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После дискотек организаторам и участникам вечеринок пришлось встретиться с полицией.
На выходных 23-24 мая в нескольких городах России прошли вечеринки, которые запрещены из-за режима самоизоляции. Во время эпидемии в России уже проходили дискотеки, но это первый случай, когда несколько крупных состоялись одновременно.
На одну из вечеринок пришёл дизайнер Артемий Лебедев. Организаторам и участникам дискотек пришлось побывать в полиции.
Жители Новосибирска в ночь на 24 мая устроили в центре города дискотеку, в которой приняли участие сотни людей. НГС отмечает, что танцевавшие были без масок. Они обнимались, забирались на машины и снимали происходящее на видео.
Полиция нашла организаторов вечеринки, выписав штрафы за нарушение тишины и покоя в ночное время, а также за нарушение режима самоизоляции. По официальным данным, в Новосибирской области выявлено 2 213 случаев заражения коронавирусом Covid-19, 29 человек умерли.
Ночью 23 мая полиция пришла в одно из заведений Пречистенской набережной в Москве. РЕН-ТВ пишет, что там проходила подпольная вечеринка на 30—35 гостей.
Издание сообщило, что в клубе находился Артемий Лебедев. Дизайнер отказался от комментариев, но в своём Telegram-канале не стал опровергать новость, написав: «Будет, что внукам рассказать: Хаха».
А в инстаграме Лебедев рассказал, как избежал встречи с полицией: «Под вечер встал выбор — ехать в ОВД или выходить в окно. Вышел в окно и попал на новую вечеринку. Самый классный вечер в году!». Остальных нарушителей режима самоизоляции задержали.
В Москве к 25 мая зафиксировано 166 473 заражения коронавирусом. 2 034 москвича, заразившихся Covid-19, умерли.
Менеджеры компании NL, которая занимается сетевым маркетингом, организовали в Красноярске закрытую вечеринку. Встречу устроила блогер Добромира Хало, но самой её на вечеринке не было. Одна из сотрудниц NL объяснила, что «все уже задолбались сидеть на самоизоляции».
25 мая СК начал проверку по факту нарушения режима самоизоляции. Если следователи выявят нарушение, они возбудят дело по части 1 статьи 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических норм»), по которой может грозить штраф до семисот тысяч рублей или ограничение свободы на срок до двух лет.
В Красноярском крае выявили 3410 случаев заражения Covid-19. Известно о 28 погибших.
Ещё одна вечеринка 24 мая прошла на озере Озарк в США — фото и видео с неё особенно быстро распространились в соцсетях. Сотни людей пришли туда без масок, плавали в бассейне и не соблюдали дистанцию.
Посетителей раскритиковали, поскольку США пока не побороли эпидемию и считаются мировым лидером по числу заболевших Covid-19. В стране зафиксировано больше 1,6 миллиона случаев заражения и почти 100 тысяч летальных исходов.
Ну умрёт и умрёт
Глянь как моя жизнь изменилась. Допилил таки. :3
Не совсем понял зачем я тебе это показываю. Просто может хоть тебе не совсем похуй.
Властный каякер
Это не Настя!!
Программный рубин
Это в чём такое рисуется?
Ну и сволочь же ты.
Blender же. Яж вроде писал где-то тебе в комментах. Или не тебе..
Вообще никак. Ноль отличий. За единственную родню свою разве что не переживал раньше так.
Инстинкт самосохранения отсуствует у таких вот особей 🤷🏻♂️
Я тоже устал (честно признаюсь) но переться на тусы — это прямиком в список на премию дарвина 🤷🏻♂️
У меня все 👑
Дарвин отдыхает. Они заразят ещё много кого. Ура, скоро будет коллективный иммунитет. Я уже устал от паранои, думаю, надо бы рискнуть и переболеть. Хочется прорвать кородон и вломиться в ковидницу, обнимашки с больными играть. "Ты мене понимать? ты мне в рожу плюнь)"
Программный рубин
Я не шарю, но проблема может быть в том, что лёгкое течение почему-то может не дать достаточного иммунитета, а более тяжелое может ощутимо покоцать лёгкие.
https://en.wikipedia.org/wiki/Synthetic_virology Всё даже ещё круче, можно скачать себе 9440 вирусов и делать новые каждый день. Надолго хватит. На 3 года вроде.
