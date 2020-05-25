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Аня Бегиашвили
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«Все задолбались сидеть на самоизоляции»: в России прошли «антикарантинные» вечеринки, на одну из них пришёл Лебедев Материал редакции

После дискотек организаторам и участникам вечеринок пришлось встретиться с полицией.

70 комментариев
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24 мая в Новосибирске  Фото Славы Степанова

На выходных 23-24 мая в нескольких городах России прошли вечеринки, которые запрещены из-за режима самоизоляции. Во время эпидемии в России уже проходили дискотеки, но это первый случай, когда несколько крупных состоялись одновременно.

На одну из вечеринок пришёл дизайнер Артемий Лебедев. Организаторам и участникам дискотек пришлось побывать в полиции.

Дискотека в центре Новосибирска

Жители Новосибирска в ночь на 24 мая устроили в центре города дискотеку, в которой приняли участие сотни людей. НГС отмечает, что танцевавшие были без масок. Они обнимались, забирались на машины и снимали происходящее на видео.

Полиция нашла организаторов вечеринки, выписав штрафы за нарушение тишины и покоя в ночное время, а также за нарушение режима самоизоляции. По официальным данным, в Новосибирской области выявлено 2 213 случаев заражения коронавирусом Covid-19, 29 человек умерли.

Фото Славы Степанова

Артемий Лебедев в московском клубе

Ночью 23 мая полиция пришла в одно из заведений Пречистенской набережной в Москве. РЕН-ТВ пишет, что там проходила подпольная вечеринка на 30—35 гостей.

Издание сообщило, что в клубе находился Артемий Лебедев. Дизайнер отказался от комментариев, но в своём Telegram-канале не стал опровергать новость, написав: «Будет, что внукам рассказать: Хаха».

Обведённый красным мужчина — предположительно, Лебедев

А в инстаграме Лебедев рассказал, как избежал встречи с полицией: «Под вечер встал выбор — ехать в ОВД или выходить в окно. Вышел в окно и попал на новую вечеринку. Самый классный вечер в году!». Остальных нарушителей режима самоизоляции задержали.

В Москве к 25 мая зафиксировано 166 473 заражения коронавирусом. 2 034 москвича, заразившихся Covid-19, умерли.

Корпоратив в Красноярске

Менеджеры компании NL, которая занимается сетевым маркетингом, организовали в Красноярске закрытую вечеринку. Встречу устроила блогер Добромира Хало, но самой её на вечеринке не было. Одна из сотрудниц NL объяснила, что «все уже задолбались сидеть на самоизоляции».

Стрелка
NLщики устроили тусовку в Красноярске во время режима самоизоялции.

Организовывала вечеринку Добромира Хало, о чем рассказала в своем инстаграме (девушка работает в структуре Energy Diet). Сама она на вечеринке присутствовала по видеосвязи, но вот её «команда» хорошо отдохнула ...
NLщики устроили тусовку в Красноярске во время режима самоизоялции.

Организовывала вечеринку Добромира Хало, о чем рассказала в своем инстаграме (девушка работает в структуре Energy Diet). Сама она на вечеринке присутствовала по видеосвязи, но вот её «команда» хорошо отдохнула в одном из клубов Красноярска. «Стрелке» удалось выяснить, что встреча проходила в баре «SamoBar & Morsel».

Напоминать про карантин и шутить про NLщиков не будем, вы и сами все прекрасно знаете.

@strelkakrsk

25 мая СК начал проверку по факту нарушения режима самоизоляции. Если следователи выявят нарушение, они возбудят дело по части 1 статьи 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических норм»), по которой может грозить штраф до семисот тысяч рублей или ограничение свободы на срок до двух лет.

В Красноярском крае выявили 3410 случаев заражения Covid-19. Известно о 28 погибших.

Такую же вечеринку на выходных провели в США

Ещё одна вечеринка 24 мая прошла на озере Озарк в США — фото и видео с неё особенно быстро распространились в соцсетях. Сотни людей пришли туда без масок, плавали в бассейне и не соблюдали дистанцию.

