выявлено 2 213 случаев заражения коронавирусом Covid-19, 29 человек умерли.

Фото Славы Степанова

Артемий Лебедев в московском клубе

Ночью 23 мая полиция пришла в одно из заведений Пречистенской набережной в Москве. РЕН-ТВ пишет, что там проходила подпольная вечеринка на 30—35 гостей.

Издание сообщило, что в клубе находился Артемий Лебедев. Дизайнер отказался от комментариев, но в своём Telegram-канале не стал опровергать новость, написав: «Будет, что внукам рассказать: Хаха».

Обведённый красным мужчина — предположительно, Лебедев

А в инстаграме Лебедев рассказал, как избежал встречи с полицией: «Под вечер встал выбор — ехать в ОВД или выходить в окно. Вышел в окно и попал на новую вечеринку. Самый классный вечер в году!». Остальных нарушителей режима самоизоляции задержали.

В Москве к 25 мая зафиксировано 166 473 заражения коронавирусом. 2 034 москвича, заразившихся Covid-19, умерли.

Корпоратив в Красноярске

Менеджеры компании NL, которая занимается сетевым маркетингом, организовали в Красноярске закрытую вечеринку. Встречу устроила блогер Добромира Хало, но самой её на вечеринке не было. Одна из сотрудниц NL объяснила, что «все уже задолбались сидеть на самоизоляции».

Стрелка



Организовывала вечеринку Добромира Хало, о чем рассказала в своем инстаграме (девушка работает в структуре Energy Diet). Сама она на вечеринке присутствовала по видеосвязи, но вот её «команда» хорошо отдохнула ...



Организовывала вечеринку Добромира Хало, о чем рассказала в своем инстаграме (девушка работает в структуре Energy Diet). Сама она на вечеринке присутствовала по видеосвязи, но вот её «команда» хорошо отдохнула в одном из клубов Красноярска. «Стрелке» удалось выяснить, что встреча проходила в баре «SamoBar & Morsel».



Напоминать про карантин и шутить про NLщиков не будем, вы и сами все прекрасно знаете.



@strelkakrsk NLщики устроили тусовку в Красноярске во время режима самоизоялции.Организовывала вечеринку Добромира Хало, о чем рассказала в своем инстаграме (девушка работает в структуре Energy Diet). Сама она на вечеринке присутствовала по видеосвязи, но вот её «команда» хорошо отдохнула в одном из клубов Красноярска. «Стрелке» удалось выяснить, что встреча проходила в баре «SamoBar & Morsel».Напоминать про карантин и шутить про NLщиков не будем, вы и сами все прекрасно знаете. NLщики устроили тусовку в Красноярске во время режима самоизоялции.Организовывала вечеринку Добромира Хало, о чем рассказала в своем инстаграме (девушка работает в структуре Energy Diet). Сама она на вечеринке присутствовала по видеосвязи, но вот её «команда» хорошо отдохнула ...

25 мая СК начал проверку по факту нарушения режима самоизоляции. Если следователи выявят нарушение, они возбудят дело по части 1 статьи 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических норм»), по которой может грозить штраф до семисот тысяч рублей или ограничение свободы на срок до двух лет.

В Красноярском крае выявили 3410 случаев заражения Covid-19. Известно о 28 погибших.

Такую же вечеринку на выходных провели в США

Ещё одна вечеринка 24 мая прошла на озере Озарк в США — фото и видео с неё особенно быстро распространились в соцсетях. Сотни людей пришли туда без масок, плавали в бассейне и не соблюдали дистанцию.

Посетителей раскритиковали, поскольку США пока не побороли эпидемию и считаются мировым лидером по числу заболевших Covid-19. В стране зафиксировано больше 1,6 миллиона случаев заражения и почти 100 тысяч летальных исходов.

Katie Notopoulos @katienotopoulos I was curious about that viral video of large groups of people at a pool party at Lake of the Ozarks, so I headed over to my favorite thing - Snapchat Map - to browse the area. And welp (wait for his cough) https://t.co/RWozM8Ngl1 Я заинтересовался вирусными видео с кучей людей на вечеринке у бассейна на озере Озарк, так что я направился в Snapchat Map, чтобы проверить местность. И, что ж (подождите, пока он кашлянет)