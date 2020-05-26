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Алексей Боржонов
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На Чукотке разбился военный вертолёт. Погибли четыре человека Материал редакции

Это вторая авария Ми-8 за неделю.

8 комментариев
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На Чукотке в аэропорту Анадыря разбился вертолёт Ми-8. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство округа.

По данным агентства, погибли четыре человека. Эту же информацию сообщает «Интерфакс». По словам собеседника агентства, вертолёт упал с высоты 30 метров во время испытаний после технического обслуживания. По предварительным данным, причиной крушения стали технические неполадки.

По словам собеседника РИА «Новости» из правительства Чукотки, Ми-8 упал с высоты 15 метров. К месту крушения направились представители Минобороны.

Это второе за неделю крушение Ми-8. 19 мая вертолёт разбился в Подмосковье, погибли три человека.

#происшествия #новости

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8 комментариев
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Андрей Гришин

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Да что там с ними происходит, с этими вертолетами

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Художественный ключ

Андрей
3

Боевые вертолеты осознали свой гендер и высекают кожаную мразь с лица земли за все те мучения, которые они пережили во вьетнаме

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Vladislav Donets

Андрей
0

Падают!

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Dmitry Sursin

Андрей
0

Пока в армии был(2017-2018) сослуживец рассказал что их делают из говна и палок.
Видимо он всё таки не врал))

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Мирный химик

0

Чего не спишь в такую рань

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Алексей Боржонов

Мирный
0

просто

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Мирный химик

Алексей
0

Вот тебе делать нечего конечно………

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Виталий Лановой

Мирный
0

У кого рань, а у кого уже 10 утра.

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