Посетителей раскритиковали, поскольку США пока не побороли эпидемию и считаются мировым лидером по числу заболевших Covid-19. В стране зафиксировано больше 1,6 миллиона случаев заражения и почти 100 тысяч летальных исходов.

Katie Notopoulos @katienotopoulos
I was curious about that viral video of large groups of people at a pool party at Lake of the Ozarks, so I headed over to my favorite thing - Snapchat Map - to browse the area. And welp (wait for his cough) https://t.co/RWozM8Ngl1
Я заинтересовался вирусными видео с кучей людей на вечеринке у бассейна на озере Озарк, так что я направился в Snapchat Map, чтобы проверить местность. И, что ж (подождите, пока он кашлянет)
Max Baker @maxbaker_15
This video is on Snapchat in the Lake of the Ozarks? Unreal. What are we doing? https://t.co/m0qsEQ4KLp
Это видео в Snapchat с озера Озарк? Невозможно. Что они делают?
Scott Pasmore @scottpasmoretv
No covid concerns at the lake of the ozarks😳 #loto https://t.co/Yrb4UNM64u
Никакого беспокойства о Covid на озере Озарк

#covid19 #карантинвроссии

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70 комментариев
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33

Ну умрёт и умрёт

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Смутный танк88

1
1
Ответить

Jenny Smith

1
0

наконец-то, пригодилось.

Ответить

Иной Никита

22

 Менеджеры компании NL, которая занимается сетевым маркетингом

Этих уже не спасти.

Ответить

Насущные Проблемы

Иной
0

Господь, пожалуйста, жги!

Ответить

Программный рубин

15

Я тут подумал, что моя жисть до режима самоизоляции почти не отличается от жизни во время самоизоляции. Что-то я явно делаю не так.

Ответить

Насущные Проблемы

Программный
3

Глянь как моя жизнь изменилась. Допилил таки. :3

Ответить

Насущные Проблемы

Насущные
0

Не совсем понял зачем я тебе это показываю. Просто может хоть тебе не совсем похуй.

Ответить

Властный каякер

Насущные
2

Это не Настя!!

Ответить

Насущные Проблемы

Властный
1

СУКА!!!!11

Ответить

Программный рубин

Насущные
0

Это в чём такое рисуется?

Ответить

Насущные Проблемы

Программный
3

Ну и сволочь же ты.

Ответить

Программный

Насущные
–1
Ответить

Насущные Проблемы

Программный
0

Blender же. Яж вроде писал где-то тебе в комментах. Или не тебе..

Ответить

Уютный Багажник

Программный
0

Вообще никак. Ноль отличий. За единственную родню свою разве что не переживал раньше так. 

Ответить

Dc Maniac

6

Инстинкт самосохранения отсуствует у таких вот особей 🤷🏻‍♂️

Я тоже устал (честно признаюсь) но переться на тусы — это прямиком в список на премию дарвина 🤷🏻‍♂️

У меня все 👑

Ответить

Yuri Miller

Dc
2

Дарвин отдыхает. Они заразят ещё много кого. Ура, скоро будет коллективный иммунитет. Я уже устал от паранои, думаю, надо бы рискнуть и переболеть. Хочется прорвать кородон и вломиться в ковидницу, обнимашки с больными играть. "Ты мене понимать? ты мне в рожу плюнь)"

Ответить

Программный рубин

Yuri
4

Я не шарю, но проблема может быть в том, что лёгкое течение почему-то может не дать достаточного иммунитета, а более тяжелое может ощутимо покоцать лёгкие.

Ответить

Yuri Miller

Программный
0

https://en.wikipedia.org/wiki/Synthetic_virology  Всё даже ещё круче, можно скачать себе 9440 вирусов и делать новые каждый день. Надолго хватит. На 3 года вроде.

