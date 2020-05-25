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Новости
Ольга Щербинина
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Совет Мишустина отказаться от отпуска за границей и новые даты ЕГЭ. Главное о Covid-19 за день Материал редакции

Дайджест от 25 мая.

Российские власти отчитались о 8946 новых случаях заражения в России. За всё время в стране более 353 тысяч случаев заболевания. 118 798 человека выздоровели, 3 633 — умерли.

Во всём мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирусной инфекцией заболело более 5,46 миллиона человек. Число погибших превысило 346 тысяч человек.

В России:

  • Рособрнадзор опубликовал расписание ЕГЭ: 6 и 7 июля пройдёт экзамен по русскому языку, 10 июля — по профильной математике;
  • Пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова выписали из больницы, где он проходил лечение от коронавируса. Ему ещё две недели предстоит находиться в изоляции;
  • Глава Тувы Шолбан Кара-оол заразился Covid-19;
  • В Мурманской области запретили обслуживать в магазинах и на транспорте без масок, ранее ограничение носило рекомендательный характер;
  • В Петербурге День города отметят без салюта из-за коронавируса;
  • Липецкий губернатор попросил «поменять цифры» по коронавирусу, чтобы о регионе «не подумали плохо». Глава региона заявил, что речь шла не о случаях заболевания, а о тестах;
  • Власти Москвы объяснили подписку на рекламу в сервисе проверки пропусков — ей называют справочную информацию о Covid-19;
  • В Курганской области скончался первый пациент с Covid-19. В России осталось три региона без летальных исходов: Горный Алтай, Сахалин и Ненецкий автономный округ;
  • Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что смертность среди медиков из-за коронавируса почти не выросла;
  • Попова заявила, что россиянам придётся продолжать носить маски ещё «месяц-два»;
  • Минобороны получит от правительства 1,9 миллиарда рублей на оснащение шести полевых лагерей и четырёх отрядов военврачей;
  • Правозащитники создали проект «Серая зона» — карту с информацией о случаях респираторных заболеваний в колониях и СИЗО;
  • В Москве волонтёры снова смогут посещать 13 городских приютов для бездомных собак и кошек;
  • На следующем этапе снятия ограничений в Москве откроют объекты торговли непродовольственными товарами и сферы бытовых услуг;
  • Михаил Мишустин рекомендовал россиянам отказаться от отпусков за границей;
  • Правительство России начнёт поэтапно снимать ограничения для внутреннего туризма с 1 июня;
  • Крупнейшие российские авиакомпании снизили стоимость перелётов на июнь;
  • Вице-президента «Лукойла», владельца футбольного клуба «Спартак» Леонида Федуна выписали из больницы, он продолжит лечение дома;
  • В электричках временно запретят торговлю и выступления музыкантов;
  • В России в условиях пандемии прошёл последний звонок. TJ рассказал, как это было.

В мире:

  • ВОЗ приостановила испытания гидроксихлорохина как возможного средства от коронавирусной инфекции;
  • С 1 июля Испания отменит обязательную двухнедельную самоизоляцию для иностранных туристов;
  • Черногория заявила, что в стране нет заражённых коронавирусом;
  • Греция открыла таверны, кафе и рестораны, разрешила яхтенный спорт и сообщение с островами;
  • Премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил об отмене режима ЧС в стране;
  • Несмотря на отказ от карантина в период пандемии коронавируса, Швеция столкнулась с сильным экономическим спадом и ростом безработицы;
  • С 14 июня в Израиле разрешат проведение театральных представлений и концертов в закрытых помещениях;

  • В Новой Зеландии позволят собираться группами до 100 человек. Это значит, что церкви и мечети смогут возобновить службы. С правилами дистанцирования откроются бары и рестораны;

  • С 25 мая в Чехии отменят обязательное ношение масок вне дома. Их придётся носить только в закрытых помещениях;
  • Баскетбольная Евролига досрочно завершила сезон;
  • Организаторы Венецианского кинофестиваля решили не переносить мероприятие, он должен пройти в сентябре.

И бонус:

Привет от счастливого ёжика в ромашках

#covid19 #covidtoday

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3 комментария
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Александр Мирошников

2

Если за границу нельзя полететь, то и отказываться от отпуска там не придется.

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Stan Majors

Александр
1

Тони Робинс(с)

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Иван Петров

0

Мишустин может и нахуй пойти. Вместе с пыней

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