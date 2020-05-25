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Новости
Ольга Щербинина
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Минкомсвязи предложило проект об использовании в Москве приложения вместо паспорта, а потом удалило его Материал редакции

Для получения приложения, как предполагается, нужно будет прийти в многофункциональный центр.

38 комментариев
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Минкомсвязи предложило с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года провести в Москве эксперимент по использованию приложения «Мобильный идентификатор» вместо паспорта. Проект постановления правительства разместили на портале проектов нормативно-правовых актов, пишет «Коммерсантъ».

На момент написания новости его удалили. Сейчас Минкомсвязь разрабатывает проект постановления правительства, уточнили ТАСС в пресс-службе ведомства.

МВД и Минкомсвязи должны подготовить необходимые изменения в законодательство до 1 июля. Приложение должны будут создать до 1 декабря 2020 года. С этого момента граждане смогут его активировать и участвовать в эксперименте на добровольной основе.

Без паспорта можно будет обходиться для регистрации ИП, при подаче декларации 3-НДФЛ, обращении в Пенсионный фонд, сообщении о преступлениях в полицию и для постановки на учёт по месту пребывания. При помощи приложения можно будет купить или продать автомобиль, авиа- и железнодорожные билеты на внутренние рейсы, получить письмо или посылку на почте, подтвердить совершеннолетний возраст при покупке алкоголя и сигарет.

Как установить приложение — инструкция Минкомсвязи:

  • По данным РБК, пользователю для получения приложения нужно иметь учётную запись в Единой системе идентификации и аутентификации и запись в Системе управления доступом к информационным ресурсам города Москвы;
  • Для активации приложения нужно будет обратиться с заявлением в «пилотный многофункциональный центр», предоставить паспорт и согласие на обработку персональных данных;
  • После авторизации в мобильном приложении гражданин получит расписку о приёме заявления с QR-кодом, который вместе с биометрическими данными нужен для активации приложения;
  • Участнику эксперимента также нужно будет сдать биометрические данные, уточняет ТАСС. Для этого в МФЦ установят «криптокабины» — комплексы для приёма документов, обработки, включая сбор и хранение, передачи и проверки данных.

Срок действия «Мобильного идентификатора» будет такой же, как у паспорта. В эксперименте смогут принять участие россияне от 18 лет, зарегистрированные по месту жительства или пребывания в Москве и имеющие паспорт.

В июле 2019 года вице-премьер Максим Акимов сообщил, что традиционные бумажные паспорта закончат выдавать в России в 2022 году.

#новости #минкомсвязи #проекты

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38 комментариев
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Роман Александров

23

Чип удобнее

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Пожилой Мартингал

Роман
12

Жду когда умельцы с горбушки будут разлачивать чипы за пятихатку

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Роман Александров

Пожилой
2

Сделают срок 50 лет за данную услугу для всех участников, после этого спрос, предложение упадут, а стоимость станет заоблачной. 

Ответить

Люциан Бужор

Пожилой
0

Можно будет договориться за 300 если приведёшь кента )

Ответить

Universe

Пожилой
0

ПОiХАЛИ

Ответить

Max Belkov

9

Опять дискриминация по прописке. Когда эту тупую советскую систему отменят уже. Ни где в мире такого нет. 

Ответить

Neketa Fo

6

Скорее бы уже! Пусть будет как альтернатива паспорту. Бумажная книжечка это ебать как нелепо в наше время выглядит.

Ответить

Petr

Neketa
9

Просто когда ты разлочишь телефон и покажешь приложение менту он его «одолжит глянуть что там в телеге»

Ответить

Neketa Fo

Petr
2

поэтому уже сейчас у меня на телеге стоит отдельный пароль 

Ответить

Yarshd Dhsdfh

Neketa
4

Лучше убрать его на хуй полностью. Внутренний паспорт по сути бесполезен, а для идентификации достаточно оставить ИНН и СНИЛС - они есть у всех. 

Ответить

Neketa Fo

Yarshd
1

паспорт это вообще набор каких-то бестолковых данных. Но больше всего меня удивляет в нем это код подразделения где его выдали, который как бы есть, но сука каждый раз во всех анкетах нужно и код вписывать, и блядь весь адрес целиком! Что это за хуйня? 

Ответить

Yarshd Dhsdfh

Neketa
0

Еще номер, состоящий из серии и номера это тоже охуенно. Нет чтобы объединить его просто в номер, чтобы не ебать мозги во всяких анкетах. 