Ответить

Yuri Miller

Программный
–2

Да толку от этого иммунитета? В итоге пройдёт первая итерация, появится мутация и иммунитет снова обосрётся. И можно будет каждый год так страдать. А ещё лучше - если в лаборатории уже давно готовы новые итерации. Скорее всего, так и есть и их очень много. Есть такая шутка. Знаешь как ковид распространяется? По электронной почте. Только это не шутка. По чертежам из Китая специалисты в США создали для разработки вакцины полностью синтетический CoV-2. Так что он реально может передаваться по электронной почте. Полностью синтетические вирусы, которые в природе никогда не встречались, уже возможны, причём уже несколько лет как.

Ответить

Abram Dikoy

Yuri
0

Пххпхахахаха, ага, в прошлом году лечился от трояна

Ответить

Забавный паркур

Dc
3

Виталий Иванович, перелогиньтесь

Ответить

Ручной Артем

Dc
–2

ну если тебе за 50, то твои страхи обоснованны. Держись, не сдавайся! 

Ответить

Dc Maniac

Ручной
1

А гед та грань (возраст) ? Мне например 30 — но я не рвусь
Может я не менеджер NL и Не Татьяныч, может по этому ?🤷🏻‍♂️

Ответить

Ручной Артем

Dc
–2

Ну если для тебя пришел этот вопрос "зачем" в 30, то зачем других обвинять что они какие-то неполноценные и не понимают в этой жизни того, в чём приисполнился ты?

Ответить

Dc Maniac

Ручной
0

Я не сужу их за то что они рискуют своей жизнью — это лишь естественный отбор 🤷🏻‍♂️

Осуждаю лишь за то что не берегут близких — риск заразиться и заразить близких очень велик 👑

Ответить

Ручной Артем

Dc
–1

Естественный отбор это и есть коронавирус, и чем больше умрёт больных, старых и немощных, тем сильнее и раскрепощеннее будет цивилизация в будущем. Такой ответ тебя устроит? 

Ответить

Тревожный глобус

Ручной
0

Как я понимаю, с родителями у тебя отношения неочень.

Ответить

Властный каякер

Тревожн…
1

С башкой у него неочень)

Ответить

Ручной Артем

Тревожн…
–1

Идеальные 

Ответить

Тревожный глобус

Ручной
0

Тебе 28. Родителям должно быть около 50. Либо у тебя их уже нет в живых, либо не общаешься. Что то, что другое - печально.

Ответить

Ручной Артем

Тревожн…
–1

Ну ты и дифиченто конкретная, если я виду социальную активность во время пандемии, то конечно я не пересекаюсь с людьми которые находятся в зоне риска. Непонятен акцент именно на родителях, ведь и остальные люди за 50 — тоже люди.

Ответить

Тревожный глобус

Ручной
1

Ты явно их людьми, которые достойны жизни, не считаешь.

Естественный отбор это и есть коронавирус, и чем больше умрёт больных, старых и немощных, тем сильнее и раскрепощеннее будет цивилизация в будущем

На чужих людей ещё может быть наплевать. Но твои родители тоже в данной категории. Если такое пишешь, то и на них тебе глубоко насрать.

Ты не пересекается, а такой же любитель свободы может и пересекаться: ходить без маски в магазины, в банк, ехать в общественном транспорте и т.д.
Ты же, в свою очередь, пересекается с чьими-то родственниками, которые находятся в группе риска.

Ответить

Ручной Артем

Тревожн…
–1

Что за высер? Такие же вопросы я задаю и автору комментария, но получаю одни нападки. Зачем ты разделяешь людей на правильных — тех кто делают как ты, и тех кто должен страдать — таких людей которые понимают риск всего пиздеца, но статистика говорит что вирус для них не такой опасный. Те люди, которые не уподобляются системе и требованиям сидеть дома(а карантин уже около 2 месяцев), почему ты имеешь право осуждать их за то что они делают, если всем давно понятно что переболеть должны 70% населения земли. 

