Это вторая авария Ми-8 за неделю.

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На Чукотке в аэропорту Анадыря разбился вертолёт Ми-8. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство округа.

По данным агентства, погибли четыре человека. Эту же информацию сообщает «Интерфакс». По словам собеседника агентства, вертолёт упал с высоты 30 метров во время испытаний после технического обслуживания. По предварительным данным, причиной крушения стали технические неполадки.

По словам собеседника РИА «Новости» из правительства Чукотки, Ми-8 упал с высоты 15 метров. К месту крушения направились представители Минобороны.