Ответить

ouxen

Neketa
0

несовременный совок требует несовременных решений

Ответить

Андрей Гришин

4

Разве после последних событий в Москве кому-то хочется сдавать биометрию и ставить приложение от государства?

Ответить

Neketa Fo

Андрей
1

Если это сделают нормально, а не в срочном порядке как сейчас, то почему бы и нет. Или чего ты боишься, утечки данных твоего электропаспорта? А сейчас тебя не напрягает каждой залупе нести ксерокопии бумажного паспорта? Паспорт и конфиденциальность это оксюморон

Ответить

Андрей Гришин

Neketa
3

А qr-код с подпиской на рекламу типа норм или запросы к API без https. Так ведь сделали не из-за спешки, просто всем плевать

Ответить

Научный томагавк_два

3

На 4pda скачать можно будет?

Ответить

Революционный теркин30см

Научный
3

Да, сразу с генератором паспортов +18 лет.

Ответить

Spid3r

Научный
2

Вместе с базой пользователей для оформления кредита.

Ответить

Дмитрий Горбенко

2

На самом деле, на Украине уже реализован данный проект (весьма успешно), называется Дiя. Очень удобно, паспорт, права, загран

Ответить

Нравственный щит

Дмитрий
2

И их сайт охуенно сделан. Получше госуслуг.

Ответить

Акционерный дым

1

Вы представляете, что начнётся, если телефон спиздят?
Как минимум регистрация ИП может столько шороха наделать

Ответить

Neketa Fo

Акционерный
0

а если паспорт спиздят? На телефоне хотя бы пароль стоит и смартфон можно отрубить удаленно, а на паспорт замок не повесишь и взрывчатку между страницами не спрячешь 

Ответить

Акционерный дым

Neketa
0

Понимаешь, во-первых телефон можно взломать(элементарно пароль подсмотреть), а во-вторых, сейчас без личного присутствия с одним паспортом не так много мошенников может этим заниматься. С верифицированным смартфоном масштаб трагедии возрастёт.

Ответить

Neketa Fo

Акционерный
0

без личного присутствия с одним паспортом не так много мошенников может этим заниматься

ты имеешь ввиду, что в блокнотике есть твоя фотка и подпись? Ну, в телефоне конечно такие технологии не предусмотрены. В конце концов мы все уже пользуемся банковскими услугами и как-то живем. Раньше наличку цыгане воровали заговаривая зубы, а теперь зеки заставляют переводить безнал. С переходом в цифру вроде нет какого-то нового масштаба, просто меняется способ мошенничества. Думаю, что с цифровым паспортом тоже появятся новые проблемы, но и старых станет меньше. Это прогресс ебать

Госуслуги же работают уже, осталось просто их прокачать

Ответить

alexferman

Акционерный
0

Кто-то до сих пор не шифрует свой телефон?

Ответить

Обязанный Макс

alexferman
0

Я

Ответить

alexferman

1

Это круто

Ответить

Aleksej Fedko

1

Если можно будет выкинуть в помойку российский паспорт я за.

Ответить

Пожилой Мартингал

0

Поллюцию надо сдавать?

Участнику эксперимента также нужно будет сдать биометрические данные, уточняет ТАСС. Для этого в МФЦ установят «криптокабины» — комплексы для приёма документов, обработки, включая сбор и хранение, передачи и проверки данных.

Ответить

Упоротый Голубь

0

Ага, и попутно приложение будет сливать контакты, геопозицию и так далее по списку. Знаем, проходили 

Ответить

Паша Цветомузыка

Упоротый
1

Геопозицию можно отключить, к контактам доступ не давать,  что еще можно слить?

Ответить

Дмитрий Шалатонов

0

Сначала надо прописать в законе:обязаность покупки смарфона,ну,или раздавать,iphone

Ответить

Dizzy Dizz

Дмитрий
1

Еще и все старшее поколение научить им пользоваться.

Ответить

Neketa Fo

Дмитрий
0

В чем проблема оставить при этом бумерам их блокноты?

Ответить

Натан Трилесник

0

Не, ну с бумажкой реально не в кайф ходить.

Ответить

Евгений Клочков

0

Не, я понимаю, удобство, хуе-мое, диджитал

Но кто-то хочет себе заменить пашпорт на приложение после того, как Собяка-хан одарил счастливых москвичей "Социальным мониторингом", и после того, как хорошо оно работало

И как хорошо кодомакаки Собяки-хана защищают ваши персональные данные

Не, хотеть можно. Но это как залезть в клетку к крокодилу

Ответить

Jakub Marona

0

вы что, хотите как в Украине????

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