Ответить

Dc Maniac

Ручной
–2

Как сказал Саша Белый

— Будут стрелять по мне, а зацепят вас ☝️

Вот как раз об этом я. Молодых там умрет не меньше. Случайных зацепит также не меньше

Ответить

Ручной Артем

Dc
–1

Живи с миром 

Ответить

Dc Maniac

Ручной
0

🤞

Ответить

Медленный Валера

4

какая же уёбищная у Лебедева причёска

Ответить

Властный каякер

Медленный
9

А то сам он не уебище

Ответить

Медленный Валера

Властный
3

максимальное, да

Ответить

сироп от щекотки

Властный
0

 Лил

Ответить

Властный каякер

сироп
0

Шо?

Ответить

сироп от щекотки

Властный
1

Та прост

Ответить

Властный каякер

сироп
0

Ты шо себя с ним ассоциируешь в своей голове, типа такой же острый на язычок?))

Ответить

сироп от щекотки

Властный
1

D:
Пиздарики

Ответить

Смутный танк88

Медленный
2

Покажи свою

Ответить

Медленный Валера

Смутный
8

уже показывала, я лысая

Ответить

Смутный танк88

Медленный
0

А,норм

Ответить

Тревожный глобус

3

Таким уставшим от карантина надо просто отказывать в госпитализации и бесплатном лечении и пускай делают что хотят. Знают риски.

Ответить

Yuri Miller

Тревожный
2

Таким как они не нужна госпитализация. Переболеют дома. В группе риска 50-летние, аппарат ИВЛ нужен 25%. Эти дома переболеют и пойдут дальше кальян курить.

Ответить

Тревожный глобус

Yuri
0

Это заблуждение. Куча молодых людей попадает в больницы и получает лекарства. Сейчас речь не конкретно об ИВЛ.

Ответить

Doktor Streyndzhlav

Тревожный
0

Для группы до 30 лет риск смерти минимален. Так что, почему бы и нет?

Ответить

FOX

4

Обведённый красным мужчина

все 16 пикселей?

Ответить

Stan Majors

4

С 16 марта дома, жду премию за сознательность)

Ответить

Ilya Grigöryev

2

Если кого удивил движ в новосибирске - это там классический пролетарский отдых. Встают на тачке в центре, иногда выходят из машины чтобы постоять рядом с ней. Еще реже достают кальян и включают музыку. В общем, автомобиль на парковке в центре - это не утилитарное действо, а включение режима "мобильный ночной клуб". Это демонстрация статуса, что у владельца авто есть "дом" в широком смысле. Это очень веселое времяпрепровождение. 

Ответить

Евгений Клочков

2

Да пусть ходят, бог с ними. Только на входе подписывают официально отказ от госпитализации и все

Ответить

Смутный танк88

0

Подпольные вечеринки это хорошо, жаль, что всегда есть крыса, которая сливает инфу

Ответить

Yuri Miller

–1

Ну правильно. Нельзя взять и отменить жизнь. Разве мы не для того сидим в изоляции, чтобы жить? Посидели и хватит, пора жить. Нечего было растрачивать наше время. А если кто умрёт, так виноваты чиновники. Надо было расширять мощности медицины, а не крысить бюджетные деньги, как обычно.

Ответить

Андрей Капралов

1

адыхаем

Ответить

Властный каякер

1

Ебанашки

Ответить

Roma Dmitriev

1

What are we doing? -> Что они делают?

мгм

Ответить

Ручной Артем

–1

Режимные дифиченто потихоньку одупляются что происходит, во дела 

Ответить

vladosmihos

0

В Новосибе напротив мэрии тусовка была , держу в курсе)

Ответить

NOVOSTI PRO

0

Да... наверное весело было! Не завидую этим тусовщикам. Возможно некоторые гуляют последний раз.

Ответить

Doktor Streyndzhlav

NOVOSTI
0

Как и многие прочие люди? Страх вируса хуже самого вируса

Ответить

Насущные Проблемы

0

Ну то что Лебедев — долбоёб, было понятно и без помощи телеканала Рен-тв.

Ответить

Rodion Kutsaev

–1

🤞
(за Лебедева)

Ответить

po_leen0m

Rodion
0

какое плохое зло сделал?

Ответить

Rodion Kutsaev

po_leen0m
0

злое зло

Ответить

vvtwittep

–3

Молодцы! Задолбали с этим вирусом

Ответить
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