Да толку от этого иммунитета? В итоге пройдёт первая итерация, появится мутация и иммунитет снова обосрётся. И можно будет каждый год так страдать. А ещё лучше - если в лаборатории уже давно готовы новые итерации. Скорее всего, так и есть и их очень много. Есть такая шутка. Знаешь как ковид распространяется? По электронной почте. Только это не шутка. По чертежам из Китая специалисты в США создали для разработки вакцины полностью синтетический CoV-2. Так что он реально может передаваться по электронной почте. Полностью синтетические вирусы, которые в природе никогда не встречались, уже возможны, причём уже несколько лет как.
ну если тебе за 50, то твои страхи обоснованны. Держись, не сдавайся!
Ну если для тебя пришел этот вопрос "зачем" в 30, то зачем других обвинять что они какие-то неполноценные и не понимают в этой жизни того, в чём приисполнился ты?
Естественный отбор это и есть коронавирус, и чем больше умрёт больных, старых и немощных, тем сильнее и раскрепощеннее будет цивилизация в будущем. Такой ответ тебя устроит?
Как я понимаю, с родителями у тебя отношения неочень.
Идеальные
Тебе 28. Родителям должно быть около 50. Либо у тебя их уже нет в живых, либо не общаешься. Что то, что другое - печально.
Ну ты и дифиченто конкретная, если я виду социальную активность во время пандемии, то конечно я не пересекаюсь с людьми которые находятся в зоне риска. Непонятен акцент именно на родителях, ведь и остальные люди за 50 — тоже люди.
Ты явно их людьми, которые достойны жизни, не считаешь.
Естественный отбор это и есть коронавирус, и чем больше умрёт больных, старых и немощных, тем сильнее и раскрепощеннее будет цивилизация в будущем
На чужих людей ещё может быть наплевать. Но твои родители тоже в данной категории. Если такое пишешь, то и на них тебе глубоко насрать.
Ты не пересекается, а такой же любитель свободы может и пересекаться: ходить без маски в магазины, в банк, ехать в общественном транспорте и т.д.
Ты же, в свою очередь, пересекается с чьими-то родственниками, которые находятся в группе риска.
Что за высер? Такие же вопросы я задаю и автору комментария, но получаю одни нападки. Зачем ты разделяешь людей на правильных — тех кто делают как ты, и тех кто должен страдать — таких людей которые понимают риск всего пиздеца, но статистика говорит что вирус для них не такой опасный. Те люди, которые не уподобляются системе и требованиям сидеть дома(а карантин уже около 2 месяцев), почему ты имеешь право осуждать их за то что они делают, если всем давно понятно что переболеть должны 70% населения земли.
Властный каякер
А то сам он не уебище
Лил
Шо?
Та прост
Ты шо себя с ним ассоциируешь в своей голове, типа такой же острый на язычок?))
Таким как они не нужна госпитализация. Переболеют дома. В группе риска 50-летние, аппарат ИВЛ нужен 25%. Эти дома переболеют и пойдут дальше кальян курить.
Тревожный глобус
Это заблуждение. Куча молодых людей попадает в больницы и получает лекарства. Сейчас речь не конкретно об ИВЛ.
Для группы до 30 лет риск смерти минимален. Так что, почему бы и нет?
Если кого удивил движ в новосибирске - это там классический пролетарский отдых. Встают на тачке в центре, иногда выходят из машины чтобы постоять рядом с ней. Еще реже достают кальян и включают музыку. В общем, автомобиль на парковке в центре - это не утилитарное действо, а включение режима "мобильный ночной клуб". Это демонстрация статуса, что у владельца авто есть "дом" в широком смысле. Это очень веселое времяпрепровождение.
Да пусть ходят, бог с ними. Только на входе подписывают официально отказ от госпитализации и все
Ну правильно. Нельзя взять и отменить жизнь. Разве мы не для того сидим в изоляции, чтобы жить? Посидели и хватит, пора жить. Нечего было растрачивать наше время. А если кто умрёт, так виноваты чиновники. Надо было расширять мощности медицины, а не крысить бюджетные деньги, как обычно.
Да... наверное весело было! Не завидую этим тусовщикам. Возможно некоторые гуляют последний раз.
Ну то что Лебедев — долбоёб, было понятно и без помощи телеканала Рен-тв.
🤞
(за Лебедева)