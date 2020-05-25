Прямой эфир
Для получения приложения, как предполагается, нужно будет прийти в многофункциональный центр.
Минкомсвязи предложило с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года провести в Москве эксперимент по использованию приложения «Мобильный идентификатор» вместо паспорта. Проект постановления правительства разместили на портале проектов нормативно-правовых актов, пишет «Коммерсантъ».
На момент написания новости его удалили. Сейчас Минкомсвязь разрабатывает проект постановления правительства, уточнили ТАСС в пресс-службе ведомства.
МВД и Минкомсвязи должны подготовить необходимые изменения в законодательство до 1 июля. Приложение должны будут создать до 1 декабря 2020 года. С этого момента граждане смогут его активировать и участвовать в эксперименте на добровольной основе.
Без паспорта можно будет обходиться для регистрации ИП, при подаче декларации 3-НДФЛ, обращении в Пенсионный фонд, сообщении о преступлениях в полицию и для постановки на учёт по месту пребывания. При помощи приложения можно будет купить или продать автомобиль, авиа- и железнодорожные билеты на внутренние рейсы, получить письмо или посылку на почте, подтвердить совершеннолетний возраст при покупке алкоголя и сигарет.
Срок действия «Мобильного идентификатора» будет такой же, как у паспорта. В эксперименте смогут принять участие россияне от 18 лет, зарегистрированные по месту жительства или пребывания в Москве и имеющие паспорт.
В июле 2019 года вице-премьер Максим Акимов сообщил, что традиционные бумажные паспорта закончат выдавать в России в 2022 году.
Чип удобнее
Жду когда умельцы с горбушки будут разлачивать чипы за пятихатку
Сделают срок 50 лет за данную услугу для всех участников, после этого спрос, предложение упадут, а стоимость станет заоблачной.
Опять дискриминация по прописке. Когда эту тупую советскую систему отменят уже. Ни где в мире такого нет.
Скорее бы уже! Пусть будет как альтернатива паспорту. Бумажная книжечка это ебать как нелепо в наше время выглядит.
Лучше убрать его на хуй полностью. Внутренний паспорт по сути бесполезен, а для идентификации достаточно оставить ИНН и СНИЛС - они есть у всех.
Еще номер, состоящий из серии и номера это тоже охуенно. Нет чтобы объединить его просто в номер, чтобы не ебать мозги во всяких анкетах.
Разве после последних событий в Москве кому-то хочется сдавать биометрию и ставить приложение от государства?
А qr-код с подпиской на рекламу типа норм или запросы к API без https. Так ведь сделали не из-за спешки, просто всем плевать
На самом деле, на Украине уже реализован данный проект (весьма успешно), называется Дiя. Очень удобно, паспорт, права, загран
а если паспорт спиздят? На телефоне хотя бы пароль стоит и смартфон можно отрубить удаленно, а на паспорт замок не повесишь и взрывчатку между страницами не спрячешь
Акционерный дым
Понимаешь, во-первых телефон можно взломать(элементарно пароль подсмотреть), а во-вторых, сейчас без личного присутствия с одним паспортом не так много мошенников может этим заниматься. С верифицированным смартфоном масштаб трагедии возрастёт.
без личного присутствия с одним паспортом не так много мошенников может этим заниматься
ты имеешь ввиду, что в блокнотике есть твоя фотка и подпись? Ну, в телефоне конечно такие технологии не предусмотрены. В конце концов мы все уже пользуемся банковскими услугами и как-то живем. Раньше наличку цыгане воровали заговаривая зубы, а теперь зеки заставляют переводить безнал. С переходом в цифру вроде нет какого-то нового масштаба, просто меняется способ мошенничества. Думаю, что с цифровым паспортом тоже появятся новые проблемы, но и старых станет меньше. Это прогресс ебать
Госуслуги же работают уже, осталось просто их прокачать
Кто-то до сих пор не шифрует свой телефон?
Поллюцию надо сдавать?
Участнику эксперимента также нужно будет сдать биометрические данные, уточняет ТАСС. Для этого в МФЦ установят «криптокабины» — комплексы для приёма документов, обработки, включая сбор и хранение, передачи и проверки данных.
Ага, и попутно приложение будет сливать контакты, геопозицию и так далее по списку. Знаем, проходили
Геопозицию можно отключить, к контактам доступ не давать, что еще можно слить?
Сначала надо прописать в законе:обязаность покупки смарфона,ну,или раздавать,iphone
Не, я понимаю, удобство, хуе-мое, диджитал
Но кто-то хочет себе заменить пашпорт на приложение после того, как Собяка-хан одарил счастливых москвичей "Социальным мониторингом", и после того, как хорошо оно работало
И как хорошо кодомакаки Собяки-хана защищают ваши персональные данные
Не, хотеть можно. Но это как залезть в клетку к крокодилу