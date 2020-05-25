Для получения приложения, как предполагается, нужно будет прийти в многофункциональный центр.

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Минкомсвязи предложило с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года провести в Москве эксперимент по использованию приложения «Мобильный идентификатор» вместо паспорта. Проект постановления правительства разместили на портале проектов нормативно-правовых актов, пишет «Коммерсантъ».

На момент написания новости его удалили. Сейчас Минкомсвязь разрабатывает проект постановления правительства, уточнили ТАСС в пресс-службе ведомства.

МВД и Минкомсвязи должны подготовить необходимые изменения в законодательство до 1 июля. Приложение должны будут создать до 1 декабря 2020 года. С этого момента граждане смогут его активировать и участвовать в эксперименте на добровольной основе.

Без паспорта можно будет обходиться для регистрации ИП, при подаче декларации 3-НДФЛ, обращении в Пенсионный фонд, сообщении о преступлениях в полицию и для постановки на учёт по месту пребывания. При помощи приложения можно будет купить или продать автомобиль, авиа- и железнодорожные билеты на внутренние рейсы, получить письмо или посылку на почте, подтвердить совершеннолетний возраст при покупке алкоголя и сигарет.

Как установить приложение — инструкция Минкомсвязи:

По данным РБК, пользователю для получения приложения нужно иметь учётную запись в Единой системе идентификации и аутентификации и запись в Системе управления доступом к информационным ресурсам города Москвы;

Для активации приложения нужно будет обратиться с заявлением в «пилотный многофункциональный центр», предоставить паспорт и согласие на обработку персональных данных;



После авторизации в мобильном приложении гражданин получит расписку о приёме заявления с QR-кодом, который вместе с биометрическими данными нужен для активации приложения;



Участнику эксперимента также нужно будет сдать биометрические данные, уточняет ТАСС. Для этого в МФЦ установят «криптокабины» — комплексы для приёма документов, обработки, включая сбор и хранение, передачи и проверки данных.

Срок действия «Мобильного идентификатора» будет такой же, как у паспорта. В эксперименте смогут принять участие россияне от 18 лет, зарегистрированные по месту жительства или пребывания в Москве и имеющие паспорт.

В июле 2019 года вице-премьер Максим Акимов сообщил, что традиционные бумажные паспорта закончат выдавать в России в 2022 году.