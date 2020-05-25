Российские власти
отчитались о 8946 новых случаях заражения в России. За всё время в стране более 353 тысяч случаев заболевания. 118 798 человека выздоровели, 3 633 — умерли.
Во всём мире, по
данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирусной инфекцией заболело более 5,46 миллиона человек. Число погибших превысило 346 тысяч человек.
В России:
Рособрнадзор
опубликовал расписание ЕГЭ: 6 и 7 июля пройдёт экзамен по русскому языку, 10 июля — по профильной математике; Пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова
выписали из больницы, где он проходил лечение от коронавируса. Ему ещё две недели предстоит находиться в изоляции; Глава Тувы Шолбан Кара-оол
заразился Covid-19; В Мурманской области
запретили обслуживать в магазинах и на транспорте без масок, ранее ограничение носило рекомендательный характер; В Петербурге День города
отметят без салюта из-за коронавируса; Липецкий губернатор
попросил «поменять цифры» по коронавирусу, чтобы о регионе «не подумали плохо». Глава региона заявил, что речь шла не о случаях заболевания, а о тестах; Власти Москвы
объяснили подписку на рекламу в сервисе проверки пропусков — ей называют справочную информацию о Covid-19; В Курганской области
скончался первый пациент с Covid-19. В России осталось три региона без летальных исходов: Горный Алтай, Сахалин и Ненецкий автономный округ; Глава Роспотребнадзора Анна Попова
сообщила, что смертность среди медиков из-за коронавируса почти не выросла; Попова
заявила, что россиянам придётся продолжать носить маски ещё «месяц-два»; Минобороны
получит от правительства 1,9 миллиарда рублей на оснащение шести полевых лагерей и четырёх отрядов военврачей; Правозащитники
создали проект « Серая зона» — карту с информацией о случаях респираторных заболеваний в колониях и СИЗО; В Москве волонтёры снова
смогут посещать 13 городских приютов для бездомных собак и кошек; На следующем этапе снятия ограничений в Москве
откроют объекты торговли непродовольственными товарами и сферы бытовых услуг; Михаил Мишустин
рекомендовал россиянам отказаться от отпусков за границей; Правительство России
начнёт поэтапно снимать ограничения для внутреннего туризма с 1 июня; Крупнейшие российские авиакомпании
снизили стоимость перелётов на июнь; Вице-президента «Лукойла», владельца футбольного клуба «Спартак» Леонида Федуна
выписали из больницы, он продолжит лечение дома; В электричках временно
запретят торговлю и выступления музыкантов; В России в условиях пандемии прошёл последний звонок. TJ
рассказал, как это было.
В мире:
И бонус:
Привет от счастливого
ёжика в ромашках
но есть и хорошие новости
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Александр Мирошников
Если за границу нельзя полететь, то и отказываться от отпуска там не придется.
Stan MajorsАлександр
Тони Робинс(с)
Иван Петров
Мишустин может и нахуй пойти. Вместе с пыней