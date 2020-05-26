Прямой эфир
Это вторая авария Ми-8 за неделю.
На Чукотке в аэропорту Анадыря разбился вертолёт Ми-8. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство округа.
По данным агентства, погибли четыре человека. Эту же информацию сообщает «Интерфакс». По словам собеседника агентства, вертолёт упал с высоты 30 метров во время испытаний после технического обслуживания. По предварительным данным, причиной крушения стали технические неполадки.
По словам собеседника РИА «Новости» из правительства Чукотки, Ми-8 упал с высоты 15 метров. К месту крушения направились представители Минобороны.
Это второе за неделю крушение Ми-8. 19 мая вертолёт разбился в Подмосковье, погибли три человека.
Да что там с ними происходит, с этими вертолетами
Художественный ключ
Боевые вертолеты осознали свой гендер и высекают кожаную мразь с лица земли за все те мучения, которые они пережили во вьетнаме
Пока в армии был(2017-2018) сослуживец рассказал что их делают из говна и палок.
Видимо он всё таки не врал))
Мирный химик
Вот тебе делать нечего